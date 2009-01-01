HK-listed directors pay league table for 2023

Notes

  1. These data are compiled and verified by volunteers. Please report any errors. Currently for financial years ending in 2023 these data omit 10 companies, in some cases because they failed to make the required disclosure under the Listing Rules, in others because the data are still being entered or verified. We will make the data for 2024 available soonish.
  2. If a director sits on the boards of both a listed company and its listed subsidiary, then the parent company records will normally include the pay at the subsidiary, so you should subtract that when looking at annual totals.

Financial years ending in:
Convert all records at financial year-end to: '000
Independent Non-executive Directorships
All directorships

Name Fees Salary &
benefits		 Bonus Retire Share-
based		 Total N
1 Peng, Yongdong (1979) 彭永東 0 2,117 11,959 71 790,836 804,983 1
2 Liu, Richard Qiangdong 劉強東 0 0 0 0 733,116 733,116 2
3 Shan, Yigang 單一剛 169 4,346 0 23 593,128 597,666 2
4 Li, Jet Jie 李傑 0 27,607 0 125 344,164 371,896 1
5 Gong, Zhaolong 龔兆龍 0 2,032 0 0 322,659 324,692 1
6 Wang, Xuning (1969-03) 王旭寧 0 14,975 29,935 16 266,265 311,191 1
7 Chen, Rui (1977) 陳睿 0 2,028 0 177 275,769 277,973 1
8 Galli, Joseph Jr 0 14,436 102,335 86 137,472 254,329 1
9 Li, Victor Tzar Kuoi 李澤鉅 1,180 69,690 133,914 6,400 0 211,184 6
10 Li, Ni (1986) 李旎 240 2,641 0 175 179,465 182,521 2
11 Ho, Lawrence Yau Lung 何猷龍 0 18,834 0 36 161,726 180,596 1
12 Yang, Yuanqing 楊元慶 0 15,864 48,887 1,091 108,968 174,810 1
13 Bertelli, Patrizio 166,618 233 0 0 0 166,851 1
14 Prada Bianchi, Miuccia 166,618 233 0 0 0 166,851 1
15 Wat, Joey Chui Yung 屈翠容 0 41,223 38,403 1,117 78,118 158,861 1
16 Han, Run 韓潤 0 4,757 21,217 133 132,566 158,673 1
17 Leung, Simon Lim Kin 梁念堅 200 13,547 49,672 0 90,313 153,733 2
18 Yu, Michael De Chao 俞德超 0 3,270 37,872 0 112,397 153,540 1
19 Wang, Xueji 王學集 0 1,953 0 62 148,245 150,260 1
20 Cheng, Yixiao 程一笑 0 5,592 5,080 71 128,931 139,674 1
21 Qiu, Chunchao 邱純潮 0 1,795 0 113 136,350 138,257 1
22 Fok, Canning Kin Ning 霍建寧 625 13,680 116,140 1,100 0 131,545 5
23 Oyler, John Victor 歐雷強 0 9,960 8,843 0 111,990 130,793 1
24 Yang, Wenlong (1962) 楊文龍 0 0 0 0 125,950 125,950 1
25 Chen, Linda Chih Ling 陳志玲 0 16,034 16,311 1 87,679 120,025 1
26 Ho, Pansy Catilina Chiu King 何超瓊 144 69,382 48,129 359 0 118,014 4
27 Pudwill, Horst Julius 0 14,444 78,923 16 17,366 110,748 1
28 Chen, Zhisheng (1972-10) 陳智勝 0 4,507 0 0 104,898 109,405 2
29 Du, Samantha Ying 杜瑩 0 6,984 6,781 109 93,812 107,686 1
30 Cheng, Henry Kar Shun 鄭家純 3,086 77,650 16,600 3,140 6,910 107,386 5
31 Lee, Yuansiong 李源祥 0 27,357 39,286 547 37,653 104,842 1
32 Pangilinan, Manuel Velez 彭澤仁 0 38,793 21,295 1,586 42,145 103,819 1
33 Chan, Ronnie Chi Chung 陳啟宗 3,300 61,600 21,600 6,200 5,700 98,400 2
34 Quinn, Noel Paul 祈耀年 0 34,104 62,589 0 0 96,693 1
35 Wadhwani, Anil 華康堯 0 74,064 12,366 1,359 8,241 96,030 1
36 Wang, Aileen Yi 王怡 0 3,788 9,903 49 77,988 91,727 1
37 Aguzin, Alejandro Nicolas 歐冠昇 0 10,239 14,040 1,250 63,766 89,295 1
38 Lu, Jeffrey Minfang 盧敏放 0 9,658 5,588 76 72,085 87,406 3
39 Gendreau, Kyle Francis 0 10,937 23,435 0 49,214 83,586 1
40 Liu, Ye (1971) 劉曄 0 4,795 1,915 0 76,652 83,362 1
41 Shi, Chi 施馳 700 3,076 21,571 129 57,183 82,659 1
42 Lui, Francis Yiu Tung 呂耀東 870 55,796 24,938 1,016 0 82,620 2
43 Hui, Susanna Hon Hing 許漢卿 0 32,460 25,100 1,810 22,910 82,280 2
44 Li, Ning (1962) 李寧 200 59,732 19,241 1,929 177 81,279 2
45 Cheng, Adrian Chi Kong 鄭志剛 2,335 60,210 8,200 4,260 3,450 78,455 6
46 Winters, William Thomas 0 27,689 14,541 2,496 33,219 77,945 1
47 Hongchoy, George Kwok Lung 王國龍 0 10,302 31,729 18 35,833 77,882 1
48 Lui, Che Woo 呂志和 772 53,150 21,585 2,180 0 77,687 2
49 Cao, Xinyi 曹欣怡 235 76,491 0 33 0 76,759 1
50 Lai, Meisong 賴梅松 0 1,459 677 77 73,535 75,748 1
51 Kam, Hing Lam 甘慶林 670 38,310 32,799 2,740 0 74,519 4
52 Tsai, Eng Meng 蔡衍明 826 1,871 70,918 29 0 73,643 1
53 Su, Weiguo (1957-06) 蘇慰國 586 6,288 52,534 555 12,960 72,923 1
54 Li, Tie (1977) 李鐵 339 2,781 2,882 186 66,675 72,863 2
55 Chen, Jigeng 陳冀庚 0 0 0 0 72,764 72,764 1
56 Lo, Weber Wai Pak 盧韋柏 2,400 41,200 20,000 2,600 6,000 72,200 2
57 Yeung, Dennis Him Kit 楊衍傑 0 4,723 66,000 540 0 71,263 1
58 Zhu, Gong Shan 朱共山 0 7,724 56,446 16 6,486 70,671 2
59 Ip, Edmond Tak Chuen 葉德銓 770 30,720 36,598 2,540 0 70,628 4
60 Li, Ge (1966) 李革 0 34,176 13,126 78 22,535 69,915 2
61 Sixt, Frank John 陸法蘭 405 9,480 59,360 530 0 69,775 3
62 Ma, Donghui (1974) 馬東輝 0 3,478 2,882 181 61,844 68,385 1
63 Poon, Hai 潘海 0 30,404 37,000 90 0 67,494 3
64 Poon, Richard Jing 潘政 0 32,542 34,800 36 0 67,378 3
65 Wong, Wilfred Ying Wai 王英偉 0 53,128 11,694 1,172 0 65,994 1
66 Qiu, Jiwan 裘霽宛 0 2,098 813 49 62,644 65,603 1
67 Xu, Xiaoliang 徐曉亮 0 7,366 28,503 68 29,455 65,391 3
68 Yang, Jianxin (1964) 楊建新 0 5,406 2,310 0 57,544 65,260 1
69 Wu, Jason Jinzi 吳勁梓 0 65,021 0 81 0 65,102 1
70 Lai, Dominic Kai Ming 黎啟明 290 6,230 57,220 510 0 64,250 2
71 Cao, Huayi 曹華益 0 61,632 2,258 87 0 63,977 1
72 Kosaka, Takeshi 高坂武史 0 46,492 16,972 152 0 63,617 1
73 Chen, Xuping (1982) 陳序平 0 18,627 27,425 156 16,846 63,053 1
74 Zhang, Yong (Haidilao) 張勇 0 12,370 49,616 33 0 62,018 2
75 Chum, Grant Kwan Lock 鄭君諾 485 46,668 14,038 703 0 61,894 2
76 Lam, Peter Kin Ngok 林建岳 418 60,984 0 5 0 61,407 4
77 Chen, Qiyu (1972-04-30) 陳啟宇 0 7,247 28,503 95 25,547 61,392 4
78 Zou, Tao (1975) 鄒濤 0 1,793 452 59 58,103 60,406 2
79 Chen, Lip Keong 0 5,273 54,597 0 0 59,870 1
80 Wu, Xubo 吳旭波 282 1,112 1,976 33 56,463 59,865 1
81 Lau, Martin Chi Ping 劉熾平 533 3,037 10,160 0 45,513 59,243 1
82 Lee, Seng Hui 李成輝 245 12,877 45,806 290 0 59,218 4
83 Yang, Yi (1981) 楊懿 0 1,469 0 47 57,581 59,096 1
84 Ding, Chunlong 丁春龍 0 0 0 0 58,152 58,152 1
85 Liu, Yao (SFC:AYQ820) 劉堯 0 1,398 0 16 56,214 57,628 1
86 Elhedery, Georges Bahjat 艾橋智 0 19,941 37,625 0 0 57,566 1
87 Zhang, Lele (1977) 張樂樂 0 3,217 1,481 79 52,348 57,126 1
88 Tse, Eric S Y 謝承潤 0 25,468 30,611 18 0 56,097 1
89 Tse, Theresa Y Y 謝其潤 0 25,468 30,611 18 0 56,097 1
90 Tse, Ping (1952) 謝炳 0 25,305 30,611 0 0 55,915 1
91 Lan, Tianshi 蘭天石 0 4,525 45,157 187 4,743 54,611 1
92 Cao, Hui (1978) 曹輝 0 605 903 68 52,680 54,256 1
93 Wong, Peter Wai Yee 黃維義 700 8,598 24,007 5,540 15,004 53,849 2
94 Wu, Baojun 吳保軍 0 2,410 1,129 0 49,968 53,507 1
95 Tang, Ching Ho 鄧清河 6,360 43,270 3,373 81 0 53,084 3
96 Xu, Hui (1973) 徐輝 373 2,853 0 77 49,178 52,481 2
97 Chan, Zuric Yuen Keung 陳遠強 400 13,615 36,800 0 0 50,815 3
98 Chan, Frank Chi Chung 陳志聰 270 7,101 22,967 0 19,967 50,305 2
99 Zhang, Xuzhong 張旭忠 0 13,789 30,421 114 5,707 50,030 1
100 Tian, Wenzhi (1964) 田文志 0 3,289 745 95 45,384 49,512 1
101 Halford, Andrew Nigel 0 16,968 9,150 1,591 21,234 48,943 1
102 Guerra, Andrea (1965) 0 26,022 22,763 0 0 48,785 1
103 Cheng, Cheung Ling 鄭翔玲 0 25,203 23,468 18 0 48,689 1
104 Chan, Adriel Wenbwo 陳文博 2,400 26,400 12,200 2,600 5,000 48,600 2
105 Ma, Pony Huateng 馬化騰 1,439 7,732 39,199 86 0 48,457 1
106 Chan, Patrick Kin Wah 陳建華 0 7,124 20,631 16 19,967 47,738 1
107 Wang, Bin (Ubox) 王濱 0 1,080 0 65 46,122 47,268 1
108 Yu, Dan (1977) 于丹 0 2,654 2,039 50 42,197 46,939 1
109 Wong, Wai Sheung 黃偉常 55 5,272 41,288 206 0 46,821 1
110 Zhao, Yi (1976) 趙軼 0 14,676 26,256 156 4,853 45,941 1
111 He, Chao (1985) 何超 0 1,777 1,444 0 42,400 45,621 1
112 Zhu, Yu Feng 朱鈺峰 0 6,100 34,996 94 4,075 45,265 2
113 Chan, Sai Cheong (1962) 陳世昌 200 5,400 39,100 500 0 45,200 1
114 Pudwill, Stephan Horst 0 7,960 17,186 16 19,967 45,129 1
115 Luvisutto, Frederic Jean-Luc 羅偉信 0 10,560 13,982 2 19,807 44,351 1
116 Lo, Yuk Sui 羅旭瑞 2,850 38,650 0 2,850 0 44,350 4
117 Ma, Eric Siu Cheung 馬紹祥 2,810 35,750 0 890 4,830 44,280 2
118 Winkler, Evan Andrew 0 15,660 11,405 0 16,814 43,879 1
119 Lv, Shiwen 呂世文 0 2,177 903 150 40,588 43,818 2
120 Cheng, William Kai Man 鄭啓文 0 35,211 7,909 54 0 43,174 3
121 Chen, Xu (1978) 陳旭 0 4,156 3,510 50 34,959 42,674 1
122 Zhang, Yanping (1962) 張琰平 0 543 63 0 42,015 42,621 1
123 Poon, Roderick Yeung 潘洋 0 7,082 35,000 90 0 42,172 3
124 Cheung, Chung Kiu 張松橋 0 12,532 29,520 20 0 42,072 2
125 Billings, Craig Scott 0 41,900 0 0 0 41,900 1
126 Chen, Deli 陳德力 271 1,355 339 161 39,328 41,454 1
127 Wong, David Shou Yeh 王守業 1,500 11,892 18,450 0 9,150 40,992 2
128 Chiu, Tao 趙渡 0 40,802 0 0 0 40,802 1
129 Craps, Jan Eli B. 楊克 0 10,655 11,741 0 18,342 40,739 1
130 He, Song (1978) 何松 0 1,545 0 29 38,326 39,900 1
131 Ng, Siu Fai (1956) 吳少輝 1,933 32,024 3,750 1,829 0 39,536 1
132 Dai, Kebin 戴科彬 0 3,495 0 71 35,950 39,517 1
133 Guo, Guangchang 郭廣昌 0 7,841 30,142 95 1,338 39,416 1
134 Huang, Yi (1962) 黃毅 0 2,641 36,567 18 0 39,225 1
135 Li, Guoqiang (1963) 李國強 0 2,641 36,567 18 0 39,225 1
136 Chiu, Justin Kwok Hung 趙國雄 489 14,450 22,660 1,440 0 39,039 3
137 Li, Liang (1978) 李亮 0 1,030 0 172 37,284 38,485 1
138 Galassi, Alberto 38,445 0 0 0 0 38,445 1
139 Zannoni, Paolo 38,108 251 0 0 0 38,358 1
140 Wang, Qunbin 汪群斌 0 7,672 28,971 95 1,277 38,015 1
141 Xia, Yu (Akeso) 夏羽 0 3,368 1,009 20 33,591 37,988 1
142 Tung, Ching Sai 董清世 300 8,054 29,500 18 0 37,872 4
143 Chew, Fook Aun 周福安 1,260 36,382 0 147 0 37,789 5
144 Lu, Sidney Sung Ching 盧松青 0 37,754 0 8 0 37,762 1
145 Lin, Jin (1984) 林勁 700 2,863 16,041 111 17,972 37,687 1
146 Cai, Zi 才子 0 756 339 79 36,395 37,569 1
147 Lee, Vincent Yau Wing 李佑榮 240 36,944 0 0 0 37,184 1
148 Zhou, Weichang 周偉昌 0 3,181 1,196 111 32,644 37,131 2
149 Wang, Xiaodong (1963) 王曉東 2,357 0 1,172 0 33,428 36,956 2
150 Zen, Derek Wei Peu 單偉彪 0 22,441 11,980 2,231 0 36,652 3
151 Liu, Yongzhuo 劉永灼 203 1,148 0 0 35,175 36,526 1
152 Chung, Davy Sun Keung 鍾慎強 220 14,210 20,650 1,420 0 36,500 1
153 Cao, Li (Zhejiang Leapmotor) 曹力 0 1,403 1,007 0 34,057 36,467 1
154 Tang, Xinfa 唐新發 0 0 0 0 36,339 36,339 1
155 Lo, Simon Lin Shing 魯連城 100 12,283 23,800 36 0 36,219 2
156 Ede, Ronald Hao Xi 奚浩 368 2,926 5,093 0 27,439 35,826 2
157 Siu, Shawn 肖恩 203 10 0 0 35,175 35,388 1
158 Chow, Raymond Wai Kam 周偉淦 340 6,290 27,920 560 0 35,110 2
159 Cheung, Paul Kwok Wing 張國榮 0 3,261 22,272 0 9,384 34,917 1
160 Rui, Jinsong 芮勁松 377 3,073 0 157 31,144 34,750 1
161 Luo, Yongqing (1969) 羅永慶 0 8,273 4,064 77 22,269 34,683 1
162 Wang, Philip Li 汪立 0 799 0 0 33,598 34,397 1
163 Pau, Ezra Yee Wan 鮑綺雲 220 16,130 16,390 1,610 0 34,350 1
164 Huang, Echo Shaomei 黃少媚 400 32,600 0 800 0 33,800 1
165 Zhang, Yu (SFC:AVI265) 張宇 0 4,426 1,109 18 28,189 33,742 1
166 Xin, Jie (1974) 辛潔 0 1,355 1,084 146 30,807 33,391 1
167 Lam, Colin Ko Yin 林高演 850 10,451 21,169 614 0 33,084 5
168 Hunter, Andrew John (1958-10-22) 甄達安 145 13,833 17,671 1,368 0 33,017 2
169 Wong, Vincent Wai Chit 黃偉捷 0 4,665 28,000 18 0 32,683 1
170 An, Cong Hui 安聰慧 10 0 0 0 32,623 32,634 1
171 Wong, Andrew Man Chit 黃聞捷 0 4,523 28,000 18 0 32,541 1
172 Shen, Ying (1976) 沈鷹 0 9,784 17,718 156 4,846 32,505 1
173 Liu, Erzhuang 劉二壯 0 3,776 0 0 28,697 32,473 1
174 Ng, Thomas Kam Wah 吳錦華 1,933 25,776 3,000 1,469 0 32,178 1
175 Zou, Qifang 鄒其芳 171 3,860 0 0 27,801 31,832 1
176 Cheng, Brian Chi Ming 鄭志明 2,585 23,680 0 1,200 4,330 31,795 4
177 Cheung, Kwok Wa 張國華 0 3,192 20,266 160 8,147 31,765 1
178 Au-Yeung, Kong 歐陽江 30,000 0 0 18 1,539 31,557 1
179 Wen, Tao (1962) 溫濤 0 31,316 0 87 0 31,403 1
180 Bradley, Guy Martin Coutts 白德利 0 18,132 5,759 7,234 0 31,125 3
181 Sun, Wei (1971) 孫瑋 508 5,095 21,449 356 3,667 31,075 2
182 Cai, Dong Chen 蔡東晨 64 5,124 15,244 473 9,213 30,118 1
183 Cheng, Sonia Chi Man 鄭志雯 600 19,700 7,700 2,000 0 30,000 2
184 Qiu, Vincent Wenbin 仇文彬 6,418 0 0 95 23,372 29,885 1
185 Lee, Yin Yee (1952) 李賢義 300 49 29,500 0 0 29,849 2
186 Zhu, Zhanjun 朱戰軍 0 4,530 21,675 204 3,397 29,807 1
187 Lui, Victor Ting 雷霆 300 12,170 16,190 1,090 0 29,750 1
188 Fung, Allen Yuk Lun 馮玉麟 1,361 7,990 14,400 400 5,564 29,715 4
189 Riady, Stephen Tjondro 李棕 1,315 7,724 20,435 186 0 29,660 3
190 Zhang, Hongwei (1954) 張宏偉 0 29,551 0 0 0 29,551 2
191 Wong, Mike Chik Wing 黄植榮 300 14,470 13,590 1,090 0 29,450 1
192 Healy, Patrick (1965-11) 賀以禮 0 13,351 8,488 7,418 0 29,257 3
193 Yang, Min (Zengame) 楊民 0 26,055 0 68 2,946 29,070 1
194 Ye, Sheng (1978) 叶升 0 26,055 0 68 2,946 29,070 1
195 Li, Zhenjiang (1955) 李振江 417 5,946 22,578 0 0 28,941 1
196 Chang, Wing Yiu 鄭永耀 0 3,124 16,260 156 9,384 28,924 1
197 Zhao, Hong (1963) 趙宏 0 9,539 0 44 19,017 28,600 1
198 Wong, Ricky Wai Kay 王維基 0 13,471 15,000 18 0 28,489 1
199 Gibson, Stuart (1963) 14,061 5,273 0 0 8,968 28,302 1
200 Shen, Jeffrey Jinchu 沈晉初 14,061 5,273 0 0 8,968 28,302 1
201 Wong, Allan Chi Yun 黃子欣 1,569 8,635 11,774 785 5,495 28,258 3
202 Chen, Minzhang 陳民章 0 8,668 3,673 0 15,800 28,142 2
203 Gui, Sheng Yue 桂生悅 0 5,304 1,571 37 21,219 28,132 1
204 Chen, Xi (1982) 陳曦 195 2,730 452 193 24,517 28,086 1
205 Ng, Kok Siong 黃國祥 0 5,141 13,584 18 9,167 27,910 1
206 Ong, Yvette 翁綺慧 0 7,143 20,618 36 0 27,797 2
207 Zhang, Yadong (1968) 張亞東 813 5,107 8,117 64 13,650 27,751 2
208 Yang, Xianxiang 楊現祥 1,008 6,484 8,382 141 11,460 27,474 2
209 Guo, Feng (1970) 郭峰 0 6,963 1,693 0 18,759 27,416 1
210 Lim, Kelvin Lung Tieng 林隆田 0 6,596 20,666 97 0 27,360 1
211 Nikitin, Evgenii 0 13,999 10,101 3,258 0 27,357 1
212 Young, Christopher Huxley 楊格成 0 5,601 2,344 19,233 0 27,177 1
213 He, Ruyi (1961) 何如意 0 6,954 1,761 0 18,388 27,103 1
214 Wong, Augustine Ho Ming 黃浩明 150 10,784 15,413 645 0 26,992 1
215 Ng, Stephen Tin Hoi 吳天海 1,222 10,443 13,100 0 2,216 26,981 4
216 Cheung, Kwong Kwan 張廣軍 0 3,124 14,261 156 9,384 26,925 1
217 Cha, Victor Mou Zing 查懋成 0 11,000 15,800 0 0 26,800 1
218 Liu, Jingyu (1970) 劉靜瑜 0 2,942 5,366 52 18,347 26,707 1
219 Sun, Yinong 孫亦農 0 6,306 0 77 20,139 26,522 1
220 Dong, Lily Li 董莉 330 3,013 610 14 22,456 26,422 2
221 Salim, Anthoni 林逢生 375 26,029 0 0 0 26,404 1
222 Xiang, Steven Shaokun 項紹琨 0 17,113 9,100 18 0 26,231 1
223 Li, Benjamin Xiao Yi 李小羿 300 9,080 3,468 5,697 7,584 26,129 2
224 Gong, Ping (1975-03-04) 龔平 0 4,213 9,379 95 12,427 26,114 1
225 Lancaster, Richard Kendall 藍凌志 0 11,100 12,200 2,800 0 26,100 1
226 Wong, Ada Ka Ki 王家琦 0 7,815 0 18 18,231 26,064 1
227 Sha, Henry Dachuan 沙大川 0 2,529 677 70 22,586 25,862 1
228 Lu, Christopher Pochin 盧伯卿 624 25,209 0 0 0 25,832 2
229 Lam, Alain Hing Lun 林慶麟 300 3,142 22,000 378 0 25,820 2
230 Ngai, Chun Hung 魏振雄 0 7,903 17,700 18 0 25,621 1
231 Cui, Jisong 崔霽松 0 5,312 4,308 5 15,919 25,543 1
232 Zhou, Jian (1976) 周劍 0 920 0 125 24,434 25,480 1
233 Wang, Weidong (1963) 王維東 163 6,774 18,374 0 0 25,310 1
234 Zhang, Jianhong (1960) 張建宏 163 6,774 18,374 0 0 25,310 1
235 Li, Wenjin (1963) 李文晉 2,360 6,138 16,600 36 0 25,134 2
236 Yim, Stanley Yuk Lun 嚴玉麟 230 4,560 20,000 228 64 25,082 3
237 Lee, Peter Ka Kit 李家傑 1,550 20,297 3,177 18 0 25,042 4
238 Yip, John Ying Chee 葉盈枝 150 9,366 14,815 560 0 24,891 1
239 Ho, John Hon Ming 何漢明 700 7,831 6,455 2,431 7,452 24,869 2
240 Martin, Robert James (1964) 0 7,710 17,038 23 0 24,771 1
241 Ho, Yin Sang 何燕生 0 2,986 12,249 149 9,384 24,768 1
242 Chen, Fei (SFC:AYO735) 陳飛 0 2,714 1,129 0 20,840 24,683 1
243 Lee, Martin Ka Shing 李家誠 1,150 16,282 6,237 873 0 24,542 4
244 Cheung, Kwok Ping (1960) 張國平 0 2,986 13,249 149 8,147 24,531 1
245 Lam, Kwok Hing (SFC:AAA246) 藍國慶 0 8,400 16,000 18 0 24,418 1
246 Cheung, Kwok Keung (1952) 張國強 0 2,866 13,239 143 8,147 24,395 1
247 Zhang, Zhicheng (1972) 張志誠 0 24,155 0 110 0 24,265 1
248 Lee, Irene Yun Lien 利蘊蓮 2,090 8,243 12,360 18 1,464 24,175 2
249 Wong, Kent Siu Kee 黃紹基 739 6,300 16,500 600 0 24,139 2
250 Wong, Derek Hon Hing 黃漢興 194 17,436 4,346 0 2,154 24,130 3
251 Chan, Peter Tit Sang 陳鐵生 120 23,969 0 0 0 24,089 1
252 Cheng, Edward Wai Sun 鄭維新 260 14,635 5,052 666 3,364 23,977 2
253 Guo, Jiafeng (1965) 郭佳峰 813 4,670 6,965 42 11,484 23,975 2
254 Yeung, Shirley Man Yee 楊敏儀 0 1,638 22,000 227 0 23,865 1
255 Fung, Victor Chiu Chak 馮潮澤 0 23,121 0 0 578 23,699 1
256 Li, James Yiping 李怡平 0 4,349 2,471 0 16,866 23,686 1
257 Tung, Eric Chi Ho 董子豪 395 9,392 13,060 810 0 23,657 2
258 Zhan, Chunxin 詹純新 0 1,515 1,515 18 20,604 23,652 1
259 Chan, Charles Kwok Keung 陳國強 10 23,480 0 0 0 23,490 1
260 Lee, Wesley Yau Ching 李友情 275 2,693 20,489 18 0 23,475 2
261 Lam, Benjamin Yu Yee 林裕兒 0 13,545 8,800 1,102 0 23,447 1
262 Li, Brian David Man Bun 李民斌 2,443 8,000 7,000 700 5,200 23,343 5
263 Lam, Ka Po (1956) 林家寶 0 2,711 12,226 136 8,147 23,220 1
264 Li, Adrian David Man Kiu 李民橋 2,280 8,000 7,000 700 5,200 23,180 5
265 Sun, Ruiwen 孫瑞文 0 2,791 4,854 191 15,202 23,038 1
266 Yu, Johnny Wing Sang 余榮生 200 6,750 15,500 531 0 22,981 1
267 Zhang, Dalei 張大磊 0 470 0 61 22,240 22,770 1
268 Xu, Tieliang 許鐵良 120 22,602 0 18 0 22,740 1
269 Pos, Martin 0 12,225 10,493 0 0 22,718 1
270 Zhang, Tao (1982) 張濤 0 3,789 4,448 50 14,397 22,683 1
271 Li, Qian (1965) 黎倩 2,761 1,355 18,463 36 0 22,616 1
272 Yu, Yui 余睿 0 1,227 332 24 21,022 22,604 1
273 Shih, Edith 施熙德 390 4,840 16,220 360 555 22,365 3
274 An, Meng (1971) 安猛 2,626 1,232 18,463 24 0 22,345 1
275 Chiu, Kenneth Ka Kui 趙家駒 2,400 10,800 5,600 600 2,900 22,300 2
276 Leung, Andy Hon Kwong 梁漢光 275 4,710 13,344 785 3,140 22,254 1
277 Duan, Chuan Liang 段傳良 0 10,030 12,000 18 0 22,048 1
278 Chen, Xiaomin (1977) 陳曉敏 0 0 0 0 22,024 22,024 1
279 Li, David Kwok Po 李國寶 2,395 11,900 3,800 1,100 2,700 21,895 5
280 Chan, Loi Shun 陳來順 235 17,228 3,466 785 0 21,714 3
281 Cesar, Diana Ferreira 施穎茵 0 9,961 5,189 685 5,817 21,652 2
282 Liu, Stephen Sai Wang 廖世宏 20,343 1,118 0 0 155 21,615 1
283 Mayhew, Nicholas John (1967) 麥曉德 0 8,294 8,844 497 3,890 21,525 1
284 Ho, Daisy Chiu Fung 何超鳳 13,250 6,154 1,700 307 0 21,411 2
285 Li, Daniel Donghui 李東輝 210 0 0 0 21,175 21,385 2
286 Tan, Eng Soon 陳永順 1,955 19,283 0 45 0 21,283 1
287 Lee, Shau Kee 李兆基 150 21,015 0 0 0 21,165 1
288 Kuok, Hoi Sang 郭海生 0 20,200 0 863 0 21,063 1
289 Pan, Fei (SFC:BPV622) 潘斐 0 1,921 1,700 150 17,288 21,060 1
290 Chung, Clarence Yuk Man 鍾玉文 2,350 4,488 5,735 18 8,433 21,024 1
291 Ma, William Ching Wai 馬清偉 28 18,285 2,629 18 0 20,960 1
292 Woo, Ian Ying 何穎 0 6,429 6,225 158 8,032 20,844 1
293 Lo, Ka Shui 羅嘉瑞 535 15,459 1,637 655 2,484 20,770 2
294 Lu, Leslie Lyn Wade 呂聯煒 0 4,468 0 18 16,159 20,645 1
295 Wu, Huating 吳華婷 0 3,646 5,620 151 11,207 20,624 1
296 Hong, Zhi (1963-06-04) 0 8,364 2,611 105 9,419 20,499 1
297 Ma, Ting Hung 馬廷雄 20,343 54 0 0 0 20,397 1
298 Fung, Maureen Sau Yim 馮秀炎 260 7,020 12,420 640 0 20,340 1
299 Cheung, Ka Shing (1987) 張家成 0 1,685 9,140 84 9,384 20,293 1
300 Feng, Kenneth Xiaofeng 馮小峰 0 6,307 9,878 175 3,892 20,252 1
301 Fang, Weihao 方蔚豪 0 9,994 4,136 45 6,075 20,251 1
302 Ge, Junyou 葛均友 0 2,893 1,084 47 16,203 20,228 1
303 Chi, Stephen Lo Jen 齊樂人 328 3,226 14,335 16 2,312 20,217 1
304 Gao, Yonggang 高永崗 0 13,874 0 47 6,265 20,186 1
305 Yang, Shaopeng (1957) 楊紹鵬 219 8,679 11,171 94 0 20,162 1
306 Pan, Donghui 潘東輝 0 3,147 7,583 64 9,331 20,125 3
307 Hu, Edward 胡正國 0 6,697 2,671 86 10,584 20,037 3
308 Poon, Bun Chak 潘彬澤 10 15,598 4,406 0 0 20,014 1
309 Giscard D'Estaing, Henri 553 6,631 8,071 1,304 3,300 19,859 1
310 Yang, Steve Qing 楊青 0 6,124 2,447 0 11,205 19,776 2
311 Kuang, Ming 匡明 0 1,661 903 58 17,086 19,708 1
312 Liang, Joshua G 梁果 0 4,953 0 0 14,679 19,632 1
313 Zhao, Jonathon Zhong 趙中 0 3,387 2,363 0 13,881 19,631 1
314 Ma, Ricky Ching Fat 馬澄發 0 18,000 1,500 18 0 19,518 1
315 Yip, Peter Mow Lum 葉茂林 0 14,952 4,563 0 0 19,515 1
316 Kuok, Hui Kwong 郭惠光 0 7,788 11,593 125 0 19,506 1
317 Lam, Peter How Mun 林孝文 0 11,739 7,200 497 0 19,436 1
318 Cai, Jianwei 蔡建威 0 3,366 16,013 34 0 19,413 1
319 Xue, Mingyuan (1973) 薜明元 219 3,242 4,609 16 11,319 19,405 1
320 Kam, Jacob Chak Pui 金澤培 0 11,200 6,900 1,300 0 19,400 1
321 Song, Qing (1981) 宋青 0 3,594 15,734 50 0 19,378 1
322 Sung, Douglas He Hau 孫希灝 0 13,579 5,757 0 0 19,336 1
323 Chen, Li (1962) 陳力 0 6,477 2,241 185 10,383 19,285 1
324 Cai, Zongjian (1977) 蔡宗建 746 6,393 1,500 18 10,522 19,179 1
325 Wong, Dickie Chi Keung 黃志強 250 9,022 9,450 418 0 19,140 3
326 Huang, Zhen (1971-11) 黃震 0 4,131 7,146 0 7,756 19,032 2
327 Yang, Zhijian (1964) 楊志堅 0 13,724 4,488 614 116 18,942 3
328 Mei, Jay 梅建明 0 7,162 3,574 946 7,254 18,936 1
329 Leng, Yen Thean 凌緣庭 500 6,564 9,000 648 2,216 18,928 2
330 Huang, Yuqing 黃雨青 0 3,573 4,457 18 10,822 18,870 1
331 Sun, Yuan (1986) 孫遠 0 4,025 4,082 17 10,651 18,775 1
332 Salim, Axton 林希騰 570 18,170 0 0 0 18,741 1
333 Li, Weijian (1962) 李維健 300 7,182 11,125 126 0 18,733 1
334 Sitt, Nam Hoi 薛南海 500 16,800 0 1,400 0 18,700 1
335 Liu, Zhongsi 劉忠思 0 3,111 0 77 15,359 18,547 1
336 Yeung, Charles Man Chung 楊文忠 668 5,081 9,351 141 3,223 18,464 3
337 Chang, Zhaohua 常兆華 0 0 1,562 0 16,873 18,436 2
338 Kwok, Clement King Man 郭敬文 1,270 7,988 7,868 1,267 0 18,393 2
339 Wang, Xiehua 王燮華 0 1,717 536 71 15,970 18,294 1
340 Wilcox, John Gorden 0 0 0 0 18,278 18,278 1
341 Lu, Jie (1964) 蘆杰 2,480 5,673 10,000 79 0 18,232 1
342 Lo, Jimmy Chun To 羅俊圖 1,800 15,490 0 860 0 18,150 4
343 Sun, Dongxu (1985) 孫東旭 0 1,002 4,702 67 12,363 18,135 1
344 Ho, Gilbert Chi Hang 何智恒 2,214 10,560 0 630 4,724 18,128 5
345 Lo, Poman Po Man 羅寶文 1,800 15,480 0 840 0 18,120 4
346 Tu, Zhiliang 涂志亮 0 1,091 0 103 16,915 18,108 1
347 Cheng, Conroy Chi Heng 鄭志恆 600 5,500 10,400 1,500 0 18,000 2
348 Lee, Edmond Man Bun 李文斌 16,846 1,154 0 0 0 18,000 1
349 Lee, Raymond Man Chun 李文俊 18,000 0 0 0 0 18,000 1
350 Kwek, Leng Hai 郭令海 0 12,440 5,519 0 0 17,959 2
351 Ho, Kin Fan 何建芬 0 1,620 8,135 81 8,070 17,906 1
352 Du, Bo (1958) 杜波 172 5,852 11,797 18 0 17,839 1
353 Lau, Thomas Luen Hung 劉鑾鴻 203 7,317 10,271 0 0 17,791 1
354 Guidetti, Roberto 陸博濤 200 7,516 1,361 392 8,214 17,683 1
355 Chan, Kenneth Chi Kin 陳志堅 120 17,524 0 21 0 17,665 1
356 Cheng, Hamilton Ping Hei 鄭炳熙 200 3,700 12,100 1,600 0 17,600 1
357 Hui, Ching Lau (1979) 許清流 123 7,907 0 3 9,432 17,465 2
358 Chan, Michael Kwong Fai 陳光輝 0 6,682 10,492 268 0 17,442 2
359 Fruergaard, Martin 0 8,538 4,320 16 4,500 17,373 1
360 Zhang, Ping (China Mengniu) 張平 0 3,021 1,812 50 12,359 17,242 3
361 Wang, Kexin (1964) 王可心 0 3,290 13,850 71 0 17,210 1
362 Lau, Peter Kwok Kuen 劉國權 170 5,419 11,615 0 0 17,204 2
363 Hu, Wei (1982) 胡偉 0 990 281 41 15,856 17,167 2
364 Poon, Albert Wai Yip 潘偉業 0 3,236 13,907 18 0 17,161 1
365 Peng, Hongzhi 彭宏志 0 3,304 0 77 13,773 17,154 1
366 Wang, Weidong (1959) 王威東 0 2,642 596 0 13,870 17,108 1
367 Lau, Albert Tak Yeung 劉德揚 260 7,850 8,880 0 0 16,990 1
368 U, Po Chu 余寶珠 548 16,373 0 0 0 16,921 4
369 Yang, June Lijuan 楊利娟 0 4,666 12,224 19 0 16,909 1
370 Wang, Yidong (1973) 王亦東 903 6,488 8,655 244 614 16,904 1
371 Hou, Xiaonan 侯曉楠 0 2,557 6,774 37 7,510 16,877 1
372 Chan, Robert Hong Ki 陳康祺 345 6,440 9,570 500 0 16,855 2
373 Chen, Maosheng 陳茂盛 0 1,588 13,582 79 1,548 16,797 1
374 Zhong, Huijuan 鍾慧娟 0 8,291 8,408 17 0 16,716 1
375 Liu, Xiaofeng (1977) 劉小楓 0 1,147 0 49 15,387 16,583 1
376 Zen, William Wei Pao 單偉豹 0 9,986 5,614 980 0 16,580 1
377 Liu, Liping (1969) 劉利平 0 3,994 0 43 12,516 16,553 1
378 Fang, Jianmin (1962) 房健民 1,600 6,129 1,415 46 7,358 16,548 1
379 Zhu, Jianqiu (1962) 祝劍秋 0 1,228 15,160 155 0 16,543 1
380 Wong, Stewart Sue Toa 王世濤 1,000 3,772 11,200 566 0 16,538 2
381 Lu, Qun (1965) 陸群 0 3,431 139 79 12,888 16,536 1
382 Wong, James Sai Wing 王世榮 0 11,500 5,000 0 0 16,500 3
383 Tang Lui, Paddy Wai Yu 呂慧瑜 590 12,332 2,610 964 0 16,496 2
384 Teo, Cher Koon 張子鈞 0 8,093 8,241 112 0 16,447 1
385 Ko, Yuk Bing 高毓炳 0 15,777 0 658 0 16,435 1
386 Xia, Liqun 夏利群 0 9,150 5,795 18 1,448 16,411 1
387 Tang, Renhong 唐任宏 0 4,131 6,112 54 6,111 16,408 1
388 Liu, Yong (Jiangsu Recbio) 劉勇 0 2,900 280 49 13,160 16,389 1
389 Lui, Alexander Yiu Wah 呂耀華 200 11,400 3,560 1,140 0 16,300 1
390 Fung, Andrew Hau Chung 馮孝忠 450 12,456 2,757 603 0 16,266 2
391 Fong, Keter Shiu Leung 方兆良 0 15,750 0 500 0 16,250 1
392 Qin, Xinghua 秦興華 0 2,897 0 77 13,202 16,175 1
393 Suen, Kwok Lam 孫國林 150 7,818 7,683 467 0 16,118 1
394 Xu, Yao Chang (1957) 徐耀昌 0 4,807 0 0 11,270 16,077 1
395 Chung, Mico Cho Yee 鍾楚義 250 12,237 3,569 18 0 16,074 2
396 Leng, Youbin 冷友斌 0 15,815 0 173 0 15,988 2
397 Liu, Xingxu 劉興旭 0 1,016 14,904 0 0 15,920 1
398 Bonini, Andrea 0 9,933 5,982 0 0 15,916 1
399 Zhang, Yifan (1981) 張一帆 480 5,149 10,000 18 96 15,743 1
400 Chen, Zhiping (1975) 陳志平 0 3,176 0 49 12,470 15,694 1
401 Lee, Seng Huang 李成煌 0 15,240 0 390 0 15,630 1
402 Ma, King Ho 馬竟豪 0 14,400 1,200 18 0 15,618 1
403 Lee, Jimmy Yuen Ching 李源清 50 15,484 0 18 0 15,552 1
404 Liu, Ming Hui (1963) 劉明輝 0 15,517 0 18 0 15,535 1
405 Tucker, Mark Edward 杜嘉祺 14,919 507 0 0 0 15,426 1
406 Tung, Ching Bor 董清波 300 2,440 12,643 18 0 15,401 1
407 Lee, Shing Kan 李聖根 300 2,387 12,643 18 0 15,348 2
408 Chiu, Lovinia Siu Yin 趙小燕 0 5,317 9,978 42 0 15,337 1
409 Wang, Nianqiang 王念強 0 15,265 0 52 0 15,317 1
410 Li, Jincai (1973) 李錦才 0 2,337 935 0 12,035 15,307 1
411 Wang, Yaxu 王雅旭 235 14,985 0 60 0 15,280 1
412 Tam, Ivan Kwok Wing 譚國榮 0 14,670 0 594 0 15,264 1
413 Zhang, Cuilong 張翠龍 64 782 10,163 105 4,095 15,209 1
414 Chen, Lin (1986) 陳林 0 2,922 0 77 12,174 15,173 1
415 Ma, Heping 馬和平 0 5,419 1,767 52 7,927 15,165 1
416 Cui, Yan (1981) 崔艷 0 612 0 63 14,451 15,126 1
417 Ng, Robin Gerard Cher Tat 黃梓達 0 13,812 1,051 228 0 15,091 1
418 Liu, Ming Chung 劉名中 9,053 0 5,945 0 0 14,998 1
419 Chia, Lawrence Song Huat 謝松發 486 8,997 4,878 18 616 14,995 1
420 Gan, Jiayue (1981) 淦家閱 10 0 0 0 14,934 14,945 1
421 Ke, Liming 柯利明 9,104 2,063 3,556 209 0 14,931 1
422 Xin, Yunxia 信蘊霞 1,232 2,361 11,289 18 0 14,899 1
423 Woo, Grace Chia Ching 吳佳慶 70 6,730 7,540 530 0 14,870 1
424 Xu, Wensheng (1968) 徐文生 0 6,793 8,000 18 0 14,811 1
425 Kui, Man Chun 渠萬春 0 6,780 8,000 18 0 14,798 1
426 Yu, Alan Abel Ying Choi 余英才 75 10,954 2,685 1,074 0 14,788 1
427 Lam, Hoi Yuen 林凱源 0 1,879 1,850 18 11,037 14,784 1
428 Poon, Dickson 潘迪生 10 4,721 10,000 0 0 14,731 1
429 Cai, Jianyong (1971) 蔡建勇 0 9,095 5,601 34 0 14,729 1
430 Chen, Yuhong (1962) 陳宇紅 0 6,332 0 71 8,261 14,665 1
431 Jiang, Dong (1971) 姜東 0 3,879 1,693 161 8,877 14,610 1
432 Wang, Jessica Ying (1974) 王穎 0 7,706 6,638 161 0 14,505 1
433 Tsui, Philip Ho Chuen 徐浩銓 300 11,488 1,460 700 420 14,368 2
434 Hsu, Feng 徐楓 0 14,232 0 0 0 14,232 1
435 Cua, Simon Tin Yin 柯天然 0 6,727 5,677 310 1,491 14,205 2
436 Zhang, Wenjie (1967) 張文傑 0 12,064 1,084 0 1,056 14,203 1
437 Li, Ankang 李安康 0 5,426 1,294 77 7,288 14,084 1
438 Wu, Tianyu (1963) 武天逾 0 7,868 6,000 80 124 14,072 1
439 Xu, Changjun (1966) 徐昌軍 0 6,432 7,600 18 0 14,050 1
440 Zhang, Zhaohui (1969) 張朝暉 0 5,082 2,582 291 6,078 14,034 1
441 Qi, Jian (1960) 戚建 0 6,290 0 0 7,679 13,969 1
442 Sum, Derek Kwong Yip 岑廣業 1,236 3,474 770 219 8,264 13,963 2
443 Kuok, Khoon Hua 郭孔華 0 6,000 7,800 120 0 13,920 2
444 Wu, Xiao An 吳小安 0 8,663 5,119 36 0 13,818 2
445 Zhu, Jun (1974) 朱軍 0 2,757 0 161 10,848 13,766 1
446 Wu, Yifang 吳以芳 0 3,541 10,093 71 0 13,705 3
447 Cheng, Christopher Wai Chee 鄭維志 25 9,884 0 429 3,364 13,702 1
448 Leelalertsuphakun, Wanee 李燁妮 307 8,463 0 4,630 274 13,674 2
449 Yuen, Vincent Wing Shing 袁永誠 0 6,240 7,350 20 0 13,610 2
450 Hu, Jianyong (1974) 胡劍涌 0 8,187 0 49 5,352 13,588 1
451 Blackburn, Timothy Joseph 彭國邦 0 7,536 4,868 1,181 0 13,585 1
452 Gotov, Battsengel 148 7,179 586 633 5,007 13,553 1
453 Liu, Dejian 劉德建 0 13,547 0 0 0 13,547 1
454 Lo, Andrew Ching Leung 羅正亮 0 6,398 7,023 125 0 13,546 1
455 Viñals Iñiguez, José Maria 12,860 686 0 0 0 13,546 1
456 Wang, Gary Pak Ling 王伯凌 0 4,916 5,780 394 2,390 13,480 2
457 Yeung, John Hin Chung 楊顯中 0 6,240 7,200 18 0 13,458 1
458 Chun, Jay 陳捷 0 13,417 0 31 0 13,448 1
459 Yan, Jianya 嚴建亞 0 684 0 105 12,628 13,417 1
460 Cheung, Elton Kwok Wai 張國偉 4,940 8,400 0 18 0 13,358 3
461 Lei, Hong Wai 李雄偉 4,940 8,400 0 18 0 13,358 2
462 Suen, Peter Chi Keung 孫志強 200 3,400 9,400 300 0 13,300 1
463 Yim, Fung 閻峰 0 4,320 8,911 61 0 13,292 1
464 Lam, Philip Bing Lun 林炳麟 400 4,781 8,080 0 0 13,261 3
465 Wong, Freddie Kin Yip 黃建業 300 12,895 0 0 6 13,201 2
466 Huang, Yong (1963) 黃勇 0 13,179 0 18 0 13,197 1
467 Leung, Edmond Wai Fai 梁偉輝 0 6,195 6,696 288 0 13,179 2
468 Ng, Tony Tak Kwan 吳德坤 768 2,400 10,000 0 0 13,168 2
469 Lo, Edwin King Yau 勞景祐 50 3,952 8,957 178 0 13,137 3
470 Hung, Kwong Yee 洪光椅 0 5,867 7,244 0 0 13,111 1
471 Liu, Bobby Chun Wai 廖振為 200 3,200 9,400 300 0 13,100 1
472 Zonneveld, Bernard 13,038 0 0 0 0 13,038 1
473 Bao, Fan (1970) 包凡 0 3,850 0 175 9,009 13,033 1
474 Lu, Yukun 盧玉坤 0 1,151 226 0 11,654 13,031 1
475 Yuan, Honglin 袁宏林 0 3,606 2,484 172 6,767 13,028 1
476 Wang, Joseph Kei Ming 王麒銘 0 12,000 1,000 18 0 13,018 1
477 Cheng, Christopher Chi Leong 鄭志亮 300 8,120 0 270 4,320 13,010 1
478 Jiang, Xinfang 江新芳 0 7,867 5,103 24 0 12,994 1
479 Tsang, Joyce Yue 曾裕 0 12,917 0 61 0 12,978 1
480 Zhu, Shunyan 朱順炎 0 2,485 3,048 69 7,336 12,937 1
481 Au, Dennis Hing Lun 區慶麟 0 9,600 3,300 18 0 12,918 1
482 Li, Hua Gang 李華剛 0 1,016 1,881 167 9,853 12,917 1
483 Chou, Jessie Mei Hui 周美惠 0 4,968 906 2,445 4,476 12,796 1
484 Cai, Fangliang (1969) 蔡方良 0 12,653 0 120 0 12,773 2
485 Xu, Ziyang (1972) 徐子陽 0 1,958 10,725 52 0 12,734 1
486 Han, Jingyuan 韓敬遠 610 11,701 0 0 422 12,733 1
487 Wang, Jingsong (1963) 王勁松 344 6,913 0 336 5,132 12,725 2
488 Tsui, Paul Yiu Cheung 徐耀祥 500 4,894 7,300 0 0 12,694 2
489 Tong, Raymond Kwok Kong 湯國江 52 4,964 4,232 249 3,150 12,647 1
490 Zhang, Lijun (1963) 張力軍 7,800 4,800 0 18 0 12,618 1
491 Mai, Boliang 麥伯良 0 4,508 7,925 99 0 12,532 2
492 Shi, Sean Yonghong 施永宏 0 4,292 8,155 75 0 12,522 1
493 Zhang, Qingjin 張慶金 0 765 11,703 47 0 12,516 1
494 Zhao, Wei (1970) 趙偉 235 12,220 0 60 0 12,515 1
495 Li, Chaochun 李朝春 0 3,522 2,484 172 6,334 12,512 1
496 Wong, Dennis Sing Wah 黃星華 0 6,023 6,156 320 0 12,499 1
497 Chen, Zhui 陳椎 0 3,303 0 128 9,048 12,479 1
498 Kan, Kwok Cheung 簡國祥 0 12,412 0 18 0 12,430 1
499 Zong, Wenhong 宗文紅 0 2,826 0 38 9,564 12,428 1
500 Chua, Chee Wui 蔡志偉 0 5,218 7,054 125 0 12,397 1
501 Hoong, Chris Cheong Thard 孔祥達 45 12,320 0 18 0 12,383 2
502 Yu, Hongping (1968) 喻紅平 0 3,194 0 128 9,048 12,370 1
503 Lui, Kon Wai 呂幹威 0 5,609 6,048 18 660 12,335 1
504 Chiang, Lai Yuen 蔣麗苑 250 6,223 5,343 18 499 12,333 2
505 Huang, Yan (1983) 黃琰 0 1,619 3,048 79 7,572 12,318 1
506 Lam, Steven Wai Wah 林偉華 0 3,970 8,323 0 0 12,293 1
507 Dai, Hui Zhong 代慧忠 0 7,200 0 49 5,041 12,289 1
508 Wang, Patrick Shui Chung 汪穗中 509 7,237 0 871 3,658 12,275 3
509 Hai, Hiu Chu 奚曉珠 0 2,240 10,000 18 0 12,258 1
510 Yu, Meng (1981) 于萌 0 1,398 0 125 10,702 12,225 1
511 Li, Jielin (1986) 李潔琳 0 5,906 1,399 293 4,621 12,219 1
512 Chen, Danxia 陳丹霞 3 7,761 0 49 4,390 12,204 2
513 Lee, Siu Fong (1956) 李小芳 0 7,851 0 4,220 105 12,176 1
514 Yin, Bo (1979) 銀波 0 2,320 8,830 0 993 12,144 1
515 Cheng, Johnny Chig Fung 鄭澤鋒 586 2,726 3,968 234 4,601 12,116 1
516 Luo, Dong (1973) 羅東 500 7,469 3,334 180 633 12,116 1
517 Ng, Kenneth Kwai Kai 吳季楷 2,250 8,960 0 900 0 12,110 4
518 Luo, Shi (1973-03) 羅實 475 933 0 44 10,649 12,102 1
519 Liu, Kecheng 劉克誠 219 2,179 2,875 94 6,671 12,038 1
520 Lee, Heung Wing (1981) 李向榮 0 3,984 0 18 8,018 12,020 1
521 Zhu, Xiaosong (1971) 朱曉松 0 1,679 903 327 9,102 12,012 1
522 Geng, Mei 耿梅 0 10,181 0 32 1,781 11,994 2
523 Fei, Feng 費鳳 0 3,348 8,596 34 0 11,978 1
524 Yeung, William Chu Kwong 楊主光 0 10,440 439 1,082 0 11,961 1
525 Lo, Winston Yau Lai 羅友禮 900 6,294 1,254 396 3,107 11,951 2
526 Tang, Xianfeng (1969) 唐憲峰 0 11,840 0 110 0 11,950 1
527 Chan, William (SFC:ACX944) 陳偉倫 0 9,870 2,050 18 0 11,938 1
528 Dayan, Lior Moshe 0 6,742 4,328 0 851 11,921 1
529 Lui, Yuk Chu 雷玉珠 0 11,806 0 83 0 11,889 2
530 Xie, Yang (1969) 謝陽 0 2,349 2,258 44 7,231 11,882 1
531 Zheng, Zhihao (1969) 鄭志昊 0 2,431 1,215 0 8,223 11,868 1
532 Wong, Senta Chung Tung 王忠桐 267 11,118 0 478 0 11,863 1
533 Wong, Dennis Hing Lin 黃慶年 0 5,874 4,882 1,078 0 11,835 1
534 Foo, Grace Kam Chu 傳金珠 120 4,056 7,638 18 0 11,832 1
535 Chan, Wai Ling (1970) 陳慧苓 120 4,320 7,359 18 0 11,817 1
536 Guo, Qiang (1969-11) 郭強 0 6,848 4,892 77 0 11,816 1
537 Zhou, Min (1964) 周敏 340 11,326 0 138 0 11,804 2
538 Tan, Vincent Shuay Tarng 陳率堂 183 10,649 887 83 0 11,803 1
539 Murray, Martin James (1967-02-21) 馬天偉 0 5,698 2,508 3,572 0 11,778 2
540 Qi, Haiying (1981) 祁海英 0 4,108 7,562 93 0 11,763 1
541 Wu, Zeyuan (1981) 吳澤源 1,475 921 1,671 12 7,662 11,742 1
542 Xu, Huijun 徐慧俊 0 3,411 6,146 79 2,102 11,738 1
543 Sun, Yugang 孫玉剛 0 2,692 3,895 149 4,941 11,678 1
544 Wan, Chi Tin 尹志田 70 6,130 5,460 0 0 11,660 2
545 Ren, Wen 任文 122 11,486 0 45 0 11,653 1
546 Lo, Stephanie Bo Yue 羅寶瑜 315 6,189 4,845 266 0 11,615 2
547 Zhang, Zhefeng 張哲峰 163 1,355 10,020 0 0 11,538 1
548 Li, Jie (1974) 李捷 0 2,103 1,257 47 8,118 11,524 1
549 Wong, Angela Ching Yi 黃靜怡 300 10,423 750 36 6 11,515 2
550 Harrington, Sean (1966-04) 0 5,135 5,769 0 582 11,486 1
551 Tsang, Chiu Kwan (1963) 曾昭群 0 2,379 9,080 18 0 11,477 1
552 Tung, Iris Wai Lan 董慧蘭 0 5,590 5,850 18 0 11,458 1
553 Xue, Qiangjun 薛強軍 0 1,355 903 139 9,010 11,407 1
554 Wu, Jun (1965) 吳軍 0 3,864 3,217 49 4,259 11,390 1
555 Li, Chao Wang 李朝旺 0 5,188 1,305 256 4,621 11,370 1
556 Chan, Hing Tat (1980) 陳慶達 120 3,996 7,206 18 0 11,340 1
557 Wen, Deyong 文德鏞 0 2,927 8,282 77 0 11,286 3
558 Cheung, Yan (1957) 張茵 9,650 0 1,621 0 0 11,271 1
559 Li, Ning (1961) 李寧 0 8,238 0 0 2,972 11,210 1
560 Ning, Qifeng 寧奇峰 0 9,353 1,712 139 0 11,204 1
561 Fung Lee, Woon King 馮李煥琼 150 5,568 5,145 332 0 11,195 1
562 Chen, Qingqing (1982) 陳青青 0 2,037 169 59 8,914 11,179 1
563 Lam, Frederick Tin Fuk 林天福 0 6,864 3,362 912 0 11,138 1
564 Dai, Ying (1976) 戴穎 0 1,054 3,120 52 6,881 11,107 1
565 Tam, Norman Lok Man 譚樂文 96 6,952 2,500 167 1,366 11,081 1
566 Wong, James Sing Wai 王承偉 1,040 4,061 5,800 168 0 11,069 4
567 Li, Qilin (1986) 李麒麟 2,571 7,499 465 18 505 11,058 2
568 Ngai, Godfrey Shi Shing 魏仕成 0 3,028 8,000 30 0 11,058 1
569 Chan, Raymond Hoi Ming 陳海明 0 2,704 2,496 123 5,723 11,046 1
570 Lam, Eric Shing Choi 林成財 564 2,529 5,853 18 2,079 11,044 1
571 Qiu, John Jianhang 邱建杭 200 1,936 2,619 642 5,628 11,025 1
572 Wong, Ip Kuen 黃業強 0 10,060 500 462 0 11,022 1
573 Cameron Doe, Julie Mireille 0 11,000 0 0 0 11,000 1
574 Dong, Ping (1960) 董平 331 1,493 9,100 0 0 10,924 1
575 Liu, Shunxing (1962) 劉順興 0 9,636 0 18 1,228 10,883 1
576 Zhao, Jonathan Yining 趙奕寧 790 701 124 29 9,184 10,829 1
577 Cherednichenko, Denis Vitalievich 0 6,703 3,297 820 0 10,819 1
578 Liang, Ronald 梁鵬程 1,200 8,630 0 216 743 10,789 1
579 Cho, Yong Suk 趙容奭 0 8,343 2,366 75 0 10,783 1
580 Xue, James Qun 薛群 0 6,446 0 157 4,172 10,776 1
581 Lee, Gordon Ching Keung 李正強 18 7,383 3,348 24 0 10,773 1
582 Li, Liangang (1964) 李連鋼 0 7,648 3,101 0 0 10,749 1
583 Lauber, Guenter Walter 0 8,659 1,386 703 0 10,748 1
584 Liu, Lit Chi 廖烈智 300 9,850 0 559 0 10,709 1
585 Yu, Michael Minhong 俞敏洪 0 0 0 0 10,689 10,689 1
586 Wang, Junfeng (1975) 王俊峰 361 1,935 8,248 134 0 10,678 1
587 Nishimatsu, Koei 西松江英 163 3,833 665 0 6,013 10,673 1
588 Cogman, David Peter 岑明彦 0 6,067 4,563 17 0 10,647 1
589 Li, Chunlei (1976) 李春雷 64 795 6,605 99 3,071 10,634 1
590 Song, Xin (1986) 宋鑫 0 1,981 741 82 7,815 10,620 1
591 So, Yuk Kwan 蘇煜均 0 10,169 0 450 0 10,619 1
592 Lyu, Aifeng 呂愛鋒 0 1,919 1,524 161 7,000 10,605 1
593 Hou, Haolong (1978) 侯皓瀧 0 4,804 5,765 16 0 10,585 1
594 Wan, Yushan 萬玉山 0 2,070 5,746 85 2,661 10,562 1
595 Kan, Tak Kwong 簡德光 220 7,530 941 376 1,486 10,553 1
596 Cheung, Philip Fai Yet 張輝熱 150 9,515 0 876 0 10,541 1
597 Xu, Robert Shao Chun 徐少春 169 4,450 2,880 82 2,948 10,529 1
598 Gibson, Jamie Alexander (1966-03-23) 0 9,765 586 0 148 10,499 1
599 Schulz, Willi Peter 0 6,507 0 8 3,984 10,499 1
600 Pang, King Fai 彭景輝 275 4,710 3,140 0 2,355 10,479 1
601 Wei, Mei 魏梅 10 0 0 0 10,461 10,471 1
602 Lam, Ronald Siu Por 林紹波 0 5,835 3,069 1,551 0 10,455 1
603 Teo, Li Lian 張麗蓮 0 5,924 4,392 98 0 10,414 1
604 Borer, Peter Camille 包華 0 5,649 3,865 895 0 10,409 1
605 Jambaljamts, Odjargal 148 8,898 586 773 0 10,405 1
606 Choi, Kyoo Yoon 崔奎玧 0 7,952 2,425 0 0 10,377 1
607 Lam, Eric Chee Tai 林子泰 0 3,470 6,880 23 0 10,373 1
608 Wang, Congyuan (1974) 王從遠 568 3,435 6,319 18 0 10,340 1
609 Guan, Xiaohui (1971-03) 關曉暉 0 2,735 7,502 77 0 10,314 2
610 Teo, Kuo Liang 張國良 0 5,820 4,392 98 0 10,310 1
611 Cheng, Peter Kar Shing 鄭家成 550 8,950 0 800 0 10,300 2
612 Szeto, Stanley Chi Yan 司徒志仁 0 2,883 6,804 23 562 10,273 1
613 Yip, Dave Siu Lun 葉兆麟 0 3,804 0 18 6,447 10,269 1
614 Zhang, Jiawang (1979) 張家旺 0 5,555 0 49 4,657 10,261 1
615 Yue, Eddie Wai Man 余偉文 0 8,039 2,172 0 0 10,211 1
616 Zhang, Yinghui (1973) 張應輝 0 10,161 0 33 0 10,194 1
617 Zheng, Jingdong 鄭景東 0 427 0 52 9,711 10,190 1
618 Lun, Pui Kan 倫培根 0 5,894 4,000 280 0 10,174 2
619 Li, San Yim 李新炎 0 7,722 2,432 0 0 10,153 1
620 Wang, Jun (SFC:AXF699) 王俊 3,455 18 2,336 0 4,338 10,147 2
621 Lung, Fanny Ngan Yee 龍雁儀 0 5,227 3,405 1,513 0 10,145 1
622 Lo, Victor Chung Wing 羅仲榮 10 8,652 862 613 0 10,137 1
623 Xu, Wangang (1965) 徐萬剛 0 2,032 7,972 117 0 10,122 1
624 Chan, Bernard Charnwut 陳智思 2,654 5,728 1,470 264 0 10,116 6
625 Ang, Lawrence Siu Lun 洪少倫 0 4,306 1,457 37 4,293 10,094 1
626 Niu, Zhanbin 牛占斌 0 10,071 0 18 0 10,089 1
627 Liu, Weiping (1978) 劉衛平 0 9,992 0 89 0 10,081 1
628 Liu, Fuping 劉福平 0 9,992 0 88 0 10,080 1
629 Zou, Jianlong 鄒劍龍 171 194 0 6 9,708 10,079 1
630 Xu, Tao (1973) 徐濤 0 2,032 7,972 71 0 10,076 1
631 Tang, Zhen Ming 唐振明 0 4,067 1,018 71 4,912 10,069 1
632 Ng, Kenneth Kar Wai 吳家煒 25 6,867 1,611 322 1,235 10,060 1
633 Chu, Lam Yiu 朱林瑤 10,056 0 0 0 0 10,056 1
634 Ma, Lixiong (1974) 馬立雄 0 0 0 0 10,050 10,050 1
635 Li, Jialin (1962) 李佳林 0 5,460 4,540 18 0 10,018 1
636 Peng, Cheng (1982) 彭程 0 2,767 7,174 77 0 10,018 1
637 Wang, Bernard Yangbin 王揚斌 0 4,295 0 0 5,720 10,015 1
638 Liu, Dong (1977) 劉冬 0 1,866 429 71 7,646 10,012 1
639 Leong, Angela On Kei 梁安琪 7,700 0 2,300 0 0 10,000 1
640 Gu, Junying 顧軍營 0 1,863 8,057 71 0 9,991 1
641 Yang, Minghui (1964) 楊明輝 0 2,433 7,004 553 0 9,990 1
642 Collins, Edgar Dowse 0 6,846 1,202 0 1,934 9,982 1
643 Sheehan, Michael James (1968-12) 220 6,710 2,965 75 0 9,969 1
644 Doo, William Junior Guilherme 杜家駒 1,505 5,124 2,472 378 480 9,959 3
645 Wong, Nancy Lan Sze 黃蘭詩 55 909 8,936 40 0 9,940 1
646 Ieong, Un 楊淵 0 6,020 3,633 282 0 9,935 1
647 Lam, Patrick Wai Hon 林煒瀚 288 6,054 2,966 605 0 9,913 1
648 Li, Jun (1978) 李駿 452 1,945 2,286 64 5,155 9,902 1
649 Fok, Eric Chi Tak 霍志德 0 7,300 0 0 2,600 9,900 2
650 Zhu, Rongbin 朱榮斌 0 1,566 0 24 8,301 9,891 1
651 Bi, Mingwei 畢明偉 0 5,236 2,771 117 1,766 9,890 1
652 Zhang, Youjun (1965) 張佑君 0 2,704 6,618 553 0 9,875 1
653 Lau, Tat Man (1968) 劉達民 0 3,833 3,828 138 2,069 9,868 1
654 Lai, Zhiyong (1972) 賴智勇 219 1,742 3,164 16 4,726 9,866 1
655 Cheng, Chung Hing 鄭松興 0 9,830 0 32 0 9,862 2
656 Lin, Weidong (1982) 林偉棟 0 1,464 452 77 7,861 9,853 1
657 Li, Zixue 李自學 0 2,076 7,724 46 0 9,846 1
658 Kwok, Adam Kai Fai 郭基煇 300 6,990 2,530 20 0 9,840 1
659 Lim, Jess Bee Choo 林美珠 0 2,774 6,957 97 0 9,829 1
660 Chee, Joseph Ying Keung 徐應強 390 8,632 350 437 0 9,809 1
661 Zhang, Yuchen (1975) 張宇晨 203 5,218 856 170 3,346 9,793 1
662 Sun, Le (1981) 孫樂 0 1,147 0 71 8,561 9,779 1
663 Lee, Roger Chak Cheong 李澤昌 390 7,390 1,155 427 414 9,776 1
664 Xie, Deren 謝德仁 625 0 0 0 9,115 9,740 2
665 Wu, Wende 吳文德 452 1,945 2,286 64 4,982 9,729 1
666 Sharpe, Rebecca Jane (1971-04) 沈碧嘉 0 5,273 3,552 889 0 9,714 1
667 Wang, Peter Kin Chung 汪建中 377 5,478 3,603 253 0 9,711 2
668 Zhang, Xiaolu (1967) 張曉路 0 4,757 4,937 0 0 9,694 1
669 Tsang, Ricky Chi Ming 曾智明 0 5,642 4,028 18 0 9,688 1
670 Nie, Guoming 聶國明 2,360 1,265 6,000 51 0 9,676 1
671 Sun, Yu (1973-02-25) 孫煜 0 6,313 3,320 0 0 9,633 1
672 Xiong, Jun (1974) 熊俊 0 4,762 3,105 172 1,562 9,600 1
673 Wang, Yu (1977) 王愚 0 1,219 711 169 7,470 9,570 1
674 Tang, Moon Wah 鄧滿華 0 6,200 3,300 0 0 9,500 1
675 Li, Xiaopeng (1969) 李曉鵬 0 6,825 0 42 2,624 9,491 1
676 Kwok, Christopher Kai Wang 郭基泓 599 6,170 2,690 20 0 9,479 3
677 Wong, Chi Kuen (1965) 黃志權 0 4,771 3,128 220 1,355 9,474 2
678 Xie, Yuehui 謝粵輝 0 3,853 5,532 89 0 9,474 1
679 Jin, Enlin 金恩林 0 1,685 443 84 7,254 9,466 1
680 Kee, Martin Wai Ngai 紀偉毅 200 1,863 2,753 895 3,752 9,463 1
681 Li, Zheng (1977) 李崢 0 2,323 2,676 47 4,403 9,449 1
682 Chan, Kevin Kwok Pong 陳國邦 250 4,143 5,000 18 0 9,411 1
683 Li, Jun (Greentown) 李軍 361 2,489 1,065 134 5,358 9,407 1
684 Weng, Xiaolu 翁曉路 0 3,397 395 128 5,473 9,393 1
685 FitzPatrick, Mark Thomas 0 3,258 2,070 234 3,820 9,382 1
686 Lam, Yin Kee 林賢奇 0 8,111 1,204 18 0 9,333 1
687 Long, Jing (1973) 龍經 0 2,310 1,019 52 5,949 9,331 1
688 Chen, Tsien Hua 陳建華 75 6,220 2,409 620 0 9,324 1
689 Siu, Tit Lung 邵鐵龍 0 8,400 0 924 0 9,324 1
690 Siu, Yuk Lung 邵玉龍 0 8,400 0 924 0 9,324 1
691 Chao, Cecil Sze Tsung 趙世曾 0 9,310 0 0 0 9,310 1
692 Chan, Kevin Lap Jin 陳立展 300 8,200 0 0 793 9,293 1
693 Pang, Tak Chung 彭德忠 0 6,762 2,500 0 0 9,262 1
694 Geng, Zhongqiang 耿忠強 452 1,945 2,286 64 4,507 9,254 1
695 Liu, Ming (1976) 劉明 0 1,023 78 52 8,076 9,229 1
696 Cheong, Kheng Lim 鍾瓊林 150 7,654 1,400 0 0 9,204 2
697 Lam, Ka Wing (1960) 林嘉榮 0 7,838 1,329 36 0 9,203 1
698 Zheng, Jie (1969) 鄭捷 0 6,999 2,032 161 0 9,193 1
699 Lam, Jeffrey Kin Fung 林健鋒 5,571 0 1,400 0 2,206 9,177 10
700 Zhang, Zhuobing 張卓兵 0 4,335 3,105 172 1,562 9,174 1
701 Hung, Yau Lit 洪游歷 0 9,100 0 54 0 9,154 1
702 Li, Ming (Sino-Ocean) 李明 0 7,843 0 1,308 0 9,151 1
703 Chiang, Harvey Yi Min 蔣以民 328 1,172 5,921 31 1,687 9,140 1
704 Matsuhisa, Terumoto 松久晃基 184 0 0 0 8,933 9,117 1
705 Chen, Jinghe 陳景河 0 3,387 5,632 69 0 9,088 1
706 Liu, Thomas Sai Keung 廖世強 7,855 1,145 0 0 77 9,077 2
707 Zou, Laichang 鄒來昌 0 3,387 5,475 214 0 9,077 1
708 Cheng, Francis Cho Ying 鄭祖瀛 130 4,990 3,950 0 0 9,070 2
709 Yang, Rui (1977) 楊蕊 0 3,947 3,359 124 1,639 9,069 1
710 Si, De (1988) 司德 0 2,123 339 71 6,527 9,061 1
711 Yao, Sheng (1975) 姚盛 0 5,236 0 0 3,811 9,047 1
712 Ye, Fan (1971) 葉帆 0 683 8,354 8 0 9,045 1
713 Hou, Xiaohai 侯孝海 0 2,100 6,785 147 0 9,031 1
714 Meng, Guangyin 孟廣銀 4,800 4,200 0 18 0 9,018 1
715 Tu, Jianhua 涂建華 0 4,000 5,000 18 0 9,018 1
716 Taniguchi, Hisanori 谷口久徳 8,957 0 0 59 0 9,016 1
717 Chan, Eva Kim Yung 陳劍瑢 297 8,648 0 70 0 9,015 1
718 Dou, Changlin 竇昌林 0 3,994 1,326 358 3,331 9,010 1
719 Yung, Lincoln Chu Kuen 榮智權 194 6,386 2,389 18 0 8,987 2
720 Chau, Stephen Kam Kun 鄒金根 144 6,397 1,800 626 0 8,967 1
721 Kan, Billy Albert Che Kin 簡志堅 10 0 0 0 8,932 8,942 1
722 Coughlan, Ian Michael 高哲恒 0 6,452 0 114 2,368 8,934 1
723 Chan, Wing On (1958) 陳永安 120 8,149 643 14 0 8,926 1
724 Mu, Rongjun 穆榮均 0 4,798 0 0 4,104 8,902 1
725 Li, Qing (1974) 李青 0 8,258 564 75 0 8,897 1
726 Wang, Yueou 王粵鷗 0 2,700 6,174 18 0 8,892 1
727 Worgan, Mark Stuart 溫敬賢 0 4,974 3,500 407 0 8,881 1
728 Chiu, Winnie Wing Kwan 邱詠筠 25 8,811 0 18 0 8,854 1
729 Hui, Albert Wing Ho 許永浩 0 7,520 1,269 54 0 8,843 3
730 Ting, Kit Chung 丁傑忠 10 6,975 1,850 0 0 8,835 1
731 Nam, Kwok Lun 藍國倫 0 4,800 4,000 18 0 8,818 1
732 Yang, Zeyun (1988) 楊澤雲 0 904 225 43 7,641 8,812 1
733 Leung, Tsz Chung 梁子冲 0 1,340 0 18 7,416 8,774 1
734 Chau, Kwok Keung 鄒國強 957 2,437 0 18 5,360 8,772 5
735 Zhang, Hwo Jie 張傑 240 6,029 2,480 18 0 8,767 2
736 Liu, Ken 4,441 0 4,323 0 0 8,764 1
737 Lu, Yuguang 盧煜光 0 3,285 5,400 72 0 8,757 1
738 Zhang, Jincai 章錦才 171 2,096 0 112 6,378 8,757 1
739 Zhang, Cheng Fei 張成飛 8,755 0 0 0 0 8,755 1
740 Yang, Silas Siu Shun 楊紹信 2,488 0 0 0 6,260 8,748 4
741 Chung, Simon Yuk Sing 鍾育升 0 4,328 3,821 582 0 8,731 1
742 Xu, Yuan (1975) 許元 746 4,469 909 78 2,524 8,726 1
743 Leung, Julia Fung Yee 梁鳳儀 0 6,470 1,675 565 0 8,710 1
744 Ho, Cheuk Fai (1946) 何焯輝 0 4,807 3,901 0 0 8,708 2
745 Liao, Christobelle Yi Ching 廖宜菁 0 4,868 3,360 475 0 8,703 1
746 Li, Song (1957) 李松 0 5,742 289 0 2,672 8,702 1
747 Wei, Hong Chen 魏宏丞 799 6,141 1,761 0 0 8,702 1
748 Zeman, Allan 盛智文 3,391 0 0 0 5,301 8,692 7
749 Ma, Chi Wing (1969) 馬志榮 0 8,270 0 418 0 8,688 1
750 Jiang, Hua (1978) 姜華 0 2,521 1,323 138 4,703 8,685 1
751 Lu, Chris Xiangyang 呂向陽 0 2,533 435 79 5,638 8,685 1
752 Tang, Ho Hong 鄧灝康 0 4,305 4,361 18 0 8,684 1
753 Zhang, Haitao (1969) 張海濤 0 4,453 4,200 28 0 8,681 1
754 Teo, Siong Seng 張松聲 953 3,742 3,797 187 0 8,679 2
755 Vadera, Shriti Vinodkant 7,609 1,070 0 0 0 8,679 1
756 Cheung, Paul Chi Kin 張子建 0 3,423 5,000 216 0 8,639 1
757 Cheah, Cheng Hye 謝清海 1,683 6,922 0 0 0 8,605 2
758 Hu, Mary Chaohong 胡朝紅 0 3,101 745 0 4,757 8,603 1
759 Hu, Zuoxiong 胡祚雄 0 677 0 46 7,861 8,584 1
760 Zhang, Weiping (1964) 張衛平 0 8,286 0 0 277 8,563 1
761 Wu, Kebo 伍克波 7,388 1,062 0 109 0 8,559 1
762 Lin, Zhong (1968) 林中 1,217 4,267 3,048 18 0 8,550 2
763 Zhou, Huijing 周慧晶 0 6,909 1,075 550 0 8,534 1
764 Lau, Fiona Yeuk Hung 劉若虹 99 4,376 1,737 116 2,203 8,531 2
765 Zhang, Yaohua (1972) 張耀華 0 6,029 2,480 18 0 8,527 1
766 Lim, Lawrence Fung Chor 林方宙 0 3,751 4,703 65 0 8,519 1
767 Jiang, Peizhen 江佩珍 0 3,208 5,217 90 0 8,515 1
768 Cheng, Wilson Kam Biu 鄭錦標 200 2,300 5,900 100 0 8,500 1
769 Liu, Jun (TOT Biopharm) 劉軍 0 4,206 152 103 4,037 8,498 1
770 Fu, Ivan Chin Shing 符展成 1,000 6,825 0 90 572 8,487 1
771 Lu, Patrick Yang 陸陽 0 4,023 0 156 4,304 8,484 1
772 Zhang, Da (1981) 張達 0 3,372 2,777 124 2,187 8,460 1
773 Chan, Eddie Yuk Mau 陳育懋 0 2,765 5,671 16 0 8,452 1
774 Tan, Jessica Sin Yin 陳心穎 0 6,481 1,921 49 0 8,451 3
775 Lam, Lester Hau Yin 林孝賢 0 8,356 0 90 0 8,446 4
776 Ng, Choi Wah 吳彩華 6,094 2,322 0 18 0 8,434 1
777 Pang, Derrick Yat Bond 彭一邦 0 6,979 0 60 1,393 8,432 1
778 Tai, Sai Ho 戴世豪 100 2,372 5,600 356 0 8,428 2
779 Wei, Hong Ming 魏宏名 799 5,928 1,697 0 0 8,424 1
780 Gibb, Gregory Dean 計葵生 0 5,848 2,527 49 0 8,423 1
781 Lam, Will Gee Yu 林知譽 200 4,200 4,000 18 0 8,418 1
782 Hughes, Gregory Thomas Forrest 韓兆傑 0 4,378 3,578 451 0 8,407 1
783 Wang, Qingxi (1966) 王慶喜 64 2,088 1,219 120 4,906 8,398 1
784 Cho, Tak Wong 曹德旺 0 7,302 1,084 0 0 8,386 1
785 Ren, Jinsheng 任晉生 0 5,667 2,667 50 0 8,383 1
786 Tan, Yong Nang 陳榮南 0 6,485 0 67 1,823 8,374 1
787 Lee, Ernest Tze Yan 李子仁 0 8,281 0 54 0 8,335 2
788 Tong, Charles Chi Kar 湯子嘉 0 8,294 0 18 0 8,312 1
789 Lin, George Chien Cheng 林潔誠 219 4,270 2,498 18 1,293 8,298 2
790 Fung, Yui Kong 馮銳江 0 4,495 3,471 325 0 8,291 1
791 Liu, Jinlan (1949) 劉錦蘭 0 3,161 4,741 0 382 8,284 1
792 Cao, Hongling 曹鴻玲 0 3,217 2,297 342 2,414 8,270 1
793 Lam, Foo Wah 林富華 200 5,070 3,000 0 0 8,270 1
794 Stone, Ian Charles 1,227 0 0 0 7,043 8,270 1
795 Li, Xin (1971) 李欣 0 2,268 5,827 174 0 8,269 2
796 Lui, Paul Yau Chun 呂友進 0 2,731 5,253 265 0 8,249 1
797 Yan, Yunhua 閰蘊華 0 765 7,436 47 0 8,249 1
798 Lin, Feng (CIFI Holdings) 林峰 0 4,863 3,048 165 155 8,231 2
799 Lai, Ni Quiaque 黎汝傑 0 7,207 292 730 0 8,229 1
800 An, David 戴偉 0 8,167 0 60 0 8,227 1
801 Wu, Po Sum 胡葆森 3,064 5,158 0 0 0 8,222 2
802 Wong, Shirley Hau Yeung 王巧陽 55 1,060 7,055 47 0 8,217 1
803 Li, Brian Yiu Cheung 李耀祥 10 5,057 2,724 411 0 8,202 1
804 Kong, Fanxing (1963) 孔繁星 0 5,275 2,822 73 0 8,171 2
805 Yau, Kwok Fai (Ir, 1966) 游國輝 0 3,951 4,200 18 0 8,169 1
806 Chan, Hoi Sow 陳海壽 0 8,151 0 0 0 8,151 1
807 Chu, Shik Pui 朱錫培 220 5,483 822 274 1,347 8,146 1
808 Mui, Gary Ho Cheung 梅浩彰 0 720 7,000 18 404 8,142 1
809 So, Louis Chun Ki 蘇俊祺 0 8,123 0 18 0 8,141 1
810 Luo, Qiuping 羅秋平 500 7,603 0 18 0 8,121 1
811 Lam, Well Din Yu 林典譽 200 3,900 4,000 18 0 8,118 1
812 Tse, Edmund Sze Wing 謝仕榮 6,968 1,148 0 0 0 8,116 2
813 Chan, Tsan Lam 陳燦林 0 8,093 0 18 0 8,111 1
814 Fok, Timothy Tsun Ting 霍震霆 7,200 0 900 0 0 8,100 1
815 Li, Xiaoping (1952) 李曉平 0 6,290 1,800 0 0 8,090 1
816 Di, Jingmin 邸京敏 157 7,874 0 55 0 8,086 1
817 Yim, Raymond Chun Leung 嚴振亮 2,699 0 660 166 4,520 8,045 3
818 Hoffmann, André Joseph 0 5,640 2,397 0 0 8,037 1
819 Lung, Donald Andrew 龍振國 0 3,847 454 18 3,718 8,037 1
820 Xi, Xiaojie 席曉捷 0 2,050 827 25 5,134 8,037 1
821 Xin, Yue Jiang 辛悅江 0 4,230 3,800 0 0 8,030 1
822 Huang, Xiangbin 黃祥彬 0 7,878 0 137 0 8,014 1
823 He, Haijian 何海建 314 1,987 166 0 5,544 8,011 2
824 Shen, Weiming (1953) 0 3,578 4,195 234 0 8,007 1
825 Ding, Xueqing 丁學清 0 1,754 5,506 745 0 8,005 1
826 Pan, Rongrong (1978) 潘蓉容 0 6,387 0 77 1,529 7,993 2
827 Zhang, Ruilin 張瑞霖 0 5,561 2,390 18 0 7,969 1
828 Fok, Hau Fai 霍厚輝 0 3,600 4,300 18 0 7,918 1
829 Lai, Shixian 賴世賢 226 1,693 0 104 5,887 7,910 2
830 Chen, Tiffany Ming Yin 陳明英 0 7,909 0 0 0 7,909 1
831 Chien, David 錢永勛 0 6,312 1,578 16 0 7,906 1
832 Zhang, Hong (IGG) 張竑 746 4,073 772 78 2,235 7,904 1
833 Che, Fengsheng 車馮升 0 7,902 0 0 0 7,902 1
834 So, Ambrose Shu Fai 蘇樹輝 7,301 0 600 0 0 7,901 3
835 Cui, Zhihui (1976) 崔志輝 0 3,815 1,875 120 2,070 7,880 1
836 Gan, Wee Sean 顏為善 48 6,565 1,234 28 0 7,875 1
837 Zhu, Baoquan (1974) 朱保全 0 1,258 6,489 114 0 7,861 1
838 Liu, Tangzhi 劉棠枝 700 3,441 3,594 123 0 7,858 1
839 Ando, Kiyotaka 安藤清隆 0 6,578 0 0 1,268 7,846 1
840 Li, Dahai 李大海 0 2,198 697 49 4,897 7,840 1
841 Chen, Hsiao Ying (1963) 陳小影 0 3,936 3,351 545 0 7,832 1
842 Dong, Jinggui 董經貴 0 7,723 0 99 0 7,822 1
843 Yao, Andrew Cho Fai 姚祖輝 252 5,593 1,950 18 0 7,813 3
844 Sui, Ziye 隋滋野 0 2,137 745 173 4,757 7,812 1
845 Tong, Youzhi 童友之 614 6,853 283 52 0 7,802 1
846 Tang, Hing Keung (1957) 鄧興強 0 3,783 4,000 14 0 7,797 1
847 Shen, Chongfeng 沈崇鋒 0 3,539 2,726 63 1,468 7,796 1
848 Zhang, Shengman 章晟曼 196 6,900 511 0 184 7,791 4
849 Zhang, Yuan Fu 張元福 997 6,776 0 17 0 7,790 1
850 Allen, Nicholas Charles (1955) 聶雅倫 6,653 0 0 0 1,122 7,775 3
851 Chen, Yuguo (1960) 陳餘國 0 7,767 0 0 0 7,767 1
852 Xu, Ting (1973) 徐霆 0 7,392 242 130 0 7,764 1
853 Cheung, Vicky Ping Chuen 張炳銓 0 6,238 1,244 270 0 7,752 1
854 Liu, Jianxiong (1970) 劉劍雄 0 3,580 4,064 89 0 7,733 1
855 Guo, Wei (1963-02) 郭為 226 5,419 2,057 18 0 7,720 2
856 Kan, Simon Sze Man 簡士民 0 5,223 2,176 311 0 7,710 1
857 Siu, Paul Yin Tong 蕭保羅 0 7,690 0 0 0 7,690 1
858 Sheng, Ye 盛曄 163 702 2,531 77 4,209 7,681 1
859 Wong, Cho Tung 王祖同 0 1,387 0 0 6,274 7,661 1
860 Wang, Donglei (1964-01) 王冬雷 297 7,226 0 133 0 7,656 1
861 Tin, Victor Sio Un 田兆源 18 6,308 1,301 24 0 7,651 1
862 Tang, Weihua 湯衛華 163 822 2,376 77 4,209 7,646 1
863 Liu, Jianhong (1968) 劉建紅 0 6,425 0 289 927 7,641 1
864 Wang, Xingshan 王興山 0 6,928 0 119 593 7,639 1
865 Lim, Winston Fung Yee 林芳宇 0 3,751 3,828 53 0 7,632 1
866 Gong, Wei (1974) 宮偉 0 734 1,468 167 5,242 7,610 1
867 Yu, Qingming 于清明 0 2,585 4,780 238 0 7,603 1
868 Lim, Sandy Seow Yen 林小燕 0 3,704 3,828 53 0 7,585 1
869 Or, Naam 柯枬 0 5,064 2,500 18 0 7,582 1
870 Tse, Kam Keung 謝錦強 0 5,270 2,137 18 157 7,582 1
871 Ma, Mabelle Suk Ching 馬淑貞 0 4,588 2,465 514 0 7,567 1
872 Gu, Zhongli 顧中立 0 6,094 1,271 200 0 7,565 1
873 Heung, Charles Wah Keung 向華強 0 7,560 0 0 0 7,560 1
874 Forese, James Anthony 傅偉思 7,549 10 0 0 0 7,559 1
875 Wu, Bingqi 吳秉琪 0 1,853 5,561 145 0 7,558 1
876 Yu, Wu (1967) 于武 0 2,767 4,650 139 0 7,556 1
877 Su, Huiqing 蘇惠清 0 562 6,832 158 0 7,552 1
878 Chih, Yu Yang 池育陽 0 1,773 5,773 0 0 7,546 1
879 Chan, Martin Man Yuen 陳文遠 45 3,484 1,800 174 2,040 7,543 1
880 Lin, Feng (1971) 林峰 0 1,986 3,434 135 1,985 7,540 2
881 Zhang, Jianhua (1974) 張建華 0 6,029 1,480 18 0 7,527 1
882 Tse, Kam Pang 謝錦鵬 612 6,902 0 0 0 7,514 2
883 Kwok, Karl Chi Leung 郭志樑 508 6,501 449 18 0 7,476 2
884 Wong, Ben Chung Mat 王忠秣 70 4,590 2,814 0 0 7,474 1
885 Wang, Chuan Fu 王傳福 0 7,411 0 52 0 7,463 2
886 Zhang, Dawei (1968) 張大為 0 2,223 5,051 174 0 7,447 1
887 Pong, Wilson Wai San 龐維新 6,720 0 700 18 0 7,438 1
888 Yan, Tao (1964) 顏濤 0 5,394 0 0 2,042 7,436 1
889 Li, Yeqing (1963) 李葉青 0 5,947 0 0 1,483 7,431 1
890 Liu, Winnie Wanting 劉晚亭 0 3,144 3,708 18 549 7,419 1
891 Shi, Futao 石富濤 214 3,217 353 44 3,580 7,409 1
892 Du, Dexiang 杜德祥 443 2,635 4,315 15 0 7,408 1
893 Ye, Mingjie (1978) 葉明杰 0 2,849 0 0 4,557 7,407 2
894 Ng, Chi Ho (1949) 吳自豪 0 4,342 2,500 554 0 7,396 1
895 Ji, Kun (1975) 冀坤 0 2,402 975 52 3,956 7,385 1
896 Lin, Sanjiu 林三九 361 1,849 1,996 104 3,062 7,372 1
897 Gao, Nianshu 高念書 0 3,968 3,338 64 0 7,371 1
898 Tin, Carol Yat Yu 田一妤 1,083 2,788 1,000 18 2,482 7,371 3
899 Xia, Michelle Yu 夏瑜 0 4,938 2,427 0 0 7,365 1
900 Yu, Yi Fang 余毅昉 0 3,378 846 166 2,964 7,354 1
901 Hung, Danny Cheung Shew 孔祥兆 0 4,060 3,271 17 0 7,348 1
902 Chan, Yan Wing (1979) 陳恩永 221 7,108 0 18 0 7,347 1
903 Lo, Dennis Hoi Yeung 羅開揚 170 6,528 648 0 0 7,346 1
904 Liu, Yong (1969) 劉勇 0 2,461 4,653 228 0 7,342 1
905 Kwok, Patrick Ping Ho 郭炳濠 250 5,356 1,415 319 0 7,340 1
906 He, Ning (1961) 何寧 0 2,921 2,032 71 2,315 7,339 1
907 Dong, Yi Ping 董義平 0 3,360 846 166 2,964 7,336 1
908 Lee, Patrick Seng Wei 李成偉 30 3,633 3,660 0 0 7,323 2
909 Shen, Difan 沈滌凡 0 1,685 1,959 43 3,630 7,318 1
910 Qin, Yongming 秦永明 0 4,000 3,300 0 0 7,300 1
911 Mon, Victor Chung Hung 孟振雄 0 5,982 1,316 0 0 7,298 1
912 Zhu, Xiaohui (1970) 朱曉輝 0 1,739 2,484 149 2,919 7,291 1
913 Cheung, Kwan Tar 張群達 0 2,760 4,500 27 0 7,287 1
914 Wong, Tony Shik Ho 王錫豪 0 5,336 1,928 18 0 7,282 1
915 Tang, Augustus Kin Wing 鄧健榮 0 0 7,276 0 0 7,276 1
916 Cheong, Hooi Hong 鍾輝煌 81 5,312 1,090 780 0 7,263 2
917 Yu, Linkang 喻霖康 0 1,833 5,251 177 0 7,261 1
918 Cheung, Ka Ho (1983) 張家豪 0 1,800 2,650 90 2,716 7,256 1
919 Chew, Seong Aun 周祥安 0 4,884 2,171 188 0 7,243 2
920 Tse, Stephen Hsin 謝炘 0 2,323 4,897 18 0 7,239 1
921 Lam, Ivy Oi Yan 林藹欣 0 1,950 5,270 18 0 7,238 1
922 Tang, Fung Kwan 鄧鳳群 0 5,288 1,504 442 0 7,234 1
923 Lee, John Luen Wai 李聯偉 2,505 2,640 2,000 72 0 7,217 5
924 Tang, Thomas Wing Yung 鄧永鏞 406 6,090 701 18 0 7,215 3
925 Chiu, Jenny Wai Han 趙慧嫻 700 6,100 0 400 0 7,200 2
926 Yang, Ku (1969) 楊庫 0 4,362 2,003 30 773 7,169 1
927 Zhu, Jianbiao 朱劍彪 793 6,357 0 18 0 7,168 4
928 Chau, Lai Him 周禮謙 0 7,150 0 0 0 7,150 1
929 Wang, Wenliang (1970) 王文亮 0 7,140 0 0 0 7,140 1
930 Guo, Shiqing 郭世清 0 1,238 5,727 174 0 7,139 2
931 Wu, Junhua (1978) 吳駿華 0 0 0 77 7,061 7,138 1
932 Lin, Weiping (1958) 林衛平 564 2,871 3,594 106 0 7,136 1
933 Wong, Nelson Wai Sing 黃偉昇 4,118 3,000 0 18 0 7,136 1
934 Zhou, Jianli (1971) 周劍麗 0 1,585 4,862 671 0 7,118 1
935 Siu, Muk Lung 蕭木龍 0 2,368 4,730 18 0 7,116 1
936 Lee, Tat Hing 李達興 0 7,115 0 0 0 7,115 1
937 Yeung, Kwok Mung 楊國猛 50 6,622 0 421 0 7,093 1
938 Hong, Hao (1956) 洪浩 0 2,506 4,380 204 0 7,091 1
939 Tung, Michael Koon Ming 董觀明 90 7,000 0 0 0 7,090 1
940 Chak, Kin Man (1965) 翟健文 64 2,402 2,846 221 1,535 7,069 1
941 Wu, Yiliang 吳亦亮 0 1,211 339 49 5,467 7,066 1
942 Zeng, Yong (1973) 曾勇 0 3,774 3,202 90 0 7,066 1
943 Sun, Yiu Kwong 孫耀江 240 6,741 0 0 82 7,063 1
944 Wu, Zhixiang 吳志祥 0 3,670 903 52 2,436 7,061 1
945 Wong, Peter Tat Tong 黃達堂 0 6,420 188 448 0 7,056 1
946 Milavec, Robin Zane 0 7,023 0 0 0 7,023 1
947 Liu, Tongyou (1967) 劉同友 0 3,790 2,545 158 529 7,022 1
948 Yuen, Erica Mi Ming 袁彌明 0 5,003 2,000 18 0 7,021 1
949 Jia, Hao (1970-03) 賈浩 0 2,457 2,219 77 2,258 7,011 1
950 Zou, Gebing 鄒格兵 306 6,702 0 0 0 7,008 1
951 Shum, David Hong Kuen 岑康權 3,150 3,556 300 0 0 7,006 2
952 Chan, Sammy Yin Nin 陳延年 0 2,975 4,003 19 0 6,997 1
953 Wong Yeung, Man Ying 王楊文瑛 0 718 0 0 6,275 6,993 1
954 Xie, Ji 謝驥 0 1,780 5,036 174 0 6,990 1
955 Li, Yongzhong 李永忠 0 1,520 5,182 104 182 6,987 1
956 Liu, Xiang (1976) 劉祥 0 2,709 4,064 21 191 6,986 1
957 Zhong, Yong (1971) 鍾勇 0 1,390 1,617 18 3,961 6,986 1
958 Wang, Jingbo (1971) 汪靜波 0 2,580 3,145 16 1,242 6,982 1
959 Chow, John Wai Wai 周偉偉 25 5,061 1,023 241 618 6,968 1
960 Lu, Run Ting 盧閏霆 0 4,246 2,720 0 0 6,965 1
961 Cheng, Shin How 鄭馨豪 0 6,931 0 18 0 6,949 1
962 Wong, Lik Ping 王力平 0 6,930 0 18 0 6,948 1
963 Lo, Howard Ching Ho 羅正豪 0 3,336 3,422 187 0 6,945 1
964 Lim, Kiah Meng 林家名 508 5,614 783 36 0 6,941 2
965 Lu, Lambert 呂聯樸 40 6,000 0 900 0 6,940 1
966 Tan, Chee Beng 183 3,745 2,958 53 0 6,940 1
967 Wang, Kevin Cheng 王成 0 0 0 0 6,938 6,938 1
968 Hui, Sum Ping 許森平 0 6,915 0 18 0 6,933 1
969 Liang, Dongke 梁棟科 0 1,490 0 130 5,312 6,932 1
970 Dai, Xiaochang 戴曉暢 0 2,523 0 102 4,289 6,913 1
971 Wang, Lin (Ubtech) 王琳 0 639 0 128 6,140 6,907 1
972 Chan, So Kuen (1960) 陳素娟 55 4,070 2,587 180 0 6,892 1
973 Chang, Desmond Kam Chuen 張錦泉 0 2,633 3,992 252 0 6,877 1
974 Shiu, Kam Man 邵錦文 120 3,840 2,899 18 0 6,877 1
975 Yang, Bingbing (1968) 楊冰冰 0 2,787 4,076 5 0 6,868 1
976 Ho, Sammy Wai Yu 何慧餘 0 4,364 2,500 0 0 6,864 1
977 Sun, Hongbin (1975-10-14) 孫洪斌 1,103 0 0 0 5,754 6,857 5
978 Gao, Yu Ling 高玉玲 0 3,723 0 49 3,080 6,851 1
979 Zhang, Qiang (1964) 張強 0 1,570 0 173 5,107 6,850 1
980 Huang, Yimeng (1982) 黃一孟 0 1,510 0 46 5,289 6,846 1
981 Lo, Peter Tak Shing 羅德承 340 4,890 1,104 18 486 6,838 2
982 Lau, Chun Shun 劉晉嵩 5,188 0 1,621 17 0 6,827 1
983 Lam, Lee George 林家禮 6,823 0 0 0 0 6,823 15
984 Shen, Jessie 沈潔蕾 746 3,797 273 0 2,004 6,820 1
985 Yu, Kai (1985) 喻愷 0 2,681 0 172 3,965 6,817 1
986 Chen, Min (1981) 陳敏 0 2,067 0 108 4,636 6,812 1
987 Liu, Winston Kam Fai 廖金輝 200 6,194 0 418 0 6,812 1
988 Chen, Fei (1981) 陳菲 0 6,723 0 77 0 6,799 1
989 Su, Xiao (1971) 蘇曉 0 6,723 0 77 0 6,799 1
990 Yu, Yong (1977) 余勇 0 3,365 3,353 77 0 6,795 1
991 Xiong, Youjun 熊友軍 0 1,238 0 52 5,498 6,788 1
992 Wang, Jilei 王吉雷 0 1,191 655 77 4,853 6,776 1
993 Dorfman, Robert David 杜勳明 0 4,355 2,010 402 0 6,767 1
994 Li, Guiping (1965-01) 李貴平 0 1,807 4,892 54 0 6,753 1
995 Wang, Austin Jesse 汪浩然 0 3,925 1,138 471 1,217 6,751 1
996 Lau, Kam Sen 劉今晨 160 1,439 5,135 15 0 6,750 1
997 Lau, Kam Shim 劉今蟾 160 1,439 5,135 15 0 6,750 1
998 Xu, Bingbin 徐秉璸 0 2,776 762 77 3,124 6,739 1
999 Wan, Wai Loi 尹惠來 750 5,983 0 0 0 6,733 1
1000 Chin, John Francis 0 3,644 485 496 2,105 6,731 1
1001 Ma, Philip Ching Yeung 馬清揚 23 5,992 698 18 0 6,731 1
1002 Wong, Alice Nga Lai 黃雅麗 0 2,942 3,500 285 0 6,727 1
1003 Xu, Xiaoou (1973) 徐曉鷗 199 6,438 0 77 0 6,714 2
1004 Luan, Zhenjun 欒真軍 0 3,780 2,730 200 0 6,710 1
1005 Qu, Ji Guang 曲繼廣 0 6,690 0 0 0 6,690 1
1006 Ng, Yu Fai 吳宇輝 120 3,840 2,698 18 0 6,676 1
1007 Hu, Gang (1974) 胡剛 0 1,361 0 29 5,261 6,652 1
1008 Hong, Lei (1972) 洪蕾 452 1,488 1,829 64 2,817 6,649 1
1009 Zhu, Wei Wei 朱偉偉 0 6,626 0 18 0 6,644 1
1010 Guan, Yijun (1964) 關懿君 120 6,500 0 18 0 6,638 1
1011 Zhao, Hongliang (1966) 趙洪亮 0 3,576 0 163 2,893 6,632 1
1012 Lin, Hongfu (1974-04) 林泓富 0 2,438 3,973 214 0 6,626 1
1013 Tsui, Kai Kwong 徐繼光 0 3,307 3,300 18 0 6,625 1
1014 Hooy, Kok Wai 許國偉 1,050 0 0 0 5,571 6,621 2
1015 Zou, Jianjun (1971-07) 鄒建軍 0 6,459 0 158 0 6,617 1
1016 Li, Wai Keung (1979) 李偉強 0 3,579 3,000 36 0 6,615 1
1017 Geiger, Reinold 0 5,324 1,284 0 0 6,608 1
1018 Yau, Yuk Yin 游育燕 0 6,171 416 18 0 6,605 1
1019 Ha, Frank Chun Shing 夏浚誠 2,020 3,548 446 64 525 6,603 1
1020 Zhuang, Dan (1970) 莊丹 0 2,145 3,274 114 1,069 6,602 1
1021 Li, Changjiang (1965) 李長江 0 6,548 0 53 0 6,601 1
1022 Tsui, Edward Ying Chun 徐應春 267 6,030 0 301 0 6,598 1
1023 Shen, Bo 沈波 0 1,565 4,640 208 182 6,595 3
1024 Wong, Cho Fai 黃祖暉 0 4,491 1,122 18 963 6,594 1
1025 Li, Zhong (1967) 李中 245 2,963 1,900 18 1,464 6,590 2
1026 Lee, Loewe Bon Chi 李本智 50 6,521 0 18 0 6,589 1
1027 Liang, Peng (1961) 梁朋 0 3,167 0 0 3,414 6,580 1
1028 Tai, Janzen Chun Kit 戴進傑 340 6,194 0 45 0 6,579 3
1029 Zhu, Huisong 朱輝松 0 1,891 3,024 135 1,524 6,575 1
1030 Tang, Yanggang 唐陽剛 108 1,477 4,904 70 0 6,559 1
1031 Peng, Bo (1968) 彭博 78 1,828 0 164 4,484 6,554 2
1032 Saw, Say Pin 蘇雪冰 0 3,064 1,469 455 1,566 6,554 1
1033 Lau, Yu Leung (1952) 劉與量 256 4,290 2,000 0 0 6,546 2
1034 Wu, Xiang Dong (1968) 吳向東 0 6,505 0 37 0 6,542 1
1035 Chang, Ken Fei Fu 張飛虎 0 3,503 2,189 18 818 6,528 1
1036 Zhao, Xiaokai 趙曉凱 0 4,818 1,630 77 0 6,525 1
1037 Chan, Wai Bun (1971) 陳偉彬 0 1,551 1,082 138 3,743 6,514 1
1038 Lyu, Rong (1981) 呂蓉 0 1,286 1,909 78 3,241 6,514 1
1039 Jia, Hui (1976) 賈惠 0 993 709 71 4,735 6,508 1
1040 Zuo, Manlun 左滿倫 6,468 0 0 41 0 6,508 2
1041 Zhou, Yuan (1979) 周元 0 6,424 0 77 0 6,500 1
1042 Wei, Jian Jun 魏建軍 0 3,826 2,636 37 0 6,499 1
1043 Yang, Xuegang (1964) 楊雪崗 0 6,428 0 71 0 6,499 1
1044 Kwok, Jacquen Cheuk Kwan 郭卓君 240 4,599 765 18 872 6,494 1
1045 Tang, Richard Yat Sun 鄧日燊 500 5,972 0 18 0 6,490 3
1046 Kwok, Lester Chi Hang 郭志桁 258 5,796 414 18 0 6,486 1
1047 Dong, Yang (1985) 董陽 0 1,293 1,934 17 3,241 6,485 1
1048 Yung, On Wah 翁安華 0 4,113 2,308 0 58 6,479 1
1049 Wang, Huaiyu 王懷玉 64 782 4,065 29 1,535 6,477 1
1050 Jin, Yun (1975) 金雲 0 1,692 0 49 4,729 6,470 1
1051 Tan, Glenn Chun Hong 陳駿鴻 860 5,502 0 102 0 6,464 1
1052 Lin, Hongying 林紅英 0 2,438 3,828 191 0 6,457 1
1053 Chua, Seng Hai 蔡成海 0 2,128 4,256 53 0 6,437 1
1054 Chen, Benguang 陳本光 0 1,278 4,311 847 0 6,436 1
1055 Tan, Stephen (1954) 陳智文 905 3,184 2,200 147 0 6,436 4
1056 Yeung, David Chun Yue 楊振宇 528 360 0 18 5,523 6,429 6
1057 Tsui, Wai Tim 徐偉添 0 2,779 3,362 265 0 6,406 1
1058 Fan, Anthony Ren Da 范仁達 4,291 403 0 0 1,711 6,405 11
1059 Verhoeven, Rogier Johannes Maria 尹顥璠 50 6,227 0 127 0 6,404 1
1060 Athanasopoulos, Jim 0 3,179 0 78 3,140 6,398 1
1061 Ngan, Pauline Po Ling 顏寶鈴 120 3,260 3,000 18 0 6,398 1
1062 Ng, Thomas Fun Hung 伍寬雄 0 6,096 0 300 0 6,396 1
1063 Wang, Jun You 王君友 400 5,668 0 38 288 6,394 1
1064 Ma, Kevin Pak Wing 馬柏榮 3,014 226 2,533 29 589 6,391 1
1065 Lin, Bo (1972) 林波 169 2,235 1,338 85 2,559 6,386 1
1066 Yum, Matthew Chak Ming 任澤明 0 5,044 0 233 1,100 6,377 1
1067 Zhang, Lianpeng 張連鵬 2,594 0 3,783 0 0 6,377 1
1068 Qian, Jiannong 錢建農 0 2,032 331 0 4,007 6,369 1
1069 Zhang, Zhichao (1979) 張智超 0 2,549 3,725 94 0 6,368 1
1070 Sng, Chiew Huat 孫樹發 715 5,605 0 45 0 6,365 1
1071 Cheung, Stan Tsang Kay 張曾基 0 4,095 1,890 378 0 6,363 1
1072 Lam, Kenneth Kin Hing (SFC:ABV605) 林建興 0 5,200 550 0 611 6,361 1
1073 Gan, Stephen Fock Wai 顏福偉 48 4,521 1,186 599 0 6,354 1
1074 Chen, Xiaohua (1981) 陳小華 295 0 0 0 6,057 6,351 1
1075 Poon, Chiu Kwok 潘昭國 1,914 2,709 0 1,726 0 6,349 10
1076 Tam, Alan Siu Kei 譚肇基 0 4,945 1,386 18 0 6,349 1
1077 Shek, Abraham Lai Him 石禮謙 5,177 106 0 0 1,059 6,342 14
1078 Ching, Louis Man Chun 程民駿 10 5,928 380 18 0 6,336 1
1079 Lai, Chun Tung 黎俊東 230 3,355 2,681 66 0 6,332 2
1080 Kwan, Phileas Po Lam 關堡林 0 5,722 376 226 0 6,324 2
1081 Wang, Hao (Mabpharm) 王皓 0 1,205 0 63 5,050 6,317 1
1082 Chan, Eugene Yu Ching 陳宇澄 0 6,298 0 18 0 6,316 1
1083 Zhang, Zhuoping (1971-06-03) 張卓平 0 2,967 2,412 930 0 6,309 2
1084 Wong, Conrad Tin Cheung 黃天祥 0 5,183 875 238 0 6,296 1
1085 Qian, Xueming 錢雪明 1,897 1,275 244 266 2,598 6,279 1
1086 Xia, Jinjing 夏進京 0 1,352 4,675 0 248 6,276 1
1087 Auyang, Bernard Pak Hong 歐陽伯康 0 6,241 0 18 0 6,259 1
1088 Xie, Xionghui 謝雄輝 0 2,438 3,585 214 0 6,238 1
1089 Law, Alex Kwok Leung 羅國樑 0 4,574 1,644 18 0 6,236 1
1090 Lim, Alan Kui Teng 林桂廷 0 6,165 0 71 0 6,236 1
1091 Lee, Kwok Bong 李國邦 255 3,698 1,912 370 0 6,235 1
1092 Or, Huen 柯烜 0 3,715 2,500 18 0 6,233 1
1093 Kwong, Gordon Che Keung 鄺志強 3,526 260 1,400 0 1,040 6,226 7
1094 Lin, Tzung Liang 林宗良 295 5,930 0 0 0 6,224 1
1095 Ye, Guofu 葉國富 0 4,390 1,769 54 0 6,213 2
1096 Di Nello, Fabio 300 4,923 988 0 0 6,211 1
1097 Morandin, Augusta 300 4,923 988 0 0 6,211 1
1098 Tian, Ming (1961-01-24) 田明 219 5,991 0 0 0 6,210 3
1099 Gu, Xiaobin 顧曉斌 0 6,149 0 60 0 6,209 1
1100 Jiang, Xiangrong 江向榮 0 6,157 0 52 0 6,209 1
1101 Cheuk, Clement Sin Cheong 卓善章 0 4,839 1,350 18 0 6,207 1
1102 Chan, Abraham Yu Ling 陳宇齡 0 4,054 18 0 2,133 6,205 1
1103 Hong, Liang (1974) 洪亮 0 2,221 2,213 124 1,639 6,197 1
1104 Chia, Jean Yuan Jiun 謝媛君 228 3,195 2,398 100 274 6,195 1
1105 Kong, Kwok Leung 江覺亮 60 4,216 1,919 0 0 6,195 1
1106 Gao, Song (1971) 高嵩 0 4,475 1,016 181 520 6,192 1
1107 Poon, Rocky Lock Kee 潘樂祺 255 4,122 1,399 413 0 6,189 1
1108 Choi, Christina Fung Yee 蔡鳳儀 0 4,548 1,182 454 0 6,184 1
1109 Zhang, Ning (1968-10) 張寧 0 4,969 1,109 101 0 6,180 1
1110 Xu, Guoxiang (1962) 徐國祥 3,387 1,227 1,564 0 0 6,177 1
1111 Song, Ziyi 宋子一 0 2,418 310 18 3,423 6,170 1
1112 Wai, Siu Kee 衛少琦 960 1,200 4,007 0 0 6,167 1
1113 Cheong, Chong Ling 鍾聰玲 150 5,726 240 48 0 6,164 2
1114 Lv, Xiaoping (1961) 呂小平 0 4,046 2,117 0 0 6,163 2
1115 Ma, Patrick Ching Hang 馬清鏗 23 5,649 464 18 0 6,154 1
1116 Wu, Jianhui (1974-11) 吳健輝 0 2,438 3,500 214 0 6,153 1
1117 Lee, James Yuen Kui 李源鉅 50 6,079 0 18 0 6,147 1
1118 Lam, Kong (1964) 林剛 365 5,744 0 36 0 6,145 1
1119 Choi, Yin On 蔡賢安 0 3,503 767 122 1,746 6,138 1
1120 Lin, Bryan Xiaohui 林曉輝 0 6,120 0 18 0 6,138 2
1121 Chan, Ringo Wing Kwong 陳榮光 33 5,393 661 42 0 6,129 1
1122 Lau, Gary Yu Hee 劉汝熹 10 2,050 4,069 0 0 6,129 1
1123 Toh, Melvin Kean Meng 杜健明 75 4,502 1,109 443 0 6,129 1
1124 Cho, Man (1961) 左敏 0 847 5,058 0 224 6,128 1
1125 Lee, Freddy Chun Kong 李進港 10 5,847 0 266 0 6,123 1
1126 Fong, Jimmy Man Bun 方文彬 0 3,948 1,913 261 0 6,122 1
1127 Ye, Tao (1966) 葉濤 0 2,732 3,364 8 0 6,104 1
1128 Luo, Liang (1964) 羅亮 0 2,604 3,387 111 0 6,102 1
1129 Chung, Chi Keung (1956) 鍾志強 0 4,975 1,120 0 0 6,095 1
1130 Sullivan, Peter David 蘇利民 844 422 4,000 0 828 6,093 1
1131 Luo, Lin (1967) 羅林 0 4,855 1,163 71 0 6,089 1
1132 Chen, Jing (1972) 陳靜 0 2,472 3,480 135 0 6,088 2
1133 Jiao, Chengyao 焦承堯 0 1,711 1,541 38 2,791 6,081 1
1134 Clancy, Michael John (1955) 234 3,617 2,055 172 0 6,078 1
1135 Siu, Winnie Wai Yee 蕭慧儀 250 4,125 1,555 148 0 6,078 1
1136 Leung, Rico Chung Yin 梁仲賢 0 4,462 1,160 446 0 6,068 1
1137 Xia, Zhang Zhua 夏章抓 0 3,497 0 49 2,520 6,066 1
1138 Hao, Hengle 郝恒樂 0 3,152 0 67 2,845 6,063 1
1139 Wu, Shaolun 吳少倫 0 2,833 3,150 72 0 6,055 1
1140 Chen, Xiuzhu (1984) 陳秀珠 78 5,967 0 9 0 6,054 1
1141 Kwan, Bankee Pak Hoo 關百豪 0 6,000 0 54 0 6,054 2
1142 Gu, Justin Xiangju 顧祥巨 0 2,227 479 79 3,268 6,053 1
1143 Ho, Byron Shu Chan 何樹燦 267 5,511 0 275 0 6,053 1
1144 Ma, Chin Chew 馬琼就 0 4,256 1,064 727 0 6,046 1
1145 Chiu, David Chin Hung 趙展鴻 0 5,746 0 0 289 6,035 1
1146 Wai, Chi Sing 韋志成 0 4,646 1,388 0 0 6,034 1
1147 Wang, Raymond Wah Chi 王華志 0 5,312 0 109 609 6,031 1
1148 Qu, Michael Nan 曲南 0 3,255 2,257 98 420 6,030 1
1149 Cheung, Donald Ping Keung 張炳強 250 5,772 0 0 0 6,022 1
1150 Su, Baiyuan 蘇柏垣 0 1,129 3,653 12 1,226 6,021 1
1151 Lau, Nelson King Wai 劉經緯 0 6,002 0 18 0 6,020 1
1152 Tan, Bingzhao 譚炳照 0 6,000 0 20 0 6,020 1
1153 Lai, Gigi Ka Yee 黎珈而 0 6,000 0 18 0 6,018 1
1154 Lam, Dennis Shun Chiu 林順潮 240 5,760 0 18 0 6,018 1
1155 Lee, Steven Kun Tai 李根泰 0 6,000 0 18 0 6,018 1
1156 Qian, Jinghong 錢靜紅 0 5,943 0 64 0 6,007 1
1157 Ding, Shui Po 丁水波 0 4,890 1,084 30 0 6,005 1
1158 Guo, Guanghui 郭光輝 0 2,282 3,613 111 0 6,005 2
1159 Xie, Ling (1970) 謝玲 0 1,996 542 59 3,408 6,005 1
1160 Ng, Yuet Ying 伍月瑩 0 4,230 1,719 54 0 6,003 3
1161 Hui, Jason Sai Tan 許世壇 0 5,960 0 18 0 5,978 2
1162 Chang, Feng (1982) 常峰 0 717 5,028 220 0 5,965 1
1163 Soon, Kweong Wah 孫強華 255 3,672 1,670 367 0 5,964 1
1164 Yin, Zhe (1974) 殷哲 0 2,537 2,170 129 1,129 5,964 1
1165 Xu, Yue (1975) 徐悅 0 1,299 150 77 4,423 5,949 1
1166 Alder, Ashley Ian 歐達禮 0 5,399 0 536 0 5,935 1
1167 Wong, Raymond Man Hin 黃文顯 1,246 3,888 497 300 0 5,931 5
1168 Li, Chong (1968) 李沖 0 1,155 90 49 4,634 5,928 1
1169 Lin, Lin (1975) 林琳 0 1,806 0 0 4,114 5,920 1
1170 Poon, Dickson Pearson Guanda 潘冠達 10 1,387 4,500 18 0 5,915 1
1171 Peng, Hui (1963) 彭輝 0 528 5,347 30 0 5,905 1
1172 Wang, Yunqing (1984) 王雲磬 0 1,243 0 79 4,564 5,886 1
1173 Zhou, Hongbin (1969) 周洪斌 0 4,979 745 161 0 5,885 1
1174 Gao, Dekang 高德康 377 5,506 0 0 0 5,883 1
1175 Chan, Chak Mo 陳澤武 5,400 482 0 0 0 5,882 1
1176 Wang, Xing (1979) 王興 0 5,882 0 0 0 5,882 2
1177 Lam, Richard Cheung Shing 林長盛 787 4,612 0 480 0 5,879 5
1178 Lau, Chi Kong (1981) 劉志剛 0 2,635 3,000 243 0 5,878 1
1179 Lam, Daneil Shiu Ming 林小明 0 5,850 0 18 0 5,868 1
1180 Su, Hua (1982) 宿華 0 5,797 0 71 0 5,868 1
1181 Chong, Benny Tin Lung 莊天龍 0 4,799 717 34 318 5,867 2
1182 Wang, Zheshi 王者師 87 124 0 9 5,640 5,860 1
1183 Li, Yong (1978) 李勇 0 5,814 0 45 0 5,859 1
1184 Lu, Zhongming 陸忠明 0 3,653 2,030 176 0 5,859 2
1185 Hu, Hongqun 胡紅群 0 429 90 0 5,335 5,855 1
1186 Wang, Lixing (1980) 王力行 0 3,617 0 0 2,236 5,853 1
1187 Jiang, Weiping (1955-03-24) 蔣衛平 4,436 1,407 0 0 0 5,842 1
1188 Zheng, Tingting (1974) 鄭婷婷 0 2,220 3,600 18 0 5,838 1
1189 Ru, Hailin 汝海林 0 3,934 0 165 1,731 5,830 1
1190 Chan, Kong Yew 0 4,424 1,296 108 0 5,827 1
1191 Fu, Weizhong 伏衛忠 0 3,583 0 193 2,040 5,816 1
1192 Zhou, Yi (1969-03) 周易 0 1,792 2,401 52 1,568 5,813 1
1193 Toe, Tiong Hock 卓仲福 0 2,343 3,360 106 0 5,810 1
1194 Tao, Tsan Sang 杜燦生 30 2,418 3,132 224 0 5,804 2
1195 Peng, Jihai 彭吉海 211 5,500 0 73 0 5,784 2
1196 Liu, Hua (1972) 劉華 0 5,783 0 0 0 5,783 2
1197 Ngai, Ka Yee 魏嘉儀 0 2,768 3,000 0 0 5,768 1
1198 Luk, Wing Ming 陸穎鳴 0 5,738 0 27 0 5,765 1
1199 Leung, Shawn Shui On 梁瑞安 0 5,746 0 18 0 5,764 1
1200 Chan, Cheung Ngai 陳長藝 0 5,735 0 27 0 5,762 1
1201 Hu, Yanguo 胡延國 0 4,980 66 712 0 5,758 2
1202 Ho, Ying Choi 何應財 0 5,726 0 18 0 5,744 1
1203 Lau, Kin Fai (1961) 劉健輝 0 5,462 0 18 263 5,743 1
1204 Zhao, Peng (1971) 趙鵬 0 5,684 0 58 0 5,742 1
1205 Zhao, Chengmin 趙呈閩 3,387 0 0 0 2,348 5,735 1
1206 Lam, Kwok Chung 林國仲 0 4,200 1,504 24 0 5,728 1
1207 Yeung, Rankine Wai Kin 楊偉堅 0 3,586 1,800 328 0 5,714 1
1208 Liu, Yu Jie (1963) 劉玉杰 675 3,012 2,000 18 0 5,705 4
1209 Miao, Guili 繆瑰麗 0 3,047 701 18 1,933 5,699 1
1210 Lee, Horace Wai Chung 李偉中 250 2,643 2,050 14 739 5,696 1
1211 Niu, Wenhui (1970) 牛文輝 0 4,846 0 191 655 5,692 1
1212 Chen, Hongbing 陳洪兵 365 5,204 0 120 0 5,689 1
1213 Wang, Jinping (1983) 王金平 0 2,062 3,492 133 0 5,687 1
1214 Zhu, Jiangming 朱江明 0 246 0 0 5,428 5,674 1
1215 Gui, Kai 桂凱 0 5,016 0 1 655 5,672 1
1216 Wong, June Wai Man 黃慧敏 0 5,654 0 18 0 5,672 1
1217 Zhang, Meiying (1978) 張美英 0 5,652 0 18 0 5,670 1
1218 Xia, Shaofei 夏紹飛 233 2,547 1,185 40 1,665 5,669 1
1219 Chen, Xingmao 陳興茂 0 2,368 0 71 3,226 5,666 1
1220 Chan, Bobby Yum Kit 陳欽杰 0 5,647 0 18 0 5,665 1
1221 Chen, Guoqiang (1965) 陳國強 0 2,268 3,203 192 0 5,663 1
1222 Li, Baiyong 李百勇 0 3,911 1,752 0 0 5,663 1
1223 Lui, Siu Keung 呂小強 41 5,600 0 18 0 5,659 2
1224 Chow, Hou Man 周厚文 0 3,693 1,716 243 0 5,652 1
1225 Li, Edwin Man Keung 李民強 120 0 0 0 5,523 5,643 2
1226 Cao, Zhiming 曹智銘 0 1,829 3,669 143 0 5,641 1
1227 Ma, Jianrong 馬建榮 0 5,602 0 35 0 5,637 1
1228 Hui, Sum Tai 許森泰 0 5,613 0 18 0 5,631 1
1229 Orr, Gordon Robert Halyburton 歐高敦 2,642 0 0 0 2,976 5,618 3
1230 Ngan, Hei Keung 顏禧強 120 2,470 3,000 18 0 5,608 1
1231 Reinstein, Dan Zoltan 360 5,247 0 0 0 5,607 1
1232 Qiu, Yumin (1962) 邱玉民 0 3,557 0 383 1,663 5,603 1
1233 Xie, Mandy Huifang 謝惠芳 150 5,421 0 32 0 5,603 1
1234 Li, Ann Mee Sum 李美心 90 5,148 0 356 0 5,594 2
1235 Chen, Shu (1985) 陳澍 0 5,487 0 106 0 5,593 1
1236 Xie, Yi Jing 謝屹璟 0 3,416 0 134 2,041 5,592 1
1237 Ngai, Shing Kin 魏聖堅 0 5,586 0 0 0 5,586 1
1238 Lee, Yiu Ming (1964) 李耀明 0 2,164 3,398 16 0 5,585 1
1239 Lee, Chi Hung (1965) 李志雄 0 3,440 2,117 18 0 5,575 1
1240 Ng, Estella Yi Kum 伍綺琴 1,454 3,980 0 5 132 5,571 6
1241 Wang, Xuan (1969) 王軒 0 2,149 3,224 192 0 5,566 1
1242 Wong, Bryan Chi Fai 黃志輝 1,573 3,738 0 251 0 5,562 7
1243 Ng, Choon Eng 黃春興 426 3,757 1,254 118 0 5,555 1
1244 Pan, Wei Dong 潘衛東 64 785 3,049 122 1,535 5,555 1
1245 Wang, Haimin (1970) 王海民 0 1,103 4,274 177 0 5,554 1
1246 Li, Yang (1971) 李陽 189 2,863 0 19 2,482 5,553 3
1247 Wang, Zhenguo 王振國 64 782 3,049 105 1,535 5,536 1
1248 Chan, Gary Ka Wai 陳嘉緯 0 2,517 3,000 18 0 5,535 1
1249 Lin, Weiguo (1978) 林偉國 3,387 0 0 0 2,147 5,534 1
1250 Zhang, Guiqing (1972) 張貴清 0 1,644 3,698 190 0 5,532 1
1251 Lou, Jing 婁競 3,606 1,446 0 475 0 5,527 1
1252 Wai, Yat Kin 韋日堅 0 3,204 2,300 18 0 5,522 1
1253 Yip, Pak Hung 葉柏雄 0 3,204 2,300 18 0 5,522 1
1254 Zhuang, Yong 庄勇 0 2,364 3,048 110 0 5,522 2
1255 Li, Lin (1971) 李琳 0 5,503 0 18 0 5,521 1
1256 Wang, Jisheng 王計生 4,308 0 1,129 84 0 5,520 2
1257 Chen, Nansun 陳南蓀 0 5,487 0 19 0 5,506 1
1258 Chen, Lingfeng (1988) 陳淩峰 0 5,487 0 14 0 5,500 1
1259 Lo, Kenneth Lok Fung 羅樂風 0 5,500 0 0 0 5,500 1
1260 Chow, Matthew Ka Fung 周嘉峯 0 1,620 3,630 243 0 5,493 1
1261 Huang, Yulin (1962) 黃玉林 2,348 3,128 0 12 0 5,488 1
1262 Chen, Yu Chun (1951) 陳餘春 0 5,487 0 0 0 5,487 1
1263 Lau, Denise Kwai Ching 劉桂禎 0 3,890 1,578 16 0 5,484 1
1264 Chen, Yongcun 陳永存 400 4,378 685 18 0 5,481 1
1265 Chu, Chee Keong 朱志強 0 3,905 1,461 112 0 5,478 1
1266 Fung, Clement Siu To 馮兆滔 0 5,390 0 84 0 5,474 3
1267 Law, Victor Wei Tak 羅威德 0 2,838 2,507 129 0 5,474 1
1268 Berg, Thomas (1970) 0 5,453 0 16 0 5,469 1
1269 Tian, Liping 田立平 0 1,955 0 0 3,508 5,463 1
1270 Liu, George Hong Chih 劉鴻志 0 961 2,640 16 1,844 5,460 1
1271 Marnie, Alan 380 5,067 0 0 0 5,447 1
1272 Shi, Baofeng 史寶峰 0 5,272 0 172 0 5,444 1
1273 Cheng, Guangyu 程光煜 0 1,129 4,299 15 0 5,443 1
1274 Chan, Polly Hoi Yan 陳凱欣 0 3,124 2,300 18 0 5,442 1
1275 Cheok, Peter Ho Fung 卓可風 0 5,428 0 13 0 5,441 1
1276 Qi, Xiaoming (1969) 戚小明 0 3,395 1,129 184 734 5,441 1
1277 Wang, Mohan 王墨涵 103 2,256 701 53 2,328 5,441 1
1278 Wei, Xiaohua (1969) 魏小華 0 1,171 4,093 177 0 5,441 1
1279 Ho, Kuang Chi 賀光啓 1,240 1,242 0 0 2,956 5,437 1
1280 Kwong, Bengie Man Hang 鄺敏恆 120 5,063 0 253 0 5,436 1
1281 Lau, Lavinia Hoi Zee 劉凱詩 0 4,183 1,092 159 0 5,434 1
1282 Poon, Mike Ho Man 潘浩文 0 1,818 3,598 18 0 5,434 1
1283 Huo, Xinru 霍欣茹 0 2,488 2,109 18 818 5,433 1
1284 Li, Pui Leung 李沛良 500 2,580 2,327 18 0 5,425 1
1285 Yung, Billy Kwok Kee 翁國基 424 0 5,000 0 0 5,424 2
1286 Chovanec Chen, Frances Fang 陳芳 0 4,932 0 158 330 5,420 1
1287 Yao, Zhijian 姚志堅 0 1,331 633 0 3,456 5,420 1
1288 Chen, Bo (1973) 陳博 0 5,184 0 221 0 5,405 1
1289 Yu, Jian (1964) 喻健 0 1,851 1,863 566 1,122 5,402 2
1290 Cheung, Ho Koon 張浩觀 0 3,600 1,600 200 0 5,400 1
1291 Ngan, Lynda Man Ying 顏文英 0 3,600 1,600 200 0 5,400 1
1292 Li, Xuechun (1951) 李學純 0 5,379 0 18 0 5,397 1
1293 Shi, Jianhua (1963) 施建華 1,146 2,991 1,146 115 0 5,397 1
1294 Yang, Dajun (1962) 楊大俊 0 5,112 0 286 0 5,397 1
1295 Chan, Chi Yuen (1966) 陳志遠 0 5,356 0 36 0 5,392 2
1296 Fu, Wenguo 付文國 0 2,320 0 169 2,893 5,383 1
1297 Tian, Ye (1981) 田野 0 5,330 0 52 0 5,382 1
1298 Wang, Yingde (1962) 王應德 1,146 2,991 1,146 97 0 5,379 1
1299 Luo, Qiyi 羅七一 187 1,805 0 0 3,383 5,375 2
1300 Sun, Kwok Ping 孫國平 307 5,048 0 18 0 5,373 1
1301 Lau, George Ka Keung 樓家強 835 2,484 2,032 18 0 5,370 3
1302 Chen, Juan (1972) 陳娟 0 1,839 0 0 3,528 5,367 1
1303 Ip, Christopher Shih Ming 葉思明 0 3,960 880 520 0 5,360 1
1304 Lam, Kwong Yu (1947) 林光如 150 4,709 420 76 0 5,355 1
1305 Wong, Rosana Wai Man 黃慧敏 0 4,650 490 213 0 5,353 1
1306 Yao Wong, Ada Yin Man 王賢敏 70 2,451 2,814 18 0 5,353 1
1307 Ye, Sheng (1979) 葉聖 0 689 452 82 4,127 5,350 1
1308 Ho, Norman Man Kei 何民基 0 5,331 0 18 0 5,349 1
1309 Wang, Gui Sheng 王貴升 200 2,884 0 52 2,207 5,343 2
1310 Chan, Edward Kai Ho 陳啟豪 0 1,740 3,583 18 0 5,341 1
1311 Li, Ke (1964) 李科 0 5,277 0 64 0 5,341 1
1312 Cheng, Chor Kit 鄭楚傑 0 5,340 0 0 0 5,340 1
1313 Tian, Meitan 田美坦 3,387 0 0 0 1,950 5,336 1
1314 Li, Frankie Kwok Wai 李國偉 0 5,079 0 254 0 5,333 1
1315 Pang, Dominic Yat Ting 彭一庭 0 5,114 0 18 191 5,323 1
1316 Bai, Xiaojiang 白曉江 4,064 0 1,129 129 0 5,322 1
1317 Yao, Jietian 姚杰天 0 3,300 1,800 218 0 5,318 1
1318 Kee, Chor Lin 紀楚蓮 0 5,299 0 18 0 5,317 1
1319 Yau, Albert Sze Ka 游思嘉 0 5,295 0 18 0 5,313 1
1320 Li, Man Yin (1954) 李文演 275 1,758 3,278 0 0 5,311 1
1321 Zhang, Xi (SFC:AHI333) 張曦 0 3,827 333 42 1,108 5,310 1
1322 Tai, Leung Lam 戴良林 0 4,740 0 558 0 5,298 1
1323 dos Santos, Jose Manuel 130 4,666 500 0 0 5,296 1
1324 Lo, Alex Chih Hsien 羅智先 64 532 4,692 0 0 5,288 1
1325 van Put, Ralph Paul Johan 0 5,282 0 0 0 5,282 1
1326 Shi, Michael Guan Wah 徐源華 0 2,234 2,979 65 0 5,278 1
1327 Chen, Xiuwei (1986) 陳修偉 0 1,084 0 19 4,174 5,277 1
1328 Liu, Xianna 劉憲娜 0 2,025 0 67 3,184 5,277 1
1329 Wong, Nelson Chi Kit 黃自傑 240 5,035 0 0 0 5,275 1
1330 Cai, Baogui 蔡報貴 0 1,168 928 0 3,178 5,274 1
1331 Wang, Meng (1986) 王萌 0 2,543 2,274 60 397 5,274 1
1332 Lim, John Hwee Chiang 林惠璋 148 5,125 0 0 0 5,273 1
1333 Yin, Qiang (1974) 尹強 0 625 664 56 3,928 5,273 1
1334 Cha Shih, Laura May Lung 史美倫 5,267 0 0 0 0 5,267 1
1335 Chong, Victor Toong Ying 張東仁 10 4,680 300 276 0 5,266 1
1336 Ni, Xiang (1968) 倪翔 0 4,860 141 79 183 5,263 1
1337 Hekster, Tobias Benjamin 0 5,111 0 145 0 5,256 1
1338 Ko, Sin Yun 高銑印 242 0 5,000 12 0 5,254 1
1339 Xiang, Xiansong 向咸松 0 1,176 3,387 67 622 5,252 1
1340 Wong, Chi Keung (SFC:ABM030) 黃之強 5,000 244 0 0 0 5,244 10
1341 Ma, Renhe 馬仁和 0 5,220 0 18 0 5,238 1
1342 Shi, Shushan 史書山 2,516 54 457 38 2,170 5,236 1
1343 Molyneaux, Michael V 0 2,984 0 156 2,094 5,234 1
1344 Cheng, Chun Fai (1958) 鄭振輝 255 3,393 1,232 339 0 5,219 1
1345 Chong, Siw Yin 張俏英 0 5,200 0 18 0 5,218 1
1346 Hou, Ping 侯平 0 3,024 2,175 18 0 5,218 1
1347 Cao, Zhigang (1974) 曹志剛 0 2,134 3,012 71 0 5,217 1
1348 Tang, Ling Ling 183 2,378 2,544 106 0 5,212 1
1349 Wang, Mingzhe (1970) 王明哲 0 3,090 2,032 73 0 5,195 1
1350 Yang, Xin (1973) 楊欣 0 3,645 0 165 1,385 5,195 1
1351 Liu, Jie (1963) 劉捷 0 5,127 0 61 0 5,188 1
1352 Chu, Kut Yung 朱桔榕 0 5,174 0 0 0 5,174 1
1353 Zhao, John Huan 趙令歡 1,581 0 0 0 3,594 5,174 6
1354 Zhu, Linan 朱立南 1,581 0 0 0 3,594 5,174 2
1355 Chang, Chih Kai 張智凱 0 4,338 569 18 245 5,170 1
1356 Leung, Kelvin So Po 梁蘇寶 750 4,010 0 400 0 5,160 4
1357 Chang, Sufang 常素芳 0 5,119 0 40 0 5,158 1
1358 Wang, Jing (1980) 王靖 0 2,356 2,072 50 680 5,157 1
1359 Kwok, Raymond Ping Luen 郭炳聯 1,533 2,920 220 270 207 5,150 5
1360 Wang, Sally Ye 王燁 0 3,984 773 117 273 5,148 1
1361 Pan, Benjamin Zhengmin 潘政民 0 5,147 0 0 0 5,147 1
1362 Chow, Vincent Wing Shing 周永成 460 3,481 1,205 0 0 5,146 1
1363 Wong, Kang Kwong 黃鏡光 0 5,120 0 20 0 5,140 1
1364 Or, Raymond Ching Fai 柯清輝 3,734 0 1,400 0 0 5,134 4
1365 Xie, Ketao 謝可滔 0 1,049 0 118 3,965 5,132 1
1366 Yu, Hai (1967) 于海 0 1,798 3,233 99 0 5,131 1
1367 Chan, Hubert Wing Yuen 陳永源 1,143 3,008 0 187 791 5,129 4
1368 Cao, Jian (1974) 曹健 0 3,022 2,032 73 0 5,128 1
1369 Wang, David Nin Kou 王寧國 815 0 0 0 4,311 5,126 1
1370 Li, Li (1965) 李力 560 4,445 0 119 0 5,123 3
1371 Wong, Ting Chun (1965) 王庭真 300 1,800 3,000 18 0 5,118 1
1372 Chua, Nai Tuen 蔡乃端 60 5,051 0 0 0 5,111 1
1373 MacCarthy, Joseph (1966) 0 4,545 0 558 0 5,103 1
1374 Luk, Hammond Hong Man 陸侃民 0 3,627 333 34 1,108 5,102 1
1375 Chan, Ming (1969) 陳銘 0 4,134 305 27 625 5,091 1
1376 Peng, Jiahong 彭佳虹 0 1,634 3,172 286 0 5,091 1
1377 Li, Xuechun (1953) 李學春 0 5,088 0 0 0 5,088 1
1378 Sun, Yuenan 孫越南 0 5,042 0 40 0 5,081 1
1379 Kong, Jian Min 孔健岷 1,839 3,161 0 79 0 5,079 2
1380 Leung, Kevin King Yin 梁景賢 0 3,427 1,428 222 0 5,077 1
1381 Zhao, Xu Guang 趙旭光 1,040 4,013 0 23 0 5,076 1
1382 Wang, Wenbing (1974) 王文兵 0 1,634 3,172 262 0 5,068 1
1383 Ma, William Wing Kai 馬榮楷 0 2,528 2,531 7 0 5,066 1
1384 Sun, Shengfeng 孫勝峰 0 3,683 1,305 71 0 5,059 1
1385 Wang, Xiaosong (1987) 王曉松 0 4,877 0 176 0 5,053 2
1386 Han, Xuyang 韓旭洋 0 5,032 0 16 0 5,047 1
1387 Wong, Alex Siu Wah 黃少華 0 5,040 0 0 0 5,040 1
1388 Peng, Liang (1981) 彭亮 0 4,975 0 64 0 5,039 1
1389 Feng, Hui (1976) 馮輝 0 4,919 0 119 0 5,037 1
1390 Yu, Guo (1962) 于果 0 1,049 0 17 3,965 5,031 1
1391 Tang, Chengyong 唐承勇 1,365 3,588 0 76 0 5,028 2
1392 Qin, Liyong (1977) 秦立永 203 1,296 0 0 3,518 5,017 1
1393 Hui, Ringo Wing Kun 許永權 0 2,160 0 18 2,836 5,014 1
1394 Man, Wai Hung 文偉洪 0 2,404 2,587 18 0 5,009 1
1395 Liu, Xiaolin (1970) 劉小林 3,000 1,714 0 18 275 5,007 1
1396 Chan, Ronald Yik Long 陳奕朗 0 4,987 0 18 0 5,005 1
1397 Li, Ross King Wai 李經緯 5,000 0 0 0 0 5,000 1
1398 Yang, Hai (1975) 楊海 305 2,609 937 47 1,101 5,000 2
1399 Chen, Yanling (1970) 陳燕玲 365 4,597 0 37 0 4,999 1
1400 Chan, Albert Sun Chi 陳新滋 0 4,996 0 0 0 4,996 1
1401 Li, Francis Haifeng 李海楓 350 4,030 0 92 524 4,996 3
1402 Song, Qun 宋群 820 2,475 1,638 56 0 4,989 1
1403 Zhu, Tao (CanSino) 朱濤 0 2,953 1,986 50 0 4,989 1
1404 Chan, Johnny Pollux Hon Chung 陳漢松 10 1,753 3,200 18 0 4,981 1
1405 Yang, Jian (1971) 楊劍 0 3,899 955 126 0 4,981 1
1406 Huang, Guanlin 黃關林 0 4,944 0 35 0 4,979 1
1407 Au-Yeung, Hung 歐陽虹 3,600 0 0 18 1,349 4,967 1
1408 Au-Yeung, Wai (1969) 歐陽慧 3,600 0 0 18 1,349 4,967 1
1409 Ho, Maisy Chiu Ha 何超蕸 50 4,683 0 234 0 4,967 2
1410 Bai, Wei (1977) 白瑋 0 4,200 677 89 0 4,966 1
1411 Chan, Kiu Sum 陳橋森 0 2,671 2,276 18 0 4,965 1
1412 Lam, Anthony Sai Ho 林世豪 0 3,775 1,036 154 0 4,965 1
1413 Kwok, Bill Chi Piu 郭志標 258 4,373 312 18 0 4,961 1
1414 Yuen, Man Ying 袁文英 0 2,435 2,421 105 0 4,961 1
1415 Zou, Jun (1973-02) 鄒軍 268 3,921 281 47 444 4,960 1
1416 Nish, David Thomas 聶德偉 4,764 189 0 0 0 4,953 1
1417 Gaw, Kenneth 吳繼泰 55 4,497 380 18 0 4,950 1
1418 Lau, Lawrence Juen Yee 劉遵義 3,238 0 0 0 1,711 4,948 3
1419 Heijboer, Godefriedus Jelte 0 4,929 0 18 0 4,947 1
1420 Smith, Brett Robert (1960) 0 3,433 1,066 446 0 4,946 2
1421 Leung, Steve Chi Tien 梁志天 0 4,504 214 225 0 4,943 1
1422 Shi, Yang (1965) 石陽 0 1,413 3,409 117 0 4,940 1
1423 Lau, Eddie Fu Wing 劉富榮 0 4,920 0 18 0 4,938 1
1424 Yang, Lin (China Overseas) 楊林 0 2,006 2,822 110 0 4,938 1
1425 Hu, Zhibin 胡志濱 0 169 0 0 4,767 4,937 1
1426 Lam, Laurent Kwing Chee 林烱熾 0 3,747 1,036 154 0 4,937 1
1427 Li, Peng (1981) 李朋 0 1,818 3,073 45 0 4,936 1
1428 Poon, Ho Tak 潘浩德 10 2,414 2,490 18 0 4,932 1
1429 Yeung, Michael Wah Keung 楊華強 50 3,980 902 0 0 4,932 1
1430 Zhou, Zhaocheng 周兆呈 312 1,055 3,461 102 0 4,928 2
1431 Kong, Jiannan 孔健楠 1,687 3,161 0 79 0 4,927 2
1432 Li, Xingchun 李興春 184 4,741 0 0 0 4,925 2
1433 Lin, Charles Chia Yi 林佳億 0 883 4,015 23 0 4,921 1
1434 Zhao, Kai (1975) 趙凱 0 1,289 3,608 24 0 4,921 1
1435 Cheng, Wu 程武 0 1,618 0 21 3,273 4,912 2
1436 Law, Waltery Wang Chak 羅宏澤 10 4,765 118 18 0 4,911 1
1437 Wang, Dong Xing (1962) 王東興 113 913 3,885 0 0 4,911 1
1438 Dew, Arthur George 狄亞法 0 2,996 1,846 63 0 4,905 3
1439 Chan, Chris Kin Ping 陳健平 0 2,424 2,460 18 0 4,902 1
1440 Pang, Lai Sheung 彭麗嫦 0 2,424 2,460 18 0 4,902 1
1441 Zhou, Yaxian 周亞仙 81 4,236 549 30 0 4,896 1
1442 Ke, Yang 柯楊 1,459 0 0 0 3,434 4,893 2
1443 Chuah, Choon Bin 86 4,042 0 763 0 4,891 1
1444 Chen, Jun (Greenland HK) 陳軍 0 4,029 674 183 0 4,886 1
1445 Lo, Yuen Yat 勞元一 0 4,159 350 376 0 4,885 1
1446 Cheong, Keng Hooi 鍾烱輝 150 4,134 600 0 0 4,884 2
1447 Zhou, Pei Feng 周培峰 0 1,132 2,340 54 1,358 4,884 1
1448 Poon, Chun Pong (1977) 潘振邦 0 2,196 2,668 18 0 4,882 1
1449 Tsai, Charles Chao Chung 蔡肇中 90 3,720 1,070 0 0 4,880 1
1450 Zhang, Shaofeng (1977) 張韶峰 0 1,741 1,079 71 1,989 4,880 1
1451 Hu, Frederick Zuliu 胡祖六 497 0 0 0 4,375 4,871 2
1452 Koo, Sing Fai 古星輝 90 2,970 1,580 230 0 4,870 1
1453 Gillman, Charles Christopher 328 2,344 1,484 0 711 4,867 1
1454 Pan, Shiyi 潘石屹 298 4,449 0 119 0 4,866 1
1455 Huang, Xiu Hong 黃秀虹 294 4,535 0 30 0 4,859 1
1456 Lim, Kia Hong 林嘉豐 598 3,881 337 42 0 4,858 2
1457 Ng, Tian Soo 伍天送 148 3,526 1,118 65 0 4,857 1
1458 Cheng, Ellis Chi Wai 鄭志偉 0 3,262 1,520 73 0 4,855 1
1459 Sun, Chao (1987) 孫超 0 1,245 720 52 2,830 4,848 1
1460 Hu, Minglie 胡明烈 0 2,610 0 8 2,228 4,846 1
1461 Liu, Jianfeng (ENN Energy) 劉建鋒 0 2,971 1,471 172 229 4,843 2
1462 Leung, Wilson Kwok Hung 梁國雄 0 4,800 0 36 0 4,836 1
1463 Tang, Ming (YNBY) 湯明 0 2,667 2,118 23 0 4,808 2
1464 Zhang, Junzheng 張軍政 0 4,633 0 172 0 4,805 1
1465 Wong, John Ying Man 黃英敏 170 3,988 397 240 0 4,795 1
1466 Tung, Stanley Cheuk Ming 董卓明 0 4,776 0 18 0 4,794 1
1467 Wong, Ting Chung (1961) 王庭聰 305 2,438 2,032 18 0 4,793 1
1468 Wu, Hui (1982-10) 吳輝 0 4,769 0 18 0 4,788 1
1469 Zhang, Haipeng (1976) 張海鵬 0 1,847 2,923 18 0 4,788 2
1470 Mei, Dong (1968) 梅冬 377 4,252 0 157 0 4,785 1
1471 Lee, Wai Hung (1962) 李偉雄 200 4,163 0 416 0 4,779 1
1472 Kong, Jian Tao 孔健濤 1,534 3,161 0 79 0 4,774 1
1473 Ju, Wenzhong 具文忠 2,409 1,231 903 228 0 4,771 1
1474 Li, Cong (1964) 李聰 0 4,769 0 0 0 4,769 1
1475 Yung, Michael Kin Cheung 翁建翔 500 2,172 2,078 18 0 4,768 1
1476 Man, Yu Hin (1987) 文宇軒 300 1,440 3,000 18 0 4,758 1
1477 Wong, Benny Wai Yue 王槐裕 300 1,440 3,000 18 0 4,758 1
1478 Lau, Julius Shu Yan 劉樹仁 0 4,756 0 0 0 4,756 1
1479 Li, Roy Kwok Tung 李國棟 0 4,747 0 0 0 4,747 1
1480 Tsoi, Hoi Shan 蔡海山 0 4,725 0 18 0 4,743 1
1481 Lo, Yuen Cheong 盧源昌 0 4,348 394 0 0 4,742 1
1482 Toh, Eng Kui 卓榮貴 1,420 1,775 1,479 65 0 4,739 1
1483 Yang, Hongxia (1978) 陽紅霞 0 551 4,084 99 0 4,735 1
1484 Du, Xiaotang 杜曉堂 788 2,745 1,195 0 0 4,728 3
1485 Liu, Dian Bo 劉殿波 0 3,545 1,084 90 0 4,719 1
1486 Zhang, Aiming 張愛明 170 4,390 0 158 0 4,719 1
1487 Kuo, Wen Yi 郭文義 0 3,070 1,492 156 0 4,718 1
1488 Yuen, Mimi Mi Wahng 袁彌望 0 4,715 0 3 0 4,718 1
1489 Zheng, Hongtao (1975) 鄭洪弢 0 2,143 1,804 0 770 4,717 1
1490 Tan, Yoke Kong 陳玉光 250 3,270 875 317 0 4,712 1
1491 Leung, Wing Hon 梁永康 0 4,577 115 18 0 4,710 1
1492 Leung, Wah Kan 梁華根 0 4,584 104 18 0 4,706 1
1493 Chiang, Tung Keung 蔣東強 0 2,400 1,700 600 0 4,700 1
1494 Chu, Raymond Wai Hang 朱慧恒 0 4,700 0 0 0 4,700 1
1495 Chan, Charles Kam Kwong 陳鑑光 0 4,689 0 8 0 4,697 1
1496 Xu, Jerry Jianhua 徐建華 0 4,446 0 60 191 4,697 1
1497 Wu, Lanyu 吳蘭玉 0 1,275 2,433 0 989 4,696 1
1498 Eav, Jonathan Feng Ming 楊峰銘 238 4,091 348 18 0 4,695 1
1499 Hui, Richard Rui 許銳暉 0 4,678 0 16 0 4,694 1
1500 Lau, Chi Wah (1965) 劉志華 0 2,774 688 18 1,212 4,692 1
1501 Lau, Kimmy Kam May 劉金眉 0 4,324 307 54 0 4,685 3
1502 Wong, Kelvin Tin Yau 黃天祐 826 2,929 914 16 0 4,685 3
1503 Ferguson, Andrew Charles 0 4,656 0 18 0 4,674 1
1504 Ling, Sheng Chung 66 709 3,696 202 0 4,673 1
1505 Ling, Sheng Hwang 66 709 3,696 202 0 4,673 1
1506 Wong, Kenny Kam Fai 王錦輝 147 4,508 0 18 0 4,673 1
1507 Soon, See Beng 162 2,892 928 685 0 4,666 1
1508 Yang, Yuchun (1973) 楊雨春 0 1,801 2,767 71 27 4,666 1
1509 Dai, Quanfa 戴全發 380 3,794 213 28 250 4,665 1
1510 Chan, Donna Tan Na 陳丹娜 0 4,643 0 17 0 4,660 1
1511 Sun, Yang (1972) 孫泱 0 1,428 473 68 2,690 4,659 1
1512 Chan, David Pun 陳斌 500 3,510 290 350 0 4,650 1
1513 Chen, Zhaojun (1977) 陳兆軍 0 2,203 469 55 1,922 4,648 1
1514 McGowan, Alexander James John 麥皓雲 0 3,330 1,021 284 0 4,635 1
1515 Mung, Alan Bun Man 蒙品文 2,080 2,536 0 18 0 4,634 2
1516 Qian, Xiaodong 錢曉東 0 2,758 1,774 102 0 4,634 2
1517 Sze, Shui Ling 施穗玲 0 4,597 0 36 0 4,633 1
1518 Zhu, Ning (1982) 朱寧 0 3,337 1,234 58 0 4,629 1
1519 Yiu, Antony Kar Chun 姚嘉駿 0 4,572 0 55 0 4,627 1
1520 Hung, Renee Yeuk Yan 洪若甄 0 4,606 0 18 0 4,624 1
1521 Jiang, Anqi (1987-08) 蔣安琪 3,731 888 0 0 0 4,620 1
1522 Ho, Chung Leung 何宗樑 0 4,340 0 275 0 4,615 1
1523 Chiu, Noletta Siu Fung 趙小鳳 0 3,473 1,095 42 0 4,610 1
1524 Zhai, Feng (1966) 翟鋒 0 3,788 0 192 629 4,608 1
1525 Lai, Thomson Yiu Wah 黎耀華 0 1,552 0 3,046 0 4,598 1
1526 Kwan, Wing Wo 關永和 0 2,696 652 18 1,212 4,578 1
1527 Zhao, Renbin 趙仁濱 0 2,878 861 73 765 4,578 1
1528 Chen, Zhuo Lin 陳卓林 4,552 18 0 0 0 4,570 1
1529 He, Shuhua (1975) 何曙華 0 832 3,622 114 0 4,568 1
1530 Hu, Zhaopeng 胡兆鵬 0 2,203 239 52 2,065 4,559 1
1531 Huang, Yongbiao (1965) 黃永彪 0 2,895 1,371 293 0 4,559 1
1532 Liang, Rui (1975) 梁銳 0 4,558 0 0 0 4,558 1
1533 Shang, Jia 尚佳 0 3,914 0 1 641 4,556 1
1534 Tan, Alan Cher Sen 陳致暹 213 4,272 0 71 0 4,556 1
1535 Yang, Zhangfa 楊掌法 0 2,366 1,084 141 964 4,555 1
1536 Lu, Chin Chu 盧金柱 0 984 2,203 0 1,367 4,554 1
1537 Shi, Lei (1966) 施雷 0 3,615 860 77 0 4,552 1
1538 Kwok, Mark Chi Yat 郭志一 258 3,707 265 318 0 4,548 1
1539 Lo, Rex Cze Kei 魯士奇 200 1,312 3,000 36 0 4,548 2
1540 Cheong, Sim Lam 鍾燊南 150 3,796 600 0 0 4,546 2
1541 Ng, Chi Chiu (1972) 吳志超 0 4,149 377 18 0 4,544 1
1542 Jiang, Hao (1983) 姜昊 64 813 2,032 96 1,535 4,541 1
1543 Pun, Yue Wai 潘裕慧 1,230 0 450 0 2,845 4,525 1
1544 Huang, Jia Jue 黃佳爵 0 4,450 0 74 0 4,524 1
1545 Chen, Lawrence Li Ming 陳立民 328 602 3,593 0 0 4,523 1
1546 Lindstrom, Jeffrey R 0 2,704 796 0 1,021 4,520 1
1547 Levilion, Thomas 223 1,061 3,013 223 0 4,519 1
1548 Kan, Kin Kwong 簡健光 0 4,500 0 18 0 4,518 1
1549 Li, Chaobo 李朝波 300 4,200 0 18 0 4,518 1
1550 Kuryanov, Evgeny 0 2,390 1,578 547 0 4,515 1
1551 Ye, Liaoning 葉遼寧 0 1,626 473 99 2,314 4,512 1
1552 Wu, Mingqing (1964) 吳明清 0 1,913 2,574 18 0 4,505 1
1553 Cong, Rinan (1980) 叢日楠 0 1,898 491 132 1,984 4,504 1
1554 Kwok, Ying Shing 郭英成 100 4,392 0 10 0 4,502 4
1555 Liu, Louis Xin 劉新 0 4,425 0 76 0 4,501 1
1556 Wong, Fong Pak 王芳柏 0 4,501 0 0 0 4,501 1
1557 Feng, Yijing 馮義晶 87 853 0 10 3,549 4,500 1
1558 Lee, Jude Ho Chung 李浩中 3,796 704 0 0 0 4,500 1
1559 Gong, Xiaohan (1980) 龔曉寒 0 2,016 0 0 2,482 4,498 1
1560 Cui, Hongzhi 崔洪志 0 3,903 0 96 494 4,493 1
1561 Duan, Jerry Linnan 段林楠 245 2,725 1,500 18 0 4,488 2
1562 Liu, Xinhua (1970) 劉新華 56 1,788 2,557 77 0 4,478 1
1563 Morrison, Scott William 555 0 0 0 3,922 4,476 1
1564 Yu, Xuefeng (1963) 0 2,897 1,555 25 0 4,476 1
1565 Turnbull, David Muir 唐寶麟 450 1,195 0 0 2,828 4,473 2
1566 Liang, Bing (1972) 梁兵 3,918 515 0 33 0 4,466 1
1567 Tsui, Pierre Kwong Ming 徐廣明 480 2,172 1,700 17 96 4,465 1
1568 Wah, Jackie Wang Kei 華宏驥 170 4,278 0 16 0 4,464 2
1569 Shi, Qi (1978) 施琦 0 4,444 0 18 0 4,462 1
1570 Long, Weimin 龍為民 3,918 515 0 20 0 4,454 1
1571 Chen, Wing Shing 陳泳成 0 3,218 1,211 16 0 4,445 1
1572 Yeung, Teras Wo Fai 楊和輝 50 3,582 812 0 0 4,444 1
1573 Wen, Bondy Tsz Kit 温子傑 2,160 283 2,000 0 0 4,443 1
1574 Wong, Simon Kit Lung 黃傑龍 0 3,367 1,058 18 0 4,443 1
1575 Li, Tomson Dongsheng 李東生 921 0 0 0 3,521 4,442 1
1576 Lo, Alexander Chun Him 羅俊謙 390 2,964 279 140 667 4,440 2
1577 Fung, Lawrence Siu Por 馮紹波 0 3,816 432 191 0 4,439 1
1578 See, Salome Sau Mei 史秀美 0 3,816 432 191 0 4,439 1
1579 Tan, Seow Gee 陳少義 124 1,562 2,680 71 0 4,437 1
1580 Chao, Shou Bai 0 2,879 1,555 0 0 4,433 1
1581 Gaynor, Richard Brian 508 0 0 0 3,922 4,429 1
1582 Poon, Otto Lok To 潘樂陶 0 2,823 1,503 93 0 4,419 1
1583 Kuok, Lam Sek 郭林錫 0 4,078 340 1 0 4,418 1
1584 Sou, Kun Tou 蘇冠濤 0 4,078 340 1 0 4,418 1
1585 Zhang, Haichao (1980) 張海超 0 865 204 71 3,277 4,417 1
1586 Gay, Teo Siong 倪朝祥 124 1,562 2,680 47 0 4,414 1
1587 Xie, Yonglin 謝永林 0 4,324 0 90 0 4,414 2
1588 Zhao, Liang (MicroPort) 趙亮 0 1,101 855 0 2,459 4,414 1
1589 Zuo, Yichen 左熠晨 0 4,160 0 165 84 4,408 1
1590 Chapman, David James (1981) 0 3,600 0 18 789 4,407 1
1591 Lo, Ken Bon 0 3,600 0 18 789 4,407 1
1592 Madden, Hugh Douglas 0 3,600 0 18 789 4,407 1
1593 Pan, Yang (1976) 潘陽 0 1,561 2,724 115 0 4,401 1
1594 Whittemore, Ellen Fae (1956) 0 4,400 0 0 0 4,400 1
1595 Li, Youquan 李有泉 0 2,923 1,433 44 0 4,399 1
1596 Luo, Yonghong 羅永紅 0 2,501 0 37 1,859 4,397 1
1597 Ip, Francis Kwan 葉鈞 0 3,139 966 290 0 4,395 1
1598 Chen, Jen Tse 陳仁澤 109 1,435 1,026 66 1,757 4,393 1
1599 Lam, Michael Hin Lap 林顯立 10 3,833 300 249 0 4,392 1
1600 Zhu, Zinan 朱子南 0 1,113 258 61 2,960 4,392 1
1601 Che, Baozhen 車寶臻 373 3,571 391 51 0 4,385 1
1602 Chung, Jacky Chi Kit 鍾智傑 0 1,666 2,487 231 0 4,384 1
1603 Liu, Chunhe 劉春河 0 1,161 0 71 3,150 4,381 1
1604 Zhu, Lin (1970) 朱琳 0 2,484 0 37 1,859 4,380 1
1605 Hu, Xingrong 胡興榮 3,600 695 0 82 0 4,377 1
1606 Chan, John Hey Man 陳希文 0 1,622 0 6 2,743 4,371 1
1607 Peng, Yong (1973) 彭勇 2,305 0 0 0 2,065 4,370 1
1608 Chan, Man Chun (1964) 陳文俊 372 3,961 0 36 0 4,369 1
1609 Hui, Kwok Kwong 許國光 2,040 2,310 0 18 0 4,368 1
1610 Hui, Sai Chung 許世聰 2,040 2,310 0 18 0 4,368 1
1611 Wang, Wenjian (1947) 王文鑒 1,626 0 473 0 2,265 4,363 1
1612 Tse Yau, Annie On Yee 謝邱安儀 0 4,343 0 18 0 4,361 1
1613 Fu, Zugang 付祖岡 0 1,214 1,224 38 1,882 4,358 1
1614 Chan, Yiu Sing 陳耀星 0 2,138 2,200 18 0 4,356 1
1615 Ren, Yunan 任煜男 907 3,418 0 29 0 4,354 2
1616 Lau, Daniel Chi Fai 劉志輝 0 2,332 2,000 18 0 4,350 1
1617 Wu, Gang (1958) 武鋼 0 2,087 2,209 50 0 4,346 1
1618 Mai, Fan 麥帆 0 4,297 0 49 0 4,345 1
1619 Lin, Chuanhui 林傳輝 0 2,621 1,660 56 0 4,337 1
1620 Tou, Kit Vai 杜結威 1,000 3,310 0 18 0 4,328 1
1621 Liu, Qiuming (1976) 劉秋明 0 1,741 2,375 210 0 4,326 1
1622 Wang, Yongwen (1963) 王永文 0 4,300 0 24 0 4,324 1
1623 Chow, Winston Wun Sing 周允成 330 2,943 1,047 0 0 4,320 1
1624 Xiang, Zheng (SFC:BOP003) 向征 0 1,472 1,501 140 1,205 4,318 1
1625 Wang, Changhai (1970) 王長海 113 392 3,760 51 0 4,316 1
1626 Bertelli, Lorenzo 0 2,741 1,573 0 0 4,314 1
1627 Tiu, Gary Ka Chun 刁家駿 0 3,780 0 18 516 4,314 1
1628 Shea, Quadrant Chun Lok 佘俊樂 283 3,779 0 60 191 4,313 3
1629 Okutomi, Masaru 奧富勝 1,000 3,310 0 0 0 4,310 1
1630 Zhang, Jianxin (1973) 張建新 0 2,949 360 0 993 4,302 1
1631 Lu, Yi (1983) 呂翼 0 2,826 1,298 177 0 4,301 1
1632 Zhang, Jimin 張繼民 0 1,693 2,597 0 0 4,290 1
1633 Wong, Chi Cheung (1972) 黃志昌 0 3,544 0 18 727 4,289 1
1634 Choy, Man Har 蔡文霞 0 4,270 0 18 0 4,288 1
1635 Hui, Wing Mau 許榮茂 0 4,283 0 0 0 4,283 1
1636 Kwan, Ying Leung 關應良 50 2,880 1,140 210 0 4,280 1
1637 Ching, Teresa Tak Won 程德韻 0 2,080 2,181 18 0 4,279 1
1638 Sue, Ka Lok 蘇家樂 258 3,840 0 182 0 4,279 4
1639 Rong, Yiping 戎一平 0 2,976 0 78 1,219 4,273 1
1640 Ge, Changwei 葛長偉 0 2,473 1,761 37 0 4,272 1
1641 Lam, Ka Yu (1992) 林嘉宇 4,270 0 0 0 0 4,270 1
1642 Zhang, Andy Xuan 張序安 0 4,148 0 121 0 4,268 1
1643 Ding, Jiasheng (Yanchang Petroleum) 丁嘉晟 0 2,415 1,830 22 0 4,267 1
1644 Sat, Chui Wan 薩翠雲 240 1,619 2,396 12 0 4,267 2
1645 Ng, Sing Mui 吳醒梅 0 3,758 307 188 0 4,253 1
1646 Chan Cheng, Connie Yuk Yee 陳鄭玉而 0 4,251 0 0 0 4,251 1
1647 Meng, Jun (1965) 孟軍 135 1,755 2,306 18 35 4,250 1
1648 Poon, Kwok Leung 潘國樑 500 3,600 0 18 132 4,250 1
1649 Poon, Eric Shun Wing 潘信榮 0 3,084 770 393 0 4,247 1
1650 Shum, Kam Hung 岑錦雄 0 2,730 1,260 252 0 4,242 1
1651 Sin, Hendrick 冼漢迪 1,137 1,396 0 18 1,683 4,234 5
1652 Yang, Kun Hsiang 楊坤祥 0 3,109 1,125 0 0 4,234 1
1653 Wan, Yuqing 萬宇清 0 3,929 0 305 0 4,233 1
1654 Qin, Hengde 覃衡德 0 0 4,231 0 0 4,231 1
1655 Wong, Bikie Bik Kwan 黃碧君 0 2,992 1,211 22 0 4,225 1
1656 Lai, Zhuobin 賴卓斌 0 4,066 0 158 0 4,224 1
1657 Liang, Jun (SFC:BIN429) 梁鈞 0 3,840 0 384 0 4,224 1
1658 Chan, Lai Sin 陳禮善 0 4,204 0 18 0 4,222 1
1659 Qiu, Dongxu 0 2,778 1,364 77 0 4,219 1
1660 Cheng, Wai Tak (1969) 鄭偉德 0 4,200 0 18 0 4,218 1
1661 Chu, Cecilia Shuk Ching 朱淑清 0 3,600 600 18 0 4,218 1
1662 Gao, Yingxin 高迎欣 0 4,086 0 131 0 4,217 1
1663 Jiang, Xing (1977) 姜興 34 1,776 2,328 79 0 4,217 1
1664 Ni, Shili 倪世利 0 1,032 803 0 2,380 4,214 1
1665 Lu, Hua (1963) 呂華 0 3,300 0 905 0 4,205 1
1666 Chan, Amy Sau Ling 陳秀玲 1,920 283 2,000 0 0 4,203 1
1667 Wang, Rui (1981) 王銳 344 485 0 30 3,344 4,203 1
1668 Lim, Su I 林恕如 0 1,339 2,845 18 0 4,202 1
1669 Cha, Johnson Mou Daid 查懋德 4,200 0 0 0 0 4,200 3
1670 Chu, King Tien 朱境淀 0 3,600 600 0 0 4,200 1
1671 Lam, Vanessa Wai Shan 林煒珊 10 3,841 331 18 0 4,200 1
1672 Tjia, Boen Sien 謝文盛 0 4,200 0 0 0 4,200 1
1673 Lee, Norman Man Yan 李文恩 3,000 1,199 0 0 0 4,199 1
1674 Tai, Stephen Tak Fung 戴德豐 356 3,840 0 0 0 4,196 3
1675 Yuan, Jun (1979) 袁軍 0 1,889 2,258 45 0 4,192 1
1676 Gao, Bin (1982) 高斌 0 1,479 0 97 2,609 4,185 1
1677 Lu, Jesse Wing Chi 呂榮梓 40 3,600 0 540 0 4,180 1
1678 Chan, Yin Yan 陳燕欣 0 4,160 0 18 0 4,178 1
1679 Ho, Kuk Sing 何鞠誠 0 4,168 0 9 0 4,177 1
1680 Zhang, Yuxin (1979) 張昱昕 0 1,112 0 0 3,057 4,169 1
1681 Li, Jing (1972) 李靜 0 3,097 998 71 0 4,166 1
1682 Lau, Lambert Ming Yeung 劉名揚 120 3,858 165 18 0 4,161 1
1683 Ren, Delin (1959) 任德林 254 2,381 45 0 1,479 4,159 1
1684 Seriburi, Thanakorn 李紹祝 0 4,156 0 0 0 4,156 1
1685 Wong, Alice Mei Wai 王美慧 222 3,930 0 0 0 4,152 1
1686 Yung, Jacky Shun Loy 翁順來 404 3,563 0 185 0 4,152 1
1687 Ding, Mei Qing 丁美清 0 3,258 813 80 0 4,151 1
1688 Tse, Decky Chi Kwan 謝志坤 120 3,733 258 40 0 4,151 1
1689 Tse, Albert Sun Wai 謝新偉 100 4,048 0 0 0 4,148 1
1690 Zhang, Frank Fangliang 章方良 0 3,343 672 133 0 4,148 1
1691 Li, Kar Yin 李嘉賢 0 2,857 1,065 213 0 4,135 1
1692 Tan Beng, Marisa Lee Ser 陳孟禧臻 183 3,550 296 106 0 4,135 1
1693 Tai, Chin Chun 戴錦春 0 4,112 0 18 0 4,130 1
1694 Lam, Idy Mei Lan 林美蘭 0 3,509 0 18 602 4,129 1
1695 Fei, Zhongmin 費忠敏 0 866 3,149 114 0 4,128 1
1696 Wang, Dong (GCL) 王東 0 1,523 2,597 0 0 4,119 1
1697 Liu, Xunfeng 劉訓峰 0 4,070 0 47 0 4,117 1
1698 Sun, Xiaoyan (1972-06) 孫曉燕 0 2,603 1,456 56 0 4,116 1
1699 Tang, Donglei 唐東雷 0 4,116 0 0 0 4,116 1
1700 Leung, Malcoln Wai Yiu 梁煒堯 0 2,398 1,695 16 0 4,109 1
1701 Ge, Yi (1981) 戈弋 0 3,628 338 141 0 4,107 1
1702 Hou, Guangling 侯廣凌 0 1,161 2,766 172 0 4,098 1
1703 Lim, Hwee Hai 林惠海 539 3,182 335 37 0 4,093 2
1704 Wong, Yuting 王雨婷 564 3,493 0 36 0 4,093 1
1705 Cai, Fangfang 蔡方方 0 3,480 529 77 0 4,087 1
1706 Yang, Man (1982) 楊曼 0 1,355 912 141 1,679 4,087 1
1707 Wong, Pierre Tsz Wa 黃子華 200 3,868 0 18 0 4,086 1
1708 Chan, Rita Ping 陳萍 0 2,100 880 36 1,069 4,085 1
1709 Zhang, Jerry Jingwei 張靖偉 0 1,568 623 0 1,891 4,082 1
1710 Ngan, Tim Wing (1965) 顏添榮 300 3,714 0 67 0 4,081 1
1711 Na Muangtoun, Chawalit 馬德壽 0 3,531 539 0 0 4,070 1
1712 Yang, Lin (1973-04-13) 楊琳 0 2,765 156 47 1,101 4,070 1
1713 Lyu, Guo 呂國 0 1,299 2,704 65 0 4,069 1
1714 Wu, Lei (1987) 吳磊 0 1,318 2,657 93 0 4,068 1
1715 Bai, Xiaosong 白曉松 0 4,009 0 56 0 4,065 1
1716 Lei, Zili 雷自力 0 4,062 0 0 0 4,062 1
1717 Lee, Yuen Fat 李遠發 0 3,979 0 0 82 4,061 1
1718 Wang, Maxwell Zhongmin 王忠民 0 3,126 934 0 0 4,060 1
1719 Wong, Chin Han 黃靜嫻 0 1,859 2,181 18 0 4,058 1
1720 Zhang, Yong Li (1959) 張永力 1,219 2,813 0 1 24 4,057 1
1721 Hsu, Steven Jing Sheng 許進勝 360 1,640 0 0 2,054 4,054 1
1722 Kuo, Samuel Shan Huei 郭山輝 242 3,812 0 0 0 4,054 1
1723 Kwong, Po Lam 鄺保林 0 2,163 1,868 19 0 4,050 1
1724 Ma, Mingzhe 馬明哲 0 3,231 818 0 0 4,049 1
1725 He, Baiqing 何柏青 0 2,523 1,316 184 24 4,047 1
1726 Hooper, Anthony Campbell 883 0 0 0 3,164 4,047 1
1727 Goh, Cheng Seng 吳進順 0 3,905 0 136 0 4,041 1
1728 Chang, Chih Chiao 張智喬 0 3,106 671 18 245 4,039 1
1729 He, Shiwei 何世偉 0 3,992 0 47 0 4,039 1
1730 Yeung, Terry Tong Seng 楊東成 0 4,014 0 18 0 4,032 1
1731 Dugan, Margaret Han 867 0 0 0 3,164 4,031 1
1732 Liao, Jianrong 廖劍蓉 440 3,567 0 18 0 4,025 2
1733 Xie, Yue (1991) 謝玥 360 1,592 0 18 2,054 4,024 1
1734 Ma, Hing Man 馬慶文 0 4,004 0 18 0 4,022 1
1735 Wong, Man Wai (1979) 王文威 0 3,000 1,000 18 0 4,018 1
1736 Lai, Cecil Ching Ping 黎清平 0 4,017 0 0 0 4,017 1
1737 Lui, Wai Pang 雷偉彬 0 3,990 0 18 0 4,008 1
1738 Ng, Frankie Ki Hung 吳其鴻 1,326 2,610 0 72 0 4,008 1
1739 Wang, Wenjie (1967) 王文傑 0 1,201 473 68 2,265 4,007 1
1740 Su, Ning (1979) 蘇寧 0 2,137 786 230 851 4,004 1
1741 Tang, John Wing Yan 鄧永恩 0 3,200 800 0 0 4,000 1
1742 Yip, Heong Kan 葉向勤 3,296 704 0 0 0 4,000 1
1743 Yip, Danny Chun Kwok 葉振國 0 3,980 0 18 0 3,998 1
1744 Xiao, Dongsheng (1971) 肖東生 0 2,485 0 96 1,416 3,996 1
1745 Wang, Changqing (1963) 王常青 0 2,382 1,434 178 0 3,994 1
1746 Cheung, Christina Choi Ngor 張賽娥 20 3,780 0 189 0 3,989 2
1747 Li, Gaofeng (1977) 李高峰 0 1,776 2,133 79 0 3,987 1
1748 Poon, Larry Ka Yeung 潘嘉陽 340 3,090 309 155 93 3,987 2
1749 Cheng, Andrew Chun Chung 鄭俊聰 0 3,145 752 18 62 3,977 1
1750 Wong, Man Cheung (1972) 王萬祥 0 3,261 698 18 0 3,977 1
1751 Lai, Fulin (1965) 賴福麟 0 3,200 757 18 0 3,975 1
1752 Lin, Henry Hanwei 林翰威 0 2,433 1,542 0 0 3,975 1
1753 Cheng, Brian Wai Lung 鄭偉能 0 2,238 1,310 99 327 3,974 1
1754 Ge, Bin (1963) 葛彬 0 1,455 2,360 157 0 3,972 1
1755 Tsang, Samuel Chiu Mo 曾昭武 240 3,720 0 12 0 3,972 1
1756 Dai, Yunjie 戴雲傑 0 1,615 0 47 2,308 3,970 1
1757 Xiang, Ya Bo 項亞波 0 3,949 0 18 0 3,967 1
1758 Wong, Chong Shing 黃創成 0 3,350 598 18 0 3,966 1
1759 Wong, Man Sing 黃萬成 0 3,350 598 18 0 3,966 1
1760 Sanders, Corazon D 797 0 0 0 3,164 3,961 1
1761 Chong, Yam Kiang 鍾炎強 250 2,769 781 160 0 3,960 1
1762 Liu, Tian Ni 劉天倪 135 3,804 0 18 0 3,957 2
1763 Zhong, Shanshan 鍾睒睒 0 2,308 1,648 0 0 3,956 1
1764 Loynd, Mark Alan 羅學文 0 2,235 1,700 18 0 3,953 1
1765 Malley, Robert Thomas 789 0 0 0 3,164 3,953 1
1766 Lo, Ian Ming Shing 羅名承 50 2,934 598 18 352 3,952 1
1767 Leung, Raymond Sui Wah 梁瑞華 1,939 949 0 18 1,045 3,951 1
1768 Luo, Fei (1964-03) 羅飛 903 2,782 234 27 0 3,946 1
1769 Mok, Richard Joe Kuen 莫祖權 0 2,629 1,724 18 -426 3,946 1
1770 Tan, Soh Kuan 陳素寬 0 3,763 0 177 0 3,940 1
1771 Xu, Xiuxian 徐秀賢 0 2,017 726 14 1,182 3,939 1
1772 Huen, Steve Kwok Chuen 禤國全 0 1,925 1,927 86 0 3,938 1
1773 Zou, Hao (1980) 鄒昊 0 2,783 1,084 71 0 3,938 1
1774 Chan, Alex Wing Hong 陳永康 0 3,922 0 16 0 3,937 1
1775 Ngai, Lisa Lai Ha 魏麗霞 0 3,919 0 18 0 3,937 1
1776 Yang, Ping (1974) 楊平 0 1,595 2,170 166 0 3,931 1
1777 Chu, Ming Ho 朱明豪 0 2,918 942 70 0 3,930 1
1778 Li, Sze Lim 李思廉 0 3,930 0 0 0 3,930 1
1779 Zhang, Li (1953) 張力 0 3,930 0 0 0 3,930 1
1780 Fong, Wing Kong 方永光 0 2,082 1,824 18 0 3,924 1
1781 Lam, Kim Wan (1965) 林劍雲 0 2,082 1,824 18 0 3,924 1
1782 Chen, Chung Po 陳鐘譜 0 1,200 2,705 18 0 3,923 1
1783 Qin, Li (1968-05) 秦力 0 2,409 1,454 56 0 3,920 1
1784 Wei, Jiawei 韋家威 0 834 273 79 2,733 3,920 1
1785 Wong, Kenneth Po Man 黃寶文 450 3,160 0 310 0 3,920 2
1786 Liu, Kequan 劉克泉 0 3,600 300 18 0 3,918 1
1787 Sun, Peter Kwok Wah 孫國華 0 3,900 0 18 0 3,918 1
1788 Wang, Hongfang (1960) 王宏放 0 3,900 0 18 0 3,918 1
1789 Zhu, Baoguo 朱保國 3,914 0 0 0 0 3,914 2
1790 Hui, Edmond Yik Bun 許繹彬 0 2,520 1,375 18 0 3,913 1
1791 Cheung, Edwin Hon Kit 張漢傑 277 3,480 0 0 153 3,910 3
1792 Hui, Kevin Chung Ying 許仲瑛 250 2,608 1,050 0 0 3,908 1
1793 Chan, Lu Min 詹陸銘 0 719 1,398 0 1,789 3,906 1
1794 Ning, Min 寧旻 0 1,716 2,190 0 0 3,906 1
1795 Parker, Timothy Charles (1955-06-19) 3,906 0 0 0 0 3,906 1
1796 Ng, Tian Fah 伍沺華 0 2,976 828 101 0 3,905 1
1797 Qi, Zhenggang 戚正剛 0 3,853 0 51 0 3,904 1
1798 Xia, Xinyue 夏欣躍 0 3,741 0 158 0 3,899 1
1799 Wang, Liang (1965-12) 王良 0 3,898 0 0 0 3,898 1
1800 Hu, Yueming 胡日明 0 3,895 0 0 0 3,895 1
1801 Lai, Ningning 賴寜寜 0 0 0 0 3,895 3,895 1
1802 Liu, Zhenqiang (1975) 劉震強 0 3,840 0 54 0 3,894 1
1803 Fang, Lin (1970) 方林 0 3,883 0 9 0 3,892 1
1804 Leung, Dominic Oi Kin 梁愷健 182 2,398 1,297 16 0 3,892 2
1805 Pang, Jinying 龐金營 0 992 2,834 65 0 3,891 1
1806 Lee, Po Fun 李寶芬 0 1,880 1,927 83 0 3,890 1
1807 Ng, Stanley Siu Hin 吳肇軒 0 1,472 2,400 18 0 3,890 1
1808 Xu, Liang (1965) 徐量 0 3,360 0 18 510 3,888 2
1809 Kong, Deyang 孔德揚 0 609 3,278 0 0 3,887 1
1810 Wong, Wing Man (1977) 黃詠雯 360 3,509 0 18 0 3,887 1
1811 Chong, Cho Lam 鍾楚霖 0 3,320 0 18 546 3,884 1
1812 Ng, Phyllis Yuk Kwan 吳玉群 180 2,439 1,000 264 0 3,883 1
1813 Riva, Alessandro (1960) 719 0 0 0 3,164 3,882 1
1814 Sun, Fengquan 文壹川 3,309 572 0 0 0 3,881 1
1815 Zhang, Weigong (1964) 張維功 0 3,808 0 73 0 3,881 1
1816 Sang, Jinghua 桑菁華 0 925 1,409 1,545 0 3,879 1
1817 Zhang, Hong (1964-09) 張泓 0 1,898 1,527 452 0 3,877 1
1818 Li, Kuo Hsing 李國興 0 3,857 0 18 0 3,875 1
1819 Yang, Tou Hsiung 楊頭雄 8 2,812 1,055 0 0 3,875 1
1820 Tam, Jimmy Chun Fai 譚振輝 984 2,508 350 29 0 3,872 3
1821 Liu, Raymond Yui Ting 廖銳霆 0 2,520 840 78 432 3,870 1
1822 Fu, Zhengjun (1977) 傅政軍 0 1,798 2,026 43 0 3,868 1
1823 Meng, Robin Jiange 孟建革 0 2,578 547 55 687 3,867 1
1824 Chua, Kang Lim 蔡江林 710 3,088 0 65 0 3,863 1
1825 Li, Peng (1971) 李蓬 0 1,698 2,165 0 0 3,863 1
1826 Wong, Shu Hung 黃樹雄 255 2,403 1,203 0 0 3,861 1
1827 Wu, Liejin 吳列進 128 546 3,186 0 0 3,860 1
1828 Tan, Kheng Leong 陳慶良 345 3,467 0 45 0 3,857 1
1829 Lee, Joseph (SFC:AQS018) 李駒 0 3,840 0 15 0 3,855 1
1830 Wang, Yinxiang (1965) 王印祥 0 2,980 423 173 279 3,855 1
1831 Leung, Shing Chiu 梁成釗 0 1,843 1,927 84 0 3,854 1
1832 Lang, Joseph Shie Jay 郎世杰 1,200 0 0 18 2,635 3,853 1
1833 Wu, Xiaojing (1968) 吳曉菁 0 2,143 1,533 104 73 3,853 1
1834 Zhong, Xueyong 鍾學勇 918 88 0 2 2,844 3,852 2
1835 Lu, Ruibo 陸瑞博 320 2,969 157 405 0 3,851 1
1836 Chen, Zhiping (1977) 陳志平 0 3,814 0 36 0 3,850 1
1837 Gao, Lina (1957) 高麗娜 148 3,407 0 0 295 3,850 1
1838 Tung, Andrew Lieh Cheung 董立均 3,778 0 0 0 70 3,849 2
1839 Poon, Calvin Siu Kuen 潘兆權 0 2,400 1,350 18 79 3,847 1
1840 Shum, Chiu Hung 岑釗雄 0 3,291 513 43 0 3,846 2
1841 Krishana, Ranjeev (1974) 680 0 0 0 3,164 3,843 1
1842 Yi, Qingqing 易清清 680 0 0 0 3,164 3,843 2
1843 Cheng, Sze Tsan 鄭斯燦 0 3,407 90 265 79 3,841 1
1844 Kawashima, Hirotaka 川島宏貴 163 1,151 422 0 2,104 3,841 1
1845 Yeung, Herman Shu Kin 楊樹堅 0 2,289 1,547 0 0 3,836 1
1846 Ho, Gloria Pui Yun 何沛恩 275 3,542 0 18 0 3,835 2
1847 Lin, Tiejun 林鐵軍 0 2,424 801 609 0 3,834 1
1848 Lam, Samson Yee Chun 林而聰 240 3,574 0 18 0 3,832 1
1849 Mak, Pak Hung 麥伯雄 0 3,000 830 0 0 3,830 1
1850 Wong, Brian Tze Hang 黃子恒 10 3,463 74 283 0 3,830 1
1851 Fan, Yonghong (1970) 范永洪 0 3,251 507 71 0 3,829 1
1852 Liu, Wei (1970) 劉偉 0 3,781 0 46 0 3,827 1
1853 Guan, Jianhui (1964) 關建輝 0 3,374 409 43 0 3,826 1
1854 Yeung, Andrew Kin 楊健 50 2,160 1,434 180 0 3,824 1
1855 Lam, Keung (1972) 林強 117 2,773 820 109 0 3,820 1
1856 Yu, Kin Keung 余健强 602 1,204 0 18 1,993 3,818 1
1857 Li, Xiangli (1962) 李向利 0 2,815 456 72 473 3,816 1
1858 Wei, Qiang (1969) 魏強 0 824 2,913 79 0 3,816 1
1859 Ho, Eric King Fung 何敬豐 0 3,800 0 13 0 3,813 1
1860 Tong, Chi Hoi 唐智海 0 3,043 692 78 0 3,813 1
1861 He, Chengxiao 何成效 0 1,010 145 23 2,635 3,812 1
1862 Li, Xiaoting (1978) 李肖婷 0 3,793 0 18 0 3,811 1
1863 Zhao, Guoqing (1977) 趙國慶 0 1,671 1,977 37 121 3,806 1
1864 Goller, John Michael 641 0 0 0 3,164 3,804 1
1865 Shao, Zhong 邵忠 0 3,804 0 0 0 3,804 1
1866 Crawford, John William (1942) 高來福 2,142 0 0 0 1,660 3,802 1
1867 Yang, Xinping 楊新平 592 2,485 621 101 0 3,798 1
1868 Glazer, Donald Wayne 633 0 0 0 3,164 3,797 1
1869 Yan, Haiting 閆海亭 0 1,640 2,140 16 0 3,797 1
1870 Wong, Eddie Sai Chuen 王世存 240 1,980 1,555 18 0 3,793 1
1871 Feng, Yousheng 奉佑生 0 1,161 2,459 172 0 3,791 1
1872 So, Kevin Chi Heng 蘇智恒 0 3,612 0 177 0 3,789 1
1873 Han, Yuying 韓玉英 592 2,485 621 89 0 3,786 1
1874 Li, Haiming (1974) 李海鳴 102 3,635 0 49 0 3,785 2
1875 Luo, Xiaohui (1983) 羅小輝 0 1,574 474 0 1,737 3,785 1
1876 Wang, Cunbo 王存波 0 3,750 0 35 0 3,785 1
1877 Huang, Zhiqiang (1982) 黃智強 0 3,677 0 104 0 3,781 1
1878 Ko, Samantha Wing Yan 高穎欣 410 2,400 140 18 812 3,780 2
1879 Lui, Gary Yue Yun 雷雨潤 180 3,600 0 0 0 3,780 1
1880 Xiao, Jian (1980) 肖健 305 1,719 0 71 1,683 3,778 1
1881 Chen, Feng (1972) 陳豐 746 1,620 196 0 1,214 3,776 1
1882 Huo, Yunfei 霍雲飛 244 2,208 167 0 1,157 3,776 1
1883 Leung, Alex (1979) 梁奕曦 240 3,510 0 18 0 3,768 2
1884 Sun, Chun Wai 申振威 0 3,046 580 140 0 3,766 1
1885 Harrison, John Barrie 夏理遜 3,763 0 0 0 0 3,763 2
1886 She, William Siu Kee 佘紹基 385 3,120 235 18 0 3,758 1
1887 Zheng, Wanchun 鄭萬春 0 3,624 0 131 0 3,755 1
1888 Wang, Hongbin (APT Satellite) 汪鴻濱 100 1,747 1,585 313 0 3,745 1
1889 Lam, Wai Tong 林瑋瑭 318 1,412 2,000 14 0 3,744 2
1890 Lee, Loretta Wing Yee 李詠怡 0 2,114 1,608 18 0 3,740 2
1891 Tong, Albert 湯子同 0 3,722 0 18 0 3,740 1
1892 Hui, Raymond Kwok Keung 許國強 0 3,721 0 18 0 3,739 1
1893 Wu, Tielong 吳鐵龍 0 1,410 1,386 26 916 3,738 1
1894 Hu, Bing (1976) 胡冰 0 2,206 79 97 1,355 3,737 1
1895 Leggett, Thomas (1977) 414 0 0 0 3,321 3,736 1
1896 Xie, Jianyu 謝健瑜 0 1,714 2,000 18 0 3,732 1
1897 Xu, Li (1982) 徐立 0 2,090 1,514 128 0 3,731 1
1898 Yeung, Pamela Shuet Fan 楊雪芬 0 3,713 0 18 0 3,731 1
1899 Zhu, Yongxiang 朱永祥 0 1,118 2,481 129 0 3,728 1
1900 Wang, Yuwen (1968) 王昱文 0 3,135 0 592 0 3,727 1
1901 Ng, Cheung Shing 吳長勝 0 2,751 772 18 181 3,722 1
1902 Ong, William Wei Hiam 王偉炘 139 2,629 932 18 0 3,718 1
1903 Yeung, Tony Wang 楊宏 0 1,937 1,648 133 0 3,718 1
1904 Wang, Hai (1972-09) 王海 0 1,850 1,867 0 0 3,717 1
1905 Shen, Haibo (1968) 沈海博 0 900 0 77 2,734 3,711 1
1906 Luo, Zhihai 羅智海 600 2,688 403 18 0 3,709 1
1907 Xiao, Junqiang 肖俊強 0 1,000 2,660 46 0 3,706 1
1908 Tu, Yanwu 屠燕武 0 1,260 811 73 1,560 3,705 1
1909 Fung, Mei Po (1956) 馮美寶 0 3,704 0 0 0 3,704 1
1910 Wu, Xiaobin (1962) 吳曉濱 382 0 0 0 3,321 3,703 1
1911 Tse, Tony Sun Po 謝新寶 100 3,582 0 18 0 3,700 1
1912 Yip, Vincent Shiu Hong 葉兆康 0 3,680 0 18 0 3,698 1
1913 Yu, Tao (1987) 俞韜 0 2,462 1,177 59 0 3,698 1
1914 Chen, Zhifen (1969) 陳芝芬 0 3,695 0 0 0 3,695 1
1915 Qing, Lijun 慶立軍 0 903 2,484 305 0 3,692 1
1916 Pang, Chong Yong 彭中庸 602 2,010 344 383 352 3,691 1
1917 Chen, Qunsheng 陳群生 41 2,506 1,123 19 0 3,689 2
1918 Lin, Wei (1972) 林偉 0 3,522 0 165 0 3,687 1
1919 Siu, Man Hei 蕭文熙 0 3,240 285 162 0 3,687 1
1920 Ye, Xiaoping (1963) 葉小平 3,313 185 168 20 0 3,687 2
1921 Liao, Xiang (1965) 廖想 358 0 0 0 3,321 3,679 1
1922 Shen, Lifeng (1966) 申麗鳳 585 3,070 0 19 0 3,674 3
1923 Chen, Hongliang (1981) 陳紅亮 0 2,470 599 137 466 3,672 1
1924 Cheng, Leo Sze Kin 鄭斯堅 0 3,239 90 262 79 3,670 1
1925 Ngai, Mei 魏薇 2,657 995 0 18 0 3,670 1
1926 Chan, Jo Jo Shuk Fong 陳淑芳 120 3,042 489 18 0 3,669 1
1927 Wang, Xiaoguang (1982) 王曉光 0 1,307 2,347 15 0 3,669 1
1928 Ko, Lai Hung 高黎雄 0 3,270 380 18 0 3,668 1
1929 Tang, Samson Chi Kei 鄧志基 0 2,148 1,500 18 0 3,666 1
1930 Evans, David Mark (1962) 0 1,969 0 109 1,586 3,664 1
1931 Liu, Zhancheng 劉展程 240 3,423 0 0 0 3,663 1
1932 Li, Huibao 李會寶 0 3,658 0 0 0 3,658 1
1933 Chao, Ka Chon 周家俊 120 3,537 0 0 0 3,657 1
1934 Liu, Yang (Enterprise Development) 劉洋 0 3,656 0 0 0 3,656 2
1935 Tay, Yong Hua 鄭湧華 0 2,692 899 65 0 3,656 1
1936 Shan, Baojie 單寶杰 0 1,556 1,991 107 0 3,654 1
1937 Tsang, Sylvia Chiu Yuen 曾昭婉 600 3,024 0 30 0 3,654 1
1938 Bi, Jeff Hua 畢樺 203 2,746 655 47 0 3,651 1
1939 Liu, Yong (TradeGo) 劉勇 0 885 0 36 2,730 3,651 1
1940 Sun, Jing (1969) 孫靖 0 1,752 0 51 1,848 3,651 1
1941 Kwan, Wallace Chi Kin 關志堅 80 1,559 1,944 65 0 3,648 1
1942 Wong, Pik Hung 王碧紅 0 3,239 90 238 79 3,646 1
1943 Yeo, Choon Guan 姚俊沅 0 3,538 0 106 0 3,644 1
1944 Wong, Francis Man Chung 黃文宗 3,522 0 0 0 121 3,643 9
1945 Lee, Cheong Yuen 李昌源 600 2,610 0 432 0 3,642 1
1946 Cheng, Heng Jem 鍾廷森 244 3,396 0 0 0 3,640 1
1947 Xiang, Jie (1973) 項頡 102 1,863 1,657 18 0 3,640 1
1948 Lau, Lawson Wai Yan 劉偉恩 0 932 0 18 2,687 3,637 1
1949 Ng, Paul Yuk Yeung 吳旭洋 19 3,600 0 18 0 3,637 2
1950 Ma, Amy Ching Sau 馬清秀 23 3,134 458 18 0 3,633 1
1951 Chan, Eddie Kam Kong 陳鑫江 430 2,759 424 18 0 3,631 1
1952 Cheng, Dennis Tsang Fu 鄭曾富 0 2,210 1,400 18 0 3,628 1
1953 Jiang, Jiang (1982) 江江 0 1,438 2,189 0 0 3,627 1
1954 Sim, Kain Kain 沈娟娟 0 3,538 0 89 0 3,627 1
1955 Wang, Song (Guotai Junan) 王松 0 1,082 768 415 1,363 3,627 1
1956 Wong, Vivienne Ching 王清 0 3,240 367 18 0 3,625 1
1957 Ho, Johnson Sai Hou 何世豪 0 2,588 797 239 0 3,624 1
1958 Feng, Yuxia 馮宇霞 0 2,440 1,084 99 0 3,623 1
1959 Qi, Zhiping 齊志平 677 2,802 0 141 0 3,620 1
1960 Chu, Hing Tsung 朱慶凇 600 3,000 0 18 0 3,618 2
1961 Lin, Xiaodong (1982) 林曉東 0 3,600 0 18 0 3,618 1
1962 Liu, Chang (1989) 劉暢 0 3,600 0 18 0 3,618 1
1963 Cui, Yusong 崔玉松 0 2,611 945 59 0 3,615 1
1964 Li, Feng (Yuexiu) 李鋒 0 783 2,831 0 0 3,615 2
1965 Lo, Francis Fai Shing 羅輝承 150 2,532 647 18 266 3,613 1
1966 Farrow, Jeffrey (1962) 287 0 0 0 3,321 3,608 1
1967 Sabine, Martin Nevil 邵斌 0 3,608 0 0 0 3,608 1
1968 Wang, Liang (1985-06-19) 王亮 0 3,600 0 2 0 3,602 1
1969 Chen, Jiande 陳建德 570 1,687 594 0 750 3,601 1
1970 Chang, Felix Yoe Chong 張有滄 3,600 0 0 0 0 3,600 1
1971 Sze, Wai Pan 施偉斌 0 3,482 100 18 0 3,600 1
1972 Zhang, Xiao Bin (1952) 張曉彬 0 3,600 0 0 0 3,600 1
1973 Wang, Jian (Guangdong Land) 王健 0 3,321 0 274 0 3,596 1
1974 Wu, Wing Hang 胡永恆 0 3,575 0 18 0 3,593 1
1975 Xu, Jin (1972) 徐晉 298 3,176 0 119 0 3,592 1
1976 Chen, Hongguo 陳洪國 0 3,534 0 50 0 3,583 1
1977 Ng, Chi Hang (1976) 吳智恒 0 1,560 2,000 18 0 3,578 1
1978 Tiong, Kiew Chiong 張裘昌 263 2,928 102 283 0 3,576 2
1979 Fang, Yu (1976) 方宇 3,574 0 0 0 0 3,574 1
1980 Tong, Carlson Ka Shing 唐家成 3,570 0 0 0 0 3,570 3
1981 Ho, Lok Fai (1960) 何樂輝 0 2,400 1,000 167 0 3,567 1
1982 Ye, Li Wen 葉黎聞 0 3,265 0 303 0 3,567 1
1983 Seah, Daniel Ang 謝安 3,548 0 0 18 0 3,566 1
1984 Li, Bu 李布 0 2,037 169 49 1,311 3,565 1
1985 Tang, Daoping 湯道平 0 1,200 2,218 146 0 3,564 1
1986 Chen, Guoming (1984) 陳國明 0 926 988 0 1,648 3,562 1
1987 Yeung, Belinda Bik Yiu 楊碧瑤 150 3,100 0 310 0 3,560 1
1988 Lin, Yang (1967) 林楊 0 3,487 0 71 0 3,558 1
1989 He, Yuping (1972) 賀玉平 0 1,741 1,681 135 0 3,557 1
1990 Liu, Yan (1979) 劉艷 0 1,741 1,681 135 0 3,557 1
1991 Chen, Yongdao 陳永道 0 3,496 0 60 0 3,556 1
1992 Hartono, James 何震發 0 3,212 268 77 0 3,556 1
1993 Liao, Chuanqiang 廖傳強 0 2,529 0 139 888 3,556 1
1994 Lo, Chris Cze Wai 魯士偉 200 1,320 2,000 36 0 3,556 2
1995 Huang, Xueliang (SMIT) 黃學良 187 3,031 297 39 0 3,554 1
1996 Li, Qiang (Times China) 李強 0 3,040 471 43 0 3,554 2
1997 Han, Li (1987) 韓力 406 2,883 0 18 242 3,549 1
1998 Chen, Zhaoqiang 陳兆強 0 2,640 660 248 0 3,548 1
1999 Yang, Guoping (1956) 楊國平 0 3,548 0 0 0 3,548 1
2000 Zhang, Gao Bin 張高濱 0 3,527 0 18 0 3,545 1
2001 Ngok, Ming Chu 岳明珠 0 3,410 83 18 33 3,544 1
2002 Chung, Emily Shun Kwan 鍾順群 0 2,988 488 0 66 3,542 1
2003 Wan, Yong (1973) 萬勇 0 776 0 36 2,730 3,542 1
2004 Li, Cheuk Kam 李灼金 0 3,515 0 18 0 3,533 1
2005 Sallnow-Smith, Nicholas Robert 蘇兆明 1,325 0 0 0 2,206 3,531 1
2006 Beh, Kim Ling 馬金龍 0 3,526 0 0 0 3,526 1
2007 Chen, Xiaodong (1981) 陳曉東 960 80 0 24 2,454 3,518 1
2008 Kwok, Joe Kwan Fai 郭君暉 0 3,000 500 18 0 3,518 1
2009 Kwok, Ken Kwan Yu 郭君宇 0 3,000 500 18 0 3,518 1
2010 Jim, Jackin Yin Kwan 詹燕群 0 2,790 500 227 0 3,517 1
2011 Zhao, Zongren 趙宗仁 0 3,517 0 0 0 3,517 2
2012 Chan Man, Viola Yee Wai 陳文綺慧 0 1,362 18 0 2,133 3,513 1
2013 Chen, Jianping (1977) 陳健平 0 2,040 169 71 1,231 3,511 1
2014 Liu, Xuebin (1972) 劉學斌 2,292 1,200 0 18 0 3,510 2
2015 Zhao, Wenzhu 趙文竹 0 3,439 0 70 0 3,509 1
2016 Wang, Xiaoqin (1972) 王小沁 0 2,389 1,100 18 0 3,507 1
2017 Chan, Nelson Chi Wai 陳志偉 0 3,487 0 18 0 3,505 1
2018 Ge, Xiaobo (1970-06) 葛小波 0 1,267 2,168 71 0 3,505 1
2019 Ko, Grace Sau Chee 高秀芝 0 2,878 607 18 0 3,503 1
2020 Wang, Dongzhi (1968-11-14) 王冬至 0 2,201 1,070 123 107 3,502 1
2021 Tung, Martin Hau Man 董孝文 190 2,275 1,000 36 0 3,501 1
2022 Chan, Joseph Nap Kee 陳立基 480 3,000 0 18 0 3,498 2
2023 Kon, Kenneth Hiu King 干曉勁 480 2,400 600 18 0 3,498 1
2024 Lai, Ka Fai (1964) 黎家輝 0 2,689 560 248 0 3,497 1
2025 Wong, Jason Kon Man 王幹文 291 1,002 0 17 2,187 3,497 2
2026 Zhang, He (1986) 張賀 300 921 2,257 18 0 3,496 1
2027 Zhou, Hongliang (1969) 周宏亮 56 2,743 616 77 0 3,493 1
2028 Lee, Edward Yuen Cheor 李源初 50 3,421 0 18 0 3,489 1
2029 Yang, Rongbing (1964) 楊榮兵 0 2,551 847 91 0 3,489 1
2030 Yeung, Alexander Ching Loong 楊政龍 500 2,927 0 60 0 3,487 2
2031 Xie, Rusong 謝如松 0 3,153 0 77 256 3,486 1
2032 Deng, Zhaonan 鄧招男 0 751 0 0 2,734 3,485 1
2033 Tso, Simon 曹思豪 0 2,916 0 18 551 3,485 1
2034 Wen, Yinheng 溫引珩 0 2,237 670 578 0 3,485 1
2035 Chen, Kaixian 陳凱先 1,311 0 0 0 2,169 3,480 3
2036 Kwong, John Tai Wah 鄺大華 0 3,480 0 0 0 3,480 1
2037 Cheung, Fong Wa 張芳華 250 1,923 1,288 18 0 3,479 1
2038 Chen, Jennie (1955) 陳珍妮 24 2,707 729 18 0 3,478 1
2039 Szeto, Ricky Wing Fu 司徒永富 0 3,061 398 18 0 3,477 1
2040 Guan, Yihong 管毅宏 0 2,140 261 19 1,056 3,476 1
2041 Wu, Ying Cheng (1968) 吳英政 0 2,804 320 0 352 3,476 1
2042 Wong, Winny Man 黃敏 3,456 0 0 18 0 3,474 1
2043 Liu, Fengshan 劉鳳山 0 2,785 0 0 688 3,473 1
2044 Arculli, Ronald Joseph 夏佳理 3,391 80 0 0 0 3,471 5
2045 Zhang, Zhixiang (1968) 張志祥 0 2,708 745 18 0 3,471 1
2046 Cheng, Juliana San San 鍾珊珊 244 2,707 519 0 0 3,470 1
2047 Wu, Anthony Ting Yuk 胡定旭 3,470 0 0 0 0 3,470 8
2048 Yuan, Guijun 袁桂軍 0 3,337 0 131 0 3,468 1
2049 Li, Hui (1986) 李慧 0 3,425 0 40 0 3,465 1
2050 Zhang, Liang (1982) 張亮 244 2,358 167 0 695 3,465 1
2051 Poon, Lisa Po Han 潘寶嫻 0 3,445 0 18 0 3,463 1
2052 Xin, Jessie Qin 辛勤 171 1,184 0 0 2,108 3,463 1
2053 Chan, Hung Ming (1954) 陳孔明 0 2,774 688 0 0 3,462 1
2054 Liang, Jun (1967) 梁軍 602 843 0 18 1,993 3,457 1
2055 Fujinawa, Toshimichi 藤縄利通 0 3,310 0 0 144 3,454 1
2056 Chu, Chi Wen 朱紀文 472 1,050 1,907 25 0 3,453 1
2057 Chan, Raymond (1966) 陳毅文 0 1,091 2,341 18 0 3,450 1
2058 Lam, Wai Yan (1951) 林懷仁 0 3,049 397 0 0 3,447 1
2059 Mak, Kim Kin Wah 麥建華 0 1,853 1,575 18 0 3,446 1
2060 Jin, Ming (1970) 金明 0 3,422 0 18 0 3,440 1
2061 Lai, Tse Ming 黎子明 1,204 2,217 0 18 0 3,440 1
2062 Tam, Chris Sui Kin 譚瑞堅 348 2,540 534 18 0 3,440 1
2063 Liang, Bo (1980) 梁波 0 2,902 484 52 0 3,439 1
2064 Li, Dahong (1958) 李大宏 2,820 0 0 18 600 3,438 1
2065 Wang, Yusuo 王玉鎖 0 3,274 0 0 160 3,434 1
2066 Ma, Xiaoming (1965) 馬曉明 406 1,468 1,496 18 43 3,431 1
2067 Zhang, Quan (Weichai Power) 張泉 0 3,362 0 69 0 3,431 1
2068 Wong, Cecil Sze Chai 黃思齊 0 3,040 0 390 0 3,430 1
2069 Wong, Eddie Chung Chong 黃松滄 0 3,412 0 18 0 3,430 1
2070 Chan, Wing Lun 陳永倫 0 1,200 2,203 18 0 3,421 1
2071 Huang, Chih Shen 黃志深 0 3,402 0 18 0 3,420 1
2072 Lo, Wing Cheung 盧永錩 0 3,090 329 1 0 3,420 1
2073 Zhao, Jiangwei 趙江巍 0 2,423 956 40 0 3,418 1
2074 Huang, Xiangling 黃湘玲 0 3,302 0 115 0 3,417 1
2075 Xu, Wei (1966) 徐威 0 3,414 0 0 0 3,414 1
2076 Che, Jianxing 車建興 0 3,251 0 161 0 3,413 1
2077 Chen, Guosheng (1975) 陳郭勝 0 1,301 0 19 2,092 3,412 1
2078 Pickerell, Blair Chilton 裴布雷 2,258 0 0 0 1,154 3,411 3
2079 Sun, Yusheng 孫玉勝 0 3,410 0 0 0 3,410 1
2080 Lam, King Sang 林景生 348 2,509 534 18 0 3,409 1
2081 Chuang, Edwin Ka Fung 莊家豐 90 3,300 0 18 0 3,408 2
2082 Hung, Clement Ka Hai 洪嘉禧 2,568 840 0 0 0 3,408 8
2083 Mok, Pui Keung 莫沛強 228 2,036 922 133 88 3,407 1
2084 Sze, Tan Nei 施丹妮 0 3,010 246 151 0 3,407 1
2085 Niu, Aimin 牛愛民 368 2,510 510 18 0 3,406 1
2086 Mong, Kean Yeow 蒙景耀 860 2,477 0 67 0 3,405 1
2087 Ng, James Ming Chee 黃晞華 183 3,088 0 27 107 3,405 2
2088 Kwok, Tung Keung 郭棟強 3,000 0 250 18 136 3,404 1
2089 Hu, Changyuan 胡長源 0 1,165 0 0 2,228 3,394 1
2090 Lee, Warren Wa Lun 李華倫 426 0 2,968 0 0 3,394 2
2091 Chung, Rebecca Pui King 鍾佩琼 250 2,523 500 117 0 3,390 1
2092 Ng, Yew Sum 169 1,107 1,828 283 0 3,388 1
2093 Guo, Weicheng 郭維城 0 3,387 0 0 0 3,387 1
2094 Tao, Desheng 陶德勝 3,387 0 0 0 0 3,387 1
2095 Zhang, Zhangsun 張章笋 0 3,387 0 0 0 3,387 1
2096 Polop, Miguel Valldecabres 130 1,430 0 0 1,825 3,385 1
2097 Li, Quan (SFC:BBI004) 李全 0 1,506 1,556 323 0 3,384 1
2098 Song, Liuyi 宋鏐毅 0 2,834 0 352 199 3,384 2
2099 Chan, Ringo Sek Keung 陳錫強 123 3,242 0 18 0 3,383 1
2100 Huo, Da (1968) 霍達 0 2,319 689 368 0 3,375 1
2101 Chiu, Dennis Tat Shing 邱達成 25 3,287 0 62 0 3,374 1
2102 Ng, Alfred Man Cheuk 吳民卓 0 2,258 1,000 113 0 3,371 1
2103 Wu, Zongmin 吳宗敏 0 2,188 790 393 0 3,371 1
2104 Jin, Keli (1983) 金科麗 115 1,884 1,084 147 138 3,368 2
2105 Yang, Bin (1978) 楊斌 2,030 1,217 0 119 0 3,365 1
2106 Chan, Clara Yuen Shan 陳婉珊 240 3,105 0 18 0 3,363 2
2107 Zhao, Ling (1972) 趙陵 0 1,898 1,321 143 0 3,362 1
2108 Yang, Dong (1960) 楊冬 0 3,301 0 60 0 3,361 1
2109 Tang, Junjun (1964) 唐均君 0 1,531 1,531 78 219 3,359 1
2110 Wu, Jian (1968) 吳健 0 3,341 0 18 0 3,359 1
2111 Jiang, Chaowen 蔣朝文 10 1,631 1,549 167 0 3,357 1
2112 Liu, Yang (1972) 劉陽 0 2,889 327 140 0 3,356 1
2113 Fukumoto, Kyuichi 福元究一 1,000 2,355 0 0 0 3,355 1
2114 Xin, Steve Shu Lin 辛樹林 0 2,751 350 253 0 3,354 1
2115 Cheung, Ho Yuen 張浩源 0 2,332 1,000 18 0 3,350 1
2116 Tsui, Shirley How Kiu 徐巧嬌 0 3,331 0 18 0 3,349 1
2117 Ji, Weiguo (1975) 紀偉國 0 1,883 0 67 1,398 3,348 1
2118 Kwong, Wilson Wai Sun 鄺偉信 1,359 1,829 0 18 142 3,348 6
2119 Tung, Billy Chung Man 董重文 100 2,210 1,000 36 0 3,346 1
2120 Zhang, Chunjuan 張春娟 0 1,950 1,396 0 0 3,346 1
2121 Wong, Margaret Wan Men 黃蘊文 0 1,200 0 18 2,125 3,343 1
2122 Ye, Shu 葉舒 0 1,365 1,977 0 0 3,342 1
2123 Chan, Kwun Fung (1954) 陳冠峰 0 3,339 0 0 0 3,339 1
2124 Chan, Kwun Pan (1957) 陳冠斌 0 3,339 0 0 0 3,339 1
2125 Ho, Raymond Chung Tai 何鍾泰 2,824 0 0 0 515 3,338 5
2126 Leung, Rita Kwan Sin 梁筠倩 0 1,746 543 87 962 3,338 1
2127 Wong, Frankie Chi Fai 王志輝 328 3,000 0 8 0 3,336 1
2128 Chan, Thomas Wang Tao 陳宏道 0 2,317 1,000 18 0 3,335 1
2129 Tai, Chin Wen 戴錦文 0 3,335 0 0 0 3,335 1
2130 He, Hongmei 賀紅梅 0 2,044 0 0 1,288 3,333 1
2131 Shen, Chunmei 申春梅 0 2,163 1,072 19 76 3,330 1
2132 Tse, Aloysius Hau Yin 謝孝衍 2,330 0 1,000 0 0 3,330 5
2133 Yang, Deyong 楊德勇 0 1,952 1,307 71 0 3,330 1
2134 Ma, Yue (1980-02) 馬躍 0 1,186 2,110 33 0 3,329 1
2135 Chan, Ceajer Ka Keung 陳家強 2,204 90 0 0 1,030 3,324 5
2136 Huang, Jian (1966) 黃健 0 1,845 1,433 44 2 3,324 1
2137 Tao, Ran (1966) 陶然 0 3,267 0 56 0 3,324 2
2138 Qiao, Haixia 喬海俠 677 746 1,597 93 205 3,319 1
2139 Li, Po Sing 李寶聲 300 1,800 1,200 18 0 3,318 1
2140 Xue, Jian (1965) 薛健 200 2,600 500 18 0 3,318 1
2141 Yu, Lijuan 余麗娟 0 3,312 0 5 0 3,317 1
2142 Lau, Steve Kam Yiu 劉錦耀 0 1,849 196 137 1,130 3,312 1
2143 Song, Zheng Huan 宋鄭還 0 3,312 0 0 0 3,312 1
2144 Oung, James Shih Hua 翁世華 1,404 1,887 0 18 0 3,309 1
2145 Shen, Xiaoling (1960) 沈曉玲 406 2,641 0 18 242 3,307 1
2146 Lee, Janice Yuen Tung 李苑彤 1,704 210 785 18 589 3,306 1
2147 Lyu, Yonghui 呂永輝 244 2,371 167 0 522 3,303 1
2148 Ramos, Maria da Conceicao das Neves Calha 3,302 0 0 0 0 3,302 1
2149 Lui, Richard Siu Tsuen 呂兆泉 280 3,020 0 0 0 3,300 2
2150 Lee, Shu Yin 李樹賢 130 2,340 810 18 0 3,298 2
2151 Jen, Sherman Shu Liang 任書良 0 3,297 0 0 0 3,297 1
2152 Wang, Chengrui 王成瑞 0 2,537 655 104 0 3,296 1
2153 Poon, Soon Huat 方順發 0 2,957 246 92 0 3,295 1
2154 Xie, Zhichun 解植春 367 2,921 0 7 0 3,295 3
2155 Lau, Pong Sing 劉邦成 0 3,273 0 18 0 3,291 1
2156 Yu, Jianqiu (1964) 俞建秋 0 3,255 0 36 0 3,291 1
2157 Liang, Jiawei (1973) 梁嘉瑋 0 3,290 0 0 0 3,290 1
2158 Loong, Manfred Man Tsun 龍文駿 187 2,351 750 0 0 3,289 1
2159 Chiu, Ricky Tong 趙彤 120 3,000 150 18 0 3,288 1
2160 Wong, Michael Ka Chun 王嘉俊 165 3,105 0 18 0 3,288 1
2161 Chen, Christina Fang Mei 陳芳美 0 2,784 178 323 0 3,285 1
2162 Lee, Ian Kwok Leung 李國樑 0 3,266 0 18 0 3,284 1
2163 Chiu, Anriena Wai Yee 趙慧兒 0 2,476 563 243 0 3,282 1
2164 Rockowitz, Bruce Philip 1,075 0 0 0 2,206 3,281 1
2165 Lee, Kam Hung (1953) 李鑑雄 365 2,616 0 298 0 3,279 1
2166 Luk, Desmond Yau Chi 陸有志 365 2,616 0 298 0 3,279 1
2167 Yeung, Kwong Fat 楊廣發 365 2,616 0 298 0 3,279 1
2168 Chow, Felix Bok Hin 周博軒 0 3,256 0 18 0 3,274 1
2169 Kwong, Benny Kai Sing 鄺啟成 0 3,000 250 18 0 3,268 1
2170 Yip, Hiu Har (1979) 葉曉霞 0 3,250 0 18 0 3,268 1
2171 Luo, Lei (1969) 羅雷 0 3,266 0 0 0 3,266 1
2172 Ng, Ricky Koon Keung 吳冠強 250 2,953 0 60 0 3,263 1
2173 Yeung, Cindy (1964) 楊諾思 250 2,953 0 60 0 3,263 1
2174 Chen, Xiaohong (1970) 陳小紅 0 1,399 0 0 1,863 3,261 1
2175 Cheung, Jamie Tei Sing 莊棣盛 60 3,180 0 18 0 3,258 2
2176 Bu, Binlong 卜斌龍 0 1,175 1,269 31 781 3,256 1
2177 Tam, Wai Lung (1964) 談惠龍 0 3,236 0 18 0 3,254 1
2178 Zhao, Kexi 趙克喜 157 1,226 1,795 71 0 3,249 1
2179 Chan, Cheuk Hung 陳卓雄 3,247 0 0 0 0 3,247 1
2180 Hibberd, Michael John (1955) 266 2,981 0 0 0 3,247 1
2181 Tung, Fong Ngai 董貺漄 250 1,989 1,000 0 0 3,239 1
2182 Ip, Stephen Shu Kwan 葉澍堃 2,269 0 290 0 679 3,238 7
2183 Wu, Doris Ling Ling 吳玲綾 259 2,978 0 0 0 3,237 2
2184 Gong, Renyuan 龔任遠 102 1,580 1,422 131 0 3,235 1
2185 Huang, Sidney Xuande 黃宣德 1,234 0 0 0 2,000 3,234 2
2186 Sun, Haitao (1980) 孫海濤 0 1,383 1,788 63 0 3,234 2
2187 Su, Jian (1974) 蘇鑒 0 1,549 0 52 1,632 3,233 1
2188 Yamada, Yasuhiro (1957) 山田恭裕 0 3,107 0 0 124 3,231 1
2189 Chong, Kam Chau 莊金洲 0 3,210 0 18 0 3,228 1
2190 He, Rongfeng 何融峰 0 2,144 1,084 0 0 3,228 1
2191 Li, Pik Yung 李碧蓉 180 754 2,182 18 94 3,228 1
2192 Chung, Timpson Shui Ming 鍾瑞明 2,821 328 78 0 0 3,226 7
2193 Ngiam, Patrick Mia Je 嚴名熾 0 2,975 250 0 0 3,225 1
2194 Wei, James Chun Hsien 韋俊賢 0 2,302 892 32 0 3,225 1
2195 Wong, Barry Kam Keung 王錦強 147 3,058 0 18 0 3,223 1
2196 Wu He, Judy Jingdao 吳何淨島 0 3,030 0 192 0 3,222 1
2197 Chan, Victor Wai Lap 陳偉立 0 2,580 525 116 0 3,221 1
2198 Gaw Wang, Rossana 吳汪靜宜 55 2,924 241 0 0 3,220 1
2199 Li, Yonggang (1972) 李永剛 0 1,233 1,432 555 0 3,220 1
2200 Lau, Wallace Tak Fung 劉德豐 0 3,004 188 27 0 3,219 1
2201 Lim, Leslie Kuak Choi 林國財 402 2,420 355 41 0 3,218 1
2202 Li, Wei (SFC:BCS955) 李巍 3,217 0 0 0 0 3,217 1
2203 Wu, Bijun 伍碧君 0 1,129 2,049 35 0 3,213 1
2204 Bassi, Peter Anthony 1,234 391 0 0 1,586 3,211 1
2205 Lo, Kam Fan 盧錦勳 0 1,456 1,344 411 0 3,211 1
2206 Cheung, Ting Pong 張霆邦 1,315 304 0 0 1,590 3,209 4
2207 Fan, Dong 范東 170 2,991 0 46 0 3,207 1
2208 Ou, Yaping 歐亞平 282 2,880 0 42 0 3,204 2
2209 Chow, Kenneth Wai Hung 鄒偉雄 0 3,180 0 18 0 3,198 1
2210 Yan, Xiaolin 閆曉林 0 0 0 0 3,195 3,195 1
2211 Lu, Libin 盧立彬 0 1,361 1,800 33 0 3,194 1
2212 Chan, Lina Kit Mui 陳潔梅 0 3,158 0 35 0 3,193 1
2213 Zhang, Wei (COSCO Shipping) 張煒 0 2,222 564 309 94 3,189 2
2214 Yau, Sean Kok San 邱國燊 0 3,187 0 0 0 3,187 1
2215 Bai, Xihong 白錫洪 0 2,743 399 43 0 3,185 2
2216 Zhu, Jiangtao 朱江濤 0 3,185 0 0 0 3,185 1
2217 Ma, Hing Ming (1963) 馬慶明 0 3,164 0 18 0 3,182 1
2218 Bo, Shijiu 薄世久 0 2,547 569 65 0 3,181 1
2219 Johansson, Jan Christer 3,181 0 0 0 0 3,181 1
2220 Feng, Xingya 馮興亞 0 1,207 1,611 359 0 3,177 1
2221 Chan, Helen (1978) 陳凱倫 22 2,895 212 47 0 3,176 2
2222 Wang, Quanhui (1973) 王全輝 0 2,551 0 49 575 3,175 1
2223 Wang, Xiao Bin (1968-01) 王小彬 1,071 2,094 0 9 0 3,174 2
2224 Wang, Xiaodong (1975) 王小東 0 3,154 0 18 0 3,172 2
2225 Liao, Yuqing 廖玉慶 525 306 2,319 21 0 3,171 1
2226 Wang, Changyu (1964) 0 3,124 0 46 0 3,170 1
2227 Leung Ko, Margaret May Yee 梁高美懿 2,169 0 0 0 1,000 3,169 4
2228 Yu, Cheung Choy 俞長財 0 2,718 450 0 0 3,168 1
2229 Halim, Teguh 0 3,023 0 139 0 3,162 2
2230 Law, Simon Kwok Ho 羅國豪 0 2,310 830 18 0 3,158 1
2231 Lee, Eddie Kwan Hung 李均雄 2,768 387 0 0 3 3,158 7
2232 Liu, Louis Ka Lim 廖嘉濂 3,140 0 0 18 0 3,158 2
2233 Koh, Lee Huat 許利發 0 2,572 485 98 0 3,156 1
2234 Zhang, Wei (1978) 張偉 0 3,085 0 71 0 3,156 1
2235 Choy, Siu Chit 蔡紹哲 0 3,137 0 18 0 3,155 1
2236 Hirazawa, Jungo 平澤準悟 163 1,051 134 0 1,807 3,155 1
2237 Cong, Yu (1969) 從玉 0 3,002 0 150 0 3,152 1
2238 Fukayama, Tomoharu 深山友晴 0 2,636 456 59 0 3,151 1
2239 McNally, Timothy Patrick 1,875 1,273 0 0 0 3,148 1
2240 Luo, Jianfeng (1971) 羅建峰 3,127 0 0 18 0 3,145 2
2241 Niu, David Wei 牛偉 0 1,460 608 0 1,075 3,143 1
2242 Woo, Raymond Chin Wan 胡展雲 1,322 0 0 0 1,821 3,143 2
2243 Cui, Longyu 崔弄宇 0 802 139 23 2,179 3,142 1
2244 Lun, Ruixiang 倫瑞祥 0 2,435 0 62 645 3,142 1
2245 Lye, Eugene 黎中山 200 2,300 576 65 0 3,141 1
2246 He, Jian (1973) 何劍 0 2,388 589 102 61 3,140 1
2247 Liu, Chi Ching (1966) 廖子情 0 3,108 0 32 0 3,140 2
2248 Ding, Rucai 丁汝才 0 3,120 0 18 0 3,138 1
2249 Wong, Kenneth Kai Chi 黃啟智 0 3,105 0 18 14 3,137 1
2250 Wong, Kevin Kai Chung 黃啟聰 0 3,105 0 18 14 3,137 1
2251 Yu, Jun (1967) 俞軍 0 2,494 643 0 0 3,137 1
2252 Tang, Michael Tsz Kin 鄧子健 117 1,601 1,401 9 0 3,128 1
2253 Zhou, Jinhuang 周金黃 152 2,890 0 86 0 3,128 1
2254 Shi, Lei (1985) 石磊 0 1,895 0 38 1,192 3,126 1
2255 Chan, Yik Yu 陳奕茹 0 3,105 0 18 0 3,123 1
2256 Li, Kwong Yuk 李光煜 0 3,080 0 42 0 3,122 1
2257 Du, Lin Dong 杜林東 120 2,982 0 18 0 3,120 1
2258 Fu, Chun Keung 傅鎮強 3,000 0 0 120 0 3,120 1
2259 Lee, Lap 李立 0 3,120 0 0 0 3,120 1
2260 Lee, Leung Yiu 李良耀 500 1,414 1,188 18 0 3,120 1
2261 Liang, Zhichao (1989) 梁智超 0 0 3,120 0 0 3,120 1
2262 Tang, Liang (China Yongda) 唐亮 0 1,112 143 77 1,788 3,120 1
2263 Huang, Yung Sung 黄永松 439 653 2,006 19 0 3,118 1
2264 Liu, Grace Yi Mei 劉宜美 242 2,875 0 0 0 3,117 1
2265 Perrot, Alain 391 2,383 195 47 102 3,117 1
2266 Yeung, Philip Shu Kai 楊樹佳 0 1,656 1,445 16 0 3,117 1
2267 Chu, Charn Fai 朱燦輝 170 1,550 1,386 10 0 3,116 1
2268 Wang, Weihang 王維航 0 2,000 1,115 0 0 3,115 1
2269 Wong, Chi Kin (1973) 黃志堅 1,634 1,200 0 0 280 3,114 6
2270 Chan, Chi Yuen (1984) 陳志遠 0 3,095 0 18 0 3,113 1
2271 Jin, Wenzhong 金文忠 0 1,118 1,857 138 0 3,112 1
2272 Pang, Yuet 彭越 0 3,094 0 18 0 3,112 1
2273 Chow, Luen Fat (1973) 周聯發 0 3,093 0 18 0 3,111 1
2274 To, Chi Hak 杜之克 40 3,060 0 11 0 3,111 1
2275 Chu Evans, Tania Ming Tak 朱明德 0 3,052 0 58 0 3,110 1
2276 Song, Xiaofei 宋笑飛 0 1,117 812 62 1,117 3,109 1
2277 Chan, Stephen Kong Keung 陳光強 30 2,822 200 54 0 3,106 2
2278 Hu, Jichun (1978) 胡吉春 0 3,045 0 60 0 3,105 1
2279 Tse, Kevin Hon Kit 謝漢傑 100 2,987 0 18 0 3,105 1
2280 Zhang, Ping (1967) 張平 0 643 1,829 0 632 3,105 1
2281 Zhou, Zhijin 周志瑾 0 3,045 0 60 0 3,105 1
2282 Tung, Stephen Wai Ting 董韋霆 0 3,085 0 18 0 3,103 1
2283 Akrasanee, Narongchai 3,101 0 0 0 0 3,101 1
2284 Chan, Ina Un Chan 陳婉珍 2,800 0 300 0 0 3,100 1
2285 Cheng, Stewart Kam Chiu 鄭錦超 0 2,600 500 0 0 3,100 1
2286 Wong, Matthew Leung Pak 黃良柏 0 3,100 0 0 0 3,100 1
2287 Zhang, Xiulan (1963) 張秀蘭 921 0 0 0 2,178 3,099 1
2288 Ng, Hoi Kam 吳海淦 0 3,080 0 17 0 3,097 1
2289 Low, Wei Mun 劉慧文 0 1,925 1,141 27 0 3,093 1
2290 Cheng, Liza Pik Ho 鄭碧浩 0 2,944 98 18 31 3,091 1
2291 Liu, Siming (1980) 劉斯銘 0 2,943 0 148 0 3,091 1
2292 Ding, Raphael Wai Chuen 丁偉銓 310 2,760 0 18 0 3,088 1
2293 Lee, Peggy (1970) 李碧琦 150 2,512 324 18 78 3,082 1
2294 Jia, Shao Qian 賈少謙 0 0 0 0 3,080 3,080 1
2295 Li, Hong Shuan 李紅栓 0 485 1,431 37 1,126 3,080 1
2296 Lo, Ronnie Yick Cheong 盧奕昌 0 2,871 208 0 0 3,079 1
2297 Ying, Hangyan 應杭豔 0 2,193 826 59 0 3,079 1
2298 Jojo, Camille 莊鏡明 766 1,508 0 0 805 3,078 1
2299 Tse, Siu Sze 謝小斯 0 1,982 0 18 1,077 3,077 1
2300 Albertini Garnier, Laetitia Marie Edmee Jehanne 安玉婷 1,381 0 0 0 1,696 3,076 1
2301 Liu, Jiguo 劉繼國 0 3,014 0 62 0 3,076 1
2302 Chen, Yinglong 陳映龍 0 1,236 1,707 131 0 3,074 1
2303 Lam, Kwok Hing (1956) 林國興 0 2,836 236 0 0 3,072 1
2304 Ng, Mark Ting Ho 吳廷浩 360 2,681 0 31 0 3,072 2
2305 Lu, Weiming (1971) 魯偉銘 0 1,118 1,815 138 0 3,071 1
2306 Ng, Winnie J Wing Mui 伍穎梅 2,864 0 0 0 207 3,071 4
2307 Wang, Yuanhang (1976) 王遠航 70 2,460 520 20 0 3,070 1
2308 So, Hin Kwong 蘇顯光 84 1,285 1,700 0 0 3,069 1
2309 Ng, Daryl Win Kong 黃永光 754 1,956 322 36 0 3,068 4
2310 Zhang, Ziliang (1981) 張子良 0 2,692 0 47 329 3,068 1
2311 Chen, Yixi (1967) 陳奕熙 0 3,048 0 18 0 3,066 1
2312 Huang, Yonghua (1970) 黃永華 184 2,882 0 0 0 3,066 1
2313 Wong, Kwan Lik 王群力 0 2,745 320 0 0 3,065 1
2314 Ando, Shokei 安藤湘桂 0 3,064 0 0 0 3,064 1
2315 Wong, Elmen Wai Kong 黃偉桄 120 1,951 317 97 579 3,064 2
2316 He, Fei (1970) 何飛 339 1,716 0 50 957 3,062 1
2317 Huang, Haiqing (1964) 黃海清 0 1,981 873 208 0 3,062 2
2318 Li, Baoshan 李寶山 0 627 2,435 0 0 3,062 1
2319 Tse, Po Tat 謝寶達 0 2,694 350 18 0 3,062 1
2320 Wang, Danjin 王丹津 0 465 1,298 26 1,272 3,062 1
2321 Fan, Vanessa Man Seung 范敏嫦 1,573 1,390 0 97 0 3,060 7
2322 Wang, Yusen (1983) 王玉森 0 2,703 0 111 247 3,060 1
2323 Tao, Junjie (1966) 陶俊杰 0 1,474 1,304 278 0 3,056 1
2324 Zhong, Huihong 鍾輝紅 0 2,905 0 91 60 3,056 1
2325 Wu, Hao (1967) 吳灝 1,824 15 1,084 132 0 3,055 2
2326 Wong, Siu Man (1972) 黃少文 0 3,034 0 18 0 3,052 1
2327 Ma, Xianghong (1973) 馬祥宏 0 1,761 1,174 116 0 3,051 1
2328 So, Jack Chak Kwong 蘇澤光 3,048 0 0 0 0 3,048 3
2329 Zhang, Yuan (1970) 張源 0 515 2,507 26 0 3,048 1
2330 Chan, Silvia Ming Mui 陳名妹 0 949 2,080 18 0 3,047 1
2331 Yang, Xu (1981) 楊煦 0 2,943 0 104 0 3,047 1
2332 Hui, Maggie Man Yee 許曼怡 240 1,380 1,405 18 0 3,043 1
2333 Leung, Norman Nai Pang 梁乃鵬 2,816 0 0 0 227 3,043 2
2334 Lee, Shing Put 李聖潑 275 767 2,000 0 0 3,042 2
2335 Zhu, Yongjun (1967) 朱勇軍 135 2,760 111 36 0 3,042 3
2336 Cai, Junzheng 蔡軍政 0 2,898 143 0 0 3,041 1
2337 Ye, Leah Dawn Xiaowei 葉小瑋 850 0 0 0 2,187 3,037 1
2338 Cheng, Lily Ka Lai 鄭嘉麗 1,736 0 1,300 0 0 3,036 3
2339 Qu, Hongzhi 屈宏志 0 1,573 1,317 146 0 3,036 1
2340 Zhong, Mei (1971) 仲梅 102 2,750 0 183 0 3,035 1
2341 Ding, Ming Zhong 丁明忠 0 2,445 542 46 0 3,033 1
2342 Cai, Jin (1986) 蔡晋 0 2,011 1,003 18 0 3,032 1
2343 Tai, Xing 台星 0 2,476 382 174 0 3,032 1
2344 Wang, Honghui 王洪輝 0 2,922 0 108 0 3,030 1
2345 Goon, Terence Eu Jin 阮友仁 0 1,787 1,160 83 0 3,029 1
2346 Ma, Fung On 馬逢安 0 2,408 500 120 0 3,028 1
2347 Fang, Zhou (1970) 方舟 2,952 0 0 0 73 3,025 1
2348 Wang, Benjamin Yu Hin 王宇軒 0 2,585 421 18 0 3,024 1
2349 Cheng, Ka Wing (SFC:AIB365) 鍾嘉榮 0 1,005 2,000 18 0 3,023 1
2350 Lam, Lung On 林龍安 2,279 0 0 78 665 3,022 1
2351 Wu, Ying (1962) 吳鷹 254 1,262 27 0 1,479 3,022 1
2352 Chu, Raymond 朱允明 0 3,000 0 18 0 3,018 1
2353 Chuang, Geoffrey Ka Kam 莊家淦 90 2,910 0 18 0 3,018 2
2354 Li, Alexander Shing Kuen 李誠權 0 3,000 0 18 0 3,018 1
2355 Shi, Baodong (1969) 石保棟 3,000 0 0 18 0 3,018 1
2356 Tan, Zheng (1977) 譚錚 0 2,944 0 73 0 3,018 1
2357 Fung, Tsun Pong 馮俊榜 0 3,017 0 0 0 3,017 1
2358 Kim, Hyunjoo (1965) 金賢珠 0 2,253 764 0 0 3,017 1
2359 Lam, Shirley Mei Ka 林美家 0 2,998 0 18 0 3,016 1
2360 Shum, Siu Hung (1974) 岑兆雄 0 2,697 284 34 0 3,015 1
2361 Ng, Ben Wing Hong 吳永康 0 2,411 600 0 0 3,011 1
2362 Wang, Bangyi 王邦宜 0 2,760 230 18 0 3,008 1
2363 Wong, Sky Hy 黃云 0 2,990 0 18 0 3,008 1
2364 Yeung, Johnny Chi Hung 楊志雄 0 2,517 490 0 0 3,007 1
2365 Tam, Andrew Yat Ming 談一鳴 0 2,582 405 18 0 3,005 1
2366 Fan, Philip Yan Hok 范仁鶴 2,013 35 0 0 953 3,001 4
2367 Ting, Man Yi 丁敏兒 0 3,000 0 0 0 3,000 1
2368 Wang, Jing Ning 王京寧 0 3,000 0 0 0 3,000 1
2369 Wai, Hon Man 韋漢文 115 2,452 300 131 0 2,998 1
2370 Chan, Chi Ming (1956) 陳志明 120 2,873 0 0 0 2,993 1
2371 Wang, Ina Hui 王輝 320 2,119 255 112 186 2,992 1
2372 Ko, Kelvin Chun Hay 高浚晞 0 2,630 30 18 313 2,991 2
2373 Zhu, Jun (1963) 朱軍 406 2,321 0 18 242 2,987 1
2374 Chan, Desmond Chun Sang 陳春生 120 2,865 0 0 0 2,985 1
2375 Xiang, Wang (1983) 向往 0 1,311 332 140 1,201 2,984 1
2376 Chang, Victor Jui Shum 張瑞燊 267 2,418 280 18 0 2,983 1
2377 Niu, Jimin 牛霽旻 0 2,510 430 43 0 2,983 1
2378 Wang, David Decheng 王德成 0 2,914 0 69 0 2,983 1
2379 Huang, Zheng (1982) 黃征 0 1,332 0 0 1,648 2,980 1
2380 Guan, Heng 關恒 152 2,736 0 86 0 2,975 1
2381 Li, Li (Shenzhen Hepalink) 李鋰 0 1,482 1,437 56 0 2,975 2
2382 Lee, Joseph Sou Leung 李修良 0 2,974 0 0 0 2,974 1
2383 Cheong, Ka Wo 張嘉和 0 2,971 0 1 0 2,972 1
2384 Lin, Ge 林戈 0 2,443 0 67 462 2,971 1
2385 Wang, Jingyi (1960) 王晶翼 0 2,804 0 167 0 2,971 1
2386 Lau, Ka Ho (1977) 劉家豪 600 2,334 0 36 0 2,970 3
2387 Lo, Siu Yuen 盧少源 222 2,730 0 18 0 2,970 1
2388 Cao, Xiaohuan 曹曉歡 0 1,812 1,101 55 0 2,968 1
2389 Leung, Kam Kwan (1964) 梁錦坤 0 2,356 588 18 0 2,963 1
2390 An, Haolei 安浩磊 0 1,394 1,411 152 0 2,958 1
2391 Crosbie-Walsh Lee, Penny Soh Peng 李素萍 63 2,876 0 18 0 2,957 1
2392 Liu, Weixing 劉衛星 2,210 0 0 18 728 2,956 1
2393 Luo, Junling 羅俊嶺 0 1,127 1,526 303 0 2,956 1
2394 Yuen, Francis Tin Fan 袁天凡 470 2,485 0 0 0 2,955 2
2395 Lam, Ambrose Wai Hon 林懷漢 1,026 1,855 0 0 73 2,954 5
2396 Wang, Ping (1970) 王平 735 844 1,359 16 0 2,953 4
2397 Zhao, Kun (1977) 趙琨 0 2,953 0 0 0 2,953 1
2398 Wang, Bruce Xiaolong 王小龍 0 2,951 0 0 0 2,951 1
2399 Gu, Sanjun 顧三軍 0 804 1,976 169 0 2,949 1
2400 Sun, Stanley Tao Hung 孫道弘 121 1,920 888 18 0 2,947 1
2401 Chan, William Kwong Yin 陳光賢 0 2,514 414 18 0 2,946 1
2402 Sia, Kok Chin 121 2,477 152 191 0 2,941 1
2403 Yang, Zhidong (1974) 楊志東 0 2,055 857 29 0 2,941 1
2404 Li, Wei (1981) 李煒 0 1,565 0 26 1,347 2,938 1
2405 Chow, Michael Man Yan 周文仁 0 2,447 490 0 0 2,937 1
2406 Wang, Zhaohui (1975) 王朝暉 0 1,471 0 67 1,398 2,937 1
2407 Yang, Wenming 楊文明 0 1,181 1,626 131 0 2,937 1
2408 Yuen, Simon Yee Sai 源而細 0 2,447 490 0 0 2,937 1
2409 Leung, Chi Kit (1959) 梁志杰 0 2,918 0 18 0 2,936 1
2410 Chong, Chi Kwan 莊志坤 800 1,586 110 18 420 2,934 2
2411 Lai, Pei Wor 賴培和 0 2,934 0 0 0 2,934 1
2412 Sia, Kok Seng 121 2,470 152 191 0 2,934 1
2413 Yu, Qingrui 余慶銳 72 387 0 21 2,454 2,934 2
2414 Hung, Richard Ting Ho 洪定豪 30 2,900 0 0 0 2,930 1
2415 Tam, Kwok Pui (1951) 談國培 0 1,430 1,500 0 0 2,930 1
2416 Tan, Wee Seng 陳偉成 2,335 0 0 0 595 2,930 5
2417 Wai, William Lung Shing 韋龍城 0 2,640 0 290 0 2,930 1
2418 Wang, William Yang 汪洋 367 0 0 0 2,562 2,929 2
2419 Guo, Jingbin 郭景彬 0 702 2,226 0 0 2,928 1
2420 Yuen, Tony Kwok Wai 阮國偉 0 2,592 318 18 0 2,928 1
2421 So, Sunny Chi Sun 蘇智燊 0 2,788 0 139 0 2,927 1
2422 Kim, Sung Sick 金盛識 0 1,878 1,048 0 0 2,926 1
2423 Wong, Chun Hong (1955) 黃俊康 0 2,925 0 0 0 2,925 1
2424 Bai, Tao (1983) 白韜 842 1,959 0 117 0 2,918 1
2425 Zhou, Yuan (1980) 周源 0 2,287 559 71 0 2,917 1
2426 Chen, Zhibin (1981) 陳志斌 0 2,865 0 49 0 2,914 1
2427 Liu, Yao (1985) 劉堯 0 2,896 0 18 0 2,914 1
2428 Murray, Eileen K 梅愛苓 2,884 30 0 0 0 2,914 1
2429 Wei, Liang (1984) 魏亮 0 2,835 0 79 0 2,914 1
2430 Wong, Kok Ho (1948) 王覺豪 140 2,504 150 116 0 2,910 1
2431 Zhang, Xiaolong (1983) 張小龍 0 2,835 0 76 0 2,910 1
2432 Liu, Zhijie (1974) 劉志杰 0 2,896 0 11 0 2,907 1
2433 Ji, Qinying 紀勤應 0 678 2,226 0 0 2,905 1
2434 Jiang, Juncai 蔣均才 0 544 1,061 26 1,272 2,904 1
2435 Chen, Liang (1968-01) 陳亮 0 1,706 882 315 0 2,902 2
2436 Hui, Tommy Ching Chi 許清池 93 2,063 305 23 419 2,901 1
2437 Chu, Wei Ning 祝蔚寧 240 2,640 0 18 0 2,898 2
2438 Phen, Patrick Hoi Ping 彭海平 0 2,760 0 138 0 2,898 1
2439 Liao, Tengjia 廖騰佳 0 2,836 0 61 0 2,897 1
2440 Leung, King Sun 梁景新 0 2,895 0 0 0 2,895 1
2441 Lau, Kenneth Chi Yung 劉志勇 0 2,875 0 18 0 2,893 2
2442 Wang, Yu (1967-07) 王歈 0 2,893 0 0 0 2,893 1
2443 Lo Ku, Clarie Ka Lee 盧古嘉利 2,892 0 0 0 0 2,892 1
2444 Tang, Wei Kun 唐緯坤 0 2,770 0 121 0 2,891 1
2445 Ke, Kasheng 柯卡生 0 2,876 0 14 0 2,890 1
2446 Zeng, Guangsheng 曾廣勝 250 2,087 530 18 0 2,885 1
2447 Liu, Yi Man 廖伊曼 0 2,170 0 33 678 2,881 1
2448 Lee, Chun Sing (1961) 李振聲 0 2,862 0 18 0 2,880 1
2449 Wang, Xiaojie (1964) 王曉潔 0 2,601 68 0 211 2,880 1
2450 Yu, Weijun (1969) 余衛軍 0 2,546 298 34 0 2,878 1
2451 Choon, Shew Lang 莊秀蘭 794 2,014 0 67 0 2,875 1
2452 Teo, Kenneth Swee Cheng 張瑞清 0 2,112 663 101 0 2,875 1
2453 Fang, Yuping 方煜平 0 2,030 813 32 0 2,874 1
2454 Xu, Rongning 徐榕寧 690 1,556 0 239 389 2,874 1
2455 Grabe, William Otto 1,060 0 0 0 1,813 2,873 1
2456 Zhao, Yihong 趙一弘 308 2,492 0 71 0 2,871 1
2457 Kam, Yuk Fai 甘沃輝 0 2,098 753 18 0 2,869 1
2458 Lau, Henry Tak Kee 劉德祺 0 2,669 173 27 0 2,869 1
2459 Chuang, Albert Ka Pun 莊家彬 120 2,730 0 18 0 2,868 2
2460 Fu, Wai Chung (1949) 扶偉聰 0 2,867 0 0 0 2,867 1
2461 Xu, Xuping 許旭平 1,572 1,136 0 157 0 2,865 1
2462 Wang, Yanfeng (1987) 王燕鳳 0 2,819 0 45 0 2,864 1
2463 Mo, Bin (1967) 莫斌 0 2,845 0 18 0 2,863 1
2464 Xiong, Shaoming 熊少明 0 1,347 0 52 1,461 2,860 1
2465 Aminozzakeri, Mohamad 242 2,617 0 0 0 2,859 1
2466 Xu, Tiancheng 許添城 1,572 1,130 0 157 0 2,859 1
2467 Tan, Alvin Wei Leong 183 1,384 1,183 106 0 2,858 1
2468 Li, Eric Ka Cheung 李家祥 2,650 0 0 0 207 2,857 5
2469 Apte, Shirish Moreshwar 2,854 0 0 0 0 2,854 1
2470 Chung, Sam Kwok Wai 鍾國偉 222 2,632 0 0 0 2,854 1
2471 Lam, Matthew Kin Hong 林建康 58 2,664 0 132 0 2,854 3
2472 Yang, Zhe (GDH Guangnan) 楊哲 0 1,022 1,421 410 0 2,853 1
2473 Ting, Chung Ho 丁宗浩 0 2,569 0 283 0 2,852 1
2474 Jing, Zailun 景在倫 0 1,953 726 172 0 2,851 1
2475 Lee, Mark Kean Phi 359 2,492 0 0 0 2,851 1
2476 Lo Choy, Yvonne Yuk Ching 羅蔡玉清 0 2,851 0 0 0 2,851 1
2477 Chong, Scherring Siu Ning 莊小靈 144 2,304 384 18 0 2,850 1
2478 Tsui, Ian Tsz Yeung 徐子揚 0 1,688 1,144 18 0 2,850 1
2479 Huang, Ruoqing 黃若青 0 2,827 0 18 0 2,845 2
2480 Wong, Yeuk Hung 黃若虹 0 2,827 0 18 0 2,845 1
2481 Wong, Terence Chi Keung 王志強 240 2,586 0 18 0 2,844 2
2482 Zhu, Su Yan 朱蘇燕 0 2,030 813 0 0 2,843 1
2483 Zou, Xian Hong 鄒鮮紅 0 2,030 813 0 0 2,843 1
2484 Liu, Xu (1968) 柳旭 0 1,929 807 99 0 2,836 1
2485 Xu, Da (1985) 徐達 841 1,871 0 124 0 2,836 1
2486 Shen, Xinwen 沈新文 0 718 1,863 253 0 2,834 1
2487 Wu, Jingwei (1971) 吳京偉 0 2,804 0 27 0 2,831 1
2488 Li, Ji (1977) 李繼 0 2,244 498 87 0 2,829 1
2489 Diekman, John David 844 0 0 0 1,984 2,828 1
2490 Hu, Yunyan 胡雲雁 0 2,330 339 0 159 2,828 1
2491 Tatsutani, Shinji 辰谷真次 0 2,722 0 0 105 2,827 1
2492 Tan, Han Peng 581 1,107 1,001 135 0 2,824 1
2493 Chan, Joe Man Fai 陳文輝 0 2,520 285 18 0 2,823 1
2494 Ma, Wei Hua 馬蔚華 2,821 0 0 0 0 2,821 4
2495 Zhang, Hongjun (1977) 張紅軍 0 2,793 0 28 0 2,821 1
2496 Kwan, Mei Kam 173 2,612 0 35 0 2,820 1
2497 Tay, Yen Hua 173 2,612 0 35 0 2,820 1
2498 Zhu, Chonglin (1986) 朱重臨 0 2,734 0 86 0 2,820 1
2499 Xiao, Haishan 肖海珊 550 2,028 0 108 132 2,818 1
2500 Etchells, Paul Kenneth 包逸秋 2,817 0 0 0 0 2,817 2
2501 Liu, Hongcai (1975) 劉宏才 0 724 1,981 111 0 2,816 1
2502 Huang, Ke Xing 黃克興 0 855 1,043 68 849 2,814 1
2503 Zhu, Yiwen (1963) 朱義文 0 723 54 49 1,989 2,814 1
2504 Ji, Kunpeng 紀坤朋 1,004 835 903 71 0 2,813 1
2505 Wong, Patrick Yat Wai 黃一偉 0 2,120 675 18 0 2,813 1
2506 Cheng, Xueren 程學仁 0 1,136 1,626 51 0 2,812 1
2507 Howard, Neil David 240 2,554 0 18 0 2,812 1
2508 Yuen, Christina Ho Yee 袁灝頤 0 1,193 1,600 18 0 2,811 1
2509 Li, Simon Wing Sau 李永修 250 2,160 180 220 0 2,810 1
2510 Cai, Minghua 蔡銘華 0 659 1,980 158 11 2,809 1
2511 Pan, Wenyuan (1983) 120 0 0 0 2,687 2,807 1
2512 Sun, Jian (1975) 孫建 0 1,431 50 166 1,160 2,807 1
2513 Ngan, Alexander Siu Hon 顏肇翰 120 2,678 0 7 0 2,805 1
2514 Wong, Wai Leung (1977) 黃偉樑 393 2,403 0 0 7 2,803 3
2515 Zhu, Shi Xing 祝仕興 60 2,227 382 133 0 2,802 1
2516 Au, Alexander Siu Kee 歐肇基 2,600 200 0 0 0 2,800 5
2517 Liu, Sanny Shuk Yu 廖淑如 0 2,780 0 18 0 2,798 1
2518 Yu, Ben Ansheng (1964) 俞安生 0 2,780 0 18 0 2,798 1
2519 Cui, Hongjie 崔洪杰 0 2,689 0 108 0 2,797 2
2520 Yang, Xuemei (1970) 楊雪梅 0 1,768 978 51 0 2,797 1
2521 Brown, William Tudor 981 0 0 0 1,813 2,794 1
2522 Mak, Chin Pang 麥展鵬 0 1,775 1,000 18 0 2,793 1
2523 Wong, Siu Wa (1968) 黃少華 0 2,775 0 18 0 2,793 1
2524 Ng, Frankie Kwang Hua 62 1,964 546 218 0 2,791 1
2525 Yan, Zhao (1982) 閆釗 100 1,503 936 251 0 2,790 1
2526 Zhou, Pengfei (1967) 0 2,312 411 61 0 2,784 1
2527 Yeung, Lun Ching 楊倫楨 0 2,443 340 0 0 2,783 1
2528 Wu, Hanming (1952) 吳漢明 523 0 0 0 2,258 2,781 1
2529 Zhang, Jenny Min 張敏 1,234 0 0 0 1,547 2,781 1
2530 Luan, Zusheng 欒祖盛 0 1,545 870 365 0 2,780 1
2531 Pan, Jackie Chik 潘稷 0 2,760 0 18 0 2,778 1
2532 Kuang, Hu 曠虎 0 1,233 1,029 514 0 2,776 2
2533 Tang, Shouchun 唐壽春 0 2,644 0 132 0 2,776 1
2534 Fairbairn, Carolyn Julie 范貝恩 2,775 0 0 0 0 2,775 1
2535 Wu, Jianying (1964) 吳劍英 213 1,005 856 77 623 2,774 1
2536 Purisima, Cesar Velasquez 2,773 0 0 0 0 2,773 1
2537 Yeo, George Yong Boon 楊榮文 2,773 0 0 0 0 2,773 1
2538 Chu, Kwok Fun 朱國歡 0 1,944 810 18 0 2,772 1
2539 Chen, Lin (1985) 陳霖 0 2,661 0 107 0 2,768 1
2540 Zhang, Chao (1987) 張超 600 2,004 0 162 0 2,766 1
2541 Li, Minxin 李敏信 0 2,163 571 30 0 2,764 1
2542 Tan, Yueheng 譚岳衡 0 2,630 0 133 0 2,763 1
2543 Liu, Yi (1984) 劉漪 0 2,725 0 36 0 2,761 1
2544 Cheung, Ngan (1957) 張韌 0 2,574 0 3 183 2,760 1
2545 Cui, Amanda Xintong 崔薪瞳 0 2,742 0 18 0 2,760 1
2546 Fan, Wenli 范文利 0 2,760 0 0 0 2,760 1
2547 Geng, Ming (1963) 耿鳴 0 789 1,970 0 0 2,759 1
2548 Kang, Jian (1985) 康健 0 1,439 1,220 100 0 2,759 1
2549 Shao, Stephen Zili 邵子力 1,234 0 0 0 1,523 2,758 1
2550 Cheung, Bobby King Chuen 張敬川 0 2,376 340 41 0 2,757 2
2551 Cheung, King Shan (1958) 張敬山 0 2,376 340 41 0 2,757 2
2552 Cheung, Sunny King Fung 張敬峯 0 2,376 340 41 0 2,757 2
2553 Lee, Jason Chong Man 李創文 222 2,517 0 18 0 2,757 1
2554 Tan, Hun Tiong 581 1,107 1,001 68 0 2,757 1
2555 Xu, Bing (1989) 徐冰 0 1,873 753 128 0 2,753 1
2556 Guan, Yihe 關义和 0 1,231 1,500 18 0 2,749 1
2557 Matsumoto, Ryoji 松本良二 0 2,700 0 49 0 2,749 1
2558 Jia, Shaojun (1963) 賈紹君 0 2,372 376 0 0 2,748 1
2559 Jorgensen, Jorn Slot 360 2,386 0 0 0 2,746 1
2560 Tung, Raymond Wai Man 董偉文 100 2,210 400 36 0 2,746 1
2561 Hou, Chunlai 侯春來 0 1,303 0 0 1,441 2,744 1
2562 Sun, Haijin (1979) 孫海金 0 2,702 0 43 0 2,744 1
2563 Zhang, Junshen 張俊深 2,082 561 0 100 0 2,743 1
2564 Chiang, Rachel Yun 張昀 2,740 0 0 0 0 2,740 3
2565 Li, Wai Leung (1978) 李偉樑 93 1,752 560 20 314 2,739 1
2566 Cheung, King Shek 張敬石 0 2,376 340 20 0 2,736 2
2567 Lu, Ruby Rong 盧蓉 0 0 0 0 2,734 2,734 1
2568 Lai, Tin Ming 黎天明 138 1,068 1,509 18 0 2,733 1
2569 Yau, Andrew Hang Tat 邱恒達 0 2,567 0 165 0 2,732 1
2570 Mok, Simon Kin Hing 莫健興 150 2,122 297 162 0 2,731 1
2571 Qian, Ting (1977) 錢霆 298 2,314 0 119 0 2,731 1
2572 Hu, Xiaodong (1972) 胡曉東 0 986 0 108 1,636 2,730 1
2573 Lam, Shun Chuen 林順泉 0 2,520 210 0 0 2,730 1
2574 Gao, Zhiping (1961) 高志平 0 2,729 0 0 0 2,729 1
2575 Lam, Ching Kui 林清渠 0 2,710 0 19 0 2,729 2
2576 Li, Jun (CNQC) 李軍 59 2,170 485 15 0 2,729 1
2577 Chan, Alan Yiu Lun 陳耀麟 10 2,640 0 18 59 2,727 1
2578 Mao, Zilu 茅紫璐 0 2,246 370 104 0 2,720 1
2579 Ettedgui, Edouard Elias 倪德祈 1,234 0 0 0 1,484 2,719 1
2580 Li, Xiang (Powerwin Tech) 李翔 0 2,250 359 109 0 2,719 1
2581 Yap, Shee Liam 葉思廉 40 1,980 500 198 0 2,718 1
2582 Zeng, Feiyan 曾飛燕 0 2,714 0 5 0 2,718 1
2583 Kwok, Ying Lan 郭英蘭 0 1,974 0 78 665 2,717 1
2584 Ou, Guowei 歐國偉 0 2,083 446 185 0 2,714 1
2585 Tsui, Yung Kwok 徐容國 867 1,815 0 18 14 2,714 4
2586 Xu, Zengyun 徐增云 0 2,336 274 104 0 2,714 1
2587 Cheng, Carman Ka Man 鄭嘉汶 0 2,542 0 32 139 2,713 2
2588 Tsai, Patty Pei Chun 蔡佩君 0 1,117 1,594 0 0 2,711 2
2589 Zhang, Wei (Brilliance China) 張巍 0 2,709 0 0 0 2,709 1
2590 Ko, Morris Man Ho 高文灝 0 693 2,000 15 0 2,708 1
2591 Poon, Kwok Ching 潘國政 150 2,294 205 59 0 2,708 1
2592 Wong, Patrick Jonathan Hong Gay 黃雄基 0 2,646 0 62 0 2,708 1
2593 Zhang, Jianmei (1979) 張健梅 0 1,120 531 14 1,044 2,708 1
2594 Liu, Xianfu (1965) 劉賢福 0 2,699 0 8 0 2,707 1
2595 Cheung, Tak On 張德安 0 2,434 195 77 0 2,706 1
2596 Chui, Jacky Kwan Ho 徐群好 0 2,688 0 18 0 2,706 1
2597 Tang, Freeman Yu 鄧愚 0 2,080 607 18 0 2,705 1
2598 Wu, Limin (1972) 吳莉敏 0 2,575 26 103 0 2,704 1
2599 Mao, Cheney Chen 毛晨 254 1,643 0 0 806 2,703 1
2600 Chau, Rosanna Mei Wah 周美華 10 2,692 0 0 0 2,702 1
2601 Ng, Kam Seng 黃錦城 0 1,080 1,565 54 0 2,699 1
2602 Su, Fanrong 蘇凡荣 0 2,678 0 18 0 2,696 1
2603 Kwok, Chi Po 郭志波 0 2,570 107 18 0 2,695 1
2604 Smithers, Steven Paul 240 2,433 0 18 0 2,691 1
2605 Ho, Lincoln Tsz Leung 何子亮 0 2,672 0 18 0 2,690 1
2606 Li, Bo (Kinetic) 李波 1,004 712 903 71 0 2,690 1
2607 Xu, Song (1972) 徐頌 0 1,240 1,090 360 0 2,690 2
2608 Liang, Trlo Zihao 梁子豪 0 0 0 0 2,687 2,687 1
2609 Sam, Michael Weng Wa 0 0 0 0 2,687 2,687 1
2610 Wu, Jianwei (1982) 吳健威 0 0 0 0 2,687 2,687 1
2611 Wu, Yanyan (Cornerstone) 吳燕燕 0 0 0 0 2,687 2,687 1
2612 Chan, Tak Yiu 陳德耀 0 2,307 300 78 0 2,685 1
2613 Hong, Kunxue 洪坤學 0 2,040 169 71 404 2,685 1
2614 Ng, Kelvin Kwok Keung 吳國強 0 1,941 545 18 181 2,685 1
2615 Tran, William VI Hang 陳偉恒 10 1,826 830 18 0 2,684 1
2616 Huang, Guirong 黃貴榮 2,643 0 0 38 0 2,681 1
2617 Kong, Zhaocong 孔兆聰 2,643 0 0 36 0 2,679 1
2618 Lai, Zhiqiang (1965) 賴志強 2,643 0 0 36 0 2,679 1
2619 Lo, Timothy Yat Fung 盧一峰 0 2,660 0 18 0 2,678 1
2620 Tan, Meng Seng (1972) 0 1,297 1,081 299 0 2,677 1
2621 Ho, Danny Wing Fi 何榮輝 0 2,214 70 68 324 2,676 1
2622 Takenaka, Daisuke 竹中大介 0 2,408 181 87 0 2,676 1
2623 Wang, Peili (1983) 王佩麗 0 773 0 79 1,823 2,676 1
2624 Zhang, Chunlong (1964) 張春龍 2,657 0 0 18 0 2,676 1
2625 Chen, Ethan Yi 陳懿 240 2,399 0 36 0 2,675 1
2626 Wong, Marina Yu Pok 黃汝璞 2,575 0 100 0 0 2,675 5
2627 Li, Feng (China Vered) 李峰 250 2,406 0 18 0 2,674 1
2628 Yu, Gang (1963) 俞綱 0 737 1,798 139 0 2,674 1
2629 Liu, Jun (1975) 劉軍 271 1,255 1,084 27 36 2,673 1
2630 Chau, Hau Shing 周厚誠 0 2,654 0 18 0 2,672 1
2631 Zhu, Jianhui (1963) 朱建輝 0 2,671 0 0 0 2,671 1
2632 Yeung, Daisy (SFC:ABB905) 楊玳詩 250 2,360 0 60 0 2,670 1
2633 Lin, Shaoquan 林少全 0 2,651 0 17 0 2,668 1
2634 Chow, Lily 周莉莉 0 2,480 0 186 0 2,666 1
2635 Ting, Stephen Leung Huel 丁良輝 2,665 0 0 0 0 2,665 8
2636 Ma, Jun (1977) 馬軍 0 2,615 0 49 0 2,663 1
2637 Wong, Chi Ho (1989) 黃志豪 0 2,264 381 18 0 2,663 1
2638 Chen, Guonan (1967) 陳國南 2,643 0 0 19 0 2,662 1
2639 Wong, Luen Hei 黃聯禧 2,643 0 0 18 0 2,661 1
2640 Zuo, Xiaoping 左笑萍 2,643 0 0 18 0 2,661 1
2641 Chan, Jones Siu Chung 陳少忠 0 2,178 272 18 192 2,660 1
2642 Choi, Man Ho (SFC:ANU921) 蔡文豪 120 1,218 1,299 18 4 2,659 1
2643 Oei, Eric Kang 黃剛 75 2,368 198 18 0 2,659 1
2644 Chan, Chun Man (1976) 陳俊文 30 2,610 0 18 0 2,658 1
2645 Yip, Chun Kwok (1974) 葉振國 0 2,190 450 18 0 2,658 1
2646 Choi, Michael Koon Ming 蔡冠明 298 2,280 0 78 0 2,656 3
2647 Chan, Andrew Yan Tin 陳恩典 0 2,637 0 18 0 2,655 1
2648 Liu, Cheng (1967-12) 劉成 0 1,886 474 295 0 2,655 1
2649 Chung, Alex Hau Yeung 鍾孝揚 0 2,452 0 201 0 2,653 1
2650 Lau, Man Ching (1965) 劉文青 0 2,276 377 0 0 2,653 1
2651 Li, Joshua Xiaoshuang 黎小雙 0 1,114 1,370 169 0 2,653 1
2652 Yiu, Stephen Kin Wah 姚建華 2,653 0 0 0 0 2,653 3
2653 Chung, Chau Kan 鍾就根 129 1,705 800 18 0 2,652 1
2654 Loh, Teck Hiong 2,650 0 0 0 0 2,650 1
2655 Peh, Poon Chew 0 1,420 1,183 47 0 2,650 1
2656 Sia, Kok Chong 121 2,186 152 191 0 2,650 1
2657 Shan, Yu 單宇 0 1,309 1,330 8 0 2,647 1
2658 Ho, Nai Nap 何乃立 0 2,646 0 0 0 2,646 1
2659 Ho, Wong Meng 1,848 789 0 7 0 2,644 1
2660 Chen, Nga Man 陳雅雯 300 2,325 0 18 0 2,643 1
2661 Yeung, Kenneth Keng Wu 楊鏡湖 0 2,626 0 17 0 2,643 1
2662 Wong, Ngai Shan 黃毅山 0 2,624 0 18 0 2,642 1
2663 Chau, Irene Wai Chu 周慧珠 0 2,640 0 0 0 2,640 1
2664 Shen, Chen (1989) 申晨 0 2,554 0 86 0 2,640 1
2665 Tu, Xiaoping (1965) 涂曉平 0 1,240 1,080 320 0 2,640 1
2666 Yang, Meiyu 楊美玉 0 1,935 704 0 0 2,639 1
2667 Chen, Chen (China Dongxiang) 陳晨 186 2,284 101 67 0 2,638 1
2668 Li, Daming 李大明 0 675 1,919 44 0 2,638 1
2669 Guggenheimer, Steven Craig 古肇華 2,626 10 0 0 0 2,636 1
2670 Chen, Yi (1972) 陳昳 0 1,030 131 0 1,474 2,635 1
2671 Li, Wei (Shougang) 李偉 0 1,698 0 18 919 2,635 1
2672 Wang, Yao (1974) 王瑤 0 684 452 82 1,417 2,635 1
2673 Xu, Shengheng 徐生恆 0 2,500 0 18 117 2,635 1
2674 Brandler, Andrew Clifford Winawer 包立賢 2,630 0 0 0 0 2,630 4
2675 Li, Weixian (1982) 李偉先 0 2,554 0 77 0 2,630 1
2676 Wu, Xiaoming (1961) 吳筱明 600 1,972 0 57 0 2,629 1
2677 Lau, Peter Ho Ming 劉浩銘 0 1,740 800 87 0 2,627 1
2678 Wang, Sheng (SFC:AMI809) 王晟 0 1,709 599 318 0 2,627 1
2679 Huang, Shuling (1964) 黃淑玲 0 867 1,742 16 0 2,625 1
2680 Liu, Weiliang (1983) 劉偉亮 0 2,207 231 185 0 2,624 2
2681 Ren, Ai (1984) 任愛 0 685 1,009 77 852 2,624 1
2682 Chu, Stephen Nin Yiu 朱年耀 0 2,620 0 0 0 2,620 1
2683 Cheng, Tun Nei 鄭盾尼 0 2,400 200 18 0 2,618 1
2684 Sung, Leo Tak Wing 宋得榮 0 2,400 200 18 0 2,618 1
2685 Yip, Stephen Tsz Hin 葉子軒 0 2,201 107 310 0 2,618 1
2686 Shu, Mao 疏茂 0 721 1,816 79 0 2,617 1
2687 Yip, Chai Tuck 葉采得 180 2,400 0 36 0 2,616 1
2688 Cheng, Gwan Sing 鄭鈞丞 0 2,546 51 18 0 2,615 1
2689 Zhu, Liwei (1968) 朱力微 320 1,199 823 84 186 2,612 1
2690 Zhao, Huili 趙慧利 0 1,183 0 152 1,276 2,611 1
2691 Wang, Rui (1990) 王睿 0 2,589 0 17 0 2,606 1
2692 Yang, Lan (1968) 楊瀾 785 0 0 0 1,821 2,606 1
2693 Ang, Lay Keong 洪禮强 0 1,615 757 231 0 2,603 1
2694 Chew, Chee Kian 周志堅 201 1,751 550 101 0 2,603 1
2695 Wong, Peter Wai Tai 黃維泰 0 1,824 760 18 0 2,602 2
2696 Pi, Zhifeng 皮至峰 0 2,249 287 65 0 2,601 1
2697 Zhang, Hongyao 張紅耀 0 2,140 0 95 366 2,601 1
2698 Liu, Xiaosong 劉曉松 585 1,599 400 17 0 2,600 3
2699 Feng, Changge 馮長革 0 2,599 0 0 0 2,599 1
2700 Huang, Hanshui 黃漢水 600 1,819 0 180 0 2,599 1
2701 Yang, Jerry Chih Yuan 楊致遠 785 0 0 0 1,813 2,598 1
2702 Huang, Jiehua (1981) 黃潔華 0 614 1,129 44 808 2,595 1
2703 Zhang, Xiangwei (1950) 張湘偉 0 1,473 0 0 1,122 2,595 1
2704 Ng, Paul Kwong Chue 吳光曙 245 2,312 0 37 0 2,594 1
2705 Keung, Henry Kwok Hung 姜國雄 120 1,481 970 18 0 2,589 1
2706 Yan, Luying 閆璐穎 0 1,033 620 0 936 2,589 1
2707 Ng, Jessica Yuk Mui 吳旭茉 170 2,400 0 18 0 2,588 3
2708 Pan, Tong (1971) 潘彤 0 2,440 129 18 0 2,586 1
2709 Lau, Mun Chung 劉敏聰 240 2,326 0 18 0 2,584 1
2710 Liu, Zhouyang (1986) 劉周陽 0 1,742 810 32 0 2,584 2
2711 Zhang, Yumin (1965) 張玉敏 271 1,167 1,084 25 36 2,583 1
2712 Chen, Siyang (1983) 陳思楊 0 388 0 0 2,193 2,582 1
2713 Hou, Yongtai 侯永泰 744 932 384 77 445 2,582 1
2714 Fong, Francis Po Kiu 方保僑 120 2,132 310 18 0 2,580 1
2715 Yim, Erik Kong 嚴剛 0 1,200 1,360 20 0 2,580 1
2716 Sun, Jane Jie 孫潔 2,578 0 0 0 0 2,578 1
2717 Wirth, Peter Karl 594 0 0 0 1,984 2,578 1
2718 Yang, Chen Wen 楊辰文 0 1,836 742 0 0 2,578 1
2719 Zhang, Zhengyu (1966) 章徵宇 0 1,355 1,084 139 0 2,577 1
2720 Zhang, Zhi (1982) 張志 0 2,458 0 120 0 2,577 1
2721 Geng, Jianfu 耿建富 0 2,200 140 0 235 2,575 1
2722 Pang, Siu Hin 彭少衍 0 2,557 0 18 0 2,575 1
2723 Tse, Henry Sun Fat 謝新法 100 2,473 0 0 0 2,573 1
2724 Zhu, Lidong (1963) 朱立東 0 1,567 965 41 0 2,573 1
2725 Chen, Jian (1960) 陳健 0 2,419 0 87 65 2,572 1
2726 Zhong, Xia (1968-08) 仲夏 0 1,050 1,488 34 0 2,572 1
2727 Zhang, Zhifeng (1966) 張智峰 0 2,554 0 17 0 2,571 1
2728 Cao, Ronggen 曹榮根 0 1,075 1,308 185 0 2,568 1
2729 Lee, Conway Kong Wai 李港衛 2,514 0 0 0 54 2,568 7
2730 Zhang, Bozhou 張波洲 0 1,107 1,050 50 361 2,568 1
2731 Zhang, Yuxia (1979) 張玉霞 0 1,990 382 8 187 2,567 1
2732 Ren, Yongqiang 任永強 0 822 1,667 77 0 2,566 1
2733 Ng, Albert Kong Ping 吳港平 2,565 0 0 0 0 2,565 4
2734 Shu, Ping (1970-02) 舒萍 0 2,403 0 160 0 2,564 2
2735 Luk, Yue Kan 陸禹勤 0 2,039 508 16 0 2,562 1
2736 Moulder Jr, Leon Oliver 578 0 0 0 1,984 2,562 1
2737 Wang, Jun (1974) 王軍 61 829 0 40 1,632 2,562 1
2738 Cheng, Hsien Chun 鄭顯俊 0 2,542 0 18 0 2,560 1
2739 Zhang, Jin (1971) 張勁 0 1,136 748 56 620 2,560 1
2740 Liu, Chi Wai (SFC:AGF471) 廖子慧 0 1,541 1,000 18 0 2,559 1
2741 Liu, Jia (1965) 劉嘉 0 1,463 1,037 59 0 2,559 1
2742 Wen, Yong (1982) 文勇 406 1,361 0 121 671 2,559 1
2743 Weng, Peihe 翁培禾 671 1,597 0 19 272 2,559 1
2744 Lee, Winston Kim Wa 李劍華 0 2,546 0 12 0 2,558 1
2745 Song, Rong (1972) 宋嶸 0 1,112 532 261 654 2,558 1
2746 Ruan, Wenjuan 阮文娟 0 2,486 0 71 0 2,557 1
2747 Niu, Jian (1985) 牛健 0 2,468 0 89 0 2,556 1
2748 Zhang, Rongsen 張榮森 0 1,456 813 286 0 2,555 1
2749 Lo, Jun Ka Kei 羅嘉祺 0 2,304 0 250 0 2,554 1
2750 Wong, Pui Chu 黃佩珠 0 2,244 292 18 0 2,554 1
2751 Lee, Stan Shu Chung 李樹忠 184 2,350 0 18 0 2,552 1
2752 Cheng, Wing Fai 鄭永輝 94 1,648 779 30 0 2,551 1
2753 Shen, Wei (Wisdom Sports) 沈偉 61 2,472 0 18 0 2,551 1
2754 Cheng, King Cheung 鄭敬璋 0 2,413 0 137 0 2,550 1
2755 Huang, Junmou 黃俊謀 0 2,437 0 113 0 2,550 1
2756 Chen, Jing (1984) 陳靜 0 948 1,565 36 0 2,549 1
2757 Ho, Kin Hung (1957) 何建紅 0 2,284 265 0 0 2,549 1
2758 Wu, Henry King Cheong 胡經昌 2,348 200 0 0 0 2,548 5
2759 Babington, Mary Kathleen Kate 312 2,217 0 18 0 2,547 1
2760 Schaffner, Silvio Rudolf 0 2,547 0 0 0 2,547 1
2761 Chu, Chun Wan 朱震環 0 2,323 0 180 40 2,543 1
2762 Cheung, Victor Kam Shing 張錦成 200 2,324 0 18 0 2,542 1
2763 Zhu, Tao (COSCO) 朱濤 0 2,039 500 0 0 2,539 2
2764 Chan, Billy Kin Wah 陳健華 0 2,529 0 9 0 2,538 1
2765 Ma, Louis Hang Kon 馬恆幹 0 2,171 349 18 0 2,538 1
2766 Yu, Lei (1977) 俞雷 0 1,915 0 71 552 2,538 1
2767 Cheng, Moses Mo Chi 鄭慕智 2,535 0 0 0 0 2,535 6
2768 Chau, David Shing Yim 周承炎 2,342 0 0 0 192 2,534 6
2769 Wilson, Christopher (SFC) 魏弘福 0 1,877 469 187 0 2,533 1
2770 Tse, Moon Chuen 謝滿全 55 1,470 941 65 0 2,531 1
2771 Kwan, Kelvin Man Fai 關文輝 0 1,671 841 18 0 2,530 1
2772 Chau, Chit 周哲 0 2,520 0 9 0 2,529 2
2773 Law, Yung Koon 羅用冠 629 0 1,900 0 0 2,529 1
2774 Zhou, Dillon Di 周迪 0 1,658 745 124 0 2,528 1
2775 Ng, Kong Hock 黃康福 213 1,710 503 101 0 2,526 1
2776 Hesse, Johannes Gerhard 844 234 0 0 1,445 2,523 1
2777 Wong, Albert Kwai Huen 王桂壎 1,412 70 0 0 1,040 2,522 3
2778 Lyu, Feng (1968) 呂鋒 0 935 951 0 636 2,521 1
2779 Tong, Joseph Tang 唐登 2,520 0 0 0 0 2,520 1
2780 Chan, Hoi Chau 陳海洲 0 910 1,590 18 0 2,518 1
2781 Kou, Mariana Chung Yin 高頌妍 0 2,500 0 18 0 2,518 1
2782 Yuan, Guozhen 袁國楨 0 1,647 805 66 0 2,518 1
2783 Zhang, Chenghao (1981) 張成皓 0 875 1,524 119 0 2,517 1
2784 Chen, Xiangming (1970) 陳向明 0 1,048 1,468 0 0 2,515 1
2785 Chen, Yuqiang (1987) 陳雨強 0 1,799 643 71 0 2,514 1
2786 Guan, Wen 關文 0 2,182 169 161 0 2,513 1
2787 Lo, Heywood Hoi Wah 勞海華 0 2,070 425 18 0 2,513 1
2788 Sheng, Jie (1975) 盛杰 122 2,358 0 33 0 2,513 1
2789 Williams, Craig Grenfell 25 2,335 0 153 0 2,513 1
2790 Chan, Shou Ming 陳首銘 0 2,500 0 9 0 2,509 1
2791 Anderson, Jeremy David Bruce 2,500 8 0 0 0 2,508 1
2792 Chan, Koung Nam 陳光南 0 2,094 414 0 0 2,508 1
2793 Lin, Cheng Tien 林振鈿 0 719 1,101 0 687 2,508 1
2794 Lis, William David 523 0 0 0 1,984 2,508 1
2795 Mon Koo, Louise Di An 顧廸安 0 2,164 343 0 0 2,507 1
2796 Xu, Bo (Shanghai Industrial) 徐波 0 2,431 0 76 0 2,507 1
2797 Tang, Junjie (1974) 唐俊杰 0 1,232 1,275 0 0 2,506 1
2798 Yan, Weibin 顏衛彬 305 2,153 0 49 0 2,506 1
2799 Dai, Xiaobing 戴小兵 0 2,504 0 0 0 2,504 1
2800 Wang, Nan (1971) 王楠 0 2,301 0 202 0 2,503 1
2801 Li, Thomas Chu Kwan 李柱坤 0 2,260 240 1 0 2,501 1
2802 Ding, Bin (1975) 丁斌 0 982 1,500 18 0 2,500 1
2803 Zhu, Li (1949) 朱力 0 1,586 344 0 570 2,500 1
2804 Lam, Hoi Fan 林凱帆 115 2,261 0 123 0 2,499 1
2805 Wang, Hai Bo (1974) 王海波 0 1,400 1,076 23 0 2,498 1
2806 Yu, Zhonghao 于中灝 0 1,780 643 75 0 2,498 1
2807 Tan, Beng Sen 0 1,215 1,012 270 0 2,497 1
2808 Tan, Mein Kwang 0 1,215 1,012 270 0 2,497 1
2809 Zhu, Xun (1958) 朱迅 419 560 0 0 1,518