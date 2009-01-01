HK-listed directors pay league table for 2023
Notes
- These data are compiled and verified by volunteers. Please report any errors. Currently for financial years ending in 2023 these data omit 10 companies, in some cases because they failed to make the required disclosure under the Listing Rules, in others because the data are still being entered or verified. We will make the data for 2024 available soonish.
- If a director sits on the boards of both a listed company and its listed subsidiary, then the parent company records will normally include the pay at the subsidiary, so you should subtract that when looking at annual totals.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
|Name
|Fees
|Salary &
benefits
|Bonus
|Retire
|Share-
based
|Total
|N
|1
|Peng, Yongdong (1979) 彭永東
|0
|2,117
|11,959
|71
|790,836
|804,983
|1
|2
|Liu, Richard Qiangdong 劉強東
|0
|0
|0
|0
|733,116
|733,116
|2
|3
|Shan, Yigang 單一剛
|169
|4,346
|0
|23
|593,128
|597,666
|2
|4
|Li, Jet Jie 李傑
|0
|27,607
|0
|125
|344,164
|371,896
|1
|5
|Gong, Zhaolong 龔兆龍
|0
|2,032
|0
|0
|322,659
|324,692
|1
|6
|Wang, Xuning (1969-03) 王旭寧
|0
|14,975
|29,935
|16
|266,265
|311,191
|1
|7
|Chen, Rui (1977) 陳睿
|0
|2,028
|0
|177
|275,769
|277,973
|1
|8
|Galli, Joseph Jr
|0
|14,436
|102,335
|86
|137,472
|254,329
|1
|9
|Li, Victor Tzar Kuoi 李澤鉅
|1,180
|69,690
|133,914
|6,400
|0
|211,184
|6
|10
|Li, Ni (1986) 李旎
|240
|2,641
|0
|175
|179,465
|182,521
|2
|11
|Ho, Lawrence Yau Lung 何猷龍
|0
|18,834
|0
|36
|161,726
|180,596
|1
|12
|Yang, Yuanqing 楊元慶
|0
|15,864
|48,887
|1,091
|108,968
|174,810
|1
|13
|Bertelli, Patrizio
|166,618
|233
|0
|0
|0
|166,851
|1
|14
|Prada Bianchi, Miuccia
|166,618
|233
|0
|0
|0
|166,851
|1
|15
|Wat, Joey Chui Yung 屈翠容
|0
|41,223
|38,403
|1,117
|78,118
|158,861
|1
|16
|Han, Run 韓潤
|0
|4,757
|21,217
|133
|132,566
|158,673
|1
|17
|Leung, Simon Lim Kin 梁念堅
|200
|13,547
|49,672
|0
|90,313
|153,733
|2
|18
|Yu, Michael De Chao 俞德超
|0
|3,270
|37,872
|0
|112,397
|153,540
|1
|19
|Wang, Xueji 王學集
|0
|1,953
|0
|62
|148,245
|150,260
|1
|20
|Cheng, Yixiao 程一笑
|0
|5,592
|5,080
|71
|128,931
|139,674
|1
|21
|Qiu, Chunchao 邱純潮
|0
|1,795
|0
|113
|136,350
|138,257
|1
|22
|Fok, Canning Kin Ning 霍建寧
|625
|13,680
|116,140
|1,100
|0
|131,545
|5
|23
|Oyler, John Victor 歐雷強
|0
|9,960
|8,843
|0
|111,990
|130,793
|1
|24
|Yang, Wenlong (1962) 楊文龍
|0
|0
|0
|0
|125,950
|125,950
|1
|25
|Chen, Linda Chih Ling 陳志玲
|0
|16,034
|16,311
|1
|87,679
|120,025
|1
|26
|Ho, Pansy Catilina Chiu King 何超瓊
|144
|69,382
|48,129
|359
|0
|118,014
|4
|27
|Pudwill, Horst Julius
|0
|14,444
|78,923
|16
|17,366
|110,748
|1
|28
|Chen, Zhisheng (1972-10) 陳智勝
|0
|4,507
|0
|0
|104,898
|109,405
|2
|29
|Du, Samantha Ying 杜瑩
|0
|6,984
|6,781
|109
|93,812
|107,686
|1
|30
|Cheng, Henry Kar Shun 鄭家純
|3,086
|77,650
|16,600
|3,140
|6,910
|107,386
|5
|31
|Lee, Yuansiong 李源祥
|0
|27,357
|39,286
|547
|37,653
|104,842
|1
|32
|Pangilinan, Manuel Velez 彭澤仁
|0
|38,793
|21,295
|1,586
|42,145
|103,819
|1
|33
|Chan, Ronnie Chi Chung 陳啟宗
|3,300
|61,600
|21,600
|6,200
|5,700
|98,400
|2
|34
|Quinn, Noel Paul 祈耀年
|0
|34,104
|62,589
|0
|0
|96,693
|1
|35
|Wadhwani, Anil 華康堯
|0
|74,064
|12,366
|1,359
|8,241
|96,030
|1
|36
|Wang, Aileen Yi 王怡
|0
|3,788
|9,903
|49
|77,988
|91,727
|1
|37
|Aguzin, Alejandro Nicolas 歐冠昇
|0
|10,239
|14,040
|1,250
|63,766
|89,295
|1
|38
|Lu, Jeffrey Minfang 盧敏放
|0
|9,658
|5,588
|76
|72,085
|87,406
|3
|39
|Gendreau, Kyle Francis
|0
|10,937
|23,435
|0
|49,214
|83,586
|1
|40
|Liu, Ye (1971) 劉曄
|0
|4,795
|1,915
|0
|76,652
|83,362
|1
|41
|Shi, Chi 施馳
|700
|3,076
|21,571
|129
|57,183
|82,659
|1
|42
|Lui, Francis Yiu Tung 呂耀東
|870
|55,796
|24,938
|1,016
|0
|82,620
|2
|43
|Hui, Susanna Hon Hing 許漢卿
|0
|32,460
|25,100
|1,810
|22,910
|82,280
|2
|44
|Li, Ning (1962) 李寧
|200
|59,732
|19,241
|1,929
|177
|81,279
|2
|45
|Cheng, Adrian Chi Kong 鄭志剛
|2,335
|60,210
|8,200
|4,260
|3,450
|78,455
|6
|46
|Winters, William Thomas
|0
|27,689
|14,541
|2,496
|33,219
|77,945
|1
|47
|Hongchoy, George Kwok Lung 王國龍
|0
|10,302
|31,729
|18
|35,833
|77,882
|1
|48
|Lui, Che Woo 呂志和
|772
|53,150
|21,585
|2,180
|0
|77,687
|2
|49
|Cao, Xinyi 曹欣怡
|235
|76,491
|0
|33
|0
|76,759
|1
|50
|Lai, Meisong 賴梅松
|0
|1,459
|677
|77
|73,535
|75,748
|1
|51
|Kam, Hing Lam 甘慶林
|670
|38,310
|32,799
|2,740
|0
|74,519
|4
|52
|Tsai, Eng Meng 蔡衍明
|826
|1,871
|70,918
|29
|0
|73,643
|1
|53
|Su, Weiguo (1957-06) 蘇慰國
|586
|6,288
|52,534
|555
|12,960
|72,923
|1
|54
|Li, Tie (1977) 李鐵
|339
|2,781
|2,882
|186
|66,675
|72,863
|2
|55
|Chen, Jigeng 陳冀庚
|0
|0
|0
|0
|72,764
|72,764
|1
|56
|Lo, Weber Wai Pak 盧韋柏
|2,400
|41,200
|20,000
|2,600
|6,000
|72,200
|2
|57
|Yeung, Dennis Him Kit 楊衍傑
|0
|4,723
|66,000
|540
|0
|71,263
|1
|58
|Zhu, Gong Shan 朱共山
|0
|7,724
|56,446
|16
|6,486
|70,671
|2
|59
|Ip, Edmond Tak Chuen 葉德銓
|770
|30,720
|36,598
|2,540
|0
|70,628
|4
|60
|Li, Ge (1966) 李革
|0
|34,176
|13,126
|78
|22,535
|69,915
|2
|61
|Sixt, Frank John 陸法蘭
|405
|9,480
|59,360
|530
|0
|69,775
|3
|62
|Ma, Donghui (1974) 馬東輝
|0
|3,478
|2,882
|181
|61,844
|68,385
|1
|63
|Poon, Hai 潘海
|0
|30,404
|37,000
|90
|0
|67,494
|3
|64
|Poon, Richard Jing 潘政
|0
|32,542
|34,800
|36
|0
|67,378
|3
|65
|Wong, Wilfred Ying Wai 王英偉
|0
|53,128
|11,694
|1,172
|0
|65,994
|1
|66
|Qiu, Jiwan 裘霽宛
|0
|2,098
|813
|49
|62,644
|65,603
|1
|67
|Xu, Xiaoliang 徐曉亮
|0
|7,366
|28,503
|68
|29,455
|65,391
|3
|68
|Yang, Jianxin (1964) 楊建新
|0
|5,406
|2,310
|0
|57,544
|65,260
|1
|69
|Wu, Jason Jinzi 吳勁梓
|0
|65,021
|0
|81
|0
|65,102
|1
|70
|Lai, Dominic Kai Ming 黎啟明
|290
|6,230
|57,220
|510
|0
|64,250
|2
|71
|Cao, Huayi 曹華益
|0
|61,632
|2,258
|87
|0
|63,977
|1
|72
|Kosaka, Takeshi 高坂武史
|0
|46,492
|16,972
|152
|0
|63,617
|1
|73
|Chen, Xuping (1982) 陳序平
|0
|18,627
|27,425
|156
|16,846
|63,053
|1
|74
|Zhang, Yong (Haidilao) 張勇
|0
|12,370
|49,616
|33
|0
|62,018
|2
|75
|Chum, Grant Kwan Lock 鄭君諾
|485
|46,668
|14,038
|703
|0
|61,894
|2
|76
|Lam, Peter Kin Ngok 林建岳
|418
|60,984
|0
|5
|0
|61,407
|4
|77
|Chen, Qiyu (1972-04-30) 陳啟宇
|0
|7,247
|28,503
|95
|25,547
|61,392
|4
|78
|Zou, Tao (1975) 鄒濤
|0
|1,793
|452
|59
|58,103
|60,406
|2
|79
|Chen, Lip Keong
|0
|5,273
|54,597
|0
|0
|59,870
|1
|80
|Wu, Xubo 吳旭波
|282
|1,112
|1,976
|33
|56,463
|59,865
|1
|81
|Lau, Martin Chi Ping 劉熾平
|533
|3,037
|10,160
|0
|45,513
|59,243
|1
|82
|Lee, Seng Hui 李成輝
|245
|12,877
|45,806
|290
|0
|59,218
|4
|83
|Yang, Yi (1981) 楊懿
|0
|1,469
|0
|47
|57,581
|59,096
|1
|84
|Ding, Chunlong 丁春龍
|0
|0
|0
|0
|58,152
|58,152
|1
|85
|Liu, Yao (SFC:AYQ820) 劉堯
|0
|1,398
|0
|16
|56,214
|57,628
|1
|86
|Elhedery, Georges Bahjat 艾橋智
|0
|19,941
|37,625
|0
|0
|57,566
|1
|87
|Zhang, Lele (1977) 張樂樂
|0
|3,217
|1,481
|79
|52,348
|57,126
|1
|88
|Tse, Eric S Y 謝承潤
|0
|25,468
|30,611
|18
|0
|56,097
|1
|89
|Tse, Theresa Y Y 謝其潤
|0
|25,468
|30,611
|18
|0
|56,097
|1
|90
|Tse, Ping (1952) 謝炳
|0
|25,305
|30,611
|0
|0
|55,915
|1
|91
|Lan, Tianshi 蘭天石
|0
|4,525
|45,157
|187
|4,743
|54,611
|1
|92
|Cao, Hui (1978) 曹輝
|0
|605
|903
|68
|52,680
|54,256
|1
|93
|Wong, Peter Wai Yee 黃維義
|700
|8,598
|24,007
|5,540
|15,004
|53,849
|2
|94
|Wu, Baojun 吳保軍
|0
|2,410
|1,129
|0
|49,968
|53,507
|1
|95
|Tang, Ching Ho 鄧清河
|6,360
|43,270
|3,373
|81
|0
|53,084
|3
|96
|Xu, Hui (1973) 徐輝
|373
|2,853
|0
|77
|49,178
|52,481
|2
|97
|Chan, Zuric Yuen Keung 陳遠強
|400
|13,615
|36,800
|0
|0
|50,815
|3
|98
|Chan, Frank Chi Chung 陳志聰
|270
|7,101
|22,967
|0
|19,967
|50,305
|2
|99
|Zhang, Xuzhong 張旭忠
|0
|13,789
|30,421
|114
|5,707
|50,030
|1
|100
|Tian, Wenzhi (1964) 田文志
|0
|3,289
|745
|95
|45,384
|49,512
|1
|101
|Halford, Andrew Nigel
|0
|16,968
|9,150
|1,591
|21,234
|48,943
|1
|102
|Guerra, Andrea (1965)
|0
|26,022
|22,763
|0
|0
|48,785
|1
|103
|Cheng, Cheung Ling 鄭翔玲
|0
|25,203
|23,468
|18
|0
|48,689
|1
|104
|Chan, Adriel Wenbwo 陳文博
|2,400
|26,400
|12,200
|2,600
|5,000
|48,600
|2
|105
|Ma, Pony Huateng 馬化騰
|1,439
|7,732
|39,199
|86
|0
|48,457
|1
|106
|Chan, Patrick Kin Wah 陳建華
|0
|7,124
|20,631
|16
|19,967
|47,738
|1
|107
|Wang, Bin (Ubox) 王濱
|0
|1,080
|0
|65
|46,122
|47,268
|1
|108
|Yu, Dan (1977) 于丹
|0
|2,654
|2,039
|50
|42,197
|46,939
|1
|109
|Wong, Wai Sheung 黃偉常
|55
|5,272
|41,288
|206
|0
|46,821
|1
|110
|Zhao, Yi (1976) 趙軼
|0
|14,676
|26,256
|156
|4,853
|45,941
|1
|111
|He, Chao (1985) 何超
|0
|1,777
|1,444
|0
|42,400
|45,621
|1
|112
|Zhu, Yu Feng 朱鈺峰
|0
|6,100
|34,996
|94
|4,075
|45,265
|2
|113
|Chan, Sai Cheong (1962) 陳世昌
|200
|5,400
|39,100
|500
|0
|45,200
|1
|114
|Pudwill, Stephan Horst
|0
|7,960
|17,186
|16
|19,967
|45,129
|1
|115
|Luvisutto, Frederic Jean-Luc 羅偉信
|0
|10,560
|13,982
|2
|19,807
|44,351
|1
|116
|Lo, Yuk Sui 羅旭瑞
|2,850
|38,650
|0
|2,850
|0
|44,350
|4
|117
|Ma, Eric Siu Cheung 馬紹祥
|2,810
|35,750
|0
|890
|4,830
|44,280
|2
|118
|Winkler, Evan Andrew
|0
|15,660
|11,405
|0
|16,814
|43,879
|1
|119
|Lv, Shiwen 呂世文
|0
|2,177
|903
|150
|40,588
|43,818
|2
|120
|Cheng, William Kai Man 鄭啓文
|0
|35,211
|7,909
|54
|0
|43,174
|3
|121
|Chen, Xu (1978) 陳旭
|0
|4,156
|3,510
|50
|34,959
|42,674
|1
|122
|Zhang, Yanping (1962) 張琰平
|0
|543
|63
|0
|42,015
|42,621
|1
|123
|Poon, Roderick Yeung 潘洋
|0
|7,082
|35,000
|90
|0
|42,172
|3
|124
|Cheung, Chung Kiu 張松橋
|0
|12,532
|29,520
|20
|0
|42,072
|2
|125
|Billings, Craig Scott
|0
|41,900
|0
|0
|0
|41,900
|1
|126
|Chen, Deli 陳德力
|271
|1,355
|339
|161
|39,328
|41,454
|1
|127
|Wong, David Shou Yeh 王守業
|1,500
|11,892
|18,450
|0
|9,150
|40,992
|2
|128
|Chiu, Tao 趙渡
|0
|40,802
|0
|0
|0
|40,802
|1
|129
|Craps, Jan Eli B. 楊克
|0
|10,655
|11,741
|0
|18,342
|40,739
|1
|130
|He, Song (1978) 何松
|0
|1,545
|0
|29
|38,326
|39,900
|1
|131
|Ng, Siu Fai (1956) 吳少輝
|1,933
|32,024
|3,750
|1,829
|0
|39,536
|1
|132
|Dai, Kebin 戴科彬
|0
|3,495
|0
|71
|35,950
|39,517
|1
|133
|Guo, Guangchang 郭廣昌
|0
|7,841
|30,142
|95
|1,338
|39,416
|1
|134
|Huang, Yi (1962) 黃毅
|0
|2,641
|36,567
|18
|0
|39,225
|1
|135
|Li, Guoqiang (1963) 李國強
|0
|2,641
|36,567
|18
|0
|39,225
|1
|136
|Chiu, Justin Kwok Hung 趙國雄
|489
|14,450
|22,660
|1,440
|0
|39,039
|3
|137
|Li, Liang (1978) 李亮
|0
|1,030
|0
|172
|37,284
|38,485
|1
|138
|Galassi, Alberto
|38,445
|0
|0
|0
|0
|38,445
|1
|139
|Zannoni, Paolo
|38,108
|251
|0
|0
|0
|38,358
|1
|140
|Wang, Qunbin 汪群斌
|0
|7,672
|28,971
|95
|1,277
|38,015
|1
|141
|Xia, Yu (Akeso) 夏羽
|0
|3,368
|1,009
|20
|33,591
|37,988
|1
|142
|Tung, Ching Sai 董清世
|300
|8,054
|29,500
|18
|0
|37,872
|4
|143
|Chew, Fook Aun 周福安
|1,260
|36,382
|0
|147
|0
|37,789
|5
|144
|Lu, Sidney Sung Ching 盧松青
|0
|37,754
|0
|8
|0
|37,762
|1
|145
|Lin, Jin (1984) 林勁
|700
|2,863
|16,041
|111
|17,972
|37,687
|1
|146
|Cai, Zi 才子
|0
|756
|339
|79
|36,395
|37,569
|1
|147
|Lee, Vincent Yau Wing 李佑榮
|240
|36,944
|0
|0
|0
|37,184
|1
|148
|Zhou, Weichang 周偉昌
|0
|3,181
|1,196
|111
|32,644
|37,131
|2
|149
|Wang, Xiaodong (1963) 王曉東
|2,357
|0
|1,172
|0
|33,428
|36,956
|2
|150
|Zen, Derek Wei Peu 單偉彪
|0
|22,441
|11,980
|2,231
|0
|36,652
|3
|151
|Liu, Yongzhuo 劉永灼
|203
|1,148
|0
|0
|35,175
|36,526
|1
|152
|Chung, Davy Sun Keung 鍾慎強
|220
|14,210
|20,650
|1,420
|0
|36,500
|1
|153
|Cao, Li (Zhejiang Leapmotor) 曹力
|0
|1,403
|1,007
|0
|34,057
|36,467
|1
|154
|Tang, Xinfa 唐新發
|0
|0
|0
|0
|36,339
|36,339
|1
|155
|Lo, Simon Lin Shing 魯連城
|100
|12,283
|23,800
|36
|0
|36,219
|2
|156
|Ede, Ronald Hao Xi 奚浩
|368
|2,926
|5,093
|0
|27,439
|35,826
|2
|157
|Siu, Shawn 肖恩
|203
|10
|0
|0
|35,175
|35,388
|1
|158
|Chow, Raymond Wai Kam 周偉淦
|340
|6,290
|27,920
|560
|0
|35,110
|2
|159
|Cheung, Paul Kwok Wing 張國榮
|0
|3,261
|22,272
|0
|9,384
|34,917
|1
|160
|Rui, Jinsong 芮勁松
|377
|3,073
|0
|157
|31,144
|34,750
|1
|161
|Luo, Yongqing (1969) 羅永慶
|0
|8,273
|4,064
|77
|22,269
|34,683
|1
|162
|Wang, Philip Li 汪立
|0
|799
|0
|0
|33,598
|34,397
|1
|163
|Pau, Ezra Yee Wan 鮑綺雲
|220
|16,130
|16,390
|1,610
|0
|34,350
|1
|164
|Huang, Echo Shaomei 黃少媚
|400
|32,600
|0
|800
|0
|33,800
|1
|165
|Zhang, Yu (SFC:AVI265) 張宇
|0
|4,426
|1,109
|18
|28,189
|33,742
|1
|166
|Xin, Jie (1974) 辛潔
|0
|1,355
|1,084
|146
|30,807
|33,391
|1
|167
|Lam, Colin Ko Yin 林高演
|850
|10,451
|21,169
|614
|0
|33,084
|5
|168
|Hunter, Andrew John (1958-10-22) 甄達安
|145
|13,833
|17,671
|1,368
|0
|33,017
|2
|169
|Wong, Vincent Wai Chit 黃偉捷
|0
|4,665
|28,000
|18
|0
|32,683
|1
|170
|An, Cong Hui 安聰慧
|10
|0
|0
|0
|32,623
|32,634
|1
|171
|Wong, Andrew Man Chit 黃聞捷
|0
|4,523
|28,000
|18
|0
|32,541
|1
|172
|Shen, Ying (1976) 沈鷹
|0
|9,784
|17,718
|156
|4,846
|32,505
|1
|173
|Liu, Erzhuang 劉二壯
|0
|3,776
|0
|0
|28,697
|32,473
|1
|174
|Ng, Thomas Kam Wah 吳錦華
|1,933
|25,776
|3,000
|1,469
|0
|32,178
|1
|175
|Zou, Qifang 鄒其芳
|171
|3,860
|0
|0
|27,801
|31,832
|1
|176
|Cheng, Brian Chi Ming 鄭志明
|2,585
|23,680
|0
|1,200
|4,330
|31,795
|4
|177
|Cheung, Kwok Wa 張國華
|0
|3,192
|20,266
|160
|8,147
|31,765
|1
|178
|Au-Yeung, Kong 歐陽江
|30,000
|0
|0
|18
|1,539
|31,557
|1
|179
|Wen, Tao (1962) 溫濤
|0
|31,316
|0
|87
|0
|31,403
|1
|180
|Bradley, Guy Martin Coutts 白德利
|0
|18,132
|5,759
|7,234
|0
|31,125
|3
|181
|Sun, Wei (1971) 孫瑋
|508
|5,095
|21,449
|356
|3,667
|31,075
|2
|182
|Cai, Dong Chen 蔡東晨
|64
|5,124
|15,244
|473
|9,213
|30,118
|1
|183
|Cheng, Sonia Chi Man 鄭志雯
|600
|19,700
|7,700
|2,000
|0
|30,000
|2
|184
|Qiu, Vincent Wenbin 仇文彬
|6,418
|0
|0
|95
|23,372
|29,885
|1
|185
|Lee, Yin Yee (1952) 李賢義
|300
|49
|29,500
|0
|0
|29,849
|2
|186
|Zhu, Zhanjun 朱戰軍
|0
|4,530
|21,675
|204
|3,397
|29,807
|1
|187
|Lui, Victor Ting 雷霆
|300
|12,170
|16,190
|1,090
|0
|29,750
|1
|188
|Fung, Allen Yuk Lun 馮玉麟
|1,361
|7,990
|14,400
|400
|5,564
|29,715
|4
|189
|Riady, Stephen Tjondro 李棕
|1,315
|7,724
|20,435
|186
|0
|29,660
|3
|190
|Zhang, Hongwei (1954) 張宏偉
|0
|29,551
|0
|0
|0
|29,551
|2
|191
|Wong, Mike Chik Wing 黄植榮
|300
|14,470
|13,590
|1,090
|0
|29,450
|1
|192
|Healy, Patrick (1965-11) 賀以禮
|0
|13,351
|8,488
|7,418
|0
|29,257
|3
|193
|Yang, Min (Zengame) 楊民
|0
|26,055
|0
|68
|2,946
|29,070
|1
|194
|Ye, Sheng (1978) 叶升
|0
|26,055
|0
|68
|2,946
|29,070
|1
|195
|Li, Zhenjiang (1955) 李振江
|417
|5,946
|22,578
|0
|0
|28,941
|1
|196
|Chang, Wing Yiu 鄭永耀
|0
|3,124
|16,260
|156
|9,384
|28,924
|1
|197
|Zhao, Hong (1963) 趙宏
|0
|9,539
|0
|44
|19,017
|28,600
|1
|198
|Wong, Ricky Wai Kay 王維基
|0
|13,471
|15,000
|18
|0
|28,489
|1
|199
|Gibson, Stuart (1963)
|14,061
|5,273
|0
|0
|8,968
|28,302
|1
|200
|Shen, Jeffrey Jinchu 沈晉初
|14,061
|5,273
|0
|0
|8,968
|28,302
|1
|201
|Wong, Allan Chi Yun 黃子欣
|1,569
|8,635
|11,774
|785
|5,495
|28,258
|3
|202
|Chen, Minzhang 陳民章
|0
|8,668
|3,673
|0
|15,800
|28,142
|2
|203
|Gui, Sheng Yue 桂生悅
|0
|5,304
|1,571
|37
|21,219
|28,132
|1
|204
|Chen, Xi (1982) 陳曦
|195
|2,730
|452
|193
|24,517
|28,086
|1
|205
|Ng, Kok Siong 黃國祥
|0
|5,141
|13,584
|18
|9,167
|27,910
|1
|206
|Ong, Yvette 翁綺慧
|0
|7,143
|20,618
|36
|0
|27,797
|2
|207
|Zhang, Yadong (1968) 張亞東
|813
|5,107
|8,117
|64
|13,650
|27,751
|2
|208
|Yang, Xianxiang 楊現祥
|1,008
|6,484
|8,382
|141
|11,460
|27,474
|2
|209
|Guo, Feng (1970) 郭峰
|0
|6,963
|1,693
|0
|18,759
|27,416
|1
|210
|Lim, Kelvin Lung Tieng 林隆田
|0
|6,596
|20,666
|97
|0
|27,360
|1
|211
|Nikitin, Evgenii
|0
|13,999
|10,101
|3,258
|0
|27,357
|1
|212
|Young, Christopher Huxley 楊格成
|0
|5,601
|2,344
|19,233
|0
|27,177
|1
|213
|He, Ruyi (1961) 何如意
|0
|6,954
|1,761
|0
|18,388
|27,103
|1
|214
|Wong, Augustine Ho Ming 黃浩明
|150
|10,784
|15,413
|645
|0
|26,992
|1
|215
|Ng, Stephen Tin Hoi 吳天海
|1,222
|10,443
|13,100
|0
|2,216
|26,981
|4
|216
|Cheung, Kwong Kwan 張廣軍
|0
|3,124
|14,261
|156
|9,384
|26,925
|1
|217
|Cha, Victor Mou Zing 查懋成
|0
|11,000
|15,800
|0
|0
|26,800
|1
|218
|Liu, Jingyu (1970) 劉靜瑜
|0
|2,942
|5,366
|52
|18,347
|26,707
|1
|219
|Sun, Yinong 孫亦農
|0
|6,306
|0
|77
|20,139
|26,522
|1
|220
|Dong, Lily Li 董莉
|330
|3,013
|610
|14
|22,456
|26,422
|2
|221
|Salim, Anthoni 林逢生
|375
|26,029
|0
|0
|0
|26,404
|1
|222
|Xiang, Steven Shaokun 項紹琨
|0
|17,113
|9,100
|18
|0
|26,231
|1
|223
|Li, Benjamin Xiao Yi 李小羿
|300
|9,080
|3,468
|5,697
|7,584
|26,129
|2
|224
|Gong, Ping (1975-03-04) 龔平
|0
|4,213
|9,379
|95
|12,427
|26,114
|1
|225
|Lancaster, Richard Kendall 藍凌志
|0
|11,100
|12,200
|2,800
|0
|26,100
|1
|226
|Wong, Ada Ka Ki 王家琦
|0
|7,815
|0
|18
|18,231
|26,064
|1
|227
|Sha, Henry Dachuan 沙大川
|0
|2,529
|677
|70
|22,586
|25,862
|1
|228
|Lu, Christopher Pochin 盧伯卿
|624
|25,209
|0
|0
|0
|25,832
|2
|229
|Lam, Alain Hing Lun 林慶麟
|300
|3,142
|22,000
|378
|0
|25,820
|2
|230
|Ngai, Chun Hung 魏振雄
|0
|7,903
|17,700
|18
|0
|25,621
|1
|231
|Cui, Jisong 崔霽松
|0
|5,312
|4,308
|5
|15,919
|25,543
|1
|232
|Zhou, Jian (1976) 周劍
|0
|920
|0
|125
|24,434
|25,480
|1
|233
|Wang, Weidong (1963) 王維東
|163
|6,774
|18,374
|0
|0
|25,310
|1
|234
|Zhang, Jianhong (1960) 張建宏
|163
|6,774
|18,374
|0
|0
|25,310
|1
|235
|Li, Wenjin (1963) 李文晉
|2,360
|6,138
|16,600
|36
|0
|25,134
|2
|236
|Yim, Stanley Yuk Lun 嚴玉麟
|230
|4,560
|20,000
|228
|64
|25,082
|3
|237
|Lee, Peter Ka Kit 李家傑
|1,550
|20,297
|3,177
|18
|0
|25,042
|4
|238
|Yip, John Ying Chee 葉盈枝
|150
|9,366
|14,815
|560
|0
|24,891
|1
|239
|Ho, John Hon Ming 何漢明
|700
|7,831
|6,455
|2,431
|7,452
|24,869
|2
|240
|Martin, Robert James (1964)
|0
|7,710
|17,038
|23
|0
|24,771
|1
|241
|Ho, Yin Sang 何燕生
|0
|2,986
|12,249
|149
|9,384
|24,768
|1
|242
|Chen, Fei (SFC:AYO735) 陳飛
|0
|2,714
|1,129
|0
|20,840
|24,683
|1
|243
|Lee, Martin Ka Shing 李家誠
|1,150
|16,282
|6,237
|873
|0
|24,542
|4
|244
|Cheung, Kwok Ping (1960) 張國平
|0
|2,986
|13,249
|149
|8,147
|24,531
|1
|245
|Lam, Kwok Hing (SFC:AAA246) 藍國慶
|0
|8,400
|16,000
|18
|0
|24,418
|1
|246
|Cheung, Kwok Keung (1952) 張國強
|0
|2,866
|13,239
|143
|8,147
|24,395
|1
|247
|Zhang, Zhicheng (1972) 張志誠
|0
|24,155
|0
|110
|0
|24,265
|1
|248
|Lee, Irene Yun Lien 利蘊蓮
|2,090
|8,243
|12,360
|18
|1,464
|24,175
|2
|249
|Wong, Kent Siu Kee 黃紹基
|739
|6,300
|16,500
|600
|0
|24,139
|2
|250
|Wong, Derek Hon Hing 黃漢興
|194
|17,436
|4,346
|0
|2,154
|24,130
|3
|251
|Chan, Peter Tit Sang 陳鐵生
|120
|23,969
|0
|0
|0
|24,089
|1
|252
|Cheng, Edward Wai Sun 鄭維新
|260
|14,635
|5,052
|666
|3,364
|23,977
|2
|253
|Guo, Jiafeng (1965) 郭佳峰
|813
|4,670
|6,965
|42
|11,484
|23,975
|2
|254
|Yeung, Shirley Man Yee 楊敏儀
|0
|1,638
|22,000
|227
|0
|23,865
|1
|255
|Fung, Victor Chiu Chak 馮潮澤
|0
|23,121
|0
|0
|578
|23,699
|1
|256
|Li, James Yiping 李怡平
|0
|4,349
|2,471
|0
|16,866
|23,686
|1
|257
|Tung, Eric Chi Ho 董子豪
|395
|9,392
|13,060
|810
|0
|23,657
|2
|258
|Zhan, Chunxin 詹純新
|0
|1,515
|1,515
|18
|20,604
|23,652
|1
|259
|Chan, Charles Kwok Keung 陳國強
|10
|23,480
|0
|0
|0
|23,490
|1
|260
|Lee, Wesley Yau Ching 李友情
|275
|2,693
|20,489
|18
|0
|23,475
|2
|261
|Lam, Benjamin Yu Yee 林裕兒
|0
|13,545
|8,800
|1,102
|0
|23,447
|1
|262
|Li, Brian David Man Bun 李民斌
|2,443
|8,000
|7,000
|700
|5,200
|23,343
|5
|263
|Lam, Ka Po (1956) 林家寶
|0
|2,711
|12,226
|136
|8,147
|23,220
|1
|264
|Li, Adrian David Man Kiu 李民橋
|2,280
|8,000
|7,000
|700
|5,200
|23,180
|5
|265
|Sun, Ruiwen 孫瑞文
|0
|2,791
|4,854
|191
|15,202
|23,038
|1
|266
|Yu, Johnny Wing Sang 余榮生
|200
|6,750
|15,500
|531
|0
|22,981
|1
|267
|Zhang, Dalei 張大磊
|0
|470
|0
|61
|22,240
|22,770
|1
|268
|Xu, Tieliang 許鐵良
|120
|22,602
|0
|18
|0
|22,740
|1
|269
|Pos, Martin
|0
|12,225
|10,493
|0
|0
|22,718
|1
|270
|Zhang, Tao (1982) 張濤
|0
|3,789
|4,448
|50
|14,397
|22,683
|1
|271
|Li, Qian (1965) 黎倩
|2,761
|1,355
|18,463
|36
|0
|22,616
|1
|272
|Yu, Yui 余睿
|0
|1,227
|332
|24
|21,022
|22,604
|1
|273
|Shih, Edith 施熙德
|390
|4,840
|16,220
|360
|555
|22,365
|3
|274
|An, Meng (1971) 安猛
|2,626
|1,232
|18,463
|24
|0
|22,345
|1
|275
|Chiu, Kenneth Ka Kui 趙家駒
|2,400
|10,800
|5,600
|600
|2,900
|22,300
|2
|276
|Leung, Andy Hon Kwong 梁漢光
|275
|4,710
|13,344
|785
|3,140
|22,254
|1
|277
|Duan, Chuan Liang 段傳良
|0
|10,030
|12,000
|18
|0
|22,048
|1
|278
|Chen, Xiaomin (1977) 陳曉敏
|0
|0
|0
|0
|22,024
|22,024
|1
|279
|Li, David Kwok Po 李國寶
|2,395
|11,900
|3,800
|1,100
|2,700
|21,895
|5
|280
|Chan, Loi Shun 陳來順
|235
|17,228
|3,466
|785
|0
|21,714
|3
|281
|Cesar, Diana Ferreira 施穎茵
|0
|9,961
|5,189
|685
|5,817
|21,652
|2
|282
|Liu, Stephen Sai Wang 廖世宏
|20,343
|1,118
|0
|0
|155
|21,615
|1
|283
|Mayhew, Nicholas John (1967) 麥曉德
|0
|8,294
|8,844
|497
|3,890
|21,525
|1
|284
|Ho, Daisy Chiu Fung 何超鳳
|13,250
|6,154
|1,700
|307
|0
|21,411
|2
|285
|Li, Daniel Donghui 李東輝
|210
|0
|0
|0
|21,175
|21,385
|2
|286
|Tan, Eng Soon 陳永順
|1,955
|19,283
|0
|45
|0
|21,283
|1
|287
|Lee, Shau Kee 李兆基
|150
|21,015
|0
|0
|0
|21,165
|1
|288
|Kuok, Hoi Sang 郭海生
|0
|20,200
|0
|863
|0
|21,063
|1
|289
|Pan, Fei (SFC:BPV622) 潘斐
|0
|1,921
|1,700
|150
|17,288
|21,060
|1
|290
|Chung, Clarence Yuk Man 鍾玉文
|2,350
|4,488
|5,735
|18
|8,433
|21,024
|1
|291
|Ma, William Ching Wai 馬清偉
|28
|18,285
|2,629
|18
|0
|20,960
|1
|292
|Woo, Ian Ying 何穎
|0
|6,429
|6,225
|158
|8,032
|20,844
|1
|293
|Lo, Ka Shui 羅嘉瑞
|535
|15,459
|1,637
|655
|2,484
|20,770
|2
|294
|Lu, Leslie Lyn Wade 呂聯煒
|0
|4,468
|0
|18
|16,159
|20,645
|1
|295
|Wu, Huating 吳華婷
|0
|3,646
|5,620
|151
|11,207
|20,624
|1
|296
|Hong, Zhi (1963-06-04)
|0
|8,364
|2,611
|105
|9,419
|20,499
|1
|297
|Ma, Ting Hung 馬廷雄
|20,343
|54
|0
|0
|0
|20,397
|1
|298
|Fung, Maureen Sau Yim 馮秀炎
|260
|7,020
|12,420
|640
|0
|20,340
|1
|299
|Cheung, Ka Shing (1987) 張家成
|0
|1,685
|9,140
|84
|9,384
|20,293
|1
|300
|Feng, Kenneth Xiaofeng 馮小峰
|0
|6,307
|9,878
|175
|3,892
|20,252
|1
|301
|Fang, Weihao 方蔚豪
|0
|9,994
|4,136
|45
|6,075
|20,251
|1
|302
|Ge, Junyou 葛均友
|0
|2,893
|1,084
|47
|16,203
|20,228
|1
|303
|Chi, Stephen Lo Jen 齊樂人
|328
|3,226
|14,335
|16
|2,312
|20,217
|1
|304
|Gao, Yonggang 高永崗
|0
|13,874
|0
|47
|6,265
|20,186
|1
|305
|Yang, Shaopeng (1957) 楊紹鵬
|219
|8,679
|11,171
|94
|0
|20,162
|1
|306
|Pan, Donghui 潘東輝
|0
|3,147
|7,583
|64
|9,331
|20,125
|3
|307
|Hu, Edward 胡正國
|0
|6,697
|2,671
|86
|10,584
|20,037
|3
|308
|Poon, Bun Chak 潘彬澤
|10
|15,598
|4,406
|0
|0
|20,014
|1
|309
|Giscard D'Estaing, Henri
|553
|6,631
|8,071
|1,304
|3,300
|19,859
|1
|310
|Yang, Steve Qing 楊青
|0
|6,124
|2,447
|0
|11,205
|19,776
|2
|311
|Kuang, Ming 匡明
|0
|1,661
|903
|58
|17,086
|19,708
|1
|312
|Liang, Joshua G 梁果
|0
|4,953
|0
|0
|14,679
|19,632
|1
|313
|Zhao, Jonathon Zhong 趙中
|0
|3,387
|2,363
|0
|13,881
|19,631
|1
|314
|Ma, Ricky Ching Fat 馬澄發
|0
|18,000
|1,500
|18
|0
|19,518
|1
|315
|Yip, Peter Mow Lum 葉茂林
|0
|14,952
|4,563
|0
|0
|19,515
|1
|316
|Kuok, Hui Kwong 郭惠光
|0
|7,788
|11,593
|125
|0
|19,506
|1
|317
|Lam, Peter How Mun 林孝文
|0
|11,739
|7,200
|497
|0
|19,436
|1
|318
|Cai, Jianwei 蔡建威
|0
|3,366
|16,013
|34
|0
|19,413
|1
|319
|Xue, Mingyuan (1973) 薜明元
|219
|3,242
|4,609
|16
|11,319
|19,405
|1
|320
|Kam, Jacob Chak Pui 金澤培
|0
|11,200
|6,900
|1,300
|0
|19,400
|1
|321
|Song, Qing (1981) 宋青
|0
|3,594
|15,734
|50
|0
|19,378
|1
|322
|Sung, Douglas He Hau 孫希灝
|0
|13,579
|5,757
|0
|0
|19,336
|1
|323
|Chen, Li (1962) 陳力
|0
|6,477
|2,241
|185
|10,383
|19,285
|1
|324
|Cai, Zongjian (1977) 蔡宗建
|746
|6,393
|1,500
|18
|10,522
|19,179
|1
|325
|Wong, Dickie Chi Keung 黃志強
|250
|9,022
|9,450
|418
|0
|19,140
|3
|326
|Huang, Zhen (1971-11) 黃震
|0
|4,131
|7,146
|0
|7,756
|19,032
|2
|327
|Yang, Zhijian (1964) 楊志堅
|0
|13,724
|4,488
|614
|116
|18,942
|3
|328
|Mei, Jay 梅建明
|0
|7,162
|3,574
|946
|7,254
|18,936
|1
|329
|Leng, Yen Thean 凌緣庭
|500
|6,564
|9,000
|648
|2,216
|18,928
|2
|330
|Huang, Yuqing 黃雨青
|0
|3,573
|4,457
|18
|10,822
|18,870
|1
|331
|Sun, Yuan (1986) 孫遠
|0
|4,025
|4,082
|17
|10,651
|18,775
|1
|332
|Salim, Axton 林希騰
|570
|18,170
|0
|0
|0
|18,741
|1
|333
|Li, Weijian (1962) 李維健
|300
|7,182
|11,125
|126
|0
|18,733
|1
|334
|Sitt, Nam Hoi 薛南海
|500
|16,800
|0
|1,400
|0
|18,700
|1
|335
|Liu, Zhongsi 劉忠思
|0
|3,111
|0
|77
|15,359
|18,547
|1
|336
|Yeung, Charles Man Chung 楊文忠
|668
|5,081
|9,351
|141
|3,223
|18,464
|3
|337
|Chang, Zhaohua 常兆華
|0
|0
|1,562
|0
|16,873
|18,436
|2
|338
|Kwok, Clement King Man 郭敬文
|1,270
|7,988
|7,868
|1,267
|0
|18,393
|2
|339
|Wang, Xiehua 王燮華
|0
|1,717
|536
|71
|15,970
|18,294
|1
|340
|Wilcox, John Gorden
|0
|0
|0
|0
|18,278
|18,278
|1
|341
|Lu, Jie (1964) 蘆杰
|2,480
|5,673
|10,000
|79
|0
|18,232
|1
|342
|Lo, Jimmy Chun To 羅俊圖
|1,800
|15,490
|0
|860
|0
|18,150
|4
|343
|Sun, Dongxu (1985) 孫東旭
|0
|1,002
|4,702
|67
|12,363
|18,135
|1
|344
|Ho, Gilbert Chi Hang 何智恒
|2,214
|10,560
|0
|630
|4,724
|18,128
|5
|345
|Lo, Poman Po Man 羅寶文
|1,800
|15,480
|0
|840
|0
|18,120
|4
|346
|Tu, Zhiliang 涂志亮
|0
|1,091
|0
|103
|16,915
|18,108
|1
|347
|Cheng, Conroy Chi Heng 鄭志恆
|600
|5,500
|10,400
|1,500
|0
|18,000
|2
|348
|Lee, Edmond Man Bun 李文斌
|16,846
|1,154
|0
|0
|0
|18,000
|1
|349
|Lee, Raymond Man Chun 李文俊
|18,000
|0
|0
|0
|0
|18,000
|1
|350
|Kwek, Leng Hai 郭令海
|0
|12,440
|5,519
|0
|0
|17,959
|2
|351
|Ho, Kin Fan 何建芬
|0
|1,620
|8,135
|81
|8,070
|17,906
|1
|352
|Du, Bo (1958) 杜波
|172
|5,852
|11,797
|18
|0
|17,839
|1
|353
|Lau, Thomas Luen Hung 劉鑾鴻
|203
|7,317
|10,271
|0
|0
|17,791
|1
|354
|Guidetti, Roberto 陸博濤
|200
|7,516
|1,361
|392
|8,214
|17,683
|1
|355
|Chan, Kenneth Chi Kin 陳志堅
|120
|17,524
|0
|21
|0
|17,665
|1
|356
|Cheng, Hamilton Ping Hei 鄭炳熙
|200
|3,700
|12,100
|1,600
|0
|17,600
|1
|357
|Hui, Ching Lau (1979) 許清流
|123
|7,907
|0
|3
|9,432
|17,465
|2
|358
|Chan, Michael Kwong Fai 陳光輝
|0
|6,682
|10,492
|268
|0
|17,442
|2
|359
|Fruergaard, Martin
|0
|8,538
|4,320
|16
|4,500
|17,373
|1
|360
|Zhang, Ping (China Mengniu) 張平
|0
|3,021
|1,812
|50
|12,359
|17,242
|3
|361
|Wang, Kexin (1964) 王可心
|0
|3,290
|13,850
|71
|0
|17,210
|1
|362
|Lau, Peter Kwok Kuen 劉國權
|170
|5,419
|11,615
|0
|0
|17,204
|2
|363
|Hu, Wei (1982) 胡偉
|0
|990
|281
|41
|15,856
|17,167
|2
|364
|Poon, Albert Wai Yip 潘偉業
|0
|3,236
|13,907
|18
|0
|17,161
|1
|365
|Peng, Hongzhi 彭宏志
|0
|3,304
|0
|77
|13,773
|17,154
|1
|366
|Wang, Weidong (1959) 王威東
|0
|2,642
|596
|0
|13,870
|17,108
|1
|367
|Lau, Albert Tak Yeung 劉德揚
|260
|7,850
|8,880
|0
|0
|16,990
|1
|368
|U, Po Chu 余寶珠
|548
|16,373
|0
|0
|0
|16,921
|4
|369
|Yang, June Lijuan 楊利娟
|0
|4,666
|12,224
|19
|0
|16,909
|1
|370
|Wang, Yidong (1973) 王亦東
|903
|6,488
|8,655
|244
|614
|16,904
|1
|371
|Hou, Xiaonan 侯曉楠
|0
|2,557
|6,774
|37
|7,510
|16,877
|1
|372
|Chan, Robert Hong Ki 陳康祺
|345
|6,440
|9,570
|500
|0
|16,855
|2
|373
|Chen, Maosheng 陳茂盛
|0
|1,588
|13,582
|79
|1,548
|16,797
|1
|374
|Zhong, Huijuan 鍾慧娟
|0
|8,291
|8,408
|17
|0
|16,716
|1
|375
|Liu, Xiaofeng (1977) 劉小楓
|0
|1,147
|0
|49
|15,387
|16,583
|1
|376
|Zen, William Wei Pao 單偉豹
|0
|9,986
|5,614
|980
|0
|16,580
|1
|377
|Liu, Liping (1969) 劉利平
|0
|3,994
|0
|43
|12,516
|16,553
|1
|378
|Fang, Jianmin (1962) 房健民
|1,600
|6,129
|1,415
|46
|7,358
|16,548
|1
|379
|Zhu, Jianqiu (1962) 祝劍秋
|0
|1,228
|15,160
|155
|0
|16,543
|1
|380
|Wong, Stewart Sue Toa 王世濤
|1,000
|3,772
|11,200
|566
|0
|16,538
|2
|381
|Lu, Qun (1965) 陸群
|0
|3,431
|139
|79
|12,888
|16,536
|1
|382
|Wong, James Sai Wing 王世榮
|0
|11,500
|5,000
|0
|0
|16,500
|3
|383
|Tang Lui, Paddy Wai Yu 呂慧瑜
|590
|12,332
|2,610
|964
|0
|16,496
|2
|384
|Teo, Cher Koon 張子鈞
|0
|8,093
|8,241
|112
|0
|16,447
|1
|385
|Ko, Yuk Bing 高毓炳
|0
|15,777
|0
|658
|0
|16,435
|1
|386
|Xia, Liqun 夏利群
|0
|9,150
|5,795
|18
|1,448
|16,411
|1
|387
|Tang, Renhong 唐任宏
|0
|4,131
|6,112
|54
|6,111
|16,408
|1
|388
|Liu, Yong (Jiangsu Recbio) 劉勇
|0
|2,900
|280
|49
|13,160
|16,389
|1
|389
|Lui, Alexander Yiu Wah 呂耀華
|200
|11,400
|3,560
|1,140
|0
|16,300
|1
|390
|Fung, Andrew Hau Chung 馮孝忠
|450
|12,456
|2,757
|603
|0
|16,266
|2
|391
|Fong, Keter Shiu Leung 方兆良
|0
|15,750
|0
|500
|0
|16,250
|1
|392
|Qin, Xinghua 秦興華
|0
|2,897
|0
|77
|13,202
|16,175
|1
|393
|Suen, Kwok Lam 孫國林
|150
|7,818
|7,683
|467
|0
|16,118
|1
|394
|Xu, Yao Chang (1957) 徐耀昌
|0
|4,807
|0
|0
|11,270
|16,077
|1
|395
|Chung, Mico Cho Yee 鍾楚義
|250
|12,237
|3,569
|18
|0
|16,074
|2
|396
|Leng, Youbin 冷友斌
|0
|15,815
|0
|173
|0
|15,988
|2
|397
|Liu, Xingxu 劉興旭
|0
|1,016
|14,904
|0
|0
|15,920
|1
|398
|Bonini, Andrea
|0
|9,933
|5,982
|0
|0
|15,916
|1
|399
|Zhang, Yifan (1981) 張一帆
|480
|5,149
|10,000
|18
|96
|15,743
|1
|400
|Chen, Zhiping (1975) 陳志平
|0
|3,176
|0
|49
|12,470
|15,694
|1
|401
|Lee, Seng Huang 李成煌
|0
|15,240
|0
|390
|0
|15,630
|1
|402
|Ma, King Ho 馬竟豪
|0
|14,400
|1,200
|18
|0
|15,618
|1
|403
|Lee, Jimmy Yuen Ching 李源清
|50
|15,484
|0
|18
|0
|15,552
|1
|404
|Liu, Ming Hui (1963) 劉明輝
|0
|15,517
|0
|18
|0
|15,535
|1
|405
|Tucker, Mark Edward 杜嘉祺
|14,919
|507
|0
|0
|0
|15,426
|1
|406
|Tung, Ching Bor 董清波
|300
|2,440
|12,643
|18
|0
|15,401
|1
|407
|Lee, Shing Kan 李聖根
|300
|2,387
|12,643
|18
|0
|15,348
|2
|408
|Chiu, Lovinia Siu Yin 趙小燕
|0
|5,317
|9,978
|42
|0
|15,337
|1
|409
|Wang, Nianqiang 王念強
|0
|15,265
|0
|52
|0
|15,317
|1
|410
|Li, Jincai (1973) 李錦才
|0
|2,337
|935
|0
|12,035
|15,307
|1
|411
|Wang, Yaxu 王雅旭
|235
|14,985
|0
|60
|0
|15,280
|1
|412
|Tam, Ivan Kwok Wing 譚國榮
|0
|14,670
|0
|594
|0
|15,264
|1
|413
|Zhang, Cuilong 張翠龍
|64
|782
|10,163
|105
|4,095
|15,209
|1
|414
|Chen, Lin (1986) 陳林
|0
|2,922
|0
|77
|12,174
|15,173
|1
|415
|Ma, Heping 馬和平
|0
|5,419
|1,767
|52
|7,927
|15,165
|1
|416
|Cui, Yan (1981) 崔艷
|0
|612
|0
|63
|14,451
|15,126
|1
|417
|Ng, Robin Gerard Cher Tat 黃梓達
|0
|13,812
|1,051
|228
|0
|15,091
|1
|418
|Liu, Ming Chung 劉名中
|9,053
|0
|5,945
|0
|0
|14,998
|1
|419
|Chia, Lawrence Song Huat 謝松發
|486
|8,997
|4,878
|18
|616
|14,995
|1
|420
|Gan, Jiayue (1981) 淦家閱
|10
|0
|0
|0
|14,934
|14,945
|1
|421
|Ke, Liming 柯利明
|9,104
|2,063
|3,556
|209
|0
|14,931
|1
|422
|Xin, Yunxia 信蘊霞
|1,232
|2,361
|11,289
|18
|0
|14,899
|1
|423
|Woo, Grace Chia Ching 吳佳慶
|70
|6,730
|7,540
|530
|0
|14,870
|1
|424
|Xu, Wensheng (1968) 徐文生
|0
|6,793
|8,000
|18
|0
|14,811
|1
|425
|Kui, Man Chun 渠萬春
|0
|6,780
|8,000
|18
|0
|14,798
|1
|426
|Yu, Alan Abel Ying Choi 余英才
|75
|10,954
|2,685
|1,074
|0
|14,788
|1
|427
|Lam, Hoi Yuen 林凱源
|0
|1,879
|1,850
|18
|11,037
|14,784
|1
|428
|Poon, Dickson 潘迪生
|10
|4,721
|10,000
|0
|0
|14,731
|1
|429
|Cai, Jianyong (1971) 蔡建勇
|0
|9,095
|5,601
|34
|0
|14,729
|1
|430
|Chen, Yuhong (1962) 陳宇紅
|0
|6,332
|0
|71
|8,261
|14,665
|1
|431
|Jiang, Dong (1971) 姜東
|0
|3,879
|1,693
|161
|8,877
|14,610
|1
|432
|Wang, Jessica Ying (1974) 王穎
|0
|7,706
|6,638
|161
|0
|14,505
|1
|433
|Tsui, Philip Ho Chuen 徐浩銓
|300
|11,488
|1,460
|700
|420
|14,368
|2
|434
|Hsu, Feng 徐楓
|0
|14,232
|0
|0
|0
|14,232
|1
|435
|Cua, Simon Tin Yin 柯天然
|0
|6,727
|5,677
|310
|1,491
|14,205
|2
|436
|Zhang, Wenjie (1967) 張文傑
|0
|12,064
|1,084
|0
|1,056
|14,203
|1
|437
|Li, Ankang 李安康
|0
|5,426
|1,294
|77
|7,288
|14,084
|1
|438
|Wu, Tianyu (1963) 武天逾
|0
|7,868
|6,000
|80
|124
|14,072
|1
|439
|Xu, Changjun (1966) 徐昌軍
|0
|6,432
|7,600
|18
|0
|14,050
|1
|440
|Zhang, Zhaohui (1969) 張朝暉
|0
|5,082
|2,582
|291
|6,078
|14,034
|1
|441
|Qi, Jian (1960) 戚建
|0
|6,290
|0
|0
|7,679
|13,969
|1
|442
|Sum, Derek Kwong Yip 岑廣業
|1,236
|3,474
|770
|219
|8,264
|13,963
|2
|443
|Kuok, Khoon Hua 郭孔華
|0
|6,000
|7,800
|120
|0
|13,920
|2
|444
|Wu, Xiao An 吳小安
|0
|8,663
|5,119
|36
|0
|13,818
|2
|445
|Zhu, Jun (1974) 朱軍
|0
|2,757
|0
|161
|10,848
|13,766
|1
|446
|Wu, Yifang 吳以芳
|0
|3,541
|10,093
|71
|0
|13,705
|3
|447
|Cheng, Christopher Wai Chee 鄭維志
|25
|9,884
|0
|429
|3,364
|13,702
|1
|448
|Leelalertsuphakun, Wanee 李燁妮
|307
|8,463
|0
|4,630
|274
|13,674
|2
|449
|Yuen, Vincent Wing Shing 袁永誠
|0
|6,240
|7,350
|20
|0
|13,610
|2
|450
|Hu, Jianyong (1974) 胡劍涌
|0
|8,187
|0
|49
|5,352
|13,588
|1
|451
|Blackburn, Timothy Joseph 彭國邦
|0
|7,536
|4,868
|1,181
|0
|13,585
|1
|452
|Gotov, Battsengel
|148
|7,179
|586
|633
|5,007
|13,553
|1
|453
|Liu, Dejian 劉德建
|0
|13,547
|0
|0
|0
|13,547
|1
|454
|Lo, Andrew Ching Leung 羅正亮
|0
|6,398
|7,023
|125
|0
|13,546
|1
|455
|Viñals Iñiguez, José Maria
|12,860
|686
|0
|0
|0
|13,546
|1
|456
|Wang, Gary Pak Ling 王伯凌
|0
|4,916
|5,780
|394
|2,390
|13,480
|2
|457
|Yeung, John Hin Chung 楊顯中
|0
|6,240
|7,200
|18
|0
|13,458
|1
|458
|Chun, Jay 陳捷
|0
|13,417
|0
|31
|0
|13,448
|1
|459
|Yan, Jianya 嚴建亞
|0
|684
|0
|105
|12,628
|13,417
|1
|460
|Cheung, Elton Kwok Wai 張國偉
|4,940
|8,400
|0
|18
|0
|13,358
|3
|461
|Lei, Hong Wai 李雄偉
|4,940
|8,400
|0
|18
|0
|13,358
|2
|462
|Suen, Peter Chi Keung 孫志強
|200
|3,400
|9,400
|300
|0
|13,300
|1
|463
|Yim, Fung 閻峰
|0
|4,320
|8,911
|61
|0
|13,292
|1
|464
|Lam, Philip Bing Lun 林炳麟
|400
|4,781
|8,080
|0
|0
|13,261
|3
|465
|Wong, Freddie Kin Yip 黃建業
|300
|12,895
|0
|0
|6
|13,201
|2
|466
|Huang, Yong (1963) 黃勇
|0
|13,179
|0
|18
|0
|13,197
|1
|467
|Leung, Edmond Wai Fai 梁偉輝
|0
|6,195
|6,696
|288
|0
|13,179
|2
|468
|Ng, Tony Tak Kwan 吳德坤
|768
|2,400
|10,000
|0
|0
|13,168
|2
|469
|Lo, Edwin King Yau 勞景祐
|50
|3,952
|8,957
|178
|0
|13,137
|3
|470
|Hung, Kwong Yee 洪光椅
|0
|5,867
|7,244
|0
|0
|13,111
|1
|471
|Liu, Bobby Chun Wai 廖振為
|200
|3,200
|9,400
|300
|0
|13,100
|1
|472
|Zonneveld, Bernard
|13,038
|0
|0
|0
|0
|13,038
|1
|473
|Bao, Fan (1970) 包凡
|0
|3,850
|0
|175
|9,009
|13,033
|1
|474
|Lu, Yukun 盧玉坤
|0
|1,151
|226
|0
|11,654
|13,031
|1
|475
|Yuan, Honglin 袁宏林
|0
|3,606
|2,484
|172
|6,767
|13,028
|1
|476
|Wang, Joseph Kei Ming 王麒銘
|0
|12,000
|1,000
|18
|0
|13,018
|1
|477
|Cheng, Christopher Chi Leong 鄭志亮
|300
|8,120
|0
|270
|4,320
|13,010
|1
|478
|Jiang, Xinfang 江新芳
|0
|7,867
|5,103
|24
|0
|12,994
|1
|479
|Tsang, Joyce Yue 曾裕
|0
|12,917
|0
|61
|0
|12,978
|1
|480
|Zhu, Shunyan 朱順炎
|0
|2,485
|3,048
|69
|7,336
|12,937
|1
|481
|Au, Dennis Hing Lun 區慶麟
|0
|9,600
|3,300
|18
|0
|12,918
|1
|482
|Li, Hua Gang 李華剛
|0
|1,016
|1,881
|167
|9,853
|12,917
|1
|483
|Chou, Jessie Mei Hui 周美惠
|0
|4,968
|906
|2,445
|4,476
|12,796
|1
|484
|Cai, Fangliang (1969) 蔡方良
|0
|12,653
|0
|120
|0
|12,773
|2
|485
|Xu, Ziyang (1972) 徐子陽
|0
|1,958
|10,725
|52
|0
|12,734
|1
|486
|Han, Jingyuan 韓敬遠
|610
|11,701
|0
|0
|422
|12,733
|1
|487
|Wang, Jingsong (1963) 王勁松
|344
|6,913
|0
|336
|5,132
|12,725
|2
|488
|Tsui, Paul Yiu Cheung 徐耀祥
|500
|4,894
|7,300
|0
|0
|12,694
|2
|489
|Tong, Raymond Kwok Kong 湯國江
|52
|4,964
|4,232
|249
|3,150
|12,647
|1
|490
|Zhang, Lijun (1963) 張力軍
|7,800
|4,800
|0
|18
|0
|12,618
|1
|491
|Mai, Boliang 麥伯良
|0
|4,508
|7,925
|99
|0
|12,532
|2
|492
|Shi, Sean Yonghong 施永宏
|0
|4,292
|8,155
|75
|0
|12,522
|1
|493
|Zhang, Qingjin 張慶金
|0
|765
|11,703
|47
|0
|12,516
|1
|494
|Zhao, Wei (1970) 趙偉
|235
|12,220
|0
|60
|0
|12,515
|1
|495
|Li, Chaochun 李朝春
|0
|3,522
|2,484
|172
|6,334
|12,512
|1
|496
|Wong, Dennis Sing Wah 黃星華
|0
|6,023
|6,156
|320
|0
|12,499
|1
|497
|Chen, Zhui 陳椎
|0
|3,303
|0
|128
|9,048
|12,479
|1
|498
|Kan, Kwok Cheung 簡國祥
|0
|12,412
|0
|18
|0
|12,430
|1
|499
|Zong, Wenhong 宗文紅
|0
|2,826
|0
|38
|9,564
|12,428
|1
|500
|Chua, Chee Wui 蔡志偉
|0
|5,218
|7,054
|125
|0
|12,397
|1
|501
|Hoong, Chris Cheong Thard 孔祥達
|45
|12,320
|0
|18
|0
|12,383
|2
|502
|Yu, Hongping (1968) 喻紅平
|0
|3,194
|0
|128
|9,048
|12,370
|1
|503
|Lui, Kon Wai 呂幹威
|0
|5,609
|6,048
|18
|660
|12,335
|1
|504
|Chiang, Lai Yuen 蔣麗苑
|250
|6,223
|5,343
|18
|499
|12,333
|2
|505
|Huang, Yan (1983) 黃琰
|0
|1,619
|3,048
|79
|7,572
|12,318
|1
|506
|Lam, Steven Wai Wah 林偉華
|0
|3,970
|8,323
|0
|0
|12,293
|1
|507
|Dai, Hui Zhong 代慧忠
|0
|7,200
|0
|49
|5,041
|12,289
|1
|508
|Wang, Patrick Shui Chung 汪穗中
|509
|7,237
|0
|871
|3,658
|12,275
|3
|509
|Hai, Hiu Chu 奚曉珠
|0
|2,240
|10,000
|18
|0
|12,258
|1
|510
|Yu, Meng (1981) 于萌
|0
|1,398
|0
|125
|10,702
|12,225
|1
|511
|Li, Jielin (1986) 李潔琳
|0
|5,906
|1,399
|293
|4,621
|12,219
|1
|512
|Chen, Danxia 陳丹霞
|3
|7,761
|0
|49
|4,390
|12,204
|2
|513
|Lee, Siu Fong (1956) 李小芳
|0
|7,851
|0
|4,220
|105
|12,176
|1
|514
|Yin, Bo (1979) 銀波
|0
|2,320
|8,830
|0
|993
|12,144
|1
|515
|Cheng, Johnny Chig Fung 鄭澤鋒
|586
|2,726
|3,968
|234
|4,601
|12,116
|1
|516
|Luo, Dong (1973) 羅東
|500
|7,469
|3,334
|180
|633
|12,116
|1
|517
|Ng, Kenneth Kwai Kai 吳季楷
|2,250
|8,960
|0
|900
|0
|12,110
|4
|518
|Luo, Shi (1973-03) 羅實
|475
|933
|0
|44
|10,649
|12,102
|1
|519
|Liu, Kecheng 劉克誠
|219
|2,179
|2,875
|94
|6,671
|12,038
|1
|520
|Lee, Heung Wing (1981) 李向榮
|0
|3,984
|0
|18
|8,018
|12,020
|1
|521
|Zhu, Xiaosong (1971) 朱曉松
|0
|1,679
|903
|327
|9,102
|12,012
|1
|522
|Geng, Mei 耿梅
|0
|10,181
|0
|32
|1,781
|11,994
|2
|523
|Fei, Feng 費鳳
|0
|3,348
|8,596
|34
|0
|11,978
|1
|524
|Yeung, William Chu Kwong 楊主光
|0
|10,440
|439
|1,082
|0
|11,961
|1
|525
|Lo, Winston Yau Lai 羅友禮
|900
|6,294
|1,254
|396
|3,107
|11,951
|2
|526
|Tang, Xianfeng (1969) 唐憲峰
|0
|11,840
|0
|110
|0
|11,950
|1
|527
|Chan, William (SFC:ACX944) 陳偉倫
|0
|9,870
|2,050
|18
|0
|11,938
|1
|528
|Dayan, Lior Moshe
|0
|6,742
|4,328
|0
|851
|11,921
|1
|529
|Lui, Yuk Chu 雷玉珠
|0
|11,806
|0
|83
|0
|11,889
|2
|530
|Xie, Yang (1969) 謝陽
|0
|2,349
|2,258
|44
|7,231
|11,882
|1
|531
|Zheng, Zhihao (1969) 鄭志昊
|0
|2,431
|1,215
|0
|8,223
|11,868
|1
|532
|Wong, Senta Chung Tung 王忠桐
|267
|11,118
|0
|478
|0
|11,863
|1
|533
|Wong, Dennis Hing Lin 黃慶年
|0
|5,874
|4,882
|1,078
|0
|11,835
|1
|534
|Foo, Grace Kam Chu 傳金珠
|120
|4,056
|7,638
|18
|0
|11,832
|1
|535
|Chan, Wai Ling (1970) 陳慧苓
|120
|4,320
|7,359
|18
|0
|11,817
|1
|536
|Guo, Qiang (1969-11) 郭強
|0
|6,848
|4,892
|77
|0
|11,816
|1
|537
|Zhou, Min (1964) 周敏
|340
|11,326
|0
|138
|0
|11,804
|2
|538
|Tan, Vincent Shuay Tarng 陳率堂
|183
|10,649
|887
|83
|0
|11,803
|1
|539
|Murray, Martin James (1967-02-21) 馬天偉
|0
|5,698
|2,508
|3,572
|0
|11,778
|2
|540
|Qi, Haiying (1981) 祁海英
|0
|4,108
|7,562
|93
|0
|11,763
|1
|541
|Wu, Zeyuan (1981) 吳澤源
|1,475
|921
|1,671
|12
|7,662
|11,742
|1
|542
|Xu, Huijun 徐慧俊
|0
|3,411
|6,146
|79
|2,102
|11,738
|1
|543
|Sun, Yugang 孫玉剛
|0
|2,692
|3,895
|149
|4,941
|11,678
|1
|544
|Wan, Chi Tin 尹志田
|70
|6,130
|5,460
|0
|0
|11,660
|2
|545
|Ren, Wen 任文
|122
|11,486
|0
|45
|0
|11,653
|1
|546
|Lo, Stephanie Bo Yue 羅寶瑜
|315
|6,189
|4,845
|266
|0
|11,615
|2
|547
|Zhang, Zhefeng 張哲峰
|163
|1,355
|10,020
|0
|0
|11,538
|1
|548
|Li, Jie (1974) 李捷
|0
|2,103
|1,257
|47
|8,118
|11,524
|1
|549
|Wong, Angela Ching Yi 黃靜怡
|300
|10,423
|750
|36
|6
|11,515
|2
|550
|Harrington, Sean (1966-04)
|0
|5,135
|5,769
|0
|582
|11,486
|1
|551
|Tsang, Chiu Kwan (1963) 曾昭群
|0
|2,379
|9,080
|18
|0
|11,477
|1
|552
|Tung, Iris Wai Lan 董慧蘭
|0
|5,590
|5,850
|18
|0
|11,458
|1
|553
|Xue, Qiangjun 薛強軍
|0
|1,355
|903
|139
|9,010
|11,407
|1
|554
|Wu, Jun (1965) 吳軍
|0
|3,864
|3,217
|49
|4,259
|11,390
|1
|555
|Li, Chao Wang 李朝旺
|0
|5,188
|1,305
|256
|4,621
|11,370
|1
|556
|Chan, Hing Tat (1980) 陳慶達
|120
|3,996
|7,206
|18
|0
|11,340
|1
|557
|Wen, Deyong 文德鏞
|0
|2,927
|8,282
|77
|0
|11,286
|3
|558
|Cheung, Yan (1957) 張茵
|9,650
|0
|1,621
|0
|0
|11,271
|1
|559
|Li, Ning (1961) 李寧
|0
|8,238
|0
|0
|2,972
|11,210
|1
|560
|Ning, Qifeng 寧奇峰
|0
|9,353
|1,712
|139
|0
|11,204
|1
|561
|Fung Lee, Woon King 馮李煥琼
|150
|5,568
|5,145
|332
|0
|11,195
|1
|562
|Chen, Qingqing (1982) 陳青青
|0
|2,037
|169
|59
|8,914
|11,179
|1
|563
|Lam, Frederick Tin Fuk 林天福
|0
|6,864
|3,362
|912
|0
|11,138
|1
|564
|Dai, Ying (1976) 戴穎
|0
|1,054
|3,120
|52
|6,881
|11,107
|1
|565
|Tam, Norman Lok Man 譚樂文
|96
|6,952
|2,500
|167
|1,366
|11,081
|1
|566
|Wong, James Sing Wai 王承偉
|1,040
|4,061
|5,800
|168
|0
|11,069
|4
|567
|Li, Qilin (1986) 李麒麟
|2,571
|7,499
|465
|18
|505
|11,058
|2
|568
|Ngai, Godfrey Shi Shing 魏仕成
|0
|3,028
|8,000
|30
|0
|11,058
|1
|569
|Chan, Raymond Hoi Ming 陳海明
|0
|2,704
|2,496
|123
|5,723
|11,046
|1
|570
|Lam, Eric Shing Choi 林成財
|564
|2,529
|5,853
|18
|2,079
|11,044
|1
|571
|Qiu, John Jianhang 邱建杭
|200
|1,936
|2,619
|642
|5,628
|11,025
|1
|572
|Wong, Ip Kuen 黃業強
|0
|10,060
|500
|462
|0
|11,022
|1
|573
|Cameron Doe, Julie Mireille
|0
|11,000
|0
|0
|0
|11,000
|1
|574
|Dong, Ping (1960) 董平
|331
|1,493
|9,100
|0
|0
|10,924
|1
|575
|Liu, Shunxing (1962) 劉順興
|0
|9,636
|0
|18
|1,228
|10,883
|1
|576
|Zhao, Jonathan Yining 趙奕寧
|790
|701
|124
|29
|9,184
|10,829
|1
|577
|Cherednichenko, Denis Vitalievich
|0
|6,703
|3,297
|820
|0
|10,819
|1
|578
|Liang, Ronald 梁鵬程
|1,200
|8,630
|0
|216
|743
|10,789
|1
|579
|Cho, Yong Suk 趙容奭
|0
|8,343
|2,366
|75
|0
|10,783
|1
|580
|Xue, James Qun 薛群
|0
|6,446
|0
|157
|4,172
|10,776
|1
|581
|Lee, Gordon Ching Keung 李正強
|18
|7,383
|3,348
|24
|0
|10,773
|1
|582
|Li, Liangang (1964) 李連鋼
|0
|7,648
|3,101
|0
|0
|10,749
|1
|583
|Lauber, Guenter Walter
|0
|8,659
|1,386
|703
|0
|10,748
|1
|584
|Liu, Lit Chi 廖烈智
|300
|9,850
|0
|559
|0
|10,709
|1
|585
|Yu, Michael Minhong 俞敏洪
|0
|0
|0
|0
|10,689
|10,689
|1
|586
|Wang, Junfeng (1975) 王俊峰
|361
|1,935
|8,248
|134
|0
|10,678
|1
|587
|Nishimatsu, Koei 西松江英
|163
|3,833
|665
|0
|6,013
|10,673
|1
|588
|Cogman, David Peter 岑明彦
|0
|6,067
|4,563
|17
|0
|10,647
|1
|589
|Li, Chunlei (1976) 李春雷
|64
|795
|6,605
|99
|3,071
|10,634
|1
|590
|Song, Xin (1986) 宋鑫
|0
|1,981
|741
|82
|7,815
|10,620
|1
|591
|So, Yuk Kwan 蘇煜均
|0
|10,169
|0
|450
|0
|10,619
|1
|592
|Lyu, Aifeng 呂愛鋒
|0
|1,919
|1,524
|161
|7,000
|10,605
|1
|593
|Hou, Haolong (1978) 侯皓瀧
|0
|4,804
|5,765
|16
|0
|10,585
|1
|594
|Wan, Yushan 萬玉山
|0
|2,070
|5,746
|85
|2,661
|10,562
|1
|595
|Kan, Tak Kwong 簡德光
|220
|7,530
|941
|376
|1,486
|10,553
|1
|596
|Cheung, Philip Fai Yet 張輝熱
|150
|9,515
|0
|876
|0
|10,541
|1
|597
|Xu, Robert Shao Chun 徐少春
|169
|4,450
|2,880
|82
|2,948
|10,529
|1
|598
|Gibson, Jamie Alexander (1966-03-23)
|0
|9,765
|586
|0
|148
|10,499
|1
|599
|Schulz, Willi Peter
|0
|6,507
|0
|8
|3,984
|10,499
|1
|600
|Pang, King Fai 彭景輝
|275
|4,710
|3,140
|0
|2,355
|10,479
|1
|601
|Wei, Mei 魏梅
|10
|0
|0
|0
|10,461
|10,471
|1
|602
|Lam, Ronald Siu Por 林紹波
|0
|5,835
|3,069
|1,551
|0
|10,455
|1
|603
|Teo, Li Lian 張麗蓮
|0
|5,924
|4,392
|98
|0
|10,414
|1
|604
|Borer, Peter Camille 包華
|0
|5,649
|3,865
|895
|0
|10,409
|1
|605
|Jambaljamts, Odjargal
|148
|8,898
|586
|773
|0
|10,405
|1
|606
|Choi, Kyoo Yoon 崔奎玧
|0
|7,952
|2,425
|0
|0
|10,377
|1
|607
|Lam, Eric Chee Tai 林子泰
|0
|3,470
|6,880
|23
|0
|10,373
|1
|608
|Wang, Congyuan (1974) 王從遠
|568
|3,435
|6,319
|18
|0
|10,340
|1
|609
|Guan, Xiaohui (1971-03) 關曉暉
|0
|2,735
|7,502
|77
|0
|10,314
|2
|610
|Teo, Kuo Liang 張國良
|0
|5,820
|4,392
|98
|0
|10,310
|1
|611
|Cheng, Peter Kar Shing 鄭家成
|550
|8,950
|0
|800
|0
|10,300
|2
|612
|Szeto, Stanley Chi Yan 司徒志仁
|0
|2,883
|6,804
|23
|562
|10,273
|1
|613
|Yip, Dave Siu Lun 葉兆麟
|0
|3,804
|0
|18
|6,447
|10,269
|1
|614
|Zhang, Jiawang (1979) 張家旺
|0
|5,555
|0
|49
|4,657
|10,261
|1
|615
|Yue, Eddie Wai Man 余偉文
|0
|8,039
|2,172
|0
|0
|10,211
|1
|616
|Zhang, Yinghui (1973) 張應輝
|0
|10,161
|0
|33
|0
|10,194
|1
|617
|Zheng, Jingdong 鄭景東
|0
|427
|0
|52
|9,711
|10,190
|1
|618
|Lun, Pui Kan 倫培根
|0
|5,894
|4,000
|280
|0
|10,174
|2
|619
|Li, San Yim 李新炎
|0
|7,722
|2,432
|0
|0
|10,153
|1
|620
|Wang, Jun (SFC:AXF699) 王俊
|3,455
|18
|2,336
|0
|4,338
|10,147
|2
|621
|Lung, Fanny Ngan Yee 龍雁儀
|0
|5,227
|3,405
|1,513
|0
|10,145
|1
|622
|Lo, Victor Chung Wing 羅仲榮
|10
|8,652
|862
|613
|0
|10,137
|1
|623
|Xu, Wangang (1965) 徐萬剛
|0
|2,032
|7,972
|117
|0
|10,122
|1
|624
|Chan, Bernard Charnwut 陳智思
|2,654
|5,728
|1,470
|264
|0
|10,116
|6
|625
|Ang, Lawrence Siu Lun 洪少倫
|0
|4,306
|1,457
|37
|4,293
|10,094
|1
|626
|Niu, Zhanbin 牛占斌
|0
|10,071
|0
|18
|0
|10,089
|1
|627
|Liu, Weiping (1978) 劉衛平
|0
|9,992
|0
|89
|0
|10,081
|1
|628
|Liu, Fuping 劉福平
|0
|9,992
|0
|88
|0
|10,080
|1
|629
|Zou, Jianlong 鄒劍龍
|171
|194
|0
|6
|9,708
|10,079
|1
|630
|Xu, Tao (1973) 徐濤
|0
|2,032
|7,972
|71
|0
|10,076
|1
|631
|Tang, Zhen Ming 唐振明
|0
|4,067
|1,018
|71
|4,912
|10,069
|1
|632
|Ng, Kenneth Kar Wai 吳家煒
|25
|6,867
|1,611
|322
|1,235
|10,060
|1
|633
|Chu, Lam Yiu 朱林瑤
|10,056
|0
|0
|0
|0
|10,056
|1
|634
|Ma, Lixiong (1974) 馬立雄
|0
|0
|0
|0
|10,050
|10,050
|1
|635
|Li, Jialin (1962) 李佳林
|0
|5,460
|4,540
|18
|0
|10,018
|1
|636
|Peng, Cheng (1982) 彭程
|0
|2,767
|7,174
|77
|0
|10,018
|1
|637
|Wang, Bernard Yangbin 王揚斌
|0
|4,295
|0
|0
|5,720
|10,015
|1
|638
|Liu, Dong (1977) 劉冬
|0
|1,866
|429
|71
|7,646
|10,012
|1
|639
|Leong, Angela On Kei 梁安琪
|7,700
|0
|2,300
|0
|0
|10,000
|1
|640
|Gu, Junying 顧軍營
|0
|1,863
|8,057
|71
|0
|9,991
|1
|641
|Yang, Minghui (1964) 楊明輝
|0
|2,433
|7,004
|553
|0
|9,990
|1
|642
|Collins, Edgar Dowse
|0
|6,846
|1,202
|0
|1,934
|9,982
|1
|643
|Sheehan, Michael James (1968-12)
|220
|6,710
|2,965
|75
|0
|9,969
|1
|644
|Doo, William Junior Guilherme 杜家駒
|1,505
|5,124
|2,472
|378
|480
|9,959
|3
|645
|Wong, Nancy Lan Sze 黃蘭詩
|55
|909
|8,936
|40
|0
|9,940
|1
|646
|Ieong, Un 楊淵
|0
|6,020
|3,633
|282
|0
|9,935
|1
|647
|Lam, Patrick Wai Hon 林煒瀚
|288
|6,054
|2,966
|605
|0
|9,913
|1
|648
|Li, Jun (1978) 李駿
|452
|1,945
|2,286
|64
|5,155
|9,902
|1
|649
|Fok, Eric Chi Tak 霍志德
|0
|7,300
|0
|0
|2,600
|9,900
|2
|650
|Zhu, Rongbin 朱榮斌
|0
|1,566
|0
|24
|8,301
|9,891
|1
|651
|Bi, Mingwei 畢明偉
|0
|5,236
|2,771
|117
|1,766
|9,890
|1
|652
|Zhang, Youjun (1965) 張佑君
|0
|2,704
|6,618
|553
|0
|9,875
|1
|653
|Lau, Tat Man (1968) 劉達民
|0
|3,833
|3,828
|138
|2,069
|9,868
|1
|654
|Lai, Zhiyong (1972) 賴智勇
|219
|1,742
|3,164
|16
|4,726
|9,866
|1
|655
|Cheng, Chung Hing 鄭松興
|0
|9,830
|0
|32
|0
|9,862
|2
|656
|Lin, Weidong (1982) 林偉棟
|0
|1,464
|452
|77
|7,861
|9,853
|1
|657
|Li, Zixue 李自學
|0
|2,076
|7,724
|46
|0
|9,846
|1
|658
|Kwok, Adam Kai Fai 郭基煇
|300
|6,990
|2,530
|20
|0
|9,840
|1
|659
|Lim, Jess Bee Choo 林美珠
|0
|2,774
|6,957
|97
|0
|9,829
|1
|660
|Chee, Joseph Ying Keung 徐應強
|390
|8,632
|350
|437
|0
|9,809
|1
|661
|Zhang, Yuchen (1975) 張宇晨
|203
|5,218
|856
|170
|3,346
|9,793
|1
|662
|Sun, Le (1981) 孫樂
|0
|1,147
|0
|71
|8,561
|9,779
|1
|663
|Lee, Roger Chak Cheong 李澤昌
|390
|7,390
|1,155
|427
|414
|9,776
|1
|664
|Xie, Deren 謝德仁
|625
|0
|0
|0
|9,115
|9,740
|2
|665
|Wu, Wende 吳文德
|452
|1,945
|2,286
|64
|4,982
|9,729
|1
|666
|Sharpe, Rebecca Jane (1971-04) 沈碧嘉
|0
|5,273
|3,552
|889
|0
|9,714
|1
|667
|Wang, Peter Kin Chung 汪建中
|377
|5,478
|3,603
|253
|0
|9,711
|2
|668
|Zhang, Xiaolu (1967) 張曉路
|0
|4,757
|4,937
|0
|0
|9,694
|1
|669
|Tsang, Ricky Chi Ming 曾智明
|0
|5,642
|4,028
|18
|0
|9,688
|1
|670
|Nie, Guoming 聶國明
|2,360
|1,265
|6,000
|51
|0
|9,676
|1
|671
|Sun, Yu (1973-02-25) 孫煜
|0
|6,313
|3,320
|0
|0
|9,633
|1
|672
|Xiong, Jun (1974) 熊俊
|0
|4,762
|3,105
|172
|1,562
|9,600
|1
|673
|Wang, Yu (1977) 王愚
|0
|1,219
|711
|169
|7,470
|9,570
|1
|674
|Tang, Moon Wah 鄧滿華
|0
|6,200
|3,300
|0
|0
|9,500
|1
|675
|Li, Xiaopeng (1969) 李曉鵬
|0
|6,825
|0
|42
|2,624
|9,491
|1
|676
|Kwok, Christopher Kai Wang 郭基泓
|599
|6,170
|2,690
|20
|0
|9,479
|3
|677
|Wong, Chi Kuen (1965) 黃志權
|0
|4,771
|3,128
|220
|1,355
|9,474
|2
|678
|Xie, Yuehui 謝粵輝
|0
|3,853
|5,532
|89
|0
|9,474
|1
|679
|Jin, Enlin 金恩林
|0
|1,685
|443
|84
|7,254
|9,466
|1
|680
|Kee, Martin Wai Ngai 紀偉毅
|200
|1,863
|2,753
|895
|3,752
|9,463
|1
|681
|Li, Zheng (1977) 李崢
|0
|2,323
|2,676
|47
|4,403
|9,449
|1
|682
|Chan, Kevin Kwok Pong 陳國邦
|250
|4,143
|5,000
|18
|0
|9,411
|1
|683
|Li, Jun (Greentown) 李軍
|361
|2,489
|1,065
|134
|5,358
|9,407
|1
|684
|Weng, Xiaolu 翁曉路
|0
|3,397
|395
|128
|5,473
|9,393
|1
|685
|FitzPatrick, Mark Thomas
|0
|3,258
|2,070
|234
|3,820
|9,382
|1
|686
|Lam, Yin Kee 林賢奇
|0
|8,111
|1,204
|18
|0
|9,333
|1
|687
|Long, Jing (1973) 龍經
|0
|2,310
|1,019
|52
|5,949
|9,331
|1
|688
|Chen, Tsien Hua 陳建華
|75
|6,220
|2,409
|620
|0
|9,324
|1
|689
|Siu, Tit Lung 邵鐵龍
|0
|8,400
|0
|924
|0
|9,324
|1
|690
|Siu, Yuk Lung 邵玉龍
|0
|8,400
|0
|924
|0
|9,324
|1
|691
|Chao, Cecil Sze Tsung 趙世曾
|0
|9,310
|0
|0
|0
|9,310
|1
|692
|Chan, Kevin Lap Jin 陳立展
|300
|8,200
|0
|0
|793
|9,293
|1
|693
|Pang, Tak Chung 彭德忠
|0
|6,762
|2,500
|0
|0
|9,262
|1
|694
|Geng, Zhongqiang 耿忠強
|452
|1,945
|2,286
|64
|4,507
|9,254
|1
|695
|Liu, Ming (1976) 劉明
|0
|1,023
|78
|52
|8,076
|9,229
|1
|696
|Cheong, Kheng Lim 鍾瓊林
|150
|7,654
|1,400
|0
|0
|9,204
|2
|697
|Lam, Ka Wing (1960) 林嘉榮
|0
|7,838
|1,329
|36
|0
|9,203
|1
|698
|Zheng, Jie (1969) 鄭捷
|0
|6,999
|2,032
|161
|0
|9,193
|1
|699
|Lam, Jeffrey Kin Fung 林健鋒
|5,571
|0
|1,400
|0
|2,206
|9,177
|10
|700
|Zhang, Zhuobing 張卓兵
|0
|4,335
|3,105
|172
|1,562
|9,174
|1
|701
|Hung, Yau Lit 洪游歷
|0
|9,100
|0
|54
|0
|9,154
|1
|702
|Li, Ming (Sino-Ocean) 李明
|0
|7,843
|0
|1,308
|0
|9,151
|1
|703
|Chiang, Harvey Yi Min 蔣以民
|328
|1,172
|5,921
|31
|1,687
|9,140
|1
|704
|Matsuhisa, Terumoto 松久晃基
|184
|0
|0
|0
|8,933
|9,117
|1
|705
|Chen, Jinghe 陳景河
|0
|3,387
|5,632
|69
|0
|9,088
|1
|706
|Liu, Thomas Sai Keung 廖世強
|7,855
|1,145
|0
|0
|77
|9,077
|2
|707
|Zou, Laichang 鄒來昌
|0
|3,387
|5,475
|214
|0
|9,077
|1
|708
|Cheng, Francis Cho Ying 鄭祖瀛
|130
|4,990
|3,950
|0
|0
|9,070
|2
|709
|Yang, Rui (1977) 楊蕊
|0
|3,947
|3,359
|124
|1,639
|9,069
|1
|710
|Si, De (1988) 司德
|0
|2,123
|339
|71
|6,527
|9,061
|1
|711
|Yao, Sheng (1975) 姚盛
|0
|5,236
|0
|0
|3,811
|9,047
|1
|712
|Ye, Fan (1971) 葉帆
|0
|683
|8,354
|8
|0
|9,045
|1
|713
|Hou, Xiaohai 侯孝海
|0
|2,100
|6,785
|147
|0
|9,031
|1
|714
|Meng, Guangyin 孟廣銀
|4,800
|4,200
|0
|18
|0
|9,018
|1
|715
|Tu, Jianhua 涂建華
|0
|4,000
|5,000
|18
|0
|9,018
|1
|716
|Taniguchi, Hisanori 谷口久徳
|8,957
|0
|0
|59
|0
|9,016
|1
|717
|Chan, Eva Kim Yung 陳劍瑢
|297
|8,648
|0
|70
|0
|9,015
|1
|718
|Dou, Changlin 竇昌林
|0
|3,994
|1,326
|358
|3,331
|9,010
|1
|719
|Yung, Lincoln Chu Kuen 榮智權
|194
|6,386
|2,389
|18
|0
|8,987
|2
|720
|Chau, Stephen Kam Kun 鄒金根
|144
|6,397
|1,800
|626
|0
|8,967
|1
|721
|Kan, Billy Albert Che Kin 簡志堅
|10
|0
|0
|0
|8,932
|8,942
|1
|722
|Coughlan, Ian Michael 高哲恒
|0
|6,452
|0
|114
|2,368
|8,934
|1
|723
|Chan, Wing On (1958) 陳永安
|120
|8,149
|643
|14
|0
|8,926
|1
|724
|Mu, Rongjun 穆榮均
|0
|4,798
|0
|0
|4,104
|8,902
|1
|725
|Li, Qing (1974) 李青
|0
|8,258
|564
|75
|0
|8,897
|1
|726
|Wang, Yueou 王粵鷗
|0
|2,700
|6,174
|18
|0
|8,892
|1
|727
|Worgan, Mark Stuart 溫敬賢
|0
|4,974
|3,500
|407
|0
|8,881
|1
|728
|Chiu, Winnie Wing Kwan 邱詠筠
|25
|8,811
|0
|18
|0
|8,854
|1
|729
|Hui, Albert Wing Ho 許永浩
|0
|7,520
|1,269
|54
|0
|8,843
|3
|730
|Ting, Kit Chung 丁傑忠
|10
|6,975
|1,850
|0
|0
|8,835
|1
|731
|Nam, Kwok Lun 藍國倫
|0
|4,800
|4,000
|18
|0
|8,818
|1
|732
|Yang, Zeyun (1988) 楊澤雲
|0
|904
|225
|43
|7,641
|8,812
|1
|733
|Leung, Tsz Chung 梁子冲
|0
|1,340
|0
|18
|7,416
|8,774
|1
|734
|Chau, Kwok Keung 鄒國強
|957
|2,437
|0
|18
|5,360
|8,772
|5
|735
|Zhang, Hwo Jie 張傑
|240
|6,029
|2,480
|18
|0
|8,767
|2
|736
|Liu, Ken
|4,441
|0
|4,323
|0
|0
|8,764
|1
|737
|Lu, Yuguang 盧煜光
|0
|3,285
|5,400
|72
|0
|8,757
|1
|738
|Zhang, Jincai 章錦才
|171
|2,096
|0
|112
|6,378
|8,757
|1
|739
|Zhang, Cheng Fei 張成飛
|8,755
|0
|0
|0
|0
|8,755
|1
|740
|Yang, Silas Siu Shun 楊紹信
|2,488
|0
|0
|0
|6,260
|8,748
|4
|741
|Chung, Simon Yuk Sing 鍾育升
|0
|4,328
|3,821
|582
|0
|8,731
|1
|742
|Xu, Yuan (1975) 許元
|746
|4,469
|909
|78
|2,524
|8,726
|1
|743
|Leung, Julia Fung Yee 梁鳳儀
|0
|6,470
|1,675
|565
|0
|8,710
|1
|744
|Ho, Cheuk Fai (1946) 何焯輝
|0
|4,807
|3,901
|0
|0
|8,708
|2
|745
|Liao, Christobelle Yi Ching 廖宜菁
|0
|4,868
|3,360
|475
|0
|8,703
|1
|746
|Li, Song (1957) 李松
|0
|5,742
|289
|0
|2,672
|8,702
|1
|747
|Wei, Hong Chen 魏宏丞
|799
|6,141
|1,761
|0
|0
|8,702
|1
|748
|Zeman, Allan 盛智文
|3,391
|0
|0
|0
|5,301
|8,692
|7
|749
|Ma, Chi Wing (1969) 馬志榮
|0
|8,270
|0
|418
|0
|8,688
|1
|750
|Jiang, Hua (1978) 姜華
|0
|2,521
|1,323
|138
|4,703
|8,685
|1
|751
|Lu, Chris Xiangyang 呂向陽
|0
|2,533
|435
|79
|5,638
|8,685
|1
|752
|Tang, Ho Hong 鄧灝康
|0
|4,305
|4,361
|18
|0
|8,684
|1
|753
|Zhang, Haitao (1969) 張海濤
|0
|4,453
|4,200
|28
|0
|8,681
|1
|754
|Teo, Siong Seng 張松聲
|953
|3,742
|3,797
|187
|0
|8,679
|2
|755
|Vadera, Shriti Vinodkant
|7,609
|1,070
|0
|0
|0
|8,679
|1
|756
|Cheung, Paul Chi Kin 張子建
|0
|3,423
|5,000
|216
|0
|8,639
|1
|757
|Cheah, Cheng Hye 謝清海
|1,683
|6,922
|0
|0
|0
|8,605
|2
|758
|Hu, Mary Chaohong 胡朝紅
|0
|3,101
|745
|0
|4,757
|8,603
|1
|759
|Hu, Zuoxiong 胡祚雄
|0
|677
|0
|46
|7,861
|8,584
|1
|760
|Zhang, Weiping (1964) 張衛平
|0
|8,286
|0
|0
|277
|8,563
|1
|761
|Wu, Kebo 伍克波
|7,388
|1,062
|0
|109
|0
|8,559
|1
|762
|Lin, Zhong (1968) 林中
|1,217
|4,267
|3,048
|18
|0
|8,550
|2
|763
|Zhou, Huijing 周慧晶
|0
|6,909
|1,075
|550
|0
|8,534
|1
|764
|Lau, Fiona Yeuk Hung 劉若虹
|99
|4,376
|1,737
|116
|2,203
|8,531
|2
|765
|Zhang, Yaohua (1972) 張耀華
|0
|6,029
|2,480
|18
|0
|8,527
|1
|766
|Lim, Lawrence Fung Chor 林方宙
|0
|3,751
|4,703
|65
|0
|8,519
|1
|767
|Jiang, Peizhen 江佩珍
|0
|3,208
|5,217
|90
|0
|8,515
|1
|768
|Cheng, Wilson Kam Biu 鄭錦標
|200
|2,300
|5,900
|100
|0
|8,500
|1
|769
|Liu, Jun (TOT Biopharm) 劉軍
|0
|4,206
|152
|103
|4,037
|8,498
|1
|770
|Fu, Ivan Chin Shing 符展成
|1,000
|6,825
|0
|90
|572
|8,487
|1
|771
|Lu, Patrick Yang 陸陽
|0
|4,023
|0
|156
|4,304
|8,484
|1
|772
|Zhang, Da (1981) 張達
|0
|3,372
|2,777
|124
|2,187
|8,460
|1
|773
|Chan, Eddie Yuk Mau 陳育懋
|0
|2,765
|5,671
|16
|0
|8,452
|1
|774
|Tan, Jessica Sin Yin 陳心穎
|0
|6,481
|1,921
|49
|0
|8,451
|3
|775
|Lam, Lester Hau Yin 林孝賢
|0
|8,356
|0
|90
|0
|8,446
|4
|776
|Ng, Choi Wah 吳彩華
|6,094
|2,322
|0
|18
|0
|8,434
|1
|777
|Pang, Derrick Yat Bond 彭一邦
|0
|6,979
|0
|60
|1,393
|8,432
|1
|778
|Tai, Sai Ho 戴世豪
|100
|2,372
|5,600
|356
|0
|8,428
|2
|779
|Wei, Hong Ming 魏宏名
|799
|5,928
|1,697
|0
|0
|8,424
|1
|780
|Gibb, Gregory Dean 計葵生
|0
|5,848
|2,527
|49
|0
|8,423
|1
|781
|Lam, Will Gee Yu 林知譽
|200
|4,200
|4,000
|18
|0
|8,418
|1
|782
|Hughes, Gregory Thomas Forrest 韓兆傑
|0
|4,378
|3,578
|451
|0
|8,407
|1
|783
|Wang, Qingxi (1966) 王慶喜
|64
|2,088
|1,219
|120
|4,906
|8,398
|1
|784
|Cho, Tak Wong 曹德旺
|0
|7,302
|1,084
|0
|0
|8,386
|1
|785
|Ren, Jinsheng 任晉生
|0
|5,667
|2,667
|50
|0
|8,383
|1
|786
|Tan, Yong Nang 陳榮南
|0
|6,485
|0
|67
|1,823
|8,374
|1
|787
|Lee, Ernest Tze Yan 李子仁
|0
|8,281
|0
|54
|0
|8,335
|2
|788
|Tong, Charles Chi Kar 湯子嘉
|0
|8,294
|0
|18
|0
|8,312
|1
|789
|Lin, George Chien Cheng 林潔誠
|219
|4,270
|2,498
|18
|1,293
|8,298
|2
|790
|Fung, Yui Kong 馮銳江
|0
|4,495
|3,471
|325
|0
|8,291
|1
|791
|Liu, Jinlan (1949) 劉錦蘭
|0
|3,161
|4,741
|0
|382
|8,284
|1
|792
|Cao, Hongling 曹鴻玲
|0
|3,217
|2,297
|342
|2,414
|8,270
|1
|793
|Lam, Foo Wah 林富華
|200
|5,070
|3,000
|0
|0
|8,270
|1
|794
|Stone, Ian Charles
|1,227
|0
|0
|0
|7,043
|8,270
|1
|795
|Li, Xin (1971) 李欣
|0
|2,268
|5,827
|174
|0
|8,269
|2
|796
|Lui, Paul Yau Chun 呂友進
|0
|2,731
|5,253
|265
|0
|8,249
|1
|797
|Yan, Yunhua 閰蘊華
|0
|765
|7,436
|47
|0
|8,249
|1
|798
|Lin, Feng (CIFI Holdings) 林峰
|0
|4,863
|3,048
|165
|155
|8,231
|2
|799
|Lai, Ni Quiaque 黎汝傑
|0
|7,207
|292
|730
|0
|8,229
|1
|800
|An, David 戴偉
|0
|8,167
|0
|60
|0
|8,227
|1
|801
|Wu, Po Sum 胡葆森
|3,064
|5,158
|0
|0
|0
|8,222
|2
|802
|Wong, Shirley Hau Yeung 王巧陽
|55
|1,060
|7,055
|47
|0
|8,217
|1
|803
|Li, Brian Yiu Cheung 李耀祥
|10
|5,057
|2,724
|411
|0
|8,202
|1
|804
|Kong, Fanxing (1963) 孔繁星
|0
|5,275
|2,822
|73
|0
|8,171
|2
|805
|Yau, Kwok Fai (Ir, 1966) 游國輝
|0
|3,951
|4,200
|18
|0
|8,169
|1
|806
|Chan, Hoi Sow 陳海壽
|0
|8,151
|0
|0
|0
|8,151
|1
|807
|Chu, Shik Pui 朱錫培
|220
|5,483
|822
|274
|1,347
|8,146
|1
|808
|Mui, Gary Ho Cheung 梅浩彰
|0
|720
|7,000
|18
|404
|8,142
|1
|809
|So, Louis Chun Ki 蘇俊祺
|0
|8,123
|0
|18
|0
|8,141
|1
|810
|Luo, Qiuping 羅秋平
|500
|7,603
|0
|18
|0
|8,121
|1
|811
|Lam, Well Din Yu 林典譽
|200
|3,900
|4,000
|18
|0
|8,118
|1
|812
|Tse, Edmund Sze Wing 謝仕榮
|6,968
|1,148
|0
|0
|0
|8,116
|2
|813
|Chan, Tsan Lam 陳燦林
|0
|8,093
|0
|18
|0
|8,111
|1
|814
|Fok, Timothy Tsun Ting 霍震霆
|7,200
|0
|900
|0
|0
|8,100
|1
|815
|Li, Xiaoping (1952) 李曉平
|0
|6,290
|1,800
|0
|0
|8,090
|1
|816
|Di, Jingmin 邸京敏
|157
|7,874
|0
|55
|0
|8,086
|1
|817
|Yim, Raymond Chun Leung 嚴振亮
|2,699
|0
|660
|166
|4,520
|8,045
|3
|818
|Hoffmann, André Joseph
|0
|5,640
|2,397
|0
|0
|8,037
|1
|819
|Lung, Donald Andrew 龍振國
|0
|3,847
|454
|18
|3,718
|8,037
|1
|820
|Xi, Xiaojie 席曉捷
|0
|2,050
|827
|25
|5,134
|8,037
|1
|821
|Xin, Yue Jiang 辛悅江
|0
|4,230
|3,800
|0
|0
|8,030
|1
|822
|Huang, Xiangbin 黃祥彬
|0
|7,878
|0
|137
|0
|8,014
|1
|823
|He, Haijian 何海建
|314
|1,987
|166
|0
|5,544
|8,011
|2
|824
|Shen, Weiming (1953)
|0
|3,578
|4,195
|234
|0
|8,007
|1
|825
|Ding, Xueqing 丁學清
|0
|1,754
|5,506
|745
|0
|8,005
|1
|826
|Pan, Rongrong (1978) 潘蓉容
|0
|6,387
|0
|77
|1,529
|7,993
|2
|827
|Zhang, Ruilin 張瑞霖
|0
|5,561
|2,390
|18
|0
|7,969
|1
|828
|Fok, Hau Fai 霍厚輝
|0
|3,600
|4,300
|18
|0
|7,918
|1
|829
|Lai, Shixian 賴世賢
|226
|1,693
|0
|104
|5,887
|7,910
|2
|830
|Chen, Tiffany Ming Yin 陳明英
|0
|7,909
|0
|0
|0
|7,909
|1
|831
|Chien, David 錢永勛
|0
|6,312
|1,578
|16
|0
|7,906
|1
|832
|Zhang, Hong (IGG) 張竑
|746
|4,073
|772
|78
|2,235
|7,904
|1
|833
|Che, Fengsheng 車馮升
|0
|7,902
|0
|0
|0
|7,902
|1
|834
|So, Ambrose Shu Fai 蘇樹輝
|7,301
|0
|600
|0
|0
|7,901
|3
|835
|Cui, Zhihui (1976) 崔志輝
|0
|3,815
|1,875
|120
|2,070
|7,880
|1
|836
|Gan, Wee Sean 顏為善
|48
|6,565
|1,234
|28
|0
|7,875
|1
|837
|Zhu, Baoquan (1974) 朱保全
|0
|1,258
|6,489
|114
|0
|7,861
|1
|838
|Liu, Tangzhi 劉棠枝
|700
|3,441
|3,594
|123
|0
|7,858
|1
|839
|Ando, Kiyotaka 安藤清隆
|0
|6,578
|0
|0
|1,268
|7,846
|1
|840
|Li, Dahai 李大海
|0
|2,198
|697
|49
|4,897
|7,840
|1
|841
|Chen, Hsiao Ying (1963) 陳小影
|0
|3,936
|3,351
|545
|0
|7,832
|1
|842
|Dong, Jinggui 董經貴
|0
|7,723
|0
|99
|0
|7,822
|1
|843
|Yao, Andrew Cho Fai 姚祖輝
|252
|5,593
|1,950
|18
|0
|7,813
|3
|844
|Sui, Ziye 隋滋野
|0
|2,137
|745
|173
|4,757
|7,812
|1
|845
|Tong, Youzhi 童友之
|614
|6,853
|283
|52
|0
|7,802
|1
|846
|Tang, Hing Keung (1957) 鄧興強
|0
|3,783
|4,000
|14
|0
|7,797
|1
|847
|Shen, Chongfeng 沈崇鋒
|0
|3,539
|2,726
|63
|1,468
|7,796
|1
|848
|Zhang, Shengman 章晟曼
|196
|6,900
|511
|0
|184
|7,791
|4
|849
|Zhang, Yuan Fu 張元福
|997
|6,776
|0
|17
|0
|7,790
|1
|850
|Allen, Nicholas Charles (1955) 聶雅倫
|6,653
|0
|0
|0
|1,122
|7,775
|3
|851
|Chen, Yuguo (1960) 陳餘國
|0
|7,767
|0
|0
|0
|7,767
|1
|852
|Xu, Ting (1973) 徐霆
|0
|7,392
|242
|130
|0
|7,764
|1
|853
|Cheung, Vicky Ping Chuen 張炳銓
|0
|6,238
|1,244
|270
|0
|7,752
|1
|854
|Liu, Jianxiong (1970) 劉劍雄
|0
|3,580
|4,064
|89
|0
|7,733
|1
|855
|Guo, Wei (1963-02) 郭為
|226
|5,419
|2,057
|18
|0
|7,720
|2
|856
|Kan, Simon Sze Man 簡士民
|0
|5,223
|2,176
|311
|0
|7,710
|1
|857
|Siu, Paul Yin Tong 蕭保羅
|0
|7,690
|0
|0
|0
|7,690
|1
|858
|Sheng, Ye 盛曄
|163
|702
|2,531
|77
|4,209
|7,681
|1
|859
|Wong, Cho Tung 王祖同
|0
|1,387
|0
|0
|6,274
|7,661
|1
|860
|Wang, Donglei (1964-01) 王冬雷
|297
|7,226
|0
|133
|0
|7,656
|1
|861
|Tin, Victor Sio Un 田兆源
|18
|6,308
|1,301
|24
|0
|7,651
|1
|862
|Tang, Weihua 湯衛華
|163
|822
|2,376
|77
|4,209
|7,646
|1
|863
|Liu, Jianhong (1968) 劉建紅
|0
|6,425
|0
|289
|927
|7,641
|1
|864
|Wang, Xingshan 王興山
|0
|6,928
|0
|119
|593
|7,639
|1
|865
|Lim, Winston Fung Yee 林芳宇
|0
|3,751
|3,828
|53
|0
|7,632
|1
|866
|Gong, Wei (1974) 宮偉
|0
|734
|1,468
|167
|5,242
|7,610
|1
|867
|Yu, Qingming 于清明
|0
|2,585
|4,780
|238
|0
|7,603
|1
|868
|Lim, Sandy Seow Yen 林小燕
|0
|3,704
|3,828
|53
|0
|7,585
|1
|869
|Or, Naam 柯枬
|0
|5,064
|2,500
|18
|0
|7,582
|1
|870
|Tse, Kam Keung 謝錦強
|0
|5,270
|2,137
|18
|157
|7,582
|1
|871
|Ma, Mabelle Suk Ching 馬淑貞
|0
|4,588
|2,465
|514
|0
|7,567
|1
|872
|Gu, Zhongli 顧中立
|0
|6,094
|1,271
|200
|0
|7,565
|1
|873
|Heung, Charles Wah Keung 向華強
|0
|7,560
|0
|0
|0
|7,560
|1
|874
|Forese, James Anthony 傅偉思
|7,549
|10
|0
|0
|0
|7,559
|1
|875
|Wu, Bingqi 吳秉琪
|0
|1,853
|5,561
|145
|0
|7,558
|1
|876
|Yu, Wu (1967) 于武
|0
|2,767
|4,650
|139
|0
|7,556
|1
|877
|Su, Huiqing 蘇惠清
|0
|562
|6,832
|158
|0
|7,552
|1
|878
|Chih, Yu Yang 池育陽
|0
|1,773
|5,773
|0
|0
|7,546
|1
|879
|Chan, Martin Man Yuen 陳文遠
|45
|3,484
|1,800
|174
|2,040
|7,543
|1
|880
|Lin, Feng (1971) 林峰
|0
|1,986
|3,434
|135
|1,985
|7,540
|2
|881
|Zhang, Jianhua (1974) 張建華
|0
|6,029
|1,480
|18
|0
|7,527
|1
|882
|Tse, Kam Pang 謝錦鵬
|612
|6,902
|0
|0
|0
|7,514
|2
|883
|Kwok, Karl Chi Leung 郭志樑
|508
|6,501
|449
|18
|0
|7,476
|2
|884
|Wong, Ben Chung Mat 王忠秣
|70
|4,590
|2,814
|0
|0
|7,474
|1
|885
|Wang, Chuan Fu 王傳福
|0
|7,411
|0
|52
|0
|7,463
|2
|886
|Zhang, Dawei (1968) 張大為
|0
|2,223
|5,051
|174
|0
|7,447
|1
|887
|Pong, Wilson Wai San 龐維新
|6,720
|0
|700
|18
|0
|7,438
|1
|888
|Yan, Tao (1964) 顏濤
|0
|5,394
|0
|0
|2,042
|7,436
|1
|889
|Li, Yeqing (1963) 李葉青
|0
|5,947
|0
|0
|1,483
|7,431
|1
|890
|Liu, Winnie Wanting 劉晚亭
|0
|3,144
|3,708
|18
|549
|7,419
|1
|891
|Shi, Futao 石富濤
|214
|3,217
|353
|44
|3,580
|7,409
|1
|892
|Du, Dexiang 杜德祥
|443
|2,635
|4,315
|15
|0
|7,408
|1
|893
|Ye, Mingjie (1978) 葉明杰
|0
|2,849
|0
|0
|4,557
|7,407
|2
|894
|Ng, Chi Ho (1949) 吳自豪
|0
|4,342
|2,500
|554
|0
|7,396
|1
|895
|Ji, Kun (1975) 冀坤
|0
|2,402
|975
|52
|3,956
|7,385
|1
|896
|Lin, Sanjiu 林三九
|361
|1,849
|1,996
|104
|3,062
|7,372
|1
|897
|Gao, Nianshu 高念書
|0
|3,968
|3,338
|64
|0
|7,371
|1
|898
|Tin, Carol Yat Yu 田一妤
|1,083
|2,788
|1,000
|18
|2,482
|7,371
|3
|899
|Xia, Michelle Yu 夏瑜
|0
|4,938
|2,427
|0
|0
|7,365
|1
|900
|Yu, Yi Fang 余毅昉
|0
|3,378
|846
|166
|2,964
|7,354
|1
|901
|Hung, Danny Cheung Shew 孔祥兆
|0
|4,060
|3,271
|17
|0
|7,348
|1
|902
|Chan, Yan Wing (1979) 陳恩永
|221
|7,108
|0
|18
|0
|7,347
|1
|903
|Lo, Dennis Hoi Yeung 羅開揚
|170
|6,528
|648
|0
|0
|7,346
|1
|904
|Liu, Yong (1969) 劉勇
|0
|2,461
|4,653
|228
|0
|7,342
|1
|905
|Kwok, Patrick Ping Ho 郭炳濠
|250
|5,356
|1,415
|319
|0
|7,340
|1
|906
|He, Ning (1961) 何寧
|0
|2,921
|2,032
|71
|2,315
|7,339
|1
|907
|Dong, Yi Ping 董義平
|0
|3,360
|846
|166
|2,964
|7,336
|1
|908
|Lee, Patrick Seng Wei 李成偉
|30
|3,633
|3,660
|0
|0
|7,323
|2
|909
|Shen, Difan 沈滌凡
|0
|1,685
|1,959
|43
|3,630
|7,318
|1
|910
|Qin, Yongming 秦永明
|0
|4,000
|3,300
|0
|0
|7,300
|1
|911
|Mon, Victor Chung Hung 孟振雄
|0
|5,982
|1,316
|0
|0
|7,298
|1
|912
|Zhu, Xiaohui (1970) 朱曉輝
|0
|1,739
|2,484
|149
|2,919
|7,291
|1
|913
|Cheung, Kwan Tar 張群達
|0
|2,760
|4,500
|27
|0
|7,287
|1
|914
|Wong, Tony Shik Ho 王錫豪
|0
|5,336
|1,928
|18
|0
|7,282
|1
|915
|Tang, Augustus Kin Wing 鄧健榮
|0
|0
|7,276
|0
|0
|7,276
|1
|916
|Cheong, Hooi Hong 鍾輝煌
|81
|5,312
|1,090
|780
|0
|7,263
|2
|917
|Yu, Linkang 喻霖康
|0
|1,833
|5,251
|177
|0
|7,261
|1
|918
|Cheung, Ka Ho (1983) 張家豪
|0
|1,800
|2,650
|90
|2,716
|7,256
|1
|919
|Chew, Seong Aun 周祥安
|0
|4,884
|2,171
|188
|0
|7,243
|2
|920
|Tse, Stephen Hsin 謝炘
|0
|2,323
|4,897
|18
|0
|7,239
|1
|921
|Lam, Ivy Oi Yan 林藹欣
|0
|1,950
|5,270
|18
|0
|7,238
|1
|922
|Tang, Fung Kwan 鄧鳳群
|0
|5,288
|1,504
|442
|0
|7,234
|1
|923
|Lee, John Luen Wai 李聯偉
|2,505
|2,640
|2,000
|72
|0
|7,217
|5
|924
|Tang, Thomas Wing Yung 鄧永鏞
|406
|6,090
|701
|18
|0
|7,215
|3
|925
|Chiu, Jenny Wai Han 趙慧嫻
|700
|6,100
|0
|400
|0
|7,200
|2
|926
|Yang, Ku (1969) 楊庫
|0
|4,362
|2,003
|30
|773
|7,169
|1
|927
|Zhu, Jianbiao 朱劍彪
|793
|6,357
|0
|18
|0
|7,168
|4
|928
|Chau, Lai Him 周禮謙
|0
|7,150
|0
|0
|0
|7,150
|1
|929
|Wang, Wenliang (1970) 王文亮
|0
|7,140
|0
|0
|0
|7,140
|1
|930
|Guo, Shiqing 郭世清
|0
|1,238
|5,727
|174
|0
|7,139
|2
|931
|Wu, Junhua (1978) 吳駿華
|0
|0
|0
|77
|7,061
|7,138
|1
|932
|Lin, Weiping (1958) 林衛平
|564
|2,871
|3,594
|106
|0
|7,136
|1
|933
|Wong, Nelson Wai Sing 黃偉昇
|4,118
|3,000
|0
|18
|0
|7,136
|1
|934
|Zhou, Jianli (1971) 周劍麗
|0
|1,585
|4,862
|671
|0
|7,118
|1
|935
|Siu, Muk Lung 蕭木龍
|0
|2,368
|4,730
|18
|0
|7,116
|1
|936
|Lee, Tat Hing 李達興
|0
|7,115
|0
|0
|0
|7,115
|1
|937
|Yeung, Kwok Mung 楊國猛
|50
|6,622
|0
|421
|0
|7,093
|1
|938
|Hong, Hao (1956) 洪浩
|0
|2,506
|4,380
|204
|0
|7,091
|1
|939
|Tung, Michael Koon Ming 董觀明
|90
|7,000
|0
|0
|0
|7,090
|1
|940
|Chak, Kin Man (1965) 翟健文
|64
|2,402
|2,846
|221
|1,535
|7,069
|1
|941
|Wu, Yiliang 吳亦亮
|0
|1,211
|339
|49
|5,467
|7,066
|1
|942
|Zeng, Yong (1973) 曾勇
|0
|3,774
|3,202
|90
|0
|7,066
|1
|943
|Sun, Yiu Kwong 孫耀江
|240
|6,741
|0
|0
|82
|7,063
|1
|944
|Wu, Zhixiang 吳志祥
|0
|3,670
|903
|52
|2,436
|7,061
|1
|945
|Wong, Peter Tat Tong 黃達堂
|0
|6,420
|188
|448
|0
|7,056
|1
|946
|Milavec, Robin Zane
|0
|7,023
|0
|0
|0
|7,023
|1
|947
|Liu, Tongyou (1967) 劉同友
|0
|3,790
|2,545
|158
|529
|7,022
|1
|948
|Yuen, Erica Mi Ming 袁彌明
|0
|5,003
|2,000
|18
|0
|7,021
|1
|949
|Jia, Hao (1970-03) 賈浩
|0
|2,457
|2,219
|77
|2,258
|7,011
|1
|950
|Zou, Gebing 鄒格兵
|306
|6,702
|0
|0
|0
|7,008
|1
|951
|Shum, David Hong Kuen 岑康權
|3,150
|3,556
|300
|0
|0
|7,006
|2
|952
|Chan, Sammy Yin Nin 陳延年
|0
|2,975
|4,003
|19
|0
|6,997
|1
|953
|Wong Yeung, Man Ying 王楊文瑛
|0
|718
|0
|0
|6,275
|6,993
|1
|954
|Xie, Ji 謝驥
|0
|1,780
|5,036
|174
|0
|6,990
|1
|955
|Li, Yongzhong 李永忠
|0
|1,520
|5,182
|104
|182
|6,987
|1
|956
|Liu, Xiang (1976) 劉祥
|0
|2,709
|4,064
|21
|191
|6,986
|1
|957
|Zhong, Yong (1971) 鍾勇
|0
|1,390
|1,617
|18
|3,961
|6,986
|1
|958
|Wang, Jingbo (1971) 汪靜波
|0
|2,580
|3,145
|16
|1,242
|6,982
|1
|959
|Chow, John Wai Wai 周偉偉
|25
|5,061
|1,023
|241
|618
|6,968
|1
|960
|Lu, Run Ting 盧閏霆
|0
|4,246
|2,720
|0
|0
|6,965
|1
|961
|Cheng, Shin How 鄭馨豪
|0
|6,931
|0
|18
|0
|6,949
|1
|962
|Wong, Lik Ping 王力平
|0
|6,930
|0
|18
|0
|6,948
|1
|963
|Lo, Howard Ching Ho 羅正豪
|0
|3,336
|3,422
|187
|0
|6,945
|1
|964
|Lim, Kiah Meng 林家名
|508
|5,614
|783
|36
|0
|6,941
|2
|965
|Lu, Lambert 呂聯樸
|40
|6,000
|0
|900
|0
|6,940
|1
|966
|Tan, Chee Beng
|183
|3,745
|2,958
|53
|0
|6,940
|1
|967
|Wang, Kevin Cheng 王成
|0
|0
|0
|0
|6,938
|6,938
|1
|968
|Hui, Sum Ping 許森平
|0
|6,915
|0
|18
|0
|6,933
|1
|969
|Liang, Dongke 梁棟科
|0
|1,490
|0
|130
|5,312
|6,932
|1
|970
|Dai, Xiaochang 戴曉暢
|0
|2,523
|0
|102
|4,289
|6,913
|1
|971
|Wang, Lin (Ubtech) 王琳
|0
|639
|0
|128
|6,140
|6,907
|1
|972
|Chan, So Kuen (1960) 陳素娟
|55
|4,070
|2,587
|180
|0
|6,892
|1
|973
|Chang, Desmond Kam Chuen 張錦泉
|0
|2,633
|3,992
|252
|0
|6,877
|1
|974
|Shiu, Kam Man 邵錦文
|120
|3,840
|2,899
|18
|0
|6,877
|1
|975
|Yang, Bingbing (1968) 楊冰冰
|0
|2,787
|4,076
|5
|0
|6,868
|1
|976
|Ho, Sammy Wai Yu 何慧餘
|0
|4,364
|2,500
|0
|0
|6,864
|1
|977
|Sun, Hongbin (1975-10-14) 孫洪斌
|1,103
|0
|0
|0
|5,754
|6,857
|5
|978
|Gao, Yu Ling 高玉玲
|0
|3,723
|0
|49
|3,080
|6,851
|1
|979
|Zhang, Qiang (1964) 張強
|0
|1,570
|0
|173
|5,107
|6,850
|1
|980
|Huang, Yimeng (1982) 黃一孟
|0
|1,510
|0
|46
|5,289
|6,846
|1
|981
|Lo, Peter Tak Shing 羅德承
|340
|4,890
|1,104
|18
|486
|6,838
|2
|982
|Lau, Chun Shun 劉晉嵩
|5,188
|0
|1,621
|17
|0
|6,827
|1
|983
|Lam, Lee George 林家禮
|6,823
|0
|0
|0
|0
|6,823
|15
|984
|Shen, Jessie 沈潔蕾
|746
|3,797
|273
|0
|2,004
|6,820
|1
|985
|Yu, Kai (1985) 喻愷
|0
|2,681
|0
|172
|3,965
|6,817
|1
|986
|Chen, Min (1981) 陳敏
|0
|2,067
|0
|108
|4,636
|6,812
|1
|987
|Liu, Winston Kam Fai 廖金輝
|200
|6,194
|0
|418
|0
|6,812
|1
|988
|Chen, Fei (1981) 陳菲
|0
|6,723
|0
|77
|0
|6,799
|1
|989
|Su, Xiao (1971) 蘇曉
|0
|6,723
|0
|77
|0
|6,799
|1
|990
|Yu, Yong (1977) 余勇
|0
|3,365
|3,353
|77
|0
|6,795
|1
|991
|Xiong, Youjun 熊友軍
|0
|1,238
|0
|52
|5,498
|6,788
|1
|992
|Wang, Jilei 王吉雷
|0
|1,191
|655
|77
|4,853
|6,776
|1
|993
|Dorfman, Robert David 杜勳明
|0
|4,355
|2,010
|402
|0
|6,767
|1
|994
|Li, Guiping (1965-01) 李貴平
|0
|1,807
|4,892
|54
|0
|6,753
|1
|995
|Wang, Austin Jesse 汪浩然
|0
|3,925
|1,138
|471
|1,217
|6,751
|1
|996
|Lau, Kam Sen 劉今晨
|160
|1,439
|5,135
|15
|0
|6,750
|1
|997
|Lau, Kam Shim 劉今蟾
|160
|1,439
|5,135
|15
|0
|6,750
|1
|998
|Xu, Bingbin 徐秉璸
|0
|2,776
|762
|77
|3,124
|6,739
|1
|999
|Wan, Wai Loi 尹惠來
|750
|5,983
|0
|0
|0
|6,733
|1
|1000
|Chin, John Francis
|0
|3,644
|485
|496
|2,105
|6,731
|1
|1001
|Ma, Philip Ching Yeung 馬清揚
|23
|5,992
|698
|18
|0
|6,731
|1
|1002
|Wong, Alice Nga Lai 黃雅麗
|0
|2,942
|3,500
|285
|0
|6,727
|1
|1003
|Xu, Xiaoou (1973) 徐曉鷗
|199
|6,438
|0
|77
|0
|6,714
|2
|1004
|Luan, Zhenjun 欒真軍
|0
|3,780
|2,730
|200
|0
|6,710
|1
|1005
|Qu, Ji Guang 曲繼廣
|0
|6,690
|0
|0
|0
|6,690
|1
|1006
|Ng, Yu Fai 吳宇輝
|120
|3,840
|2,698
|18
|0
|6,676
|1
|1007
|Hu, Gang (1974) 胡剛
|0
|1,361
|0
|29
|5,261
|6,652
|1
|1008
|Hong, Lei (1972) 洪蕾
|452
|1,488
|1,829
|64
|2,817
|6,649
|1
|1009
|Zhu, Wei Wei 朱偉偉
|0
|6,626
|0
|18
|0
|6,644
|1
|1010
|Guan, Yijun (1964) 關懿君
|120
|6,500
|0
|18
|0
|6,638
|1
|1011
|Zhao, Hongliang (1966) 趙洪亮
|0
|3,576
|0
|163
|2,893
|6,632
|1
|1012
|Lin, Hongfu (1974-04) 林泓富
|0
|2,438
|3,973
|214
|0
|6,626
|1
|1013
|Tsui, Kai Kwong 徐繼光
|0
|3,307
|3,300
|18
|0
|6,625
|1
|1014
|Hooy, Kok Wai 許國偉
|1,050
|0
|0
|0
|5,571
|6,621
|2
|1015
|Zou, Jianjun (1971-07) 鄒建軍
|0
|6,459
|0
|158
|0
|6,617
|1
|1016
|Li, Wai Keung (1979) 李偉強
|0
|3,579
|3,000
|36
|0
|6,615
|1
|1017
|Geiger, Reinold
|0
|5,324
|1,284
|0
|0
|6,608
|1
|1018
|Yau, Yuk Yin 游育燕
|0
|6,171
|416
|18
|0
|6,605
|1
|1019
|Ha, Frank Chun Shing 夏浚誠
|2,020
|3,548
|446
|64
|525
|6,603
|1
|1020
|Zhuang, Dan (1970) 莊丹
|0
|2,145
|3,274
|114
|1,069
|6,602
|1
|1021
|Li, Changjiang (1965) 李長江
|0
|6,548
|0
|53
|0
|6,601
|1
|1022
|Tsui, Edward Ying Chun 徐應春
|267
|6,030
|0
|301
|0
|6,598
|1
|1023
|Shen, Bo 沈波
|0
|1,565
|4,640
|208
|182
|6,595
|3
|1024
|Wong, Cho Fai 黃祖暉
|0
|4,491
|1,122
|18
|963
|6,594
|1
|1025
|Li, Zhong (1967) 李中
|245
|2,963
|1,900
|18
|1,464
|6,590
|2
|1026
|Lee, Loewe Bon Chi 李本智
|50
|6,521
|0
|18
|0
|6,589
|1
|1027
|Liang, Peng (1961) 梁朋
|0
|3,167
|0
|0
|3,414
|6,580
|1
|1028
|Tai, Janzen Chun Kit 戴進傑
|340
|6,194
|0
|45
|0
|6,579
|3
|1029
|Zhu, Huisong 朱輝松
|0
|1,891
|3,024
|135
|1,524
|6,575
|1
|1030
|Tang, Yanggang 唐陽剛
|108
|1,477
|4,904
|70
|0
|6,559
|1
|1031
|Peng, Bo (1968) 彭博
|78
|1,828
|0
|164
|4,484
|6,554
|2
|1032
|Saw, Say Pin 蘇雪冰
|0
|3,064
|1,469
|455
|1,566
|6,554
|1
|1033
|Lau, Yu Leung (1952) 劉與量
|256
|4,290
|2,000
|0
|0
|6,546
|2
|1034
|Wu, Xiang Dong (1968) 吳向東
|0
|6,505
|0
|37
|0
|6,542
|1
|1035
|Chang, Ken Fei Fu 張飛虎
|0
|3,503
|2,189
|18
|818
|6,528
|1
|1036
|Zhao, Xiaokai 趙曉凱
|0
|4,818
|1,630
|77
|0
|6,525
|1
|1037
|Chan, Wai Bun (1971) 陳偉彬
|0
|1,551
|1,082
|138
|3,743
|6,514
|1
|1038
|Lyu, Rong (1981) 呂蓉
|0
|1,286
|1,909
|78
|3,241
|6,514
|1
|1039
|Jia, Hui (1976) 賈惠
|0
|993
|709
|71
|4,735
|6,508
|1
|1040
|Zuo, Manlun 左滿倫
|6,468
|0
|0
|41
|0
|6,508
|2
|1041
|Zhou, Yuan (1979) 周元
|0
|6,424
|0
|77
|0
|6,500
|1
|1042
|Wei, Jian Jun 魏建軍
|0
|3,826
|2,636
|37
|0
|6,499
|1
|1043
|Yang, Xuegang (1964) 楊雪崗
|0
|6,428
|0
|71
|0
|6,499
|1
|1044
|Kwok, Jacquen Cheuk Kwan 郭卓君
|240
|4,599
|765
|18
|872
|6,494
|1
|1045
|Tang, Richard Yat Sun 鄧日燊
|500
|5,972
|0
|18
|0
|6,490
|3
|1046
|Kwok, Lester Chi Hang 郭志桁
|258
|5,796
|414
|18
|0
|6,486
|1
|1047
|Dong, Yang (1985) 董陽
|0
|1,293
|1,934
|17
|3,241
|6,485
|1
|1048
|Yung, On Wah 翁安華
|0
|4,113
|2,308
|0
|58
|6,479
|1
|1049
|Wang, Huaiyu 王懷玉
|64
|782
|4,065
|29
|1,535
|6,477
|1
|1050
|Jin, Yun (1975) 金雲
|0
|1,692
|0
|49
|4,729
|6,470
|1
|1051
|Tan, Glenn Chun Hong 陳駿鴻
|860
|5,502
|0
|102
|0
|6,464
|1
|1052
|Lin, Hongying 林紅英
|0
|2,438
|3,828
|191
|0
|6,457
|1
|1053
|Chua, Seng Hai 蔡成海
|0
|2,128
|4,256
|53
|0
|6,437
|1
|1054
|Chen, Benguang 陳本光
|0
|1,278
|4,311
|847
|0
|6,436
|1
|1055
|Tan, Stephen (1954) 陳智文
|905
|3,184
|2,200
|147
|0
|6,436
|4
|1056
|Yeung, David Chun Yue 楊振宇
|528
|360
|0
|18
|5,523
|6,429
|6
|1057
|Tsui, Wai Tim 徐偉添
|0
|2,779
|3,362
|265
|0
|6,406
|1
|1058
|Fan, Anthony Ren Da 范仁達
|4,291
|403
|0
|0
|1,711
|6,405
|11
|1059
|Verhoeven, Rogier Johannes Maria 尹顥璠
|50
|6,227
|0
|127
|0
|6,404
|1
|1060
|Athanasopoulos, Jim
|0
|3,179
|0
|78
|3,140
|6,398
|1
|1061
|Ngan, Pauline Po Ling 顏寶鈴
|120
|3,260
|3,000
|18
|0
|6,398
|1
|1062
|Ng, Thomas Fun Hung 伍寬雄
|0
|6,096
|0
|300
|0
|6,396
|1
|1063
|Wang, Jun You 王君友
|400
|5,668
|0
|38
|288
|6,394
|1
|1064
|Ma, Kevin Pak Wing 馬柏榮
|3,014
|226
|2,533
|29
|589
|6,391
|1
|1065
|Lin, Bo (1972) 林波
|169
|2,235
|1,338
|85
|2,559
|6,386
|1
|1066
|Yum, Matthew Chak Ming 任澤明
|0
|5,044
|0
|233
|1,100
|6,377
|1
|1067
|Zhang, Lianpeng 張連鵬
|2,594
|0
|3,783
|0
|0
|6,377
|1
|1068
|Qian, Jiannong 錢建農
|0
|2,032
|331
|0
|4,007
|6,369
|1
|1069
|Zhang, Zhichao (1979) 張智超
|0
|2,549
|3,725
|94
|0
|6,368
|1
|1070
|Sng, Chiew Huat 孫樹發
|715
|5,605
|0
|45
|0
|6,365
|1
|1071
|Cheung, Stan Tsang Kay 張曾基
|0
|4,095
|1,890
|378
|0
|6,363
|1
|1072
|Lam, Kenneth Kin Hing (SFC:ABV605) 林建興
|0
|5,200
|550
|0
|611
|6,361
|1
|1073
|Gan, Stephen Fock Wai 顏福偉
|48
|4,521
|1,186
|599
|0
|6,354
|1
|1074
|Chen, Xiaohua (1981) 陳小華
|295
|0
|0
|0
|6,057
|6,351
|1
|1075
|Poon, Chiu Kwok 潘昭國
|1,914
|2,709
|0
|1,726
|0
|6,349
|10
|1076
|Tam, Alan Siu Kei 譚肇基
|0
|4,945
|1,386
|18
|0
|6,349
|1
|1077
|Shek, Abraham Lai Him 石禮謙
|5,177
|106
|0
|0
|1,059
|6,342
|14
|1078
|Ching, Louis Man Chun 程民駿
|10
|5,928
|380
|18
|0
|6,336
|1
|1079
|Lai, Chun Tung 黎俊東
|230
|3,355
|2,681
|66
|0
|6,332
|2
|1080
|Kwan, Phileas Po Lam 關堡林
|0
|5,722
|376
|226
|0
|6,324
|2
|1081
|Wang, Hao (Mabpharm) 王皓
|0
|1,205
|0
|63
|5,050
|6,317
|1
|1082
|Chan, Eugene Yu Ching 陳宇澄
|0
|6,298
|0
|18
|0
|6,316
|1
|1083
|Zhang, Zhuoping (1971-06-03) 張卓平
|0
|2,967
|2,412
|930
|0
|6,309
|2
|1084
|Wong, Conrad Tin Cheung 黃天祥
|0
|5,183
|875
|238
|0
|6,296
|1
|1085
|Qian, Xueming 錢雪明
|1,897
|1,275
|244
|266
|2,598
|6,279
|1
|1086
|Xia, Jinjing 夏進京
|0
|1,352
|4,675
|0
|248
|6,276
|1
|1087
|Auyang, Bernard Pak Hong 歐陽伯康
|0
|6,241
|0
|18
|0
|6,259
|1
|1088
|Xie, Xionghui 謝雄輝
|0
|2,438
|3,585
|214
|0
|6,238
|1
|1089
|Law, Alex Kwok Leung 羅國樑
|0
|4,574
|1,644
|18
|0
|6,236
|1
|1090
|Lim, Alan Kui Teng 林桂廷
|0
|6,165
|0
|71
|0
|6,236
|1
|1091
|Lee, Kwok Bong 李國邦
|255
|3,698
|1,912
|370
|0
|6,235
|1
|1092
|Or, Huen 柯烜
|0
|3,715
|2,500
|18
|0
|6,233
|1
|1093
|Kwong, Gordon Che Keung 鄺志強
|3,526
|260
|1,400
|0
|1,040
|6,226
|7
|1094
|Lin, Tzung Liang 林宗良
|295
|5,930
|0
|0
|0
|6,224
|1
|1095
|Ye, Guofu 葉國富
|0
|4,390
|1,769
|54
|0
|6,213
|2
|1096
|Di Nello, Fabio
|300
|4,923
|988
|0
|0
|6,211
|1
|1097
|Morandin, Augusta
|300
|4,923
|988
|0
|0
|6,211
|1
|1098
|Tian, Ming (1961-01-24) 田明
|219
|5,991
|0
|0
|0
|6,210
|3
|1099
|Gu, Xiaobin 顧曉斌
|0
|6,149
|0
|60
|0
|6,209
|1
|1100
|Jiang, Xiangrong 江向榮
|0
|6,157
|0
|52
|0
|6,209
|1
|1101
|Cheuk, Clement Sin Cheong 卓善章
|0
|4,839
|1,350
|18
|0
|6,207
|1
|1102
|Chan, Abraham Yu Ling 陳宇齡
|0
|4,054
|18
|0
|2,133
|6,205
|1
|1103
|Hong, Liang (1974) 洪亮
|0
|2,221
|2,213
|124
|1,639
|6,197
|1
|1104
|Chia, Jean Yuan Jiun 謝媛君
|228
|3,195
|2,398
|100
|274
|6,195
|1
|1105
|Kong, Kwok Leung 江覺亮
|60
|4,216
|1,919
|0
|0
|6,195
|1
|1106
|Gao, Song (1971) 高嵩
|0
|4,475
|1,016
|181
|520
|6,192
|1
|1107
|Poon, Rocky Lock Kee 潘樂祺
|255
|4,122
|1,399
|413
|0
|6,189
|1
|1108
|Choi, Christina Fung Yee 蔡鳳儀
|0
|4,548
|1,182
|454
|0
|6,184
|1
|1109
|Zhang, Ning (1968-10) 張寧
|0
|4,969
|1,109
|101
|0
|6,180
|1
|1110
|Xu, Guoxiang (1962) 徐國祥
|3,387
|1,227
|1,564
|0
|0
|6,177
|1
|1111
|Song, Ziyi 宋子一
|0
|2,418
|310
|18
|3,423
|6,170
|1
|1112
|Wai, Siu Kee 衛少琦
|960
|1,200
|4,007
|0
|0
|6,167
|1
|1113
|Cheong, Chong Ling 鍾聰玲
|150
|5,726
|240
|48
|0
|6,164
|2
|1114
|Lv, Xiaoping (1961) 呂小平
|0
|4,046
|2,117
|0
|0
|6,163
|2
|1115
|Ma, Patrick Ching Hang 馬清鏗
|23
|5,649
|464
|18
|0
|6,154
|1
|1116
|Wu, Jianhui (1974-11) 吳健輝
|0
|2,438
|3,500
|214
|0
|6,153
|1
|1117
|Lee, James Yuen Kui 李源鉅
|50
|6,079
|0
|18
|0
|6,147
|1
|1118
|Lam, Kong (1964) 林剛
|365
|5,744
|0
|36
|0
|6,145
|1
|1119
|Choi, Yin On 蔡賢安
|0
|3,503
|767
|122
|1,746
|6,138
|1
|1120
|Lin, Bryan Xiaohui 林曉輝
|0
|6,120
|0
|18
|0
|6,138
|2
|1121
|Chan, Ringo Wing Kwong 陳榮光
|33
|5,393
|661
|42
|0
|6,129
|1
|1122
|Lau, Gary Yu Hee 劉汝熹
|10
|2,050
|4,069
|0
|0
|6,129
|1
|1123
|Toh, Melvin Kean Meng 杜健明
|75
|4,502
|1,109
|443
|0
|6,129
|1
|1124
|Cho, Man (1961) 左敏
|0
|847
|5,058
|0
|224
|6,128
|1
|1125
|Lee, Freddy Chun Kong 李進港
|10
|5,847
|0
|266
|0
|6,123
|1
|1126
|Fong, Jimmy Man Bun 方文彬
|0
|3,948
|1,913
|261
|0
|6,122
|1
|1127
|Ye, Tao (1966) 葉濤
|0
|2,732
|3,364
|8
|0
|6,104
|1
|1128
|Luo, Liang (1964) 羅亮
|0
|2,604
|3,387
|111
|0
|6,102
|1
|1129
|Chung, Chi Keung (1956) 鍾志強
|0
|4,975
|1,120
|0
|0
|6,095
|1
|1130
|Sullivan, Peter David 蘇利民
|844
|422
|4,000
|0
|828
|6,093
|1
|1131
|Luo, Lin (1967) 羅林
|0
|4,855
|1,163
|71
|0
|6,089
|1
|1132
|Chen, Jing (1972) 陳靜
|0
|2,472
|3,480
|135
|0
|6,088
|2
|1133
|Jiao, Chengyao 焦承堯
|0
|1,711
|1,541
|38
|2,791
|6,081
|1
|1134
|Clancy, Michael John (1955)
|234
|3,617
|2,055
|172
|0
|6,078
|1
|1135
|Siu, Winnie Wai Yee 蕭慧儀
|250
|4,125
|1,555
|148
|0
|6,078
|1
|1136
|Leung, Rico Chung Yin 梁仲賢
|0
|4,462
|1,160
|446
|0
|6,068
|1
|1137
|Xia, Zhang Zhua 夏章抓
|0
|3,497
|0
|49
|2,520
|6,066
|1
|1138
|Hao, Hengle 郝恒樂
|0
|3,152
|0
|67
|2,845
|6,063
|1
|1139
|Wu, Shaolun 吳少倫
|0
|2,833
|3,150
|72
|0
|6,055
|1
|1140
|Chen, Xiuzhu (1984) 陳秀珠
|78
|5,967
|0
|9
|0
|6,054
|1
|1141
|Kwan, Bankee Pak Hoo 關百豪
|0
|6,000
|0
|54
|0
|6,054
|2
|1142
|Gu, Justin Xiangju 顧祥巨
|0
|2,227
|479
|79
|3,268
|6,053
|1
|1143
|Ho, Byron Shu Chan 何樹燦
|267
|5,511
|0
|275
|0
|6,053
|1
|1144
|Ma, Chin Chew 馬琼就
|0
|4,256
|1,064
|727
|0
|6,046
|1
|1145
|Chiu, David Chin Hung 趙展鴻
|0
|5,746
|0
|0
|289
|6,035
|1
|1146
|Wai, Chi Sing 韋志成
|0
|4,646
|1,388
|0
|0
|6,034
|1
|1147
|Wang, Raymond Wah Chi 王華志
|0
|5,312
|0
|109
|609
|6,031
|1
|1148
|Qu, Michael Nan 曲南
|0
|3,255
|2,257
|98
|420
|6,030
|1
|1149
|Cheung, Donald Ping Keung 張炳強
|250
|5,772
|0
|0
|0
|6,022
|1
|1150
|Su, Baiyuan 蘇柏垣
|0
|1,129
|3,653
|12
|1,226
|6,021
|1
|1151
|Lau, Nelson King Wai 劉經緯
|0
|6,002
|0
|18
|0
|6,020
|1
|1152
|Tan, Bingzhao 譚炳照
|0
|6,000
|0
|20
|0
|6,020
|1
|1153
|Lai, Gigi Ka Yee 黎珈而
|0
|6,000
|0
|18
|0
|6,018
|1
|1154
|Lam, Dennis Shun Chiu 林順潮
|240
|5,760
|0
|18
|0
|6,018
|1
|1155
|Lee, Steven Kun Tai 李根泰
|0
|6,000
|0
|18
|0
|6,018
|1
|1156
|Qian, Jinghong 錢靜紅
|0
|5,943
|0
|64
|0
|6,007
|1
|1157
|Ding, Shui Po 丁水波
|0
|4,890
|1,084
|30
|0
|6,005
|1
|1158
|Guo, Guanghui 郭光輝
|0
|2,282
|3,613
|111
|0
|6,005
|2
|1159
|Xie, Ling (1970) 謝玲
|0
|1,996
|542
|59
|3,408
|6,005
|1
|1160
|Ng, Yuet Ying 伍月瑩
|0
|4,230
|1,719
|54
|0
|6,003
|3
|1161
|Hui, Jason Sai Tan 許世壇
|0
|5,960
|0
|18
|0
|5,978
|2
|1162
|Chang, Feng (1982) 常峰
|0
|717
|5,028
|220
|0
|5,965
|1
|1163
|Soon, Kweong Wah 孫強華
|255
|3,672
|1,670
|367
|0
|5,964
|1
|1164
|Yin, Zhe (1974) 殷哲
|0
|2,537
|2,170
|129
|1,129
|5,964
|1
|1165
|Xu, Yue (1975) 徐悅
|0
|1,299
|150
|77
|4,423
|5,949
|1
|1166
|Alder, Ashley Ian 歐達禮
|0
|5,399
|0
|536
|0
|5,935
|1
|1167
|Wong, Raymond Man Hin 黃文顯
|1,246
|3,888
|497
|300
|0
|5,931
|5
|1168
|Li, Chong (1968) 李沖
|0
|1,155
|90
|49
|4,634
|5,928
|1
|1169
|Lin, Lin (1975) 林琳
|0
|1,806
|0
|0
|4,114
|5,920
|1
|1170
|Poon, Dickson Pearson Guanda 潘冠達
|10
|1,387
|4,500
|18
|0
|5,915
|1
|1171
|Peng, Hui (1963) 彭輝
|0
|528
|5,347
|30
|0
|5,905
|1
|1172
|Wang, Yunqing (1984) 王雲磬
|0
|1,243
|0
|79
|4,564
|5,886
|1
|1173
|Zhou, Hongbin (1969) 周洪斌
|0
|4,979
|745
|161
|0
|5,885
|1
|1174
|Gao, Dekang 高德康
|377
|5,506
|0
|0
|0
|5,883
|1
|1175
|Chan, Chak Mo 陳澤武
|5,400
|482
|0
|0
|0
|5,882
|1
|1176
|Wang, Xing (1979) 王興
|0
|5,882
|0
|0
|0
|5,882
|2
|1177
|Lam, Richard Cheung Shing 林長盛
|787
|4,612
|0
|480
|0
|5,879
|5
|1178
|Lau, Chi Kong (1981) 劉志剛
|0
|2,635
|3,000
|243
|0
|5,878
|1
|1179
|Lam, Daneil Shiu Ming 林小明
|0
|5,850
|0
|18
|0
|5,868
|1
|1180
|Su, Hua (1982) 宿華
|0
|5,797
|0
|71
|0
|5,868
|1
|1181
|Chong, Benny Tin Lung 莊天龍
|0
|4,799
|717
|34
|318
|5,867
|2
|1182
|Wang, Zheshi 王者師
|87
|124
|0
|9
|5,640
|5,860
|1
|1183
|Li, Yong (1978) 李勇
|0
|5,814
|0
|45
|0
|5,859
|1
|1184
|Lu, Zhongming 陸忠明
|0
|3,653
|2,030
|176
|0
|5,859
|2
|1185
|Hu, Hongqun 胡紅群
|0
|429
|90
|0
|5,335
|5,855
|1
|1186
|Wang, Lixing (1980) 王力行
|0
|3,617
|0
|0
|2,236
|5,853
|1
|1187
|Jiang, Weiping (1955-03-24) 蔣衛平
|4,436
|1,407
|0
|0
|0
|5,842
|1
|1188
|Zheng, Tingting (1974) 鄭婷婷
|0
|2,220
|3,600
|18
|0
|5,838
|1
|1189
|Ru, Hailin 汝海林
|0
|3,934
|0
|165
|1,731
|5,830
|1
|1190
|Chan, Kong Yew
|0
|4,424
|1,296
|108
|0
|5,827
|1
|1191
|Fu, Weizhong 伏衛忠
|0
|3,583
|0
|193
|2,040
|5,816
|1
|1192
|Zhou, Yi (1969-03) 周易
|0
|1,792
|2,401
|52
|1,568
|5,813
|1
|1193
|Toe, Tiong Hock 卓仲福
|0
|2,343
|3,360
|106
|0
|5,810
|1
|1194
|Tao, Tsan Sang 杜燦生
|30
|2,418
|3,132
|224
|0
|5,804
|2
|1195
|Peng, Jihai 彭吉海
|211
|5,500
|0
|73
|0
|5,784
|2
|1196
|Liu, Hua (1972) 劉華
|0
|5,783
|0
|0
|0
|5,783
|2
|1197
|Ngai, Ka Yee 魏嘉儀
|0
|2,768
|3,000
|0
|0
|5,768
|1
|1198
|Luk, Wing Ming 陸穎鳴
|0
|5,738
|0
|27
|0
|5,765
|1
|1199
|Leung, Shawn Shui On 梁瑞安
|0
|5,746
|0
|18
|0
|5,764
|1
|1200
|Chan, Cheung Ngai 陳長藝
|0
|5,735
|0
|27
|0
|5,762
|1
|1201
|Hu, Yanguo 胡延國
|0
|4,980
|66
|712
|0
|5,758
|2
|1202
|Ho, Ying Choi 何應財
|0
|5,726
|0
|18
|0
|5,744
|1
|1203
|Lau, Kin Fai (1961) 劉健輝
|0
|5,462
|0
|18
|263
|5,743
|1
|1204
|Zhao, Peng (1971) 趙鵬
|0
|5,684
|0
|58
|0
|5,742
|1
|1205
|Zhao, Chengmin 趙呈閩
|3,387
|0
|0
|0
|2,348
|5,735
|1
|1206
|Lam, Kwok Chung 林國仲
|0
|4,200
|1,504
|24
|0
|5,728
|1
|1207
|Yeung, Rankine Wai Kin 楊偉堅
|0
|3,586
|1,800
|328
|0
|5,714
|1
|1208
|Liu, Yu Jie (1963) 劉玉杰
|675
|3,012
|2,000
|18
|0
|5,705
|4
|1209
|Miao, Guili 繆瑰麗
|0
|3,047
|701
|18
|1,933
|5,699
|1
|1210
|Lee, Horace Wai Chung 李偉中
|250
|2,643
|2,050
|14
|739
|5,696
|1
|1211
|Niu, Wenhui (1970) 牛文輝
|0
|4,846
|0
|191
|655
|5,692
|1
|1212
|Chen, Hongbing 陳洪兵
|365
|5,204
|0
|120
|0
|5,689
|1
|1213
|Wang, Jinping (1983) 王金平
|0
|2,062
|3,492
|133
|0
|5,687
|1
|1214
|Zhu, Jiangming 朱江明
|0
|246
|0
|0
|5,428
|5,674
|1
|1215
|Gui, Kai 桂凱
|0
|5,016
|0
|1
|655
|5,672
|1
|1216
|Wong, June Wai Man 黃慧敏
|0
|5,654
|0
|18
|0
|5,672
|1
|1217
|Zhang, Meiying (1978) 張美英
|0
|5,652
|0
|18
|0
|5,670
|1
|1218
|Xia, Shaofei 夏紹飛
|233
|2,547
|1,185
|40
|1,665
|5,669
|1
|1219
|Chen, Xingmao 陳興茂
|0
|2,368
|0
|71
|3,226
|5,666
|1
|1220
|Chan, Bobby Yum Kit 陳欽杰
|0
|5,647
|0
|18
|0
|5,665
|1
|1221
|Chen, Guoqiang (1965) 陳國強
|0
|2,268
|3,203
|192
|0
|5,663
|1
|1222
|Li, Baiyong 李百勇
|0
|3,911
|1,752
|0
|0
|5,663
|1
|1223
|Lui, Siu Keung 呂小強
|41
|5,600
|0
|18
|0
|5,659
|2
|1224
|Chow, Hou Man 周厚文
|0
|3,693
|1,716
|243
|0
|5,652
|1
|1225
|Li, Edwin Man Keung 李民強
|120
|0
|0
|0
|5,523
|5,643
|2
|1226
|Cao, Zhiming 曹智銘
|0
|1,829
|3,669
|143
|0
|5,641
|1
|1227
|Ma, Jianrong 馬建榮
|0
|5,602
|0
|35
|0
|5,637
|1
|1228
|Hui, Sum Tai 許森泰
|0
|5,613
|0
|18
|0
|5,631
|1
|1229
|Orr, Gordon Robert Halyburton 歐高敦
|2,642
|0
|0
|0
|2,976
|5,618
|3
|1230
|Ngan, Hei Keung 顏禧強
|120
|2,470
|3,000
|18
|0
|5,608
|1
|1231
|Reinstein, Dan Zoltan
|360
|5,247
|0
|0
|0
|5,607
|1
|1232
|Qiu, Yumin (1962) 邱玉民
|0
|3,557
|0
|383
|1,663
|5,603
|1
|1233
|Xie, Mandy Huifang 謝惠芳
|150
|5,421
|0
|32
|0
|5,603
|1
|1234
|Li, Ann Mee Sum 李美心
|90
|5,148
|0
|356
|0
|5,594
|2
|1235
|Chen, Shu (1985) 陳澍
|0
|5,487
|0
|106
|0
|5,593
|1
|1236
|Xie, Yi Jing 謝屹璟
|0
|3,416
|0
|134
|2,041
|5,592
|1
|1237
|Ngai, Shing Kin 魏聖堅
|0
|5,586
|0
|0
|0
|5,586
|1
|1238
|Lee, Yiu Ming (1964) 李耀明
|0
|2,164
|3,398
|16
|0
|5,585
|1
|1239
|Lee, Chi Hung (1965) 李志雄
|0
|3,440
|2,117
|18
|0
|5,575
|1
|1240
|Ng, Estella Yi Kum 伍綺琴
|1,454
|3,980
|0
|5
|132
|5,571
|6
|1241
|Wang, Xuan (1969) 王軒
|0
|2,149
|3,224
|192
|0
|5,566
|1
|1242
|Wong, Bryan Chi Fai 黃志輝
|1,573
|3,738
|0
|251
|0
|5,562
|7
|1243
|Ng, Choon Eng 黃春興
|426
|3,757
|1,254
|118
|0
|5,555
|1
|1244
|Pan, Wei Dong 潘衛東
|64
|785
|3,049
|122
|1,535
|5,555
|1
|1245
|Wang, Haimin (1970) 王海民
|0
|1,103
|4,274
|177
|0
|5,554
|1
|1246
|Li, Yang (1971) 李陽
|189
|2,863
|0
|19
|2,482
|5,553
|3
|1247
|Wang, Zhenguo 王振國
|64
|782
|3,049
|105
|1,535
|5,536
|1
|1248
|Chan, Gary Ka Wai 陳嘉緯
|0
|2,517
|3,000
|18
|0
|5,535
|1
|1249
|Lin, Weiguo (1978) 林偉國
|3,387
|0
|0
|0
|2,147
|5,534
|1
|1250
|Zhang, Guiqing (1972) 張貴清
|0
|1,644
|3,698
|190
|0
|5,532
|1
|1251
|Lou, Jing 婁競
|3,606
|1,446
|0
|475
|0
|5,527
|1
|1252
|Wai, Yat Kin 韋日堅
|0
|3,204
|2,300
|18
|0
|5,522
|1
|1253
|Yip, Pak Hung 葉柏雄
|0
|3,204
|2,300
|18
|0
|5,522
|1
|1254
|Zhuang, Yong 庄勇
|0
|2,364
|3,048
|110
|0
|5,522
|2
|1255
|Li, Lin (1971) 李琳
|0
|5,503
|0
|18
|0
|5,521
|1
|1256
|Wang, Jisheng 王計生
|4,308
|0
|1,129
|84
|0
|5,520
|2
|1257
|Chen, Nansun 陳南蓀
|0
|5,487
|0
|19
|0
|5,506
|1
|1258
|Chen, Lingfeng (1988) 陳淩峰
|0
|5,487
|0
|14
|0
|5,500
|1
|1259
|Lo, Kenneth Lok Fung 羅樂風
|0
|5,500
|0
|0
|0
|5,500
|1
|1260
|Chow, Matthew Ka Fung 周嘉峯
|0
|1,620
|3,630
|243
|0
|5,493
|1
|1261
|Huang, Yulin (1962) 黃玉林
|2,348
|3,128
|0
|12
|0
|5,488
|1
|1262
|Chen, Yu Chun (1951) 陳餘春
|0
|5,487
|0
|0
|0
|5,487
|1
|1263
|Lau, Denise Kwai Ching 劉桂禎
|0
|3,890
|1,578
|16
|0
|5,484
|1
|1264
|Chen, Yongcun 陳永存
|400
|4,378
|685
|18
|0
|5,481
|1
|1265
|Chu, Chee Keong 朱志強
|0
|3,905
|1,461
|112
|0
|5,478
|1
|1266
|Fung, Clement Siu To 馮兆滔
|0
|5,390
|0
|84
|0
|5,474
|3
|1267
|Law, Victor Wei Tak 羅威德
|0
|2,838
|2,507
|129
|0
|5,474
|1
|1268
|Berg, Thomas (1970)
|0
|5,453
|0
|16
|0
|5,469
|1
|1269
|Tian, Liping 田立平
|0
|1,955
|0
|0
|3,508
|5,463
|1
|1270
|Liu, George Hong Chih 劉鴻志
|0
|961
|2,640
|16
|1,844
|5,460
|1
|1271
|Marnie, Alan
|380
|5,067
|0
|0
|0
|5,447
|1
|1272
|Shi, Baofeng 史寶峰
|0
|5,272
|0
|172
|0
|5,444
|1
|1273
|Cheng, Guangyu 程光煜
|0
|1,129
|4,299
|15
|0
|5,443
|1
|1274
|Chan, Polly Hoi Yan 陳凱欣
|0
|3,124
|2,300
|18
|0
|5,442
|1
|1275
|Cheok, Peter Ho Fung 卓可風
|0
|5,428
|0
|13
|0
|5,441
|1
|1276
|Qi, Xiaoming (1969) 戚小明
|0
|3,395
|1,129
|184
|734
|5,441
|1
|1277
|Wang, Mohan 王墨涵
|103
|2,256
|701
|53
|2,328
|5,441
|1
|1278
|Wei, Xiaohua (1969) 魏小華
|0
|1,171
|4,093
|177
|0
|5,441
|1
|1279
|Ho, Kuang Chi 賀光啓
|1,240
|1,242
|0
|0
|2,956
|5,437
|1
|1280
|Kwong, Bengie Man Hang 鄺敏恆
|120
|5,063
|0
|253
|0
|5,436
|1
|1281
|Lau, Lavinia Hoi Zee 劉凱詩
|0
|4,183
|1,092
|159
|0
|5,434
|1
|1282
|Poon, Mike Ho Man 潘浩文
|0
|1,818
|3,598
|18
|0
|5,434
|1
|1283
|Huo, Xinru 霍欣茹
|0
|2,488
|2,109
|18
|818
|5,433
|1
|1284
|Li, Pui Leung 李沛良
|500
|2,580
|2,327
|18
|0
|5,425
|1
|1285
|Yung, Billy Kwok Kee 翁國基
|424
|0
|5,000
|0
|0
|5,424
|2
|1286
|Chovanec Chen, Frances Fang 陳芳
|0
|4,932
|0
|158
|330
|5,420
|1
|1287
|Yao, Zhijian 姚志堅
|0
|1,331
|633
|0
|3,456
|5,420
|1
|1288
|Chen, Bo (1973) 陳博
|0
|5,184
|0
|221
|0
|5,405
|1
|1289
|Yu, Jian (1964) 喻健
|0
|1,851
|1,863
|566
|1,122
|5,402
|2
|1290
|Cheung, Ho Koon 張浩觀
|0
|3,600
|1,600
|200
|0
|5,400
|1
|1291
|Ngan, Lynda Man Ying 顏文英
|0
|3,600
|1,600
|200
|0
|5,400
|1
|1292
|Li, Xuechun (1951) 李學純
|0
|5,379
|0
|18
|0
|5,397
|1
|1293
|Shi, Jianhua (1963) 施建華
|1,146
|2,991
|1,146
|115
|0
|5,397
|1
|1294
|Yang, Dajun (1962) 楊大俊
|0
|5,112
|0
|286
|0
|5,397
|1
|1295
|Chan, Chi Yuen (1966) 陳志遠
|0
|5,356
|0
|36
|0
|5,392
|2
|1296
|Fu, Wenguo 付文國
|0
|2,320
|0
|169
|2,893
|5,383
|1
|1297
|Tian, Ye (1981) 田野
|0
|5,330
|0
|52
|0
|5,382
|1
|1298
|Wang, Yingde (1962) 王應德
|1,146
|2,991
|1,146
|97
|0
|5,379
|1
|1299
|Luo, Qiyi 羅七一
|187
|1,805
|0
|0
|3,383
|5,375
|2
|1300
|Sun, Kwok Ping 孫國平
|307
|5,048
|0
|18
|0
|5,373
|1
|1301
|Lau, George Ka Keung 樓家強
|835
|2,484
|2,032
|18
|0
|5,370
|3
|1302
|Chen, Juan (1972) 陳娟
|0
|1,839
|0
|0
|3,528
|5,367
|1
|1303
|Ip, Christopher Shih Ming 葉思明
|0
|3,960
|880
|520
|0
|5,360
|1
|1304
|Lam, Kwong Yu (1947) 林光如
|150
|4,709
|420
|76
|0
|5,355
|1
|1305
|Wong, Rosana Wai Man 黃慧敏
|0
|4,650
|490
|213
|0
|5,353
|1
|1306
|Yao Wong, Ada Yin Man 王賢敏
|70
|2,451
|2,814
|18
|0
|5,353
|1
|1307
|Ye, Sheng (1979) 葉聖
|0
|689
|452
|82
|4,127
|5,350
|1
|1308
|Ho, Norman Man Kei 何民基
|0
|5,331
|0
|18
|0
|5,349
|1
|1309
|Wang, Gui Sheng 王貴升
|200
|2,884
|0
|52
|2,207
|5,343
|2
|1310
|Chan, Edward Kai Ho 陳啟豪
|0
|1,740
|3,583
|18
|0
|5,341
|1
|1311
|Li, Ke (1964) 李科
|0
|5,277
|0
|64
|0
|5,341
|1
|1312
|Cheng, Chor Kit 鄭楚傑
|0
|5,340
|0
|0
|0
|5,340
|1
|1313
|Tian, Meitan 田美坦
|3,387
|0
|0
|0
|1,950
|5,336
|1
|1314
|Li, Frankie Kwok Wai 李國偉
|0
|5,079
|0
|254
|0
|5,333
|1
|1315
|Pang, Dominic Yat Ting 彭一庭
|0
|5,114
|0
|18
|191
|5,323
|1
|1316
|Bai, Xiaojiang 白曉江
|4,064
|0
|1,129
|129
|0
|5,322
|1
|1317
|Yao, Jietian 姚杰天
|0
|3,300
|1,800
|218
|0
|5,318
|1
|1318
|Kee, Chor Lin 紀楚蓮
|0
|5,299
|0
|18
|0
|5,317
|1
|1319
|Yau, Albert Sze Ka 游思嘉
|0
|5,295
|0
|18
|0
|5,313
|1
|1320
|Li, Man Yin (1954) 李文演
|275
|1,758
|3,278
|0
|0
|5,311
|1
|1321
|Zhang, Xi (SFC:AHI333) 張曦
|0
|3,827
|333
|42
|1,108
|5,310
|1
|1322
|Tai, Leung Lam 戴良林
|0
|4,740
|0
|558
|0
|5,298
|1
|1323
|dos Santos, Jose Manuel
|130
|4,666
|500
|0
|0
|5,296
|1
|1324
|Lo, Alex Chih Hsien 羅智先
|64
|532
|4,692
|0
|0
|5,288
|1
|1325
|van Put, Ralph Paul Johan
|0
|5,282
|0
|0
|0
|5,282
|1
|1326
|Shi, Michael Guan Wah 徐源華
|0
|2,234
|2,979
|65
|0
|5,278
|1
|1327
|Chen, Xiuwei (1986) 陳修偉
|0
|1,084
|0
|19
|4,174
|5,277
|1
|1328
|Liu, Xianna 劉憲娜
|0
|2,025
|0
|67
|3,184
|5,277
|1
|1329
|Wong, Nelson Chi Kit 黃自傑
|240
|5,035
|0
|0
|0
|5,275
|1
|1330
|Cai, Baogui 蔡報貴
|0
|1,168
|928
|0
|3,178
|5,274
|1
|1331
|Wang, Meng (1986) 王萌
|0
|2,543
|2,274
|60
|397
|5,274
|1
|1332
|Lim, John Hwee Chiang 林惠璋
|148
|5,125
|0
|0
|0
|5,273
|1
|1333
|Yin, Qiang (1974) 尹強
|0
|625
|664
|56
|3,928
|5,273
|1
|1334
|Cha Shih, Laura May Lung 史美倫
|5,267
|0
|0
|0
|0
|5,267
|1
|1335
|Chong, Victor Toong Ying 張東仁
|10
|4,680
|300
|276
|0
|5,266
|1
|1336
|Ni, Xiang (1968) 倪翔
|0
|4,860
|141
|79
|183
|5,263
|1
|1337
|Hekster, Tobias Benjamin
|0
|5,111
|0
|145
|0
|5,256
|1
|1338
|Ko, Sin Yun 高銑印
|242
|0
|5,000
|12
|0
|5,254
|1
|1339
|Xiang, Xiansong 向咸松
|0
|1,176
|3,387
|67
|622
|5,252
|1
|1340
|Wong, Chi Keung (SFC:ABM030) 黃之強
|5,000
|244
|0
|0
|0
|5,244
|10
|1341
|Ma, Renhe 馬仁和
|0
|5,220
|0
|18
|0
|5,238
|1
|1342
|Shi, Shushan 史書山
|2,516
|54
|457
|38
|2,170
|5,236
|1
|1343
|Molyneaux, Michael V
|0
|2,984
|0
|156
|2,094
|5,234
|1
|1344
|Cheng, Chun Fai (1958) 鄭振輝
|255
|3,393
|1,232
|339
|0
|5,219
|1
|1345
|Chong, Siw Yin 張俏英
|0
|5,200
|0
|18
|0
|5,218
|1
|1346
|Hou, Ping 侯平
|0
|3,024
|2,175
|18
|0
|5,218
|1
|1347
|Cao, Zhigang (1974) 曹志剛
|0
|2,134
|3,012
|71
|0
|5,217
|1
|1348
|Tang, Ling Ling
|183
|2,378
|2,544
|106
|0
|5,212
|1
|1349
|Wang, Mingzhe (1970) 王明哲
|0
|3,090
|2,032
|73
|0
|5,195
|1
|1350
|Yang, Xin (1973) 楊欣
|0
|3,645
|0
|165
|1,385
|5,195
|1
|1351
|Liu, Jie (1963) 劉捷
|0
|5,127
|0
|61
|0
|5,188
|1
|1352
|Chu, Kut Yung 朱桔榕
|0
|5,174
|0
|0
|0
|5,174
|1
|1353
|Zhao, John Huan 趙令歡
|1,581
|0
|0
|0
|3,594
|5,174
|6
|1354
|Zhu, Linan 朱立南
|1,581
|0
|0
|0
|3,594
|5,174
|2
|1355
|Chang, Chih Kai 張智凱
|0
|4,338
|569
|18
|245
|5,170
|1
|1356
|Leung, Kelvin So Po 梁蘇寶
|750
|4,010
|0
|400
|0
|5,160
|4
|1357
|Chang, Sufang 常素芳
|0
|5,119
|0
|40
|0
|5,158
|1
|1358
|Wang, Jing (1980) 王靖
|0
|2,356
|2,072
|50
|680
|5,157
|1
|1359
|Kwok, Raymond Ping Luen 郭炳聯
|1,533
|2,920
|220
|270
|207
|5,150
|5
|1360
|Wang, Sally Ye 王燁
|0
|3,984
|773
|117
|273
|5,148
|1
|1361
|Pan, Benjamin Zhengmin 潘政民
|0
|5,147
|0
|0
|0
|5,147
|1
|1362
|Chow, Vincent Wing Shing 周永成
|460
|3,481
|1,205
|0
|0
|5,146
|1
|1363
|Wong, Kang Kwong 黃鏡光
|0
|5,120
|0
|20
|0
|5,140
|1
|1364
|Or, Raymond Ching Fai 柯清輝
|3,734
|0
|1,400
|0
|0
|5,134
|4
|1365
|Xie, Ketao 謝可滔
|0
|1,049
|0
|118
|3,965
|5,132
|1
|1366
|Yu, Hai (1967) 于海
|0
|1,798
|3,233
|99
|0
|5,131
|1
|1367
|Chan, Hubert Wing Yuen 陳永源
|1,143
|3,008
|0
|187
|791
|5,129
|4
|1368
|Cao, Jian (1974) 曹健
|0
|3,022
|2,032
|73
|0
|5,128
|1
|1369
|Wang, David Nin Kou 王寧國
|815
|0
|0
|0
|4,311
|5,126
|1
|1370
|Li, Li (1965) 李力
|560
|4,445
|0
|119
|0
|5,123
|3
|1371
|Wong, Ting Chun (1965) 王庭真
|300
|1,800
|3,000
|18
|0
|5,118
|1
|1372
|Chua, Nai Tuen 蔡乃端
|60
|5,051
|0
|0
|0
|5,111
|1
|1373
|MacCarthy, Joseph (1966)
|0
|4,545
|0
|558
|0
|5,103
|1
|1374
|Luk, Hammond Hong Man 陸侃民
|0
|3,627
|333
|34
|1,108
|5,102
|1
|1375
|Chan, Ming (1969) 陳銘
|0
|4,134
|305
|27
|625
|5,091
|1
|1376
|Peng, Jiahong 彭佳虹
|0
|1,634
|3,172
|286
|0
|5,091
|1
|1377
|Li, Xuechun (1953) 李學春
|0
|5,088
|0
|0
|0
|5,088
|1
|1378
|Sun, Yuenan 孫越南
|0
|5,042
|0
|40
|0
|5,081
|1
|1379
|Kong, Jian Min 孔健岷
|1,839
|3,161
|0
|79
|0
|5,079
|2
|1380
|Leung, Kevin King Yin 梁景賢
|0
|3,427
|1,428
|222
|0
|5,077
|1
|1381
|Zhao, Xu Guang 趙旭光
|1,040
|4,013
|0
|23
|0
|5,076
|1
|1382
|Wang, Wenbing (1974) 王文兵
|0
|1,634
|3,172
|262
|0
|5,068
|1
|1383
|Ma, William Wing Kai 馬榮楷
|0
|2,528
|2,531
|7
|0
|5,066
|1
|1384
|Sun, Shengfeng 孫勝峰
|0
|3,683
|1,305
|71
|0
|5,059
|1
|1385
|Wang, Xiaosong (1987) 王曉松
|0
|4,877
|0
|176
|0
|5,053
|2
|1386
|Han, Xuyang 韓旭洋
|0
|5,032
|0
|16
|0
|5,047
|1
|1387
|Wong, Alex Siu Wah 黃少華
|0
|5,040
|0
|0
|0
|5,040
|1
|1388
|Peng, Liang (1981) 彭亮
|0
|4,975
|0
|64
|0
|5,039
|1
|1389
|Feng, Hui (1976) 馮輝
|0
|4,919
|0
|119
|0
|5,037
|1
|1390
|Yu, Guo (1962) 于果
|0
|1,049
|0
|17
|3,965
|5,031
|1
|1391
|Tang, Chengyong 唐承勇
|1,365
|3,588
|0
|76
|0
|5,028
|2
|1392
|Qin, Liyong (1977) 秦立永
|203
|1,296
|0
|0
|3,518
|5,017
|1
|1393
|Hui, Ringo Wing Kun 許永權
|0
|2,160
|0
|18
|2,836
|5,014
|1
|1394
|Man, Wai Hung 文偉洪
|0
|2,404
|2,587
|18
|0
|5,009
|1
|1395
|Liu, Xiaolin (1970) 劉小林
|3,000
|1,714
|0
|18
|275
|5,007
|1
|1396
|Chan, Ronald Yik Long 陳奕朗
|0
|4,987
|0
|18
|0
|5,005
|1
|1397
|Li, Ross King Wai 李經緯
|5,000
|0
|0
|0
|0
|5,000
|1
|1398
|Yang, Hai (1975) 楊海
|305
|2,609
|937
|47
|1,101
|5,000
|2
|1399
|Chen, Yanling (1970) 陳燕玲
|365
|4,597
|0
|37
|0
|4,999
|1
|1400
|Chan, Albert Sun Chi 陳新滋
|0
|4,996
|0
|0
|0
|4,996
|1
|1401
|Li, Francis Haifeng 李海楓
|350
|4,030
|0
|92
|524
|4,996
|3
|1402
|Song, Qun 宋群
|820
|2,475
|1,638
|56
|0
|4,989
|1
|1403
|Zhu, Tao (CanSino) 朱濤
|0
|2,953
|1,986
|50
|0
|4,989
|1
|1404
|Chan, Johnny Pollux Hon Chung 陳漢松
|10
|1,753
|3,200
|18
|0
|4,981
|1
|1405
|Yang, Jian (1971) 楊劍
|0
|3,899
|955
|126
|0
|4,981
|1
|1406
|Huang, Guanlin 黃關林
|0
|4,944
|0
|35
|0
|4,979
|1
|1407
|Au-Yeung, Hung 歐陽虹
|3,600
|0
|0
|18
|1,349
|4,967
|1
|1408
|Au-Yeung, Wai (1969) 歐陽慧
|3,600
|0
|0
|18
|1,349
|4,967
|1
|1409
|Ho, Maisy Chiu Ha 何超蕸
|50
|4,683
|0
|234
|0
|4,967
|2
|1410
|Bai, Wei (1977) 白瑋
|0
|4,200
|677
|89
|0
|4,966
|1
|1411
|Chan, Kiu Sum 陳橋森
|0
|2,671
|2,276
|18
|0
|4,965
|1
|1412
|Lam, Anthony Sai Ho 林世豪
|0
|3,775
|1,036
|154
|0
|4,965
|1
|1413
|Kwok, Bill Chi Piu 郭志標
|258
|4,373
|312
|18
|0
|4,961
|1
|1414
|Yuen, Man Ying 袁文英
|0
|2,435
|2,421
|105
|0
|4,961
|1
|1415
|Zou, Jun (1973-02) 鄒軍
|268
|3,921
|281
|47
|444
|4,960
|1
|1416
|Nish, David Thomas 聶德偉
|4,764
|189
|0
|0
|0
|4,953
|1
|1417
|Gaw, Kenneth 吳繼泰
|55
|4,497
|380
|18
|0
|4,950
|1
|1418
|Lau, Lawrence Juen Yee 劉遵義
|3,238
|0
|0
|0
|1,711
|4,948
|3
|1419
|Heijboer, Godefriedus Jelte
|0
|4,929
|0
|18
|0
|4,947
|1
|1420
|Smith, Brett Robert (1960)
|0
|3,433
|1,066
|446
|0
|4,946
|2
|1421
|Leung, Steve Chi Tien 梁志天
|0
|4,504
|214
|225
|0
|4,943
|1
|1422
|Shi, Yang (1965) 石陽
|0
|1,413
|3,409
|117
|0
|4,940
|1
|1423
|Lau, Eddie Fu Wing 劉富榮
|0
|4,920
|0
|18
|0
|4,938
|1
|1424
|Yang, Lin (China Overseas) 楊林
|0
|2,006
|2,822
|110
|0
|4,938
|1
|1425
|Hu, Zhibin 胡志濱
|0
|169
|0
|0
|4,767
|4,937
|1
|1426
|Lam, Laurent Kwing Chee 林烱熾
|0
|3,747
|1,036
|154
|0
|4,937
|1
|1427
|Li, Peng (1981) 李朋
|0
|1,818
|3,073
|45
|0
|4,936
|1
|1428
|Poon, Ho Tak 潘浩德
|10
|2,414
|2,490
|18
|0
|4,932
|1
|1429
|Yeung, Michael Wah Keung 楊華強
|50
|3,980
|902
|0
|0
|4,932
|1
|1430
|Zhou, Zhaocheng 周兆呈
|312
|1,055
|3,461
|102
|0
|4,928
|2
|1431
|Kong, Jiannan 孔健楠
|1,687
|3,161
|0
|79
|0
|4,927
|2
|1432
|Li, Xingchun 李興春
|184
|4,741
|0
|0
|0
|4,925
|2
|1433
|Lin, Charles Chia Yi 林佳億
|0
|883
|4,015
|23
|0
|4,921
|1
|1434
|Zhao, Kai (1975) 趙凱
|0
|1,289
|3,608
|24
|0
|4,921
|1
|1435
|Cheng, Wu 程武
|0
|1,618
|0
|21
|3,273
|4,912
|2
|1436
|Law, Waltery Wang Chak 羅宏澤
|10
|4,765
|118
|18
|0
|4,911
|1
|1437
|Wang, Dong Xing (1962) 王東興
|113
|913
|3,885
|0
|0
|4,911
|1
|1438
|Dew, Arthur George 狄亞法
|0
|2,996
|1,846
|63
|0
|4,905
|3
|1439
|Chan, Chris Kin Ping 陳健平
|0
|2,424
|2,460
|18
|0
|4,902
|1
|1440
|Pang, Lai Sheung 彭麗嫦
|0
|2,424
|2,460
|18
|0
|4,902
|1
|1441
|Zhou, Yaxian 周亞仙
|81
|4,236
|549
|30
|0
|4,896
|1
|1442
|Ke, Yang 柯楊
|1,459
|0
|0
|0
|3,434
|4,893
|2
|1443
|Chuah, Choon Bin
|86
|4,042
|0
|763
|0
|4,891
|1
|1444
|Chen, Jun (Greenland HK) 陳軍
|0
|4,029
|674
|183
|0
|4,886
|1
|1445
|Lo, Yuen Yat 勞元一
|0
|4,159
|350
|376
|0
|4,885
|1
|1446
|Cheong, Keng Hooi 鍾烱輝
|150
|4,134
|600
|0
|0
|4,884
|2
|1447
|Zhou, Pei Feng 周培峰
|0
|1,132
|2,340
|54
|1,358
|4,884
|1
|1448
|Poon, Chun Pong (1977) 潘振邦
|0
|2,196
|2,668
|18
|0
|4,882
|1
|1449
|Tsai, Charles Chao Chung 蔡肇中
|90
|3,720
|1,070
|0
|0
|4,880
|1
|1450
|Zhang, Shaofeng (1977) 張韶峰
|0
|1,741
|1,079
|71
|1,989
|4,880
|1
|1451
|Hu, Frederick Zuliu 胡祖六
|497
|0
|0
|0
|4,375
|4,871
|2
|1452
|Koo, Sing Fai 古星輝
|90
|2,970
|1,580
|230
|0
|4,870
|1
|1453
|Gillman, Charles Christopher
|328
|2,344
|1,484
|0
|711
|4,867
|1
|1454
|Pan, Shiyi 潘石屹
|298
|4,449
|0
|119
|0
|4,866
|1
|1455
|Huang, Xiu Hong 黃秀虹
|294
|4,535
|0
|30
|0
|4,859
|1
|1456
|Lim, Kia Hong 林嘉豐
|598
|3,881
|337
|42
|0
|4,858
|2
|1457
|Ng, Tian Soo 伍天送
|148
|3,526
|1,118
|65
|0
|4,857
|1
|1458
|Cheng, Ellis Chi Wai 鄭志偉
|0
|3,262
|1,520
|73
|0
|4,855
|1
|1459
|Sun, Chao (1987) 孫超
|0
|1,245
|720
|52
|2,830
|4,848
|1
|1460
|Hu, Minglie 胡明烈
|0
|2,610
|0
|8
|2,228
|4,846
|1
|1461
|Liu, Jianfeng (ENN Energy) 劉建鋒
|0
|2,971
|1,471
|172
|229
|4,843
|2
|1462
|Leung, Wilson Kwok Hung 梁國雄
|0
|4,800
|0
|36
|0
|4,836
|1
|1463
|Tang, Ming (YNBY) 湯明
|0
|2,667
|2,118
|23
|0
|4,808
|2
|1464
|Zhang, Junzheng 張軍政
|0
|4,633
|0
|172
|0
|4,805
|1
|1465
|Wong, John Ying Man 黃英敏
|170
|3,988
|397
|240
|0
|4,795
|1
|1466
|Tung, Stanley Cheuk Ming 董卓明
|0
|4,776
|0
|18
|0
|4,794
|1
|1467
|Wong, Ting Chung (1961) 王庭聰
|305
|2,438
|2,032
|18
|0
|4,793
|1
|1468
|Wu, Hui (1982-10) 吳輝
|0
|4,769
|0
|18
|0
|4,788
|1
|1469
|Zhang, Haipeng (1976) 張海鵬
|0
|1,847
|2,923
|18
|0
|4,788
|2
|1470
|Mei, Dong (1968) 梅冬
|377
|4,252
|0
|157
|0
|4,785
|1
|1471
|Lee, Wai Hung (1962) 李偉雄
|200
|4,163
|0
|416
|0
|4,779
|1
|1472
|Kong, Jian Tao 孔健濤
|1,534
|3,161
|0
|79
|0
|4,774
|1
|1473
|Ju, Wenzhong 具文忠
|2,409
|1,231
|903
|228
|0
|4,771
|1
|1474
|Li, Cong (1964) 李聰
|0
|4,769
|0
|0
|0
|4,769
|1
|1475
|Yung, Michael Kin Cheung 翁建翔
|500
|2,172
|2,078
|18
|0
|4,768
|1
|1476
|Man, Yu Hin (1987) 文宇軒
|300
|1,440
|3,000
|18
|0
|4,758
|1
|1477
|Wong, Benny Wai Yue 王槐裕
|300
|1,440
|3,000
|18
|0
|4,758
|1
|1478
|Lau, Julius Shu Yan 劉樹仁
|0
|4,756
|0
|0
|0
|4,756
|1
|1479
|Li, Roy Kwok Tung 李國棟
|0
|4,747
|0
|0
|0
|4,747
|1
|1480
|Tsoi, Hoi Shan 蔡海山
|0
|4,725
|0
|18
|0
|4,743
|1
|1481
|Lo, Yuen Cheong 盧源昌
|0
|4,348
|394
|0
|0
|4,742
|1
|1482
|Toh, Eng Kui 卓榮貴
|1,420
|1,775
|1,479
|65
|0
|4,739
|1
|1483
|Yang, Hongxia (1978) 陽紅霞
|0
|551
|4,084
|99
|0
|4,735
|1
|1484
|Du, Xiaotang 杜曉堂
|788
|2,745
|1,195
|0
|0
|4,728
|3
|1485
|Liu, Dian Bo 劉殿波
|0
|3,545
|1,084
|90
|0
|4,719
|1
|1486
|Zhang, Aiming 張愛明
|170
|4,390
|0
|158
|0
|4,719
|1
|1487
|Kuo, Wen Yi 郭文義
|0
|3,070
|1,492
|156
|0
|4,718
|1
|1488
|Yuen, Mimi Mi Wahng 袁彌望
|0
|4,715
|0
|3
|0
|4,718
|1
|1489
|Zheng, Hongtao (1975) 鄭洪弢
|0
|2,143
|1,804
|0
|770
|4,717
|1
|1490
|Tan, Yoke Kong 陳玉光
|250
|3,270
|875
|317
|0
|4,712
|1
|1491
|Leung, Wing Hon 梁永康
|0
|4,577
|115
|18
|0
|4,710
|1
|1492
|Leung, Wah Kan 梁華根
|0
|4,584
|104
|18
|0
|4,706
|1
|1493
|Chiang, Tung Keung 蔣東強
|0
|2,400
|1,700
|600
|0
|4,700
|1
|1494
|Chu, Raymond Wai Hang 朱慧恒
|0
|4,700
|0
|0
|0
|4,700
|1
|1495
|Chan, Charles Kam Kwong 陳鑑光
|0
|4,689
|0
|8
|0
|4,697
|1
|1496
|Xu, Jerry Jianhua 徐建華
|0
|4,446
|0
|60
|191
|4,697
|1
|1497
|Wu, Lanyu 吳蘭玉
|0
|1,275
|2,433
|0
|989
|4,696
|1
|1498
|Eav, Jonathan Feng Ming 楊峰銘
|238
|4,091
|348
|18
|0
|4,695
|1
|1499
|Hui, Richard Rui 許銳暉
|0
|4,678
|0
|16
|0
|4,694
|1
|1500
|Lau, Chi Wah (1965) 劉志華
|0
|2,774
|688
|18
|1,212
|4,692
|1
|1501
|Lau, Kimmy Kam May 劉金眉
|0
|4,324
|307
|54
|0
|4,685
|3
|1502
|Wong, Kelvin Tin Yau 黃天祐
|826
|2,929
|914
|16
|0
|4,685
|3
|1503
|Ferguson, Andrew Charles
|0
|4,656
|0
|18
|0
|4,674
|1
|1504
|Ling, Sheng Chung
|66
|709
|3,696
|202
|0
|4,673
|1
|1505
|Ling, Sheng Hwang
|66
|709
|3,696
|202
|0
|4,673
|1
|1506
|Wong, Kenny Kam Fai 王錦輝
|147
|4,508
|0
|18
|0
|4,673
|1
|1507
|Soon, See Beng
|162
|2,892
|928
|685
|0
|4,666
|1
|1508
|Yang, Yuchun (1973) 楊雨春
|0
|1,801
|2,767
|71
|27
|4,666
|1
|1509
|Dai, Quanfa 戴全發
|380
|3,794
|213
|28
|250
|4,665
|1
|1510
|Chan, Donna Tan Na 陳丹娜
|0
|4,643
|0
|17
|0
|4,660
|1
|1511
|Sun, Yang (1972) 孫泱
|0
|1,428
|473
|68
|2,690
|4,659
|1
|1512
|Chan, David Pun 陳斌
|500
|3,510
|290
|350
|0
|4,650
|1
|1513
|Chen, Zhaojun (1977) 陳兆軍
|0
|2,203
|469
|55
|1,922
|4,648
|1
|1514
|McGowan, Alexander James John 麥皓雲
|0
|3,330
|1,021
|284
|0
|4,635
|1
|1515
|Mung, Alan Bun Man 蒙品文
|2,080
|2,536
|0
|18
|0
|4,634
|2
|1516
|Qian, Xiaodong 錢曉東
|0
|2,758
|1,774
|102
|0
|4,634
|2
|1517
|Sze, Shui Ling 施穗玲
|0
|4,597
|0
|36
|0
|4,633
|1
|1518
|Zhu, Ning (1982) 朱寧
|0
|3,337
|1,234
|58
|0
|4,629
|1
|1519
|Yiu, Antony Kar Chun 姚嘉駿
|0
|4,572
|0
|55
|0
|4,627
|1
|1520
|Hung, Renee Yeuk Yan 洪若甄
|0
|4,606
|0
|18
|0
|4,624
|1
|1521
|Jiang, Anqi (1987-08) 蔣安琪
|3,731
|888
|0
|0
|0
|4,620
|1
|1522
|Ho, Chung Leung 何宗樑
|0
|4,340
|0
|275
|0
|4,615
|1
|1523
|Chiu, Noletta Siu Fung 趙小鳳
|0
|3,473
|1,095
|42
|0
|4,610
|1
|1524
|Zhai, Feng (1966) 翟鋒
|0
|3,788
|0
|192
|629
|4,608
|1
|1525
|Lai, Thomson Yiu Wah 黎耀華
|0
|1,552
|0
|3,046
|0
|4,598
|1
|1526
|Kwan, Wing Wo 關永和
|0
|2,696
|652
|18
|1,212
|4,578
|1
|1527
|Zhao, Renbin 趙仁濱
|0
|2,878
|861
|73
|765
|4,578
|1
|1528
|Chen, Zhuo Lin 陳卓林
|4,552
|18
|0
|0
|0
|4,570
|1
|1529
|He, Shuhua (1975) 何曙華
|0
|832
|3,622
|114
|0
|4,568
|1
|1530
|Hu, Zhaopeng 胡兆鵬
|0
|2,203
|239
|52
|2,065
|4,559
|1
|1531
|Huang, Yongbiao (1965) 黃永彪
|0
|2,895
|1,371
|293
|0
|4,559
|1
|1532
|Liang, Rui (1975) 梁銳
|0
|4,558
|0
|0
|0
|4,558
|1
|1533
|Shang, Jia 尚佳
|0
|3,914
|0
|1
|641
|4,556
|1
|1534
|Tan, Alan Cher Sen 陳致暹
|213
|4,272
|0
|71
|0
|4,556
|1
|1535
|Yang, Zhangfa 楊掌法
|0
|2,366
|1,084
|141
|964
|4,555
|1
|1536
|Lu, Chin Chu 盧金柱
|0
|984
|2,203
|0
|1,367
|4,554
|1
|1537
|Shi, Lei (1966) 施雷
|0
|3,615
|860
|77
|0
|4,552
|1
|1538
|Kwok, Mark Chi Yat 郭志一
|258
|3,707
|265
|318
|0
|4,548
|1
|1539
|Lo, Rex Cze Kei 魯士奇
|200
|1,312
|3,000
|36
|0
|4,548
|2
|1540
|Cheong, Sim Lam 鍾燊南
|150
|3,796
|600
|0
|0
|4,546
|2
|1541
|Ng, Chi Chiu (1972) 吳志超
|0
|4,149
|377
|18
|0
|4,544
|1
|1542
|Jiang, Hao (1983) 姜昊
|64
|813
|2,032
|96
|1,535
|4,541
|1
|1543
|Pun, Yue Wai 潘裕慧
|1,230
|0
|450
|0
|2,845
|4,525
|1
|1544
|Huang, Jia Jue 黃佳爵
|0
|4,450
|0
|74
|0
|4,524
|1
|1545
|Chen, Lawrence Li Ming 陳立民
|328
|602
|3,593
|0
|0
|4,523
|1
|1546
|Lindstrom, Jeffrey R
|0
|2,704
|796
|0
|1,021
|4,520
|1
|1547
|Levilion, Thomas
|223
|1,061
|3,013
|223
|0
|4,519
|1
|1548
|Kan, Kin Kwong 簡健光
|0
|4,500
|0
|18
|0
|4,518
|1
|1549
|Li, Chaobo 李朝波
|300
|4,200
|0
|18
|0
|4,518
|1
|1550
|Kuryanov, Evgeny
|0
|2,390
|1,578
|547
|0
|4,515
|1
|1551
|Ye, Liaoning 葉遼寧
|0
|1,626
|473
|99
|2,314
|4,512
|1
|1552
|Wu, Mingqing (1964) 吳明清
|0
|1,913
|2,574
|18
|0
|4,505
|1
|1553
|Cong, Rinan (1980) 叢日楠
|0
|1,898
|491
|132
|1,984
|4,504
|1
|1554
|Kwok, Ying Shing 郭英成
|100
|4,392
|0
|10
|0
|4,502
|4
|1555
|Liu, Louis Xin 劉新
|0
|4,425
|0
|76
|0
|4,501
|1
|1556
|Wong, Fong Pak 王芳柏
|0
|4,501
|0
|0
|0
|4,501
|1
|1557
|Feng, Yijing 馮義晶
|87
|853
|0
|10
|3,549
|4,500
|1
|1558
|Lee, Jude Ho Chung 李浩中
|3,796
|704
|0
|0
|0
|4,500
|1
|1559
|Gong, Xiaohan (1980) 龔曉寒
|0
|2,016
|0
|0
|2,482
|4,498
|1
|1560
|Cui, Hongzhi 崔洪志
|0
|3,903
|0
|96
|494
|4,493
|1
|1561
|Duan, Jerry Linnan 段林楠
|245
|2,725
|1,500
|18
|0
|4,488
|2
|1562
|Liu, Xinhua (1970) 劉新華
|56
|1,788
|2,557
|77
|0
|4,478
|1
|1563
|Morrison, Scott William
|555
|0
|0
|0
|3,922
|4,476
|1
|1564
|Yu, Xuefeng (1963)
|0
|2,897
|1,555
|25
|0
|4,476
|1
|1565
|Turnbull, David Muir 唐寶麟
|450
|1,195
|0
|0
|2,828
|4,473
|2
|1566
|Liang, Bing (1972) 梁兵
|3,918
|515
|0
|33
|0
|4,466
|1
|1567
|Tsui, Pierre Kwong Ming 徐廣明
|480
|2,172
|1,700
|17
|96
|4,465
|1
|1568
|Wah, Jackie Wang Kei 華宏驥
|170
|4,278
|0
|16
|0
|4,464
|2
|1569
|Shi, Qi (1978) 施琦
|0
|4,444
|0
|18
|0
|4,462
|1
|1570
|Long, Weimin 龍為民
|3,918
|515
|0
|20
|0
|4,454
|1
|1571
|Chen, Wing Shing 陳泳成
|0
|3,218
|1,211
|16
|0
|4,445
|1
|1572
|Yeung, Teras Wo Fai 楊和輝
|50
|3,582
|812
|0
|0
|4,444
|1
|1573
|Wen, Bondy Tsz Kit 温子傑
|2,160
|283
|2,000
|0
|0
|4,443
|1
|1574
|Wong, Simon Kit Lung 黃傑龍
|0
|3,367
|1,058
|18
|0
|4,443
|1
|1575
|Li, Tomson Dongsheng 李東生
|921
|0
|0
|0
|3,521
|4,442
|1
|1576
|Lo, Alexander Chun Him 羅俊謙
|390
|2,964
|279
|140
|667
|4,440
|2
|1577
|Fung, Lawrence Siu Por 馮紹波
|0
|3,816
|432
|191
|0
|4,439
|1
|1578
|See, Salome Sau Mei 史秀美
|0
|3,816
|432
|191
|0
|4,439
|1
|1579
|Tan, Seow Gee 陳少義
|124
|1,562
|2,680
|71
|0
|4,437
|1
|1580
|Chao, Shou Bai
|0
|2,879
|1,555
|0
|0
|4,433
|1
|1581
|Gaynor, Richard Brian
|508
|0
|0
|0
|3,922
|4,429
|1
|1582
|Poon, Otto Lok To 潘樂陶
|0
|2,823
|1,503
|93
|0
|4,419
|1
|1583
|Kuok, Lam Sek 郭林錫
|0
|4,078
|340
|1
|0
|4,418
|1
|1584
|Sou, Kun Tou 蘇冠濤
|0
|4,078
|340
|1
|0
|4,418
|1
|1585
|Zhang, Haichao (1980) 張海超
|0
|865
|204
|71
|3,277
|4,417
|1
|1586
|Gay, Teo Siong 倪朝祥
|124
|1,562
|2,680
|47
|0
|4,414
|1
|1587
|Xie, Yonglin 謝永林
|0
|4,324
|0
|90
|0
|4,414
|2
|1588
|Zhao, Liang (MicroPort) 趙亮
|0
|1,101
|855
|0
|2,459
|4,414
|1
|1589
|Zuo, Yichen 左熠晨
|0
|4,160
|0
|165
|84
|4,408
|1
|1590
|Chapman, David James (1981)
|0
|3,600
|0
|18
|789
|4,407
|1
|1591
|Lo, Ken Bon
|0
|3,600
|0
|18
|789
|4,407
|1
|1592
|Madden, Hugh Douglas
|0
|3,600
|0
|18
|789
|4,407
|1
|1593
|Pan, Yang (1976) 潘陽
|0
|1,561
|2,724
|115
|0
|4,401
|1
|1594
|Whittemore, Ellen Fae (1956)
|0
|4,400
|0
|0
|0
|4,400
|1
|1595
|Li, Youquan 李有泉
|0
|2,923
|1,433
|44
|0
|4,399
|1
|1596
|Luo, Yonghong 羅永紅
|0
|2,501
|0
|37
|1,859
|4,397
|1
|1597
|Ip, Francis Kwan 葉鈞
|0
|3,139
|966
|290
|0
|4,395
|1
|1598
|Chen, Jen Tse 陳仁澤
|109
|1,435
|1,026
|66
|1,757
|4,393
|1
|1599
|Lam, Michael Hin Lap 林顯立
|10
|3,833
|300
|249
|0
|4,392
|1
|1600
|Zhu, Zinan 朱子南
|0
|1,113
|258
|61
|2,960
|4,392
|1
|1601
|Che, Baozhen 車寶臻
|373
|3,571
|391
|51
|0
|4,385
|1
|1602
|Chung, Jacky Chi Kit 鍾智傑
|0
|1,666
|2,487
|231
|0
|4,384
|1
|1603
|Liu, Chunhe 劉春河
|0
|1,161
|0
|71
|3,150
|4,381
|1
|1604
|Zhu, Lin (1970) 朱琳
|0
|2,484
|0
|37
|1,859
|4,380
|1
|1605
|Hu, Xingrong 胡興榮
|3,600
|695
|0
|82
|0
|4,377
|1
|1606
|Chan, John Hey Man 陳希文
|0
|1,622
|0
|6
|2,743
|4,371
|1
|1607
|Peng, Yong (1973) 彭勇
|2,305
|0
|0
|0
|2,065
|4,370
|1
|1608
|Chan, Man Chun (1964) 陳文俊
|372
|3,961
|0
|36
|0
|4,369
|1
|1609
|Hui, Kwok Kwong 許國光
|2,040
|2,310
|0
|18
|0
|4,368
|1
|1610
|Hui, Sai Chung 許世聰
|2,040
|2,310
|0
|18
|0
|4,368
|1
|1611
|Wang, Wenjian (1947) 王文鑒
|1,626
|0
|473
|0
|2,265
|4,363
|1
|1612
|Tse Yau, Annie On Yee 謝邱安儀
|0
|4,343
|0
|18
|0
|4,361
|1
|1613
|Fu, Zugang 付祖岡
|0
|1,214
|1,224
|38
|1,882
|4,358
|1
|1614
|Chan, Yiu Sing 陳耀星
|0
|2,138
|2,200
|18
|0
|4,356
|1
|1615
|Ren, Yunan 任煜男
|907
|3,418
|0
|29
|0
|4,354
|2
|1616
|Lau, Daniel Chi Fai 劉志輝
|0
|2,332
|2,000
|18
|0
|4,350
|1
|1617
|Wu, Gang (1958) 武鋼
|0
|2,087
|2,209
|50
|0
|4,346
|1
|1618
|Mai, Fan 麥帆
|0
|4,297
|0
|49
|0
|4,345
|1
|1619
|Lin, Chuanhui 林傳輝
|0
|2,621
|1,660
|56
|0
|4,337
|1
|1620
|Tou, Kit Vai 杜結威
|1,000
|3,310
|0
|18
|0
|4,328
|1
|1621
|Liu, Qiuming (1976) 劉秋明
|0
|1,741
|2,375
|210
|0
|4,326
|1
|1622
|Wang, Yongwen (1963) 王永文
|0
|4,300
|0
|24
|0
|4,324
|1
|1623
|Chow, Winston Wun Sing 周允成
|330
|2,943
|1,047
|0
|0
|4,320
|1
|1624
|Xiang, Zheng (SFC:BOP003) 向征
|0
|1,472
|1,501
|140
|1,205
|4,318
|1
|1625
|Wang, Changhai (1970) 王長海
|113
|392
|3,760
|51
|0
|4,316
|1
|1626
|Bertelli, Lorenzo
|0
|2,741
|1,573
|0
|0
|4,314
|1
|1627
|Tiu, Gary Ka Chun 刁家駿
|0
|3,780
|0
|18
|516
|4,314
|1
|1628
|Shea, Quadrant Chun Lok 佘俊樂
|283
|3,779
|0
|60
|191
|4,313
|3
|1629
|Okutomi, Masaru 奧富勝
|1,000
|3,310
|0
|0
|0
|4,310
|1
|1630
|Zhang, Jianxin (1973) 張建新
|0
|2,949
|360
|0
|993
|4,302
|1
|1631
|Lu, Yi (1983) 呂翼
|0
|2,826
|1,298
|177
|0
|4,301
|1
|1632
|Zhang, Jimin 張繼民
|0
|1,693
|2,597
|0
|0
|4,290
|1
|1633
|Wong, Chi Cheung (1972) 黃志昌
|0
|3,544
|0
|18
|727
|4,289
|1
|1634
|Choy, Man Har 蔡文霞
|0
|4,270
|0
|18
|0
|4,288
|1
|1635
|Hui, Wing Mau 許榮茂
|0
|4,283
|0
|0
|0
|4,283
|1
|1636
|Kwan, Ying Leung 關應良
|50
|2,880
|1,140
|210
|0
|4,280
|1
|1637
|Ching, Teresa Tak Won 程德韻
|0
|2,080
|2,181
|18
|0
|4,279
|1
|1638
|Sue, Ka Lok 蘇家樂
|258
|3,840
|0
|182
|0
|4,279
|4
|1639
|Rong, Yiping 戎一平
|0
|2,976
|0
|78
|1,219
|4,273
|1
|1640
|Ge, Changwei 葛長偉
|0
|2,473
|1,761
|37
|0
|4,272
|1
|1641
|Lam, Ka Yu (1992) 林嘉宇
|4,270
|0
|0
|0
|0
|4,270
|1
|1642
|Zhang, Andy Xuan 張序安
|0
|4,148
|0
|121
|0
|4,268
|1
|1643
|Ding, Jiasheng (Yanchang Petroleum) 丁嘉晟
|0
|2,415
|1,830
|22
|0
|4,267
|1
|1644
|Sat, Chui Wan 薩翠雲
|240
|1,619
|2,396
|12
|0
|4,267
|2
|1645
|Ng, Sing Mui 吳醒梅
|0
|3,758
|307
|188
|0
|4,253
|1
|1646
|Chan Cheng, Connie Yuk Yee 陳鄭玉而
|0
|4,251
|0
|0
|0
|4,251
|1
|1647
|Meng, Jun (1965) 孟軍
|135
|1,755
|2,306
|18
|35
|4,250
|1
|1648
|Poon, Kwok Leung 潘國樑
|500
|3,600
|0
|18
|132
|4,250
|1
|1649
|Poon, Eric Shun Wing 潘信榮
|0
|3,084
|770
|393
|0
|4,247
|1
|1650
|Shum, Kam Hung 岑錦雄
|0
|2,730
|1,260
|252
|0
|4,242
|1
|1651
|Sin, Hendrick 冼漢迪
|1,137
|1,396
|0
|18
|1,683
|4,234
|5
|1652
|Yang, Kun Hsiang 楊坤祥
|0
|3,109
|1,125
|0
|0
|4,234
|1
|1653
|Wan, Yuqing 萬宇清
|0
|3,929
|0
|305
|0
|4,233
|1
|1654
|Qin, Hengde 覃衡德
|0
|0
|4,231
|0
|0
|4,231
|1
|1655
|Wong, Bikie Bik Kwan 黃碧君
|0
|2,992
|1,211
|22
|0
|4,225
|1
|1656
|Lai, Zhuobin 賴卓斌
|0
|4,066
|0
|158
|0
|4,224
|1
|1657
|Liang, Jun (SFC:BIN429) 梁鈞
|0
|3,840
|0
|384
|0
|4,224
|1
|1658
|Chan, Lai Sin 陳禮善
|0
|4,204
|0
|18
|0
|4,222
|1
|1659
|Qiu, Dongxu
|0
|2,778
|1,364
|77
|0
|4,219
|1
|1660
|Cheng, Wai Tak (1969) 鄭偉德
|0
|4,200
|0
|18
|0
|4,218
|1
|1661
|Chu, Cecilia Shuk Ching 朱淑清
|0
|3,600
|600
|18
|0
|4,218
|1
|1662
|Gao, Yingxin 高迎欣
|0
|4,086
|0
|131
|0
|4,217
|1
|1663
|Jiang, Xing (1977) 姜興
|34
|1,776
|2,328
|79
|0
|4,217
|1
|1664
|Ni, Shili 倪世利
|0
|1,032
|803
|0
|2,380
|4,214
|1
|1665
|Lu, Hua (1963) 呂華
|0
|3,300
|0
|905
|0
|4,205
|1
|1666
|Chan, Amy Sau Ling 陳秀玲
|1,920
|283
|2,000
|0
|0
|4,203
|1
|1667
|Wang, Rui (1981) 王銳
|344
|485
|0
|30
|3,344
|4,203
|1
|1668
|Lim, Su I 林恕如
|0
|1,339
|2,845
|18
|0
|4,202
|1
|1669
|Cha, Johnson Mou Daid 查懋德
|4,200
|0
|0
|0
|0
|4,200
|3
|1670
|Chu, King Tien 朱境淀
|0
|3,600
|600
|0
|0
|4,200
|1
|1671
|Lam, Vanessa Wai Shan 林煒珊
|10
|3,841
|331
|18
|0
|4,200
|1
|1672
|Tjia, Boen Sien 謝文盛
|0
|4,200
|0
|0
|0
|4,200
|1
|1673
|Lee, Norman Man Yan 李文恩
|3,000
|1,199
|0
|0
|0
|4,199
|1
|1674
|Tai, Stephen Tak Fung 戴德豐
|356
|3,840
|0
|0
|0
|4,196
|3
|1675
|Yuan, Jun (1979) 袁軍
|0
|1,889
|2,258
|45
|0
|4,192
|1
|1676
|Gao, Bin (1982) 高斌
|0
|1,479
|0
|97
|2,609
|4,185
|1
|1677
|Lu, Jesse Wing Chi 呂榮梓
|40
|3,600
|0
|540
|0
|4,180
|1
|1678
|Chan, Yin Yan 陳燕欣
|0
|4,160
|0
|18
|0
|4,178
|1
|1679
|Ho, Kuk Sing 何鞠誠
|0
|4,168
|0
|9
|0
|4,177
|1
|1680
|Zhang, Yuxin (1979) 張昱昕
|0
|1,112
|0
|0
|3,057
|4,169
|1
|1681
|Li, Jing (1972) 李靜
|0
|3,097
|998
|71
|0
|4,166
|1
|1682
|Lau, Lambert Ming Yeung 劉名揚
|120
|3,858
|165
|18
|0
|4,161
|1
|1683
|Ren, Delin (1959) 任德林
|254
|2,381
|45
|0
|1,479
|4,159
|1
|1684
|Seriburi, Thanakorn 李紹祝
|0
|4,156
|0
|0
|0
|4,156
|1
|1685
|Wong, Alice Mei Wai 王美慧
|222
|3,930
|0
|0
|0
|4,152
|1
|1686
|Yung, Jacky Shun Loy 翁順來
|404
|3,563
|0
|185
|0
|4,152
|1
|1687
|Ding, Mei Qing 丁美清
|0
|3,258
|813
|80
|0
|4,151
|1
|1688
|Tse, Decky Chi Kwan 謝志坤
|120
|3,733
|258
|40
|0
|4,151
|1
|1689
|Tse, Albert Sun Wai 謝新偉
|100
|4,048
|0
|0
|0
|4,148
|1
|1690
|Zhang, Frank Fangliang 章方良
|0
|3,343
|672
|133
|0
|4,148
|1
|1691
|Li, Kar Yin 李嘉賢
|0
|2,857
|1,065
|213
|0
|4,135
|1
|1692
|Tan Beng, Marisa Lee Ser 陳孟禧臻
|183
|3,550
|296
|106
|0
|4,135
|1
|1693
|Tai, Chin Chun 戴錦春
|0
|4,112
|0
|18
|0
|4,130
|1
|1694
|Lam, Idy Mei Lan 林美蘭
|0
|3,509
|0
|18
|602
|4,129
|1
|1695
|Fei, Zhongmin 費忠敏
|0
|866
|3,149
|114
|0
|4,128
|1
|1696
|Wang, Dong (GCL) 王東
|0
|1,523
|2,597
|0
|0
|4,119
|1
|1697
|Liu, Xunfeng 劉訓峰
|0
|4,070
|0
|47
|0
|4,117
|1
|1698
|Sun, Xiaoyan (1972-06) 孫曉燕
|0
|2,603
|1,456
|56
|0
|4,116
|1
|1699
|Tang, Donglei 唐東雷
|0
|4,116
|0
|0
|0
|4,116
|1
|1700
|Leung, Malcoln Wai Yiu 梁煒堯
|0
|2,398
|1,695
|16
|0
|4,109
|1
|1701
|Ge, Yi (1981) 戈弋
|0
|3,628
|338
|141
|0
|4,107
|1
|1702
|Hou, Guangling 侯廣凌
|0
|1,161
|2,766
|172
|0
|4,098
|1
|1703
|Lim, Hwee Hai 林惠海
|539
|3,182
|335
|37
|0
|4,093
|2
|1704
|Wong, Yuting 王雨婷
|564
|3,493
|0
|36
|0
|4,093
|1
|1705
|Cai, Fangfang 蔡方方
|0
|3,480
|529
|77
|0
|4,087
|1
|1706
|Yang, Man (1982) 楊曼
|0
|1,355
|912
|141
|1,679
|4,087
|1
|1707
|Wong, Pierre Tsz Wa 黃子華
|200
|3,868
|0
|18
|0
|4,086
|1
|1708
|Chan, Rita Ping 陳萍
|0
|2,100
|880
|36
|1,069
|4,085
|1
|1709
|Zhang, Jerry Jingwei 張靖偉
|0
|1,568
|623
|0
|1,891
|4,082
|1
|1710
|Ngan, Tim Wing (1965) 顏添榮
|300
|3,714
|0
|67
|0
|4,081
|1
|1711
|Na Muangtoun, Chawalit 馬德壽
|0
|3,531
|539
|0
|0
|4,070
|1
|1712
|Yang, Lin (1973-04-13) 楊琳
|0
|2,765
|156
|47
|1,101
|4,070
|1
|1713
|Lyu, Guo 呂國
|0
|1,299
|2,704
|65
|0
|4,069
|1
|1714
|Wu, Lei (1987) 吳磊
|0
|1,318
|2,657
|93
|0
|4,068
|1
|1715
|Bai, Xiaosong 白曉松
|0
|4,009
|0
|56
|0
|4,065
|1
|1716
|Lei, Zili 雷自力
|0
|4,062
|0
|0
|0
|4,062
|1
|1717
|Lee, Yuen Fat 李遠發
|0
|3,979
|0
|0
|82
|4,061
|1
|1718
|Wang, Maxwell Zhongmin 王忠民
|0
|3,126
|934
|0
|0
|4,060
|1
|1719
|Wong, Chin Han 黃靜嫻
|0
|1,859
|2,181
|18
|0
|4,058
|1
|1720
|Zhang, Yong Li (1959) 張永力
|1,219
|2,813
|0
|1
|24
|4,057
|1
|1721
|Hsu, Steven Jing Sheng 許進勝
|360
|1,640
|0
|0
|2,054
|4,054
|1
|1722
|Kuo, Samuel Shan Huei 郭山輝
|242
|3,812
|0
|0
|0
|4,054
|1
|1723
|Kwong, Po Lam 鄺保林
|0
|2,163
|1,868
|19
|0
|4,050
|1
|1724
|Ma, Mingzhe 馬明哲
|0
|3,231
|818
|0
|0
|4,049
|1
|1725
|He, Baiqing 何柏青
|0
|2,523
|1,316
|184
|24
|4,047
|1
|1726
|Hooper, Anthony Campbell
|883
|0
|0
|0
|3,164
|4,047
|1
|1727
|Goh, Cheng Seng 吳進順
|0
|3,905
|0
|136
|0
|4,041
|1
|1728
|Chang, Chih Chiao 張智喬
|0
|3,106
|671
|18
|245
|4,039
|1
|1729
|He, Shiwei 何世偉
|0
|3,992
|0
|47
|0
|4,039
|1
|1730
|Yeung, Terry Tong Seng 楊東成
|0
|4,014
|0
|18
|0
|4,032
|1
|1731
|Dugan, Margaret Han
|867
|0
|0
|0
|3,164
|4,031
|1
|1732
|Liao, Jianrong 廖劍蓉
|440
|3,567
|0
|18
|0
|4,025
|2
|1733
|Xie, Yue (1991) 謝玥
|360
|1,592
|0
|18
|2,054
|4,024
|1
|1734
|Ma, Hing Man 馬慶文
|0
|4,004
|0
|18
|0
|4,022
|1
|1735
|Wong, Man Wai (1979) 王文威
|0
|3,000
|1,000
|18
|0
|4,018
|1
|1736
|Lai, Cecil Ching Ping 黎清平
|0
|4,017
|0
|0
|0
|4,017
|1
|1737
|Lui, Wai Pang 雷偉彬
|0
|3,990
|0
|18
|0
|4,008
|1
|1738
|Ng, Frankie Ki Hung 吳其鴻
|1,326
|2,610
|0
|72
|0
|4,008
|1
|1739
|Wang, Wenjie (1967) 王文傑
|0
|1,201
|473
|68
|2,265
|4,007
|1
|1740
|Su, Ning (1979) 蘇寧
|0
|2,137
|786
|230
|851
|4,004
|1
|1741
|Tang, John Wing Yan 鄧永恩
|0
|3,200
|800
|0
|0
|4,000
|1
|1742
|Yip, Heong Kan 葉向勤
|3,296
|704
|0
|0
|0
|4,000
|1
|1743
|Yip, Danny Chun Kwok 葉振國
|0
|3,980
|0
|18
|0
|3,998
|1
|1744
|Xiao, Dongsheng (1971) 肖東生
|0
|2,485
|0
|96
|1,416
|3,996
|1
|1745
|Wang, Changqing (1963) 王常青
|0
|2,382
|1,434
|178
|0
|3,994
|1
|1746
|Cheung, Christina Choi Ngor 張賽娥
|20
|3,780
|0
|189
|0
|3,989
|2
|1747
|Li, Gaofeng (1977) 李高峰
|0
|1,776
|2,133
|79
|0
|3,987
|1
|1748
|Poon, Larry Ka Yeung 潘嘉陽
|340
|3,090
|309
|155
|93
|3,987
|2
|1749
|Cheng, Andrew Chun Chung 鄭俊聰
|0
|3,145
|752
|18
|62
|3,977
|1
|1750
|Wong, Man Cheung (1972) 王萬祥
|0
|3,261
|698
|18
|0
|3,977
|1
|1751
|Lai, Fulin (1965) 賴福麟
|0
|3,200
|757
|18
|0
|3,975
|1
|1752
|Lin, Henry Hanwei 林翰威
|0
|2,433
|1,542
|0
|0
|3,975
|1
|1753
|Cheng, Brian Wai Lung 鄭偉能
|0
|2,238
|1,310
|99
|327
|3,974
|1
|1754
|Ge, Bin (1963) 葛彬
|0
|1,455
|2,360
|157
|0
|3,972
|1
|1755
|Tsang, Samuel Chiu Mo 曾昭武
|240
|3,720
|0
|12
|0
|3,972
|1
|1756
|Dai, Yunjie 戴雲傑
|0
|1,615
|0
|47
|2,308
|3,970
|1
|1757
|Xiang, Ya Bo 項亞波
|0
|3,949
|0
|18
|0
|3,967
|1
|1758
|Wong, Chong Shing 黃創成
|0
|3,350
|598
|18
|0
|3,966
|1
|1759
|Wong, Man Sing 黃萬成
|0
|3,350
|598
|18
|0
|3,966
|1
|1760
|Sanders, Corazon D
|797
|0
|0
|0
|3,164
|3,961
|1
|1761
|Chong, Yam Kiang 鍾炎強
|250
|2,769
|781
|160
|0
|3,960
|1
|1762
|Liu, Tian Ni 劉天倪
|135
|3,804
|0
|18
|0
|3,957
|2
|1763
|Zhong, Shanshan 鍾睒睒
|0
|2,308
|1,648
|0
|0
|3,956
|1
|1764
|Loynd, Mark Alan 羅學文
|0
|2,235
|1,700
|18
|0
|3,953
|1
|1765
|Malley, Robert Thomas
|789
|0
|0
|0
|3,164
|3,953
|1
|1766
|Lo, Ian Ming Shing 羅名承
|50
|2,934
|598
|18
|352
|3,952
|1
|1767
|Leung, Raymond Sui Wah 梁瑞華
|1,939
|949
|0
|18
|1,045
|3,951
|1
|1768
|Luo, Fei (1964-03) 羅飛
|903
|2,782
|234
|27
|0
|3,946
|1
|1769
|Mok, Richard Joe Kuen 莫祖權
|0
|2,629
|1,724
|18
|-426
|3,946
|1
|1770
|Tan, Soh Kuan 陳素寬
|0
|3,763
|0
|177
|0
|3,940
|1
|1771
|Xu, Xiuxian 徐秀賢
|0
|2,017
|726
|14
|1,182
|3,939
|1
|1772
|Huen, Steve Kwok Chuen 禤國全
|0
|1,925
|1,927
|86
|0
|3,938
|1
|1773
|Zou, Hao (1980) 鄒昊
|0
|2,783
|1,084
|71
|0
|3,938
|1
|1774
|Chan, Alex Wing Hong 陳永康
|0
|3,922
|0
|16
|0
|3,937
|1
|1775
|Ngai, Lisa Lai Ha 魏麗霞
|0
|3,919
|0
|18
|0
|3,937
|1
|1776
|Yang, Ping (1974) 楊平
|0
|1,595
|2,170
|166
|0
|3,931
|1
|1777
|Chu, Ming Ho 朱明豪
|0
|2,918
|942
|70
|0
|3,930
|1
|1778
|Li, Sze Lim 李思廉
|0
|3,930
|0
|0
|0
|3,930
|1
|1779
|Zhang, Li (1953) 張力
|0
|3,930
|0
|0
|0
|3,930
|1
|1780
|Fong, Wing Kong 方永光
|0
|2,082
|1,824
|18
|0
|3,924
|1
|1781
|Lam, Kim Wan (1965) 林劍雲
|0
|2,082
|1,824
|18
|0
|3,924
|1
|1782
|Chen, Chung Po 陳鐘譜
|0
|1,200
|2,705
|18
|0
|3,923
|1
|1783
|Qin, Li (1968-05) 秦力
|0
|2,409
|1,454
|56
|0
|3,920
|1
|1784
|Wei, Jiawei 韋家威
|0
|834
|273
|79
|2,733
|3,920
|1
|1785
|Wong, Kenneth Po Man 黃寶文
|450
|3,160
|0
|310
|0
|3,920
|2
|1786
|Liu, Kequan 劉克泉
|0
|3,600
|300
|18
|0
|3,918
|1
|1787
|Sun, Peter Kwok Wah 孫國華
|0
|3,900
|0
|18
|0
|3,918
|1
|1788
|Wang, Hongfang (1960) 王宏放
|0
|3,900
|0
|18
|0
|3,918
|1
|1789
|Zhu, Baoguo 朱保國
|3,914
|0
|0
|0
|0
|3,914
|2
|1790
|Hui, Edmond Yik Bun 許繹彬
|0
|2,520
|1,375
|18
|0
|3,913
|1
|1791
|Cheung, Edwin Hon Kit 張漢傑
|277
|3,480
|0
|0
|153
|3,910
|3
|1792
|Hui, Kevin Chung Ying 許仲瑛
|250
|2,608
|1,050
|0
|0
|3,908
|1
|1793
|Chan, Lu Min 詹陸銘
|0
|719
|1,398
|0
|1,789
|3,906
|1
|1794
|Ning, Min 寧旻
|0
|1,716
|2,190
|0
|0
|3,906
|1
|1795
|Parker, Timothy Charles (1955-06-19)
|3,906
|0
|0
|0
|0
|3,906
|1
|1796
|Ng, Tian Fah 伍沺華
|0
|2,976
|828
|101
|0
|3,905
|1
|1797
|Qi, Zhenggang 戚正剛
|0
|3,853
|0
|51
|0
|3,904
|1
|1798
|Xia, Xinyue 夏欣躍
|0
|3,741
|0
|158
|0
|3,899
|1
|1799
|Wang, Liang (1965-12) 王良
|0
|3,898
|0
|0
|0
|3,898
|1
|1800
|Hu, Yueming 胡日明
|0
|3,895
|0
|0
|0
|3,895
|1
|1801
|Lai, Ningning 賴寜寜
|0
|0
|0
|0
|3,895
|3,895
|1
|1802
|Liu, Zhenqiang (1975) 劉震強
|0
|3,840
|0
|54
|0
|3,894
|1
|1803
|Fang, Lin (1970) 方林
|0
|3,883
|0
|9
|0
|3,892
|1
|1804
|Leung, Dominic Oi Kin 梁愷健
|182
|2,398
|1,297
|16
|0
|3,892
|2
|1805
|Pang, Jinying 龐金營
|0
|992
|2,834
|65
|0
|3,891
|1
|1806
|Lee, Po Fun 李寶芬
|0
|1,880
|1,927
|83
|0
|3,890
|1
|1807
|Ng, Stanley Siu Hin 吳肇軒
|0
|1,472
|2,400
|18
|0
|3,890
|1
|1808
|Xu, Liang (1965) 徐量
|0
|3,360
|0
|18
|510
|3,888
|2
|1809
|Kong, Deyang 孔德揚
|0
|609
|3,278
|0
|0
|3,887
|1
|1810
|Wong, Wing Man (1977) 黃詠雯
|360
|3,509
|0
|18
|0
|3,887
|1
|1811
|Chong, Cho Lam 鍾楚霖
|0
|3,320
|0
|18
|546
|3,884
|1
|1812
|Ng, Phyllis Yuk Kwan 吳玉群
|180
|2,439
|1,000
|264
|0
|3,883
|1
|1813
|Riva, Alessandro (1960)
|719
|0
|0
|0
|3,164
|3,882
|1
|1814
|Sun, Fengquan 文壹川
|3,309
|572
|0
|0
|0
|3,881
|1
|1815
|Zhang, Weigong (1964) 張維功
|0
|3,808
|0
|73
|0
|3,881
|1
|1816
|Sang, Jinghua 桑菁華
|0
|925
|1,409
|1,545
|0
|3,879
|1
|1817
|Zhang, Hong (1964-09) 張泓
|0
|1,898
|1,527
|452
|0
|3,877
|1
|1818
|Li, Kuo Hsing 李國興
|0
|3,857
|0
|18
|0
|3,875
|1
|1819
|Yang, Tou Hsiung 楊頭雄
|8
|2,812
|1,055
|0
|0
|3,875
|1
|1820
|Tam, Jimmy Chun Fai 譚振輝
|984
|2,508
|350
|29
|0
|3,872
|3
|1821
|Liu, Raymond Yui Ting 廖銳霆
|0
|2,520
|840
|78
|432
|3,870
|1
|1822
|Fu, Zhengjun (1977) 傅政軍
|0
|1,798
|2,026
|43
|0
|3,868
|1
|1823
|Meng, Robin Jiange 孟建革
|0
|2,578
|547
|55
|687
|3,867
|1
|1824
|Chua, Kang Lim 蔡江林
|710
|3,088
|0
|65
|0
|3,863
|1
|1825
|Li, Peng (1971) 李蓬
|0
|1,698
|2,165
|0
|0
|3,863
|1
|1826
|Wong, Shu Hung 黃樹雄
|255
|2,403
|1,203
|0
|0
|3,861
|1
|1827
|Wu, Liejin 吳列進
|128
|546
|3,186
|0
|0
|3,860
|1
|1828
|Tan, Kheng Leong 陳慶良
|345
|3,467
|0
|45
|0
|3,857
|1
|1829
|Lee, Joseph (SFC:AQS018) 李駒
|0
|3,840
|0
|15
|0
|3,855
|1
|1830
|Wang, Yinxiang (1965) 王印祥
|0
|2,980
|423
|173
|279
|3,855
|1
|1831
|Leung, Shing Chiu 梁成釗
|0
|1,843
|1,927
|84
|0
|3,854
|1
|1832
|Lang, Joseph Shie Jay 郎世杰
|1,200
|0
|0
|18
|2,635
|3,853
|1
|1833
|Wu, Xiaojing (1968) 吳曉菁
|0
|2,143
|1,533
|104
|73
|3,853
|1
|1834
|Zhong, Xueyong 鍾學勇
|918
|88
|0
|2
|2,844
|3,852
|2
|1835
|Lu, Ruibo 陸瑞博
|320
|2,969
|157
|405
|0
|3,851
|1
|1836
|Chen, Zhiping (1977) 陳志平
|0
|3,814
|0
|36
|0
|3,850
|1
|1837
|Gao, Lina (1957) 高麗娜
|148
|3,407
|0
|0
|295
|3,850
|1
|1838
|Tung, Andrew Lieh Cheung 董立均
|3,778
|0
|0
|0
|70
|3,849
|2
|1839
|Poon, Calvin Siu Kuen 潘兆權
|0
|2,400
|1,350
|18
|79
|3,847
|1
|1840
|Shum, Chiu Hung 岑釗雄
|0
|3,291
|513
|43
|0
|3,846
|2
|1841
|Krishana, Ranjeev (1974)
|680
|0
|0
|0
|3,164
|3,843
|1
|1842
|Yi, Qingqing 易清清
|680
|0
|0
|0
|3,164
|3,843
|2
|1843
|Cheng, Sze Tsan 鄭斯燦
|0
|3,407
|90
|265
|79
|3,841
|1
|1844
|Kawashima, Hirotaka 川島宏貴
|163
|1,151
|422
|0
|2,104
|3,841
|1
|1845
|Yeung, Herman Shu Kin 楊樹堅
|0
|2,289
|1,547
|0
|0
|3,836
|1
|1846
|Ho, Gloria Pui Yun 何沛恩
|275
|3,542
|0
|18
|0
|3,835
|2
|1847
|Lin, Tiejun 林鐵軍
|0
|2,424
|801
|609
|0
|3,834
|1
|1848
|Lam, Samson Yee Chun 林而聰
|240
|3,574
|0
|18
|0
|3,832
|1
|1849
|Mak, Pak Hung 麥伯雄
|0
|3,000
|830
|0
|0
|3,830
|1
|1850
|Wong, Brian Tze Hang 黃子恒
|10
|3,463
|74
|283
|0
|3,830
|1
|1851
|Fan, Yonghong (1970) 范永洪
|0
|3,251
|507
|71
|0
|3,829
|1
|1852
|Liu, Wei (1970) 劉偉
|0
|3,781
|0
|46
|0
|3,827
|1
|1853
|Guan, Jianhui (1964) 關建輝
|0
|3,374
|409
|43
|0
|3,826
|1
|1854
|Yeung, Andrew Kin 楊健
|50
|2,160
|1,434
|180
|0
|3,824
|1
|1855
|Lam, Keung (1972) 林強
|117
|2,773
|820
|109
|0
|3,820
|1
|1856
|Yu, Kin Keung 余健强
|602
|1,204
|0
|18
|1,993
|3,818
|1
|1857
|Li, Xiangli (1962) 李向利
|0
|2,815
|456
|72
|473
|3,816
|1
|1858
|Wei, Qiang (1969) 魏強
|0
|824
|2,913
|79
|0
|3,816
|1
|1859
|Ho, Eric King Fung 何敬豐
|0
|3,800
|0
|13
|0
|3,813
|1
|1860
|Tong, Chi Hoi 唐智海
|0
|3,043
|692
|78
|0
|3,813
|1
|1861
|He, Chengxiao 何成效
|0
|1,010
|145
|23
|2,635
|3,812
|1
|1862
|Li, Xiaoting (1978) 李肖婷
|0
|3,793
|0
|18
|0
|3,811
|1
|1863
|Zhao, Guoqing (1977) 趙國慶
|0
|1,671
|1,977
|37
|121
|3,806
|1
|1864
|Goller, John Michael
|641
|0
|0
|0
|3,164
|3,804
|1
|1865
|Shao, Zhong 邵忠
|0
|3,804
|0
|0
|0
|3,804
|1
|1866
|Crawford, John William (1942) 高來福
|2,142
|0
|0
|0
|1,660
|3,802
|1
|1867
|Yang, Xinping 楊新平
|592
|2,485
|621
|101
|0
|3,798
|1
|1868
|Glazer, Donald Wayne
|633
|0
|0
|0
|3,164
|3,797
|1
|1869
|Yan, Haiting 閆海亭
|0
|1,640
|2,140
|16
|0
|3,797
|1
|1870
|Wong, Eddie Sai Chuen 王世存
|240
|1,980
|1,555
|18
|0
|3,793
|1
|1871
|Feng, Yousheng 奉佑生
|0
|1,161
|2,459
|172
|0
|3,791
|1
|1872
|So, Kevin Chi Heng 蘇智恒
|0
|3,612
|0
|177
|0
|3,789
|1
|1873
|Han, Yuying 韓玉英
|592
|2,485
|621
|89
|0
|3,786
|1
|1874
|Li, Haiming (1974) 李海鳴
|102
|3,635
|0
|49
|0
|3,785
|2
|1875
|Luo, Xiaohui (1983) 羅小輝
|0
|1,574
|474
|0
|1,737
|3,785
|1
|1876
|Wang, Cunbo 王存波
|0
|3,750
|0
|35
|0
|3,785
|1
|1877
|Huang, Zhiqiang (1982) 黃智強
|0
|3,677
|0
|104
|0
|3,781
|1
|1878
|Ko, Samantha Wing Yan 高穎欣
|410
|2,400
|140
|18
|812
|3,780
|2
|1879
|Lui, Gary Yue Yun 雷雨潤
|180
|3,600
|0
|0
|0
|3,780
|1
|1880
|Xiao, Jian (1980) 肖健
|305
|1,719
|0
|71
|1,683
|3,778
|1
|1881
|Chen, Feng (1972) 陳豐
|746
|1,620
|196
|0
|1,214
|3,776
|1
|1882
|Huo, Yunfei 霍雲飛
|244
|2,208
|167
|0
|1,157
|3,776
|1
|1883
|Leung, Alex (1979) 梁奕曦
|240
|3,510
|0
|18
|0
|3,768
|2
|1884
|Sun, Chun Wai 申振威
|0
|3,046
|580
|140
|0
|3,766
|1
|1885
|Harrison, John Barrie 夏理遜
|3,763
|0
|0
|0
|0
|3,763
|2
|1886
|She, William Siu Kee 佘紹基
|385
|3,120
|235
|18
|0
|3,758
|1
|1887
|Zheng, Wanchun 鄭萬春
|0
|3,624
|0
|131
|0
|3,755
|1
|1888
|Wang, Hongbin (APT Satellite) 汪鴻濱
|100
|1,747
|1,585
|313
|0
|3,745
|1
|1889
|Lam, Wai Tong 林瑋瑭
|318
|1,412
|2,000
|14
|0
|3,744
|2
|1890
|Lee, Loretta Wing Yee 李詠怡
|0
|2,114
|1,608
|18
|0
|3,740
|2
|1891
|Tong, Albert 湯子同
|0
|3,722
|0
|18
|0
|3,740
|1
|1892
|Hui, Raymond Kwok Keung 許國強
|0
|3,721
|0
|18
|0
|3,739
|1
|1893
|Wu, Tielong 吳鐵龍
|0
|1,410
|1,386
|26
|916
|3,738
|1
|1894
|Hu, Bing (1976) 胡冰
|0
|2,206
|79
|97
|1,355
|3,737
|1
|1895
|Leggett, Thomas (1977)
|414
|0
|0
|0
|3,321
|3,736
|1
|1896
|Xie, Jianyu 謝健瑜
|0
|1,714
|2,000
|18
|0
|3,732
|1
|1897
|Xu, Li (1982) 徐立
|0
|2,090
|1,514
|128
|0
|3,731
|1
|1898
|Yeung, Pamela Shuet Fan 楊雪芬
|0
|3,713
|0
|18
|0
|3,731
|1
|1899
|Zhu, Yongxiang 朱永祥
|0
|1,118
|2,481
|129
|0
|3,728
|1
|1900
|Wang, Yuwen (1968) 王昱文
|0
|3,135
|0
|592
|0
|3,727
|1
|1901
|Ng, Cheung Shing 吳長勝
|0
|2,751
|772
|18
|181
|3,722
|1
|1902
|Ong, William Wei Hiam 王偉炘
|139
|2,629
|932
|18
|0
|3,718
|1
|1903
|Yeung, Tony Wang 楊宏
|0
|1,937
|1,648
|133
|0
|3,718
|1
|1904
|Wang, Hai (1972-09) 王海
|0
|1,850
|1,867
|0
|0
|3,717
|1
|1905
|Shen, Haibo (1968) 沈海博
|0
|900
|0
|77
|2,734
|3,711
|1
|1906
|Luo, Zhihai 羅智海
|600
|2,688
|403
|18
|0
|3,709
|1
|1907
|Xiao, Junqiang 肖俊強
|0
|1,000
|2,660
|46
|0
|3,706
|1
|1908
|Tu, Yanwu 屠燕武
|0
|1,260
|811
|73
|1,560
|3,705
|1
|1909
|Fung, Mei Po (1956) 馮美寶
|0
|3,704
|0
|0
|0
|3,704
|1
|1910
|Wu, Xiaobin (1962) 吳曉濱
|382
|0
|0
|0
|3,321
|3,703
|1
|1911
|Tse, Tony Sun Po 謝新寶
|100
|3,582
|0
|18
|0
|3,700
|1
|1912
|Yip, Vincent Shiu Hong 葉兆康
|0
|3,680
|0
|18
|0
|3,698
|1
|1913
|Yu, Tao (1987) 俞韜
|0
|2,462
|1,177
|59
|0
|3,698
|1
|1914
|Chen, Zhifen (1969) 陳芝芬
|0
|3,695
|0
|0
|0
|3,695
|1
|1915
|Qing, Lijun 慶立軍
|0
|903
|2,484
|305
|0
|3,692
|1
|1916
|Pang, Chong Yong 彭中庸
|602
|2,010
|344
|383
|352
|3,691
|1
|1917
|Chen, Qunsheng 陳群生
|41
|2,506
|1,123
|19
|0
|3,689
|2
|1918
|Lin, Wei (1972) 林偉
|0
|3,522
|0
|165
|0
|3,687
|1
|1919
|Siu, Man Hei 蕭文熙
|0
|3,240
|285
|162
|0
|3,687
|1
|1920
|Ye, Xiaoping (1963) 葉小平
|3,313
|185
|168
|20
|0
|3,687
|2
|1921
|Liao, Xiang (1965) 廖想
|358
|0
|0
|0
|3,321
|3,679
|1
|1922
|Shen, Lifeng (1966) 申麗鳳
|585
|3,070
|0
|19
|0
|3,674
|3
|1923
|Chen, Hongliang (1981) 陳紅亮
|0
|2,470
|599
|137
|466
|3,672
|1
|1924
|Cheng, Leo Sze Kin 鄭斯堅
|0
|3,239
|90
|262
|79
|3,670
|1
|1925
|Ngai, Mei 魏薇
|2,657
|995
|0
|18
|0
|3,670
|1
|1926
|Chan, Jo Jo Shuk Fong 陳淑芳
|120
|3,042
|489
|18
|0
|3,669
|1
|1927
|Wang, Xiaoguang (1982) 王曉光
|0
|1,307
|2,347
|15
|0
|3,669
|1
|1928
|Ko, Lai Hung 高黎雄
|0
|3,270
|380
|18
|0
|3,668
|1
|1929
|Tang, Samson Chi Kei 鄧志基
|0
|2,148
|1,500
|18
|0
|3,666
|1
|1930
|Evans, David Mark (1962)
|0
|1,969
|0
|109
|1,586
|3,664
|1
|1931
|Liu, Zhancheng 劉展程
|240
|3,423
|0
|0
|0
|3,663
|1
|1932
|Li, Huibao 李會寶
|0
|3,658
|0
|0
|0
|3,658
|1
|1933
|Chao, Ka Chon 周家俊
|120
|3,537
|0
|0
|0
|3,657
|1
|1934
|Liu, Yang (Enterprise Development) 劉洋
|0
|3,656
|0
|0
|0
|3,656
|2
|1935
|Tay, Yong Hua 鄭湧華
|0
|2,692
|899
|65
|0
|3,656
|1
|1936
|Shan, Baojie 單寶杰
|0
|1,556
|1,991
|107
|0
|3,654
|1
|1937
|Tsang, Sylvia Chiu Yuen 曾昭婉
|600
|3,024
|0
|30
|0
|3,654
|1
|1938
|Bi, Jeff Hua 畢樺
|203
|2,746
|655
|47
|0
|3,651
|1
|1939
|Liu, Yong (TradeGo) 劉勇
|0
|885
|0
|36
|2,730
|3,651
|1
|1940
|Sun, Jing (1969) 孫靖
|0
|1,752
|0
|51
|1,848
|3,651
|1
|1941
|Kwan, Wallace Chi Kin 關志堅
|80
|1,559
|1,944
|65
|0
|3,648
|1
|1942
|Wong, Pik Hung 王碧紅
|0
|3,239
|90
|238
|79
|3,646
|1
|1943
|Yeo, Choon Guan 姚俊沅
|0
|3,538
|0
|106
|0
|3,644
|1
|1944
|Wong, Francis Man Chung 黃文宗
|3,522
|0
|0
|0
|121
|3,643
|9
|1945
|Lee, Cheong Yuen 李昌源
|600
|2,610
|0
|432
|0
|3,642
|1
|1946
|Cheng, Heng Jem 鍾廷森
|244
|3,396
|0
|0
|0
|3,640
|1
|1947
|Xiang, Jie (1973) 項頡
|102
|1,863
|1,657
|18
|0
|3,640
|1
|1948
|Lau, Lawson Wai Yan 劉偉恩
|0
|932
|0
|18
|2,687
|3,637
|1
|1949
|Ng, Paul Yuk Yeung 吳旭洋
|19
|3,600
|0
|18
|0
|3,637
|2
|1950
|Ma, Amy Ching Sau 馬清秀
|23
|3,134
|458
|18
|0
|3,633
|1
|1951
|Chan, Eddie Kam Kong 陳鑫江
|430
|2,759
|424
|18
|0
|3,631
|1
|1952
|Cheng, Dennis Tsang Fu 鄭曾富
|0
|2,210
|1,400
|18
|0
|3,628
|1
|1953
|Jiang, Jiang (1982) 江江
|0
|1,438
|2,189
|0
|0
|3,627
|1
|1954
|Sim, Kain Kain 沈娟娟
|0
|3,538
|0
|89
|0
|3,627
|1
|1955
|Wang, Song (Guotai Junan) 王松
|0
|1,082
|768
|415
|1,363
|3,627
|1
|1956
|Wong, Vivienne Ching 王清
|0
|3,240
|367
|18
|0
|3,625
|1
|1957
|Ho, Johnson Sai Hou 何世豪
|0
|2,588
|797
|239
|0
|3,624
|1
|1958
|Feng, Yuxia 馮宇霞
|0
|2,440
|1,084
|99
|0
|3,623
|1
|1959
|Qi, Zhiping 齊志平
|677
|2,802
|0
|141
|0
|3,620
|1
|1960
|Chu, Hing Tsung 朱慶凇
|600
|3,000
|0
|18
|0
|3,618
|2
|1961
|Lin, Xiaodong (1982) 林曉東
|0
|3,600
|0
|18
|0
|3,618
|1
|1962
|Liu, Chang (1989) 劉暢
|0
|3,600
|0
|18
|0
|3,618
|1
|1963
|Cui, Yusong 崔玉松
|0
|2,611
|945
|59
|0
|3,615
|1
|1964
|Li, Feng (Yuexiu) 李鋒
|0
|783
|2,831
|0
|0
|3,615
|2
|1965
|Lo, Francis Fai Shing 羅輝承
|150
|2,532
|647
|18
|266
|3,613
|1
|1966
|Farrow, Jeffrey (1962)
|287
|0
|0
|0
|3,321
|3,608
|1
|1967
|Sabine, Martin Nevil 邵斌
|0
|3,608
|0
|0
|0
|3,608
|1
|1968
|Wang, Liang (1985-06-19) 王亮
|0
|3,600
|0
|2
|0
|3,602
|1
|1969
|Chen, Jiande 陳建德
|570
|1,687
|594
|0
|750
|3,601
|1
|1970
|Chang, Felix Yoe Chong 張有滄
|3,600
|0
|0
|0
|0
|3,600
|1
|1971
|Sze, Wai Pan 施偉斌
|0
|3,482
|100
|18
|0
|3,600
|1
|1972
|Zhang, Xiao Bin (1952) 張曉彬
|0
|3,600
|0
|0
|0
|3,600
|1
|1973
|Wang, Jian (Guangdong Land) 王健
|0
|3,321
|0
|274
|0
|3,596
|1
|1974
|Wu, Wing Hang 胡永恆
|0
|3,575
|0
|18
|0
|3,593
|1
|1975
|Xu, Jin (1972) 徐晉
|298
|3,176
|0
|119
|0
|3,592
|1
|1976
|Chen, Hongguo 陳洪國
|0
|3,534
|0
|50
|0
|3,583
|1
|1977
|Ng, Chi Hang (1976) 吳智恒
|0
|1,560
|2,000
|18
|0
|3,578
|1
|1978
|Tiong, Kiew Chiong 張裘昌
|263
|2,928
|102
|283
|0
|3,576
|2
|1979
|Fang, Yu (1976) 方宇
|3,574
|0
|0
|0
|0
|3,574
|1
|1980
|Tong, Carlson Ka Shing 唐家成
|3,570
|0
|0
|0
|0
|3,570
|3
|1981
|Ho, Lok Fai (1960) 何樂輝
|0
|2,400
|1,000
|167
|0
|3,567
|1
|1982
|Ye, Li Wen 葉黎聞
|0
|3,265
|0
|303
|0
|3,567
|1
|1983
|Seah, Daniel Ang 謝安
|3,548
|0
|0
|18
|0
|3,566
|1
|1984
|Li, Bu 李布
|0
|2,037
|169
|49
|1,311
|3,565
|1
|1985
|Tang, Daoping 湯道平
|0
|1,200
|2,218
|146
|0
|3,564
|1
|1986
|Chen, Guoming (1984) 陳國明
|0
|926
|988
|0
|1,648
|3,562
|1
|1987
|Yeung, Belinda Bik Yiu 楊碧瑤
|150
|3,100
|0
|310
|0
|3,560
|1
|1988
|Lin, Yang (1967) 林楊
|0
|3,487
|0
|71
|0
|3,558
|1
|1989
|He, Yuping (1972) 賀玉平
|0
|1,741
|1,681
|135
|0
|3,557
|1
|1990
|Liu, Yan (1979) 劉艷
|0
|1,741
|1,681
|135
|0
|3,557
|1
|1991
|Chen, Yongdao 陳永道
|0
|3,496
|0
|60
|0
|3,556
|1
|1992
|Hartono, James 何震發
|0
|3,212
|268
|77
|0
|3,556
|1
|1993
|Liao, Chuanqiang 廖傳強
|0
|2,529
|0
|139
|888
|3,556
|1
|1994
|Lo, Chris Cze Wai 魯士偉
|200
|1,320
|2,000
|36
|0
|3,556
|2
|1995
|Huang, Xueliang (SMIT) 黃學良
|187
|3,031
|297
|39
|0
|3,554
|1
|1996
|Li, Qiang (Times China) 李強
|0
|3,040
|471
|43
|0
|3,554
|2
|1997
|Han, Li (1987) 韓力
|406
|2,883
|0
|18
|242
|3,549
|1
|1998
|Chen, Zhaoqiang 陳兆強
|0
|2,640
|660
|248
|0
|3,548
|1
|1999
|Yang, Guoping (1956) 楊國平
|0
|3,548
|0
|0
|0
|3,548
|1
|2000
|Zhang, Gao Bin 張高濱
|0
|3,527
|0
|18
|0
|3,545
|1
|2001
|Ngok, Ming Chu 岳明珠
|0
|3,410
|83
|18
|33
|3,544
|1
|2002
|Chung, Emily Shun Kwan 鍾順群
|0
|2,988
|488
|0
|66
|3,542
|1
|2003
|Wan, Yong (1973) 萬勇
|0
|776
|0
|36
|2,730
|3,542
|1
|2004
|Li, Cheuk Kam 李灼金
|0
|3,515
|0
|18
|0
|3,533
|1
|2005
|Sallnow-Smith, Nicholas Robert 蘇兆明
|1,325
|0
|0
|0
|2,206
|3,531
|1
|2006
|Beh, Kim Ling 馬金龍
|0
|3,526
|0
|0
|0
|3,526
|1
|2007
|Chen, Xiaodong (1981) 陳曉東
|960
|80
|0
|24
|2,454
|3,518
|1
|2008
|Kwok, Joe Kwan Fai 郭君暉
|0
|3,000
|500
|18
|0
|3,518
|1
|2009
|Kwok, Ken Kwan Yu 郭君宇
|0
|3,000
|500
|18
|0
|3,518
|1
|2010
|Jim, Jackin Yin Kwan 詹燕群
|0
|2,790
|500
|227
|0
|3,517
|1
|2011
|Zhao, Zongren 趙宗仁
|0
|3,517
|0
|0
|0
|3,517
|2
|2012
|Chan Man, Viola Yee Wai 陳文綺慧
|0
|1,362
|18
|0
|2,133
|3,513
|1
|2013
|Chen, Jianping (1977) 陳健平
|0
|2,040
|169
|71
|1,231
|3,511
|1
|2014
|Liu, Xuebin (1972) 劉學斌
|2,292
|1,200
|0
|18
|0
|3,510
|2
|2015
|Zhao, Wenzhu 趙文竹
|0
|3,439
|0
|70
|0
|3,509
|1
|2016
|Wang, Xiaoqin (1972) 王小沁
|0
|2,389
|1,100
|18
|0
|3,507
|1
|2017
|Chan, Nelson Chi Wai 陳志偉
|0
|3,487
|0
|18
|0
|3,505
|1
|2018
|Ge, Xiaobo (1970-06) 葛小波
|0
|1,267
|2,168
|71
|0
|3,505
|1
|2019
|Ko, Grace Sau Chee 高秀芝
|0
|2,878
|607
|18
|0
|3,503
|1
|2020
|Wang, Dongzhi (1968-11-14) 王冬至
|0
|2,201
|1,070
|123
|107
|3,502
|1
|2021
|Tung, Martin Hau Man 董孝文
|190
|2,275
|1,000
|36
|0
|3,501
|1
|2022
|Chan, Joseph Nap Kee 陳立基
|480
|3,000
|0
|18
|0
|3,498
|2
|2023
|Kon, Kenneth Hiu King 干曉勁
|480
|2,400
|600
|18
|0
|3,498
|1
|2024
|Lai, Ka Fai (1964) 黎家輝
|0
|2,689
|560
|248
|0
|3,497
|1
|2025
|Wong, Jason Kon Man 王幹文
|291
|1,002
|0
|17
|2,187
|3,497
|2
|2026
|Zhang, He (1986) 張賀
|300
|921
|2,257
|18
|0
|3,496
|1
|2027
|Zhou, Hongliang (1969) 周宏亮
|56
|2,743
|616
|77
|0
|3,493
|1
|2028
|Lee, Edward Yuen Cheor 李源初
|50
|3,421
|0
|18
|0
|3,489
|1
|2029
|Yang, Rongbing (1964) 楊榮兵
|0
|2,551
|847
|91
|0
|3,489
|1
|2030
|Yeung, Alexander Ching Loong 楊政龍
|500
|2,927
|0
|60
|0
|3,487
|2
|2031
|Xie, Rusong 謝如松
|0
|3,153
|0
|77
|256
|3,486
|1
|2032
|Deng, Zhaonan 鄧招男
|0
|751
|0
|0
|2,734
|3,485
|1
|2033
|Tso, Simon 曹思豪
|0
|2,916
|0
|18
|551
|3,485
|1
|2034
|Wen, Yinheng 溫引珩
|0
|2,237
|670
|578
|0
|3,485
|1
|2035
|Chen, Kaixian 陳凱先
|1,311
|0
|0
|0
|2,169
|3,480
|3
|2036
|Kwong, John Tai Wah 鄺大華
|0
|3,480
|0
|0
|0
|3,480
|1
|2037
|Cheung, Fong Wa 張芳華
|250
|1,923
|1,288
|18
|0
|3,479
|1
|2038
|Chen, Jennie (1955) 陳珍妮
|24
|2,707
|729
|18
|0
|3,478
|1
|2039
|Szeto, Ricky Wing Fu 司徒永富
|0
|3,061
|398
|18
|0
|3,477
|1
|2040
|Guan, Yihong 管毅宏
|0
|2,140
|261
|19
|1,056
|3,476
|1
|2041
|Wu, Ying Cheng (1968) 吳英政
|0
|2,804
|320
|0
|352
|3,476
|1
|2042
|Wong, Winny Man 黃敏
|3,456
|0
|0
|18
|0
|3,474
|1
|2043
|Liu, Fengshan 劉鳳山
|0
|2,785
|0
|0
|688
|3,473
|1
|2044
|Arculli, Ronald Joseph 夏佳理
|3,391
|80
|0
|0
|0
|3,471
|5
|2045
|Zhang, Zhixiang (1968) 張志祥
|0
|2,708
|745
|18
|0
|3,471
|1
|2046
|Cheng, Juliana San San 鍾珊珊
|244
|2,707
|519
|0
|0
|3,470
|1
|2047
|Wu, Anthony Ting Yuk 胡定旭
|3,470
|0
|0
|0
|0
|3,470
|8
|2048
|Yuan, Guijun 袁桂軍
|0
|3,337
|0
|131
|0
|3,468
|1
|2049
|Li, Hui (1986) 李慧
|0
|3,425
|0
|40
|0
|3,465
|1
|2050
|Zhang, Liang (1982) 張亮
|244
|2,358
|167
|0
|695
|3,465
|1
|2051
|Poon, Lisa Po Han 潘寶嫻
|0
|3,445
|0
|18
|0
|3,463
|1
|2052
|Xin, Jessie Qin 辛勤
|171
|1,184
|0
|0
|2,108
|3,463
|1
|2053
|Chan, Hung Ming (1954) 陳孔明
|0
|2,774
|688
|0
|0
|3,462
|1
|2054
|Liang, Jun (1967) 梁軍
|602
|843
|0
|18
|1,993
|3,457
|1
|2055
|Fujinawa, Toshimichi 藤縄利通
|0
|3,310
|0
|0
|144
|3,454
|1
|2056
|Chu, Chi Wen 朱紀文
|472
|1,050
|1,907
|25
|0
|3,453
|1
|2057
|Chan, Raymond (1966) 陳毅文
|0
|1,091
|2,341
|18
|0
|3,450
|1
|2058
|Lam, Wai Yan (1951) 林懷仁
|0
|3,049
|397
|0
|0
|3,447
|1
|2059
|Mak, Kim Kin Wah 麥建華
|0
|1,853
|1,575
|18
|0
|3,446
|1
|2060
|Jin, Ming (1970) 金明
|0
|3,422
|0
|18
|0
|3,440
|1
|2061
|Lai, Tse Ming 黎子明
|1,204
|2,217
|0
|18
|0
|3,440
|1
|2062
|Tam, Chris Sui Kin 譚瑞堅
|348
|2,540
|534
|18
|0
|3,440
|1
|2063
|Liang, Bo (1980) 梁波
|0
|2,902
|484
|52
|0
|3,439
|1
|2064
|Li, Dahong (1958) 李大宏
|2,820
|0
|0
|18
|600
|3,438
|1
|2065
|Wang, Yusuo 王玉鎖
|0
|3,274
|0
|0
|160
|3,434
|1
|2066
|Ma, Xiaoming (1965) 馬曉明
|406
|1,468
|1,496
|18
|43
|3,431
|1
|2067
|Zhang, Quan (Weichai Power) 張泉
|0
|3,362
|0
|69
|0
|3,431
|1
|2068
|Wong, Cecil Sze Chai 黃思齊
|0
|3,040
|0
|390
|0
|3,430
|1
|2069
|Wong, Eddie Chung Chong 黃松滄
|0
|3,412
|0
|18
|0
|3,430
|1
|2070
|Chan, Wing Lun 陳永倫
|0
|1,200
|2,203
|18
|0
|3,421
|1
|2071
|Huang, Chih Shen 黃志深
|0
|3,402
|0
|18
|0
|3,420
|1
|2072
|Lo, Wing Cheung 盧永錩
|0
|3,090
|329
|1
|0
|3,420
|1
|2073
|Zhao, Jiangwei 趙江巍
|0
|2,423
|956
|40
|0
|3,418
|1
|2074
|Huang, Xiangling 黃湘玲
|0
|3,302
|0
|115
|0
|3,417
|1
|2075
|Xu, Wei (1966) 徐威
|0
|3,414
|0
|0
|0
|3,414
|1
|2076
|Che, Jianxing 車建興
|0
|3,251
|0
|161
|0
|3,413
|1
|2077
|Chen, Guosheng (1975) 陳郭勝
|0
|1,301
|0
|19
|2,092
|3,412
|1
|2078
|Pickerell, Blair Chilton 裴布雷
|2,258
|0
|0
|0
|1,154
|3,411
|3
|2079
|Sun, Yusheng 孫玉勝
|0
|3,410
|0
|0
|0
|3,410
|1
|2080
|Lam, King Sang 林景生
|348
|2,509
|534
|18
|0
|3,409
|1
|2081
|Chuang, Edwin Ka Fung 莊家豐
|90
|3,300
|0
|18
|0
|3,408
|2
|2082
|Hung, Clement Ka Hai 洪嘉禧
|2,568
|840
|0
|0
|0
|3,408
|8
|2083
|Mok, Pui Keung 莫沛強
|228
|2,036
|922
|133
|88
|3,407
|1
|2084
|Sze, Tan Nei 施丹妮
|0
|3,010
|246
|151
|0
|3,407
|1
|2085
|Niu, Aimin 牛愛民
|368
|2,510
|510
|18
|0
|3,406
|1
|2086
|Mong, Kean Yeow 蒙景耀
|860
|2,477
|0
|67
|0
|3,405
|1
|2087
|Ng, James Ming Chee 黃晞華
|183
|3,088
|0
|27
|107
|3,405
|2
|2088
|Kwok, Tung Keung 郭棟強
|3,000
|0
|250
|18
|136
|3,404
|1
|2089
|Hu, Changyuan 胡長源
|0
|1,165
|0
|0
|2,228
|3,394
|1
|2090
|Lee, Warren Wa Lun 李華倫
|426
|0
|2,968
|0
|0
|3,394
|2
|2091
|Chung, Rebecca Pui King 鍾佩琼
|250
|2,523
|500
|117
|0
|3,390
|1
|2092
|Ng, Yew Sum
|169
|1,107
|1,828
|283
|0
|3,388
|1
|2093
|Guo, Weicheng 郭維城
|0
|3,387
|0
|0
|0
|3,387
|1
|2094
|Tao, Desheng 陶德勝
|3,387
|0
|0
|0
|0
|3,387
|1
|2095
|Zhang, Zhangsun 張章笋
|0
|3,387
|0
|0
|0
|3,387
|1
|2096
|Polop, Miguel Valldecabres
|130
|1,430
|0
|0
|1,825
|3,385
|1
|2097
|Li, Quan (SFC:BBI004) 李全
|0
|1,506
|1,556
|323
|0
|3,384
|1
|2098
|Song, Liuyi 宋鏐毅
|0
|2,834
|0
|352
|199
|3,384
|2
|2099
|Chan, Ringo Sek Keung 陳錫強
|123
|3,242
|0
|18
|0
|3,383
|1
|2100
|Huo, Da (1968) 霍達
|0
|2,319
|689
|368
|0
|3,375
|1
|2101
|Chiu, Dennis Tat Shing 邱達成
|25
|3,287
|0
|62
|0
|3,374
|1
|2102
|Ng, Alfred Man Cheuk 吳民卓
|0
|2,258
|1,000
|113
|0
|3,371
|1
|2103
|Wu, Zongmin 吳宗敏
|0
|2,188
|790
|393
|0
|3,371
|1
|2104
|Jin, Keli (1983) 金科麗
|115
|1,884
|1,084
|147
|138
|3,368
|2
|2105
|Yang, Bin (1978) 楊斌
|2,030
|1,217
|0
|119
|0
|3,365
|1
|2106
|Chan, Clara Yuen Shan 陳婉珊
|240
|3,105
|0
|18
|0
|3,363
|2
|2107
|Zhao, Ling (1972) 趙陵
|0
|1,898
|1,321
|143
|0
|3,362
|1
|2108
|Yang, Dong (1960) 楊冬
|0
|3,301
|0
|60
|0
|3,361
|1
|2109
|Tang, Junjun (1964) 唐均君
|0
|1,531
|1,531
|78
|219
|3,359
|1
|2110
|Wu, Jian (1968) 吳健
|0
|3,341
|0
|18
|0
|3,359
|1
|2111
|Jiang, Chaowen 蔣朝文
|10
|1,631
|1,549
|167
|0
|3,357
|1
|2112
|Liu, Yang (1972) 劉陽
|0
|2,889
|327
|140
|0
|3,356
|1
|2113
|Fukumoto, Kyuichi 福元究一
|1,000
|2,355
|0
|0
|0
|3,355
|1
|2114
|Xin, Steve Shu Lin 辛樹林
|0
|2,751
|350
|253
|0
|3,354
|1
|2115
|Cheung, Ho Yuen 張浩源
|0
|2,332
|1,000
|18
|0
|3,350
|1
|2116
|Tsui, Shirley How Kiu 徐巧嬌
|0
|3,331
|0
|18
|0
|3,349
|1
|2117
|Ji, Weiguo (1975) 紀偉國
|0
|1,883
|0
|67
|1,398
|3,348
|1
|2118
|Kwong, Wilson Wai Sun 鄺偉信
|1,359
|1,829
|0
|18
|142
|3,348
|6
|2119
|Tung, Billy Chung Man 董重文
|100
|2,210
|1,000
|36
|0
|3,346
|1
|2120
|Zhang, Chunjuan 張春娟
|0
|1,950
|1,396
|0
|0
|3,346
|1
|2121
|Wong, Margaret Wan Men 黃蘊文
|0
|1,200
|0
|18
|2,125
|3,343
|1
|2122
|Ye, Shu 葉舒
|0
|1,365
|1,977
|0
|0
|3,342
|1
|2123
|Chan, Kwun Fung (1954) 陳冠峰
|0
|3,339
|0
|0
|0
|3,339
|1
|2124
|Chan, Kwun Pan (1957) 陳冠斌
|0
|3,339
|0
|0
|0
|3,339
|1
|2125
|Ho, Raymond Chung Tai 何鍾泰
|2,824
|0
|0
|0
|515
|3,338
|5
|2126
|Leung, Rita Kwan Sin 梁筠倩
|0
|1,746
|543
|87
|962
|3,338
|1
|2127
|Wong, Frankie Chi Fai 王志輝
|328
|3,000
|0
|8
|0
|3,336
|1
|2128
|Chan, Thomas Wang Tao 陳宏道
|0
|2,317
|1,000
|18
|0
|3,335
|1
|2129
|Tai, Chin Wen 戴錦文
|0
|3,335
|0
|0
|0
|3,335
|1
|2130
|He, Hongmei 賀紅梅
|0
|2,044
|0
|0
|1,288
|3,333
|1
|2131
|Shen, Chunmei 申春梅
|0
|2,163
|1,072
|19
|76
|3,330
|1
|2132
|Tse, Aloysius Hau Yin 謝孝衍
|2,330
|0
|1,000
|0
|0
|3,330
|5
|2133
|Yang, Deyong 楊德勇
|0
|1,952
|1,307
|71
|0
|3,330
|1
|2134
|Ma, Yue (1980-02) 馬躍
|0
|1,186
|2,110
|33
|0
|3,329
|1
|2135
|Chan, Ceajer Ka Keung 陳家強
|2,204
|90
|0
|0
|1,030
|3,324
|5
|2136
|Huang, Jian (1966) 黃健
|0
|1,845
|1,433
|44
|2
|3,324
|1
|2137
|Tao, Ran (1966) 陶然
|0
|3,267
|0
|56
|0
|3,324
|2
|2138
|Qiao, Haixia 喬海俠
|677
|746
|1,597
|93
|205
|3,319
|1
|2139
|Li, Po Sing 李寶聲
|300
|1,800
|1,200
|18
|0
|3,318
|1
|2140
|Xue, Jian (1965) 薛健
|200
|2,600
|500
|18
|0
|3,318
|1
|2141
|Yu, Lijuan 余麗娟
|0
|3,312
|0
|5
|0
|3,317
|1
|2142
|Lau, Steve Kam Yiu 劉錦耀
|0
|1,849
|196
|137
|1,130
|3,312
|1
|2143
|Song, Zheng Huan 宋鄭還
|0
|3,312
|0
|0
|0
|3,312
|1
|2144
|Oung, James Shih Hua 翁世華
|1,404
|1,887
|0
|18
|0
|3,309
|1
|2145
|Shen, Xiaoling (1960) 沈曉玲
|406
|2,641
|0
|18
|242
|3,307
|1
|2146
|Lee, Janice Yuen Tung 李苑彤
|1,704
|210
|785
|18
|589
|3,306
|1
|2147
|Lyu, Yonghui 呂永輝
|244
|2,371
|167
|0
|522
|3,303
|1
|2148
|Ramos, Maria da Conceicao das Neves Calha
|3,302
|0
|0
|0
|0
|3,302
|1
|2149
|Lui, Richard Siu Tsuen 呂兆泉
|280
|3,020
|0
|0
|0
|3,300
|2
|2150
|Lee, Shu Yin 李樹賢
|130
|2,340
|810
|18
|0
|3,298
|2
|2151
|Jen, Sherman Shu Liang 任書良
|0
|3,297
|0
|0
|0
|3,297
|1
|2152
|Wang, Chengrui 王成瑞
|0
|2,537
|655
|104
|0
|3,296
|1
|2153
|Poon, Soon Huat 方順發
|0
|2,957
|246
|92
|0
|3,295
|1
|2154
|Xie, Zhichun 解植春
|367
|2,921
|0
|7
|0
|3,295
|3
|2155
|Lau, Pong Sing 劉邦成
|0
|3,273
|0
|18
|0
|3,291
|1
|2156
|Yu, Jianqiu (1964) 俞建秋
|0
|3,255
|0
|36
|0
|3,291
|1
|2157
|Liang, Jiawei (1973) 梁嘉瑋
|0
|3,290
|0
|0
|0
|3,290
|1
|2158
|Loong, Manfred Man Tsun 龍文駿
|187
|2,351
|750
|0
|0
|3,289
|1
|2159
|Chiu, Ricky Tong 趙彤
|120
|3,000
|150
|18
|0
|3,288
|1
|2160
|Wong, Michael Ka Chun 王嘉俊
|165
|3,105
|0
|18
|0
|3,288
|1
|2161
|Chen, Christina Fang Mei 陳芳美
|0
|2,784
|178
|323
|0
|3,285
|1
|2162
|Lee, Ian Kwok Leung 李國樑
|0
|3,266
|0
|18
|0
|3,284
|1
|2163
|Chiu, Anriena Wai Yee 趙慧兒
|0
|2,476
|563
|243
|0
|3,282
|1
|2164
|Rockowitz, Bruce Philip
|1,075
|0
|0
|0
|2,206
|3,281
|1
|2165
|Lee, Kam Hung (1953) 李鑑雄
|365
|2,616
|0
|298
|0
|3,279
|1
|2166
|Luk, Desmond Yau Chi 陸有志
|365
|2,616
|0
|298
|0
|3,279
|1
|2167
|Yeung, Kwong Fat 楊廣發
|365
|2,616
|0
|298
|0
|3,279
|1
|2168
|Chow, Felix Bok Hin 周博軒
|0
|3,256
|0
|18
|0
|3,274
|1
|2169
|Kwong, Benny Kai Sing 鄺啟成
|0
|3,000
|250
|18
|0
|3,268
|1
|2170
|Yip, Hiu Har (1979) 葉曉霞
|0
|3,250
|0
|18
|0
|3,268
|1
|2171
|Luo, Lei (1969) 羅雷
|0
|3,266
|0
|0
|0
|3,266
|1
|2172
|Ng, Ricky Koon Keung 吳冠強
|250
|2,953
|0
|60
|0
|3,263
|1
|2173
|Yeung, Cindy (1964) 楊諾思
|250
|2,953
|0
|60
|0
|3,263
|1
|2174
|Chen, Xiaohong (1970) 陳小紅
|0
|1,399
|0
|0
|1,863
|3,261
|1
|2175
|Cheung, Jamie Tei Sing 莊棣盛
|60
|3,180
|0
|18
|0
|3,258
|2
|2176
|Bu, Binlong 卜斌龍
|0
|1,175
|1,269
|31
|781
|3,256
|1
|2177
|Tam, Wai Lung (1964) 談惠龍
|0
|3,236
|0
|18
|0
|3,254
|1
|2178
|Zhao, Kexi 趙克喜
|157
|1,226
|1,795
|71
|0
|3,249
|1
|2179
|Chan, Cheuk Hung 陳卓雄
|3,247
|0
|0
|0
|0
|3,247
|1
|2180
|Hibberd, Michael John (1955)
|266
|2,981
|0
|0
|0
|3,247
|1
|2181
|Tung, Fong Ngai 董貺漄
|250
|1,989
|1,000
|0
|0
|3,239
|1
|2182
|Ip, Stephen Shu Kwan 葉澍堃
|2,269
|0
|290
|0
|679
|3,238
|7
|2183
|Wu, Doris Ling Ling 吳玲綾
|259
|2,978
|0
|0
|0
|3,237
|2
|2184
|Gong, Renyuan 龔任遠
|102
|1,580
|1,422
|131
|0
|3,235
|1
|2185
|Huang, Sidney Xuande 黃宣德
|1,234
|0
|0
|0
|2,000
|3,234
|2
|2186
|Sun, Haitao (1980) 孫海濤
|0
|1,383
|1,788
|63
|0
|3,234
|2
|2187
|Su, Jian (1974) 蘇鑒
|0
|1,549
|0
|52
|1,632
|3,233
|1
|2188
|Yamada, Yasuhiro (1957) 山田恭裕
|0
|3,107
|0
|0
|124
|3,231
|1
|2189
|Chong, Kam Chau 莊金洲
|0
|3,210
|0
|18
|0
|3,228
|1
|2190
|He, Rongfeng 何融峰
|0
|2,144
|1,084
|0
|0
|3,228
|1
|2191
|Li, Pik Yung 李碧蓉
|180
|754
|2,182
|18
|94
|3,228
|1
|2192
|Chung, Timpson Shui Ming 鍾瑞明
|2,821
|328
|78
|0
|0
|3,226
|7
|2193
|Ngiam, Patrick Mia Je 嚴名熾
|0
|2,975
|250
|0
|0
|3,225
|1
|2194
|Wei, James Chun Hsien 韋俊賢
|0
|2,302
|892
|32
|0
|3,225
|1
|2195
|Wong, Barry Kam Keung 王錦強
|147
|3,058
|0
|18
|0
|3,223
|1
|2196
|Wu He, Judy Jingdao 吳何淨島
|0
|3,030
|0
|192
|0
|3,222
|1
|2197
|Chan, Victor Wai Lap 陳偉立
|0
|2,580
|525
|116
|0
|3,221
|1
|2198
|Gaw Wang, Rossana 吳汪靜宜
|55
|2,924
|241
|0
|0
|3,220
|1
|2199
|Li, Yonggang (1972) 李永剛
|0
|1,233
|1,432
|555
|0
|3,220
|1
|2200
|Lau, Wallace Tak Fung 劉德豐
|0
|3,004
|188
|27
|0
|3,219
|1
|2201
|Lim, Leslie Kuak Choi 林國財
|402
|2,420
|355
|41
|0
|3,218
|1
|2202
|Li, Wei (SFC:BCS955) 李巍
|3,217
|0
|0
|0
|0
|3,217
|1
|2203
|Wu, Bijun 伍碧君
|0
|1,129
|2,049
|35
|0
|3,213
|1
|2204
|Bassi, Peter Anthony
|1,234
|391
|0
|0
|1,586
|3,211
|1
|2205
|Lo, Kam Fan 盧錦勳
|0
|1,456
|1,344
|411
|0
|3,211
|1
|2206
|Cheung, Ting Pong 張霆邦
|1,315
|304
|0
|0
|1,590
|3,209
|4
|2207
|Fan, Dong 范東
|170
|2,991
|0
|46
|0
|3,207
|1
|2208
|Ou, Yaping 歐亞平
|282
|2,880
|0
|42
|0
|3,204
|2
|2209
|Chow, Kenneth Wai Hung 鄒偉雄
|0
|3,180
|0
|18
|0
|3,198
|1
|2210
|Yan, Xiaolin 閆曉林
|0
|0
|0
|0
|3,195
|3,195
|1
|2211
|Lu, Libin 盧立彬
|0
|1,361
|1,800
|33
|0
|3,194
|1
|2212
|Chan, Lina Kit Mui 陳潔梅
|0
|3,158
|0
|35
|0
|3,193
|1
|2213
|Zhang, Wei (COSCO Shipping) 張煒
|0
|2,222
|564
|309
|94
|3,189
|2
|2214
|Yau, Sean Kok San 邱國燊
|0
|3,187
|0
|0
|0
|3,187
|1
|2215
|Bai, Xihong 白錫洪
|0
|2,743
|399
|43
|0
|3,185
|2
|2216
|Zhu, Jiangtao 朱江濤
|0
|3,185
|0
|0
|0
|3,185
|1
|2217
|Ma, Hing Ming (1963) 馬慶明
|0
|3,164
|0
|18
|0
|3,182
|1
|2218
|Bo, Shijiu 薄世久
|0
|2,547
|569
|65
|0
|3,181
|1
|2219
|Johansson, Jan Christer
|3,181
|0
|0
|0
|0
|3,181
|1
|2220
|Feng, Xingya 馮興亞
|0
|1,207
|1,611
|359
|0
|3,177
|1
|2221
|Chan, Helen (1978) 陳凱倫
|22
|2,895
|212
|47
|0
|3,176
|2
|2222
|Wang, Quanhui (1973) 王全輝
|0
|2,551
|0
|49
|575
|3,175
|1
|2223
|Wang, Xiao Bin (1968-01) 王小彬
|1,071
|2,094
|0
|9
|0
|3,174
|2
|2224
|Wang, Xiaodong (1975) 王小東
|0
|3,154
|0
|18
|0
|3,172
|2
|2225
|Liao, Yuqing 廖玉慶
|525
|306
|2,319
|21
|0
|3,171
|1
|2226
|Wang, Changyu (1964)
|0
|3,124
|0
|46
|0
|3,170
|1
|2227
|Leung Ko, Margaret May Yee 梁高美懿
|2,169
|0
|0
|0
|1,000
|3,169
|4
|2228
|Yu, Cheung Choy 俞長財
|0
|2,718
|450
|0
|0
|3,168
|1
|2229
|Halim, Teguh
|0
|3,023
|0
|139
|0
|3,162
|2
|2230
|Law, Simon Kwok Ho 羅國豪
|0
|2,310
|830
|18
|0
|3,158
|1
|2231
|Lee, Eddie Kwan Hung 李均雄
|2,768
|387
|0
|0
|3
|3,158
|7
|2232
|Liu, Louis Ka Lim 廖嘉濂
|3,140
|0
|0
|18
|0
|3,158
|2
|2233
|Koh, Lee Huat 許利發
|0
|2,572
|485
|98
|0
|3,156
|1
|2234
|Zhang, Wei (1978) 張偉
|0
|3,085
|0
|71
|0
|3,156
|1
|2235
|Choy, Siu Chit 蔡紹哲
|0
|3,137
|0
|18
|0
|3,155
|1
|2236
|Hirazawa, Jungo 平澤準悟
|163
|1,051
|134
|0
|1,807
|3,155
|1
|2237
|Cong, Yu (1969) 從玉
|0
|3,002
|0
|150
|0
|3,152
|1
|2238
|Fukayama, Tomoharu 深山友晴
|0
|2,636
|456
|59
|0
|3,151
|1
|2239
|McNally, Timothy Patrick
|1,875
|1,273
|0
|0
|0
|3,148
|1
|2240
|Luo, Jianfeng (1971) 羅建峰
|3,127
|0
|0
|18
|0
|3,145
|2
|2241
|Niu, David Wei 牛偉
|0
|1,460
|608
|0
|1,075
|3,143
|1
|2242
|Woo, Raymond Chin Wan 胡展雲
|1,322
|0
|0
|0
|1,821
|3,143
|2
|2243
|Cui, Longyu 崔弄宇
|0
|802
|139
|23
|2,179
|3,142
|1
|2244
|Lun, Ruixiang 倫瑞祥
|0
|2,435
|0
|62
|645
|3,142
|1
|2245
|Lye, Eugene 黎中山
|200
|2,300
|576
|65
|0
|3,141
|1
|2246
|He, Jian (1973) 何劍
|0
|2,388
|589
|102
|61
|3,140
|1
|2247
|Liu, Chi Ching (1966) 廖子情
|0
|3,108
|0
|32
|0
|3,140
|2
|2248
|Ding, Rucai 丁汝才
|0
|3,120
|0
|18
|0
|3,138
|1
|2249
|Wong, Kenneth Kai Chi 黃啟智
|0
|3,105
|0
|18
|14
|3,137
|1
|2250
|Wong, Kevin Kai Chung 黃啟聰
|0
|3,105
|0
|18
|14
|3,137
|1
|2251
|Yu, Jun (1967) 俞軍
|0
|2,494
|643
|0
|0
|3,137
|1
|2252
|Tang, Michael Tsz Kin 鄧子健
|117
|1,601
|1,401
|9
|0
|3,128
|1
|2253
|Zhou, Jinhuang 周金黃
|152
|2,890
|0
|86
|0
|3,128
|1
|2254
|Shi, Lei (1985) 石磊
|0
|1,895
|0
|38
|1,192
|3,126
|1
|2255
|Chan, Yik Yu 陳奕茹
|0
|3,105
|0
|18
|0
|3,123
|1
|2256
|Li, Kwong Yuk 李光煜
|0
|3,080
|0
|42
|0
|3,122
|1
|2257
|Du, Lin Dong 杜林東
|120
|2,982
|0
|18
|0
|3,120
|1
|2258
|Fu, Chun Keung 傅鎮強
|3,000
|0
|0
|120
|0
|3,120
|1
|2259
|Lee, Lap 李立
|0
|3,120
|0
|0
|0
|3,120
|1
|2260
|Lee, Leung Yiu 李良耀
|500
|1,414
|1,188
|18
|0
|3,120
|1
|2261
|Liang, Zhichao (1989) 梁智超
|0
|0
|3,120
|0
|0
|3,120
|1
|2262
|Tang, Liang (China Yongda) 唐亮
|0
|1,112
|143
|77
|1,788
|3,120
|1
|2263
|Huang, Yung Sung 黄永松
|439
|653
|2,006
|19
|0
|3,118
|1
|2264
|Liu, Grace Yi Mei 劉宜美
|242
|2,875
|0
|0
|0
|3,117
|1
|2265
|Perrot, Alain
|391
|2,383
|195
|47
|102
|3,117
|1
|2266
|Yeung, Philip Shu Kai 楊樹佳
|0
|1,656
|1,445
|16
|0
|3,117
|1
|2267
|Chu, Charn Fai 朱燦輝
|170
|1,550
|1,386
|10
|0
|3,116
|1
|2268
|Wang, Weihang 王維航
|0
|2,000
|1,115
|0
|0
|3,115
|1
|2269
|Wong, Chi Kin (1973) 黃志堅
|1,634
|1,200
|0
|0
|280
|3,114
|6
|2270
|Chan, Chi Yuen (1984) 陳志遠
|0
|3,095
|0
|18
|0
|3,113
|1
|2271
|Jin, Wenzhong 金文忠
|0
|1,118
|1,857
|138
|0
|3,112
|1
|2272
|Pang, Yuet 彭越
|0
|3,094
|0
|18
|0
|3,112
|1
|2273
|Chow, Luen Fat (1973) 周聯發
|0
|3,093
|0
|18
|0
|3,111
|1
|2274
|To, Chi Hak 杜之克
|40
|3,060
|0
|11
|0
|3,111
|1
|2275
|Chu Evans, Tania Ming Tak 朱明德
|0
|3,052
|0
|58
|0
|3,110
|1
|2276
|Song, Xiaofei 宋笑飛
|0
|1,117
|812
|62
|1,117
|3,109
|1
|2277
|Chan, Stephen Kong Keung 陳光強
|30
|2,822
|200
|54
|0
|3,106
|2
|2278
|Hu, Jichun (1978) 胡吉春
|0
|3,045
|0
|60
|0
|3,105
|1
|2279
|Tse, Kevin Hon Kit 謝漢傑
|100
|2,987
|0
|18
|0
|3,105
|1
|2280
|Zhang, Ping (1967) 張平
|0
|643
|1,829
|0
|632
|3,105
|1
|2281
|Zhou, Zhijin 周志瑾
|0
|3,045
|0
|60
|0
|3,105
|1
|2282
|Tung, Stephen Wai Ting 董韋霆
|0
|3,085
|0
|18
|0
|3,103
|1
|2283
|Akrasanee, Narongchai
|3,101
|0
|0
|0
|0
|3,101
|1
|2284
|Chan, Ina Un Chan 陳婉珍
|2,800
|0
|300
|0
|0
|3,100
|1
|2285
|Cheng, Stewart Kam Chiu 鄭錦超
|0
|2,600
|500
|0
|0
|3,100
|1
|2286
|Wong, Matthew Leung Pak 黃良柏
|0
|3,100
|0
|0
|0
|3,100
|1
|2287
|Zhang, Xiulan (1963) 張秀蘭
|921
|0
|0
|0
|2,178
|3,099
|1
|2288
|Ng, Hoi Kam 吳海淦
|0
|3,080
|0
|17
|0
|3,097
|1
|2289
|Low, Wei Mun 劉慧文
|0
|1,925
|1,141
|27
|0
|3,093
|1
|2290
|Cheng, Liza Pik Ho 鄭碧浩
|0
|2,944
|98
|18
|31
|3,091
|1
|2291
|Liu, Siming (1980) 劉斯銘
|0
|2,943
|0
|148
|0
|3,091
|1
|2292
|Ding, Raphael Wai Chuen 丁偉銓
|310
|2,760
|0
|18
|0
|3,088
|1
|2293
|Lee, Peggy (1970) 李碧琦
|150
|2,512
|324
|18
|78
|3,082
|1
|2294
|Jia, Shao Qian 賈少謙
|0
|0
|0
|0
|3,080
|3,080
|1
|2295
|Li, Hong Shuan 李紅栓
|0
|485
|1,431
|37
|1,126
|3,080
|1
|2296
|Lo, Ronnie Yick Cheong 盧奕昌
|0
|2,871
|208
|0
|0
|3,079
|1
|2297
|Ying, Hangyan 應杭豔
|0
|2,193
|826
|59
|0
|3,079
|1
|2298
|Jojo, Camille 莊鏡明
|766
|1,508
|0
|0
|805
|3,078
|1
|2299
|Tse, Siu Sze 謝小斯
|0
|1,982
|0
|18
|1,077
|3,077
|1
|2300
|Albertini Garnier, Laetitia Marie Edmee Jehanne 安玉婷
|1,381
|0
|0
|0
|1,696
|3,076
|1
|2301
|Liu, Jiguo 劉繼國
|0
|3,014
|0
|62
|0
|3,076
|1
|2302
|Chen, Yinglong 陳映龍
|0
|1,236
|1,707
|131
|0
|3,074
|1
|2303
|Lam, Kwok Hing (1956) 林國興
|0
|2,836
|236
|0
|0
|3,072
|1
|2304
|Ng, Mark Ting Ho 吳廷浩
|360
|2,681
|0
|31
|0
|3,072
|2
|2305
|Lu, Weiming (1971) 魯偉銘
|0
|1,118
|1,815
|138
|0
|3,071
|1
|2306
|Ng, Winnie J Wing Mui 伍穎梅
|2,864
|0
|0
|0
|207
|3,071
|4
|2307
|Wang, Yuanhang (1976) 王遠航
|70
|2,460
|520
|20
|0
|3,070
|1
|2308
|So, Hin Kwong 蘇顯光
|84
|1,285
|1,700
|0
|0
|3,069
|1
|2309
|Ng, Daryl Win Kong 黃永光
|754
|1,956
|322
|36
|0
|3,068
|4
|2310
|Zhang, Ziliang (1981) 張子良
|0
|2,692
|0
|47
|329
|3,068
|1
|2311
|Chen, Yixi (1967) 陳奕熙
|0
|3,048
|0
|18
|0
|3,066
|1
|2312
|Huang, Yonghua (1970) 黃永華
|184
|2,882
|0
|0
|0
|3,066
|1
|2313
|Wong, Kwan Lik 王群力
|0
|2,745
|320
|0
|0
|3,065
|1
|2314
|Ando, Shokei 安藤湘桂
|0
|3,064
|0
|0
|0
|3,064
|1
|2315
|Wong, Elmen Wai Kong 黃偉桄
|120
|1,951
|317
|97
|579
|3,064
|2
|2316
|He, Fei (1970) 何飛
|339
|1,716
|0
|50
|957
|3,062
|1
|2317
|Huang, Haiqing (1964) 黃海清
|0
|1,981
|873
|208
|0
|3,062
|2
|2318
|Li, Baoshan 李寶山
|0
|627
|2,435
|0
|0
|3,062
|1
|2319
|Tse, Po Tat 謝寶達
|0
|2,694
|350
|18
|0
|3,062
|1
|2320
|Wang, Danjin 王丹津
|0
|465
|1,298
|26
|1,272
|3,062
|1
|2321
|Fan, Vanessa Man Seung 范敏嫦
|1,573
|1,390
|0
|97
|0
|3,060
|7
|2322
|Wang, Yusen (1983) 王玉森
|0
|2,703
|0
|111
|247
|3,060
|1
|2323
|Tao, Junjie (1966) 陶俊杰
|0
|1,474
|1,304
|278
|0
|3,056
|1
|2324
|Zhong, Huihong 鍾輝紅
|0
|2,905
|0
|91
|60
|3,056
|1
|2325
|Wu, Hao (1967) 吳灝
|1,824
|15
|1,084
|132
|0
|3,055
|2
|2326
|Wong, Siu Man (1972) 黃少文
|0
|3,034
|0
|18
|0
|3,052
|1
|2327
|Ma, Xianghong (1973) 馬祥宏
|0
|1,761
|1,174
|116
|0
|3,051
|1
|2328
|So, Jack Chak Kwong 蘇澤光
|3,048
|0
|0
|0
|0
|3,048
|3
|2329
|Zhang, Yuan (1970) 張源
|0
|515
|2,507
|26
|0
|3,048
|1
|2330
|Chan, Silvia Ming Mui 陳名妹
|0
|949
|2,080
|18
|0
|3,047
|1
|2331
|Yang, Xu (1981) 楊煦
|0
|2,943
|0
|104
|0
|3,047
|1
|2332
|Hui, Maggie Man Yee 許曼怡
|240
|1,380
|1,405
|18
|0
|3,043
|1
|2333
|Leung, Norman Nai Pang 梁乃鵬
|2,816
|0
|0
|0
|227
|3,043
|2
|2334
|Lee, Shing Put 李聖潑
|275
|767
|2,000
|0
|0
|3,042
|2
|2335
|Zhu, Yongjun (1967) 朱勇軍
|135
|2,760
|111
|36
|0
|3,042
|3
|2336
|Cai, Junzheng 蔡軍政
|0
|2,898
|143
|0
|0
|3,041
|1
|2337
|Ye, Leah Dawn Xiaowei 葉小瑋
|850
|0
|0
|0
|2,187
|3,037
|1
|2338
|Cheng, Lily Ka Lai 鄭嘉麗
|1,736
|0
|1,300
|0
|0
|3,036
|3
|2339
|Qu, Hongzhi 屈宏志
|0
|1,573
|1,317
|146
|0
|3,036
|1
|2340
|Zhong, Mei (1971) 仲梅
|102
|2,750
|0
|183
|0
|3,035
|1
|2341
|Ding, Ming Zhong 丁明忠
|0
|2,445
|542
|46
|0
|3,033
|1
|2342
|Cai, Jin (1986) 蔡晋
|0
|2,011
|1,003
|18
|0
|3,032
|1
|2343
|Tai, Xing 台星
|0
|2,476
|382
|174
|0
|3,032
|1
|2344
|Wang, Honghui 王洪輝
|0
|2,922
|0
|108
|0
|3,030
|1
|2345
|Goon, Terence Eu Jin 阮友仁
|0
|1,787
|1,160
|83
|0
|3,029
|1
|2346
|Ma, Fung On 馬逢安
|0
|2,408
|500
|120
|0
|3,028
|1
|2347
|Fang, Zhou (1970) 方舟
|2,952
|0
|0
|0
|73
|3,025
|1
|2348
|Wang, Benjamin Yu Hin 王宇軒
|0
|2,585
|421
|18
|0
|3,024
|1
|2349
|Cheng, Ka Wing (SFC:AIB365) 鍾嘉榮
|0
|1,005
|2,000
|18
|0
|3,023
|1
|2350
|Lam, Lung On 林龍安
|2,279
|0
|0
|78
|665
|3,022
|1
|2351
|Wu, Ying (1962) 吳鷹
|254
|1,262
|27
|0
|1,479
|3,022
|1
|2352
|Chu, Raymond 朱允明
|0
|3,000
|0
|18
|0
|3,018
|1
|2353
|Chuang, Geoffrey Ka Kam 莊家淦
|90
|2,910
|0
|18
|0
|3,018
|2
|2354
|Li, Alexander Shing Kuen 李誠權
|0
|3,000
|0
|18
|0
|3,018
|1
|2355
|Shi, Baodong (1969) 石保棟
|3,000
|0
|0
|18
|0
|3,018
|1
|2356
|Tan, Zheng (1977) 譚錚
|0
|2,944
|0
|73
|0
|3,018
|1
|2357
|Fung, Tsun Pong 馮俊榜
|0
|3,017
|0
|0
|0
|3,017
|1
|2358
|Kim, Hyunjoo (1965) 金賢珠
|0
|2,253
|764
|0
|0
|3,017
|1
|2359
|Lam, Shirley Mei Ka 林美家
|0
|2,998
|0
|18
|0
|3,016
|1
|2360
|Shum, Siu Hung (1974) 岑兆雄
|0
|2,697
|284
|34
|0
|3,015
|1
|2361
|Ng, Ben Wing Hong 吳永康
|0
|2,411
|600
|0
|0
|3,011
|1
|2362
|Wang, Bangyi 王邦宜
|0
|2,760
|230
|18
|0
|3,008
|1
|2363
|Wong, Sky Hy 黃云
|0
|2,990
|0
|18
|0
|3,008
|1
|2364
|Yeung, Johnny Chi Hung 楊志雄
|0
|2,517
|490
|0
|0
|3,007
|1
|2365
|Tam, Andrew Yat Ming 談一鳴
|0
|2,582
|405
|18
|0
|3,005
|1
|2366
|Fan, Philip Yan Hok 范仁鶴
|2,013
|35
|0
|0
|953
|3,001
|4
|2367
|Ting, Man Yi 丁敏兒
|0
|3,000
|0
|0
|0
|3,000
|1
|2368
|Wang, Jing Ning 王京寧
|0
|3,000
|0
|0
|0
|3,000
|1
|2369
|Wai, Hon Man 韋漢文
|115
|2,452
|300
|131
|0
|2,998
|1
|2370
|Chan, Chi Ming (1956) 陳志明
|120
|2,873
|0
|0
|0
|2,993
|1
|2371
|Wang, Ina Hui 王輝
|320
|2,119
|255
|112
|186
|2,992
|1
|2372
|Ko, Kelvin Chun Hay 高浚晞
|0
|2,630
|30
|18
|313
|2,991
|2
|2373
|Zhu, Jun (1963) 朱軍
|406
|2,321
|0
|18
|242
|2,987
|1
|2374
|Chan, Desmond Chun Sang 陳春生
|120
|2,865
|0
|0
|0
|2,985
|1
|2375
|Xiang, Wang (1983) 向往
|0
|1,311
|332
|140
|1,201
|2,984
|1
|2376
|Chang, Victor Jui Shum 張瑞燊
|267
|2,418
|280
|18
|0
|2,983
|1
|2377
|Niu, Jimin 牛霽旻
|0
|2,510
|430
|43
|0
|2,983
|1
|2378
|Wang, David Decheng 王德成
|0
|2,914
|0
|69
|0
|2,983
|1
|2379
|Huang, Zheng (1982) 黃征
|0
|1,332
|0
|0
|1,648
|2,980
|1
|2380
|Guan, Heng 關恒
|152
|2,736
|0
|86
|0
|2,975
|1
|2381
|Li, Li (Shenzhen Hepalink) 李鋰
|0
|1,482
|1,437
|56
|0
|2,975
|2
|2382
|Lee, Joseph Sou Leung 李修良
|0
|2,974
|0
|0
|0
|2,974
|1
|2383
|Cheong, Ka Wo 張嘉和
|0
|2,971
|0
|1
|0
|2,972
|1
|2384
|Lin, Ge 林戈
|0
|2,443
|0
|67
|462
|2,971
|1
|2385
|Wang, Jingyi (1960) 王晶翼
|0
|2,804
|0
|167
|0
|2,971
|1
|2386
|Lau, Ka Ho (1977) 劉家豪
|600
|2,334
|0
|36
|0
|2,970
|3
|2387
|Lo, Siu Yuen 盧少源
|222
|2,730
|0
|18
|0
|2,970
|1
|2388
|Cao, Xiaohuan 曹曉歡
|0
|1,812
|1,101
|55
|0
|2,968
|1
|2389
|Leung, Kam Kwan (1964) 梁錦坤
|0
|2,356
|588
|18
|0
|2,963
|1
|2390
|An, Haolei 安浩磊
|0
|1,394
|1,411
|152
|0
|2,958
|1
|2391
|Crosbie-Walsh Lee, Penny Soh Peng 李素萍
|63
|2,876
|0
|18
|0
|2,957
|1
|2392
|Liu, Weixing 劉衛星
|2,210
|0
|0
|18
|728
|2,956
|1
|2393
|Luo, Junling 羅俊嶺
|0
|1,127
|1,526
|303
|0
|2,956
|1
|2394
|Yuen, Francis Tin Fan 袁天凡
|470
|2,485
|0
|0
|0
|2,955
|2
|2395
|Lam, Ambrose Wai Hon 林懷漢
|1,026
|1,855
|0
|0
|73
|2,954
|5
|2396
|Wang, Ping (1970) 王平
|735
|844
|1,359
|16
|0
|2,953
|4
|2397
|Zhao, Kun (1977) 趙琨
|0
|2,953
|0
|0
|0
|2,953
|1
|2398
|Wang, Bruce Xiaolong 王小龍
|0
|2,951
|0
|0
|0
|2,951
|1
|2399
|Gu, Sanjun 顧三軍
|0
|804
|1,976
|169
|0
|2,949
|1
|2400
|Sun, Stanley Tao Hung 孫道弘
|121
|1,920
|888
|18
|0
|2,947
|1
|2401
|Chan, William Kwong Yin 陳光賢
|0
|2,514
|414
|18
|0
|2,946
|1
|2402
|Sia, Kok Chin
|121
|2,477
|152
|191
|0
|2,941
|1
|2403
|Yang, Zhidong (1974) 楊志東
|0
|2,055
|857
|29
|0
|2,941
|1
|2404
|Li, Wei (1981) 李煒
|0
|1,565
|0
|26
|1,347
|2,938
|1
|2405
|Chow, Michael Man Yan 周文仁
|0
|2,447
|490
|0
|0
|2,937
|1
|2406
|Wang, Zhaohui (1975) 王朝暉
|0
|1,471
|0
|67
|1,398
|2,937
|1
|2407
|Yang, Wenming 楊文明
|0
|1,181
|1,626
|131
|0
|2,937
|1
|2408
|Yuen, Simon Yee Sai 源而細
|0
|2,447
|490
|0
|0
|2,937
|1
|2409
|Leung, Chi Kit (1959) 梁志杰
|0
|2,918
|0
|18
|0
|2,936
|1
|2410
|Chong, Chi Kwan 莊志坤
|800
|1,586
|110
|18
|420
|2,934
|2
|2411
|Lai, Pei Wor 賴培和
|0
|2,934
|0
|0
|0
|2,934
|1
|2412
|Sia, Kok Seng
|121
|2,470
|152
|191
|0
|2,934
|1
|2413
|Yu, Qingrui 余慶銳
|72
|387
|0
|21
|2,454
|2,934
|2
|2414
|Hung, Richard Ting Ho 洪定豪
|30
|2,900
|0
|0
|0
|2,930
|1
|2415
|Tam, Kwok Pui (1951) 談國培
|0
|1,430
|1,500
|0
|0
|2,930
|1
|2416
|Tan, Wee Seng 陳偉成
|2,335
|0
|0
|0
|595
|2,930
|5
|2417
|Wai, William Lung Shing 韋龍城
|0
|2,640
|0
|290
|0
|2,930
|1
|2418
|Wang, William Yang 汪洋
|367
|0
|0
|0
|2,562
|2,929
|2
|2419
|Guo, Jingbin 郭景彬
|0
|702
|2,226
|0
|0
|2,928
|1
|2420
|Yuen, Tony Kwok Wai 阮國偉
|0
|2,592
|318
|18
|0
|2,928
|1
|2421
|So, Sunny Chi Sun 蘇智燊
|0
|2,788
|0
|139
|0
|2,927
|1
|2422
|Kim, Sung Sick 金盛識
|0
|1,878
|1,048
|0
|0
|2,926
|1
|2423
|Wong, Chun Hong (1955) 黃俊康
|0
|2,925
|0
|0
|0
|2,925
|1
|2424
|Bai, Tao (1983) 白韜
|842
|1,959
|0
|117
|0
|2,918
|1
|2425
|Zhou, Yuan (1980) 周源
|0
|2,287
|559
|71
|0
|2,917
|1
|2426
|Chen, Zhibin (1981) 陳志斌
|0
|2,865
|0
|49
|0
|2,914
|1
|2427
|Liu, Yao (1985) 劉堯
|0
|2,896
|0
|18
|0
|2,914
|1
|2428
|Murray, Eileen K 梅愛苓
|2,884
|30
|0
|0
|0
|2,914
|1
|2429
|Wei, Liang (1984) 魏亮
|0
|2,835
|0
|79
|0
|2,914
|1
|2430
|Wong, Kok Ho (1948) 王覺豪
|140
|2,504
|150
|116
|0
|2,910
|1
|2431
|Zhang, Xiaolong (1983) 張小龍
|0
|2,835
|0
|76
|0
|2,910
|1
|2432
|Liu, Zhijie (1974) 劉志杰
|0
|2,896
|0
|11
|0
|2,907
|1
|2433
|Ji, Qinying 紀勤應
|0
|678
|2,226
|0
|0
|2,905
|1
|2434
|Jiang, Juncai 蔣均才
|0
|544
|1,061
|26
|1,272
|2,904
|1
|2435
|Chen, Liang (1968-01) 陳亮
|0
|1,706
|882
|315
|0
|2,902
|2
|2436
|Hui, Tommy Ching Chi 許清池
|93
|2,063
|305
|23
|419
|2,901
|1
|2437
|Chu, Wei Ning 祝蔚寧
|240
|2,640
|0
|18
|0
|2,898
|2
|2438
|Phen, Patrick Hoi Ping 彭海平
|0
|2,760
|0
|138
|0
|2,898
|1
|2439
|Liao, Tengjia 廖騰佳
|0
|2,836
|0
|61
|0
|2,897
|1
|2440
|Leung, King Sun 梁景新
|0
|2,895
|0
|0
|0
|2,895
|1
|2441
|Lau, Kenneth Chi Yung 劉志勇
|0
|2,875
|0
|18
|0
|2,893
|2
|2442
|Wang, Yu (1967-07) 王歈
|0
|2,893
|0
|0
|0
|2,893
|1
|2443
|Lo Ku, Clarie Ka Lee 盧古嘉利
|2,892
|0
|0
|0
|0
|2,892
|1
|2444
|Tang, Wei Kun 唐緯坤
|0
|2,770
|0
|121
|0
|2,891
|1
|2445
|Ke, Kasheng 柯卡生
|0
|2,876
|0
|14
|0
|2,890
|1
|2446
|Zeng, Guangsheng 曾廣勝
|250
|2,087
|530
|18
|0
|2,885
|1
|2447
|Liu, Yi Man 廖伊曼
|0
|2,170
|0
|33
|678
|2,881
|1
|2448
|Lee, Chun Sing (1961) 李振聲
|0
|2,862
|0
|18
|0
|2,880
|1
|2449
|Wang, Xiaojie (1964) 王曉潔
|0
|2,601
|68
|0
|211
|2,880
|1
|2450
|Yu, Weijun (1969) 余衛軍
|0
|2,546
|298
|34
|0
|2,878
|1
|2451
|Choon, Shew Lang 莊秀蘭
|794
|2,014
|0
|67
|0
|2,875
|1
|2452
|Teo, Kenneth Swee Cheng 張瑞清
|0
|2,112
|663
|101
|0
|2,875
|1
|2453
|Fang, Yuping 方煜平
|0
|2,030
|813
|32
|0
|2,874
|1
|2454
|Xu, Rongning 徐榕寧
|690
|1,556
|0
|239
|389
|2,874
|1
|2455
|Grabe, William Otto
|1,060
|0
|0
|0
|1,813
|2,873
|1
|2456
|Zhao, Yihong 趙一弘
|308
|2,492
|0
|71
|0
|2,871
|1
|2457
|Kam, Yuk Fai 甘沃輝
|0
|2,098
|753
|18
|0
|2,869
|1
|2458
|Lau, Henry Tak Kee 劉德祺
|0
|2,669
|173
|27
|0
|2,869
|1
|2459
|Chuang, Albert Ka Pun 莊家彬
|120
|2,730
|0
|18
|0
|2,868
|2
|2460
|Fu, Wai Chung (1949) 扶偉聰
|0
|2,867
|0
|0
|0
|2,867
|1
|2461
|Xu, Xuping 許旭平
|1,572
|1,136
|0
|157
|0
|2,865
|1
|2462
|Wang, Yanfeng (1987) 王燕鳳
|0
|2,819
|0
|45
|0
|2,864
|1
|2463
|Mo, Bin (1967) 莫斌
|0
|2,845
|0
|18
|0
|2,863
|1
|2464
|Xiong, Shaoming 熊少明
|0
|1,347
|0
|52
|1,461
|2,860
|1
|2465
|Aminozzakeri, Mohamad
|242
|2,617
|0
|0
|0
|2,859
|1
|2466
|Xu, Tiancheng 許添城
|1,572
|1,130
|0
|157
|0
|2,859
|1
|2467
|Tan, Alvin Wei Leong
|183
|1,384
|1,183
|106
|0
|2,858
|1
|2468
|Li, Eric Ka Cheung 李家祥
|2,650
|0
|0
|0
|207
|2,857
|5
|2469
|Apte, Shirish Moreshwar
|2,854
|0
|0
|0
|0
|2,854
|1
|2470
|Chung, Sam Kwok Wai 鍾國偉
|222
|2,632
|0
|0
|0
|2,854
|1
|2471
|Lam, Matthew Kin Hong 林建康
|58
|2,664
|0
|132
|0
|2,854
|3
|2472
|Yang, Zhe (GDH Guangnan) 楊哲
|0
|1,022
|1,421
|410
|0
|2,853
|1
|2473
|Ting, Chung Ho 丁宗浩
|0
|2,569
|0
|283
|0
|2,852
|1
|2474
|Jing, Zailun 景在倫
|0
|1,953
|726
|172
|0
|2,851
|1
|2475
|Lee, Mark Kean Phi
|359
|2,492
|0
|0
|0
|2,851
|1
|2476
|Lo Choy, Yvonne Yuk Ching 羅蔡玉清
|0
|2,851
|0
|0
|0
|2,851
|1
|2477
|Chong, Scherring Siu Ning 莊小靈
|144
|2,304
|384
|18
|0
|2,850
|1
|2478
|Tsui, Ian Tsz Yeung 徐子揚
|0
|1,688
|1,144
|18
|0
|2,850
|1
|2479
|Huang, Ruoqing 黃若青
|0
|2,827
|0
|18
|0
|2,845
|2
|2480
|Wong, Yeuk Hung 黃若虹
|0
|2,827
|0
|18
|0
|2,845
|1
|2481
|Wong, Terence Chi Keung 王志強
|240
|2,586
|0
|18
|0
|2,844
|2
|2482
|Zhu, Su Yan 朱蘇燕
|0
|2,030
|813
|0
|0
|2,843
|1
|2483
|Zou, Xian Hong 鄒鮮紅
|0
|2,030
|813
|0
|0
|2,843
|1
|2484
|Liu, Xu (1968) 柳旭
|0
|1,929
|807
|99
|0
|2,836
|1
|2485
|Xu, Da (1985) 徐達
|841
|1,871
|0
|124
|0
|2,836
|1
|2486
|Shen, Xinwen 沈新文
|0
|718
|1,863
|253
|0
|2,834
|1
|2487
|Wu, Jingwei (1971) 吳京偉
|0
|2,804
|0
|27
|0
|2,831
|1
|2488
|Li, Ji (1977) 李繼
|0
|2,244
|498
|87
|0
|2,829
|1
|2489
|Diekman, John David
|844
|0
|0
|0
|1,984
|2,828
|1
|2490
|Hu, Yunyan 胡雲雁
|0
|2,330
|339
|0
|159
|2,828
|1
|2491
|Tatsutani, Shinji 辰谷真次
|0
|2,722
|0
|0
|105
|2,827
|1
|2492
|Tan, Han Peng
|581
|1,107
|1,001
|135
|0
|2,824
|1
|2493
|Chan, Joe Man Fai 陳文輝
|0
|2,520
|285
|18
|0
|2,823
|1
|2494
|Ma, Wei Hua 馬蔚華
|2,821
|0
|0
|0
|0
|2,821
|4
|2495
|Zhang, Hongjun (1977) 張紅軍
|0
|2,793
|0
|28
|0
|2,821
|1
|2496
|Kwan, Mei Kam
|173
|2,612
|0
|35
|0
|2,820
|1
|2497
|Tay, Yen Hua
|173
|2,612
|0
|35
|0
|2,820
|1
|2498
|Zhu, Chonglin (1986) 朱重臨
|0
|2,734
|0
|86
|0
|2,820
|1
|2499
|Xiao, Haishan 肖海珊
|550
|2,028
|0
|108
|132
|2,818
|1
|2500
|Etchells, Paul Kenneth 包逸秋
|2,817
|0
|0
|0
|0
|2,817
|2
|2501
|Liu, Hongcai (1975) 劉宏才
|0
|724
|1,981
|111
|0
|2,816
|1
|2502
|Huang, Ke Xing 黃克興
|0
|855
|1,043
|68
|849
|2,814
|1
|2503
|Zhu, Yiwen (1963) 朱義文
|0
|723
|54
|49
|1,989
|2,814
|1
|2504
|Ji, Kunpeng 紀坤朋
|1,004
|835
|903
|71
|0
|2,813
|1
|2505
|Wong, Patrick Yat Wai 黃一偉
|0
|2,120
|675
|18
|0
|2,813
|1
|2506
|Cheng, Xueren 程學仁
|0
|1,136
|1,626
|51
|0
|2,812
|1
|2507
|Howard, Neil David
|240
|2,554
|0
|18
|0
|2,812
|1
|2508
|Yuen, Christina Ho Yee 袁灝頤
|0
|1,193
|1,600
|18
|0
|2,811
|1
|2509
|Li, Simon Wing Sau 李永修
|250
|2,160
|180
|220
|0
|2,810
|1
|2510
|Cai, Minghua 蔡銘華
|0
|659
|1,980
|158
|11
|2,809
|1
|2511
|Pan, Wenyuan (1983)
|120
|0
|0
|0
|2,687
|2,807
|1
|2512
|Sun, Jian (1975) 孫建
|0
|1,431
|50
|166
|1,160
|2,807
|1
|2513
|Ngan, Alexander Siu Hon 顏肇翰
|120
|2,678
|0
|7
|0
|2,805
|1
|2514
|Wong, Wai Leung (1977) 黃偉樑
|393
|2,403
|0
|0
|7
|2,803
|3
|2515
|Zhu, Shi Xing 祝仕興
|60
|2,227
|382
|133
|0
|2,802
|1
|2516
|Au, Alexander Siu Kee 歐肇基
|2,600
|200
|0
|0
|0
|2,800
|5
|2517
|Liu, Sanny Shuk Yu 廖淑如
|0
|2,780
|0
|18
|0
|2,798
|1
|2518
|Yu, Ben Ansheng (1964) 俞安生
|0
|2,780
|0
|18
|0
|2,798
|1
|2519
|Cui, Hongjie 崔洪杰
|0
|2,689
|0
|108
|0
|2,797
|2
|2520
|Yang, Xuemei (1970) 楊雪梅
|0
|1,768
|978
|51
|0
|2,797
|1
|2521
|Brown, William Tudor
|981
|0
|0
|0
|1,813
|2,794
|1
|2522
|Mak, Chin Pang 麥展鵬
|0
|1,775
|1,000
|18
|0
|2,793
|1
|2523
|Wong, Siu Wa (1968) 黃少華
|0
|2,775
|0
|18
|0
|2,793
|1
|2524
|Ng, Frankie Kwang Hua
|62
|1,964
|546
|218
|0
|2,791
|1
|2525
|Yan, Zhao (1982) 閆釗
|100
|1,503
|936
|251
|0
|2,790
|1
|2526
|Zhou, Pengfei (1967)
|0
|2,312
|411
|61
|0
|2,784
|1
|2527
|Yeung, Lun Ching 楊倫楨
|0
|2,443
|340
|0
|0
|2,783
|1
|2528
|Wu, Hanming (1952) 吳漢明
|523
|0
|0
|0
|2,258
|2,781
|1
|2529
|Zhang, Jenny Min 張敏
|1,234
|0
|0
|0
|1,547
|2,781
|1
|2530
|Luan, Zusheng 欒祖盛
|0
|1,545
|870
|365
|0
|2,780
|1
|2531
|Pan, Jackie Chik 潘稷
|0
|2,760
|0
|18
|0
|2,778
|1
|2532
|Kuang, Hu 曠虎
|0
|1,233
|1,029
|514
|0
|2,776
|2
|2533
|Tang, Shouchun 唐壽春
|0
|2,644
|0
|132
|0
|2,776
|1
|2534
|Fairbairn, Carolyn Julie 范貝恩
|2,775
|0
|0
|0
|0
|2,775
|1
|2535
|Wu, Jianying (1964) 吳劍英
|213
|1,005
|856
|77
|623
|2,774
|1
|2536
|Purisima, Cesar Velasquez
|2,773
|0
|0
|0
|0
|2,773
|1
|2537
|Yeo, George Yong Boon 楊榮文
|2,773
|0
|0
|0
|0
|2,773
|1
|2538
|Chu, Kwok Fun 朱國歡
|0
|1,944
|810
|18
|0
|2,772
|1
|2539
|Chen, Lin (1985) 陳霖
|0
|2,661
|0
|107
|0
|2,768
|1
|2540
|Zhang, Chao (1987) 張超
|600
|2,004
|0
|162
|0
|2,766
|1
|2541
|Li, Minxin 李敏信
|0
|2,163
|571
|30
|0
|2,764
|1
|2542
|Tan, Yueheng 譚岳衡
|0
|2,630
|0
|133
|0
|2,763
|1
|2543
|Liu, Yi (1984) 劉漪
|0
|2,725
|0
|36
|0
|2,761
|1
|2544
|Cheung, Ngan (1957) 張韌
|0
|2,574
|0
|3
|183
|2,760
|1
|2545
|Cui, Amanda Xintong 崔薪瞳
|0
|2,742
|0
|18
|0
|2,760
|1
|2546
|Fan, Wenli 范文利
|0
|2,760
|0
|0
|0
|2,760
|1
|2547
|Geng, Ming (1963) 耿鳴
|0
|789
|1,970
|0
|0
|2,759
|1
|2548
|Kang, Jian (1985) 康健
|0
|1,439
|1,220
|100
|0
|2,759
|1
|2549
|Shao, Stephen Zili 邵子力
|1,234
|0
|0
|0
|1,523
|2,758
|1
|2550
|Cheung, Bobby King Chuen 張敬川
|0
|2,376
|340
|41
|0
|2,757
|2
|2551
|Cheung, King Shan (1958) 張敬山
|0
|2,376
|340
|41
|0
|2,757
|2
|2552
|Cheung, Sunny King Fung 張敬峯
|0
|2,376
|340
|41
|0
|2,757
|2
|2553
|Lee, Jason Chong Man 李創文
|222
|2,517
|0
|18
|0
|2,757
|1
|2554
|Tan, Hun Tiong
|581
|1,107
|1,001
|68
|0
|2,757
|1
|2555
|Xu, Bing (1989) 徐冰
|0
|1,873
|753
|128
|0
|2,753
|1
|2556
|Guan, Yihe 關义和
|0
|1,231
|1,500
|18
|0
|2,749
|1
|2557
|Matsumoto, Ryoji 松本良二
|0
|2,700
|0
|49
|0
|2,749
|1
|2558
|Jia, Shaojun (1963) 賈紹君
|0
|2,372
|376
|0
|0
|2,748
|1
|2559
|Jorgensen, Jorn Slot
|360
|2,386
|0
|0
|0
|2,746
|1
|2560
|Tung, Raymond Wai Man 董偉文
|100
|2,210
|400
|36
|0
|2,746
|1
|2561
|Hou, Chunlai 侯春來
|0
|1,303
|0
|0
|1,441
|2,744
|1
|2562
|Sun, Haijin (1979) 孫海金
|0
|2,702
|0
|43
|0
|2,744
|1
|2563
|Zhang, Junshen 張俊深
|2,082
|561
|0
|100
|0
|2,743
|1
|2564
|Chiang, Rachel Yun 張昀
|2,740
|0
|0
|0
|0
|2,740
|3
|2565
|Li, Wai Leung (1978) 李偉樑
|93
|1,752
|560
|20
|314
|2,739
|1
|2566
|Cheung, King Shek 張敬石
|0
|2,376
|340
|20
|0
|2,736
|2
|2567
|Lu, Ruby Rong 盧蓉
|0
|0
|0
|0
|2,734
|2,734
|1
|2568
|Lai, Tin Ming 黎天明
|138
|1,068
|1,509
|18
|0
|2,733
|1
|2569
|Yau, Andrew Hang Tat 邱恒達
|0
|2,567
|0
|165
|0
|2,732
|1
|2570
|Mok, Simon Kin Hing 莫健興
|150
|2,122
|297
|162
|0
|2,731
|1
|2571
|Qian, Ting (1977) 錢霆
|298
|2,314
|0
|119
|0
|2,731
|1
|2572
|Hu, Xiaodong (1972) 胡曉東
|0
|986
|0
|108
|1,636
|2,730
|1
|2573
|Lam, Shun Chuen 林順泉
|0
|2,520
|210
|0
|0
|2,730
|1
|2574
|Gao, Zhiping (1961) 高志平
|0
|2,729
|0
|0
|0
|2,729
|1
|2575
|Lam, Ching Kui 林清渠
|0
|2,710
|0
|19
|0
|2,729
|2
|2576
|Li, Jun (CNQC) 李軍
|59
|2,170
|485
|15
|0
|2,729
|1
|2577
|Chan, Alan Yiu Lun 陳耀麟
|10
|2,640
|0
|18
|59
|2,727
|1
|2578
|Mao, Zilu 茅紫璐
|0
|2,246
|370
|104
|0
|2,720
|1
|2579
|Ettedgui, Edouard Elias 倪德祈
|1,234
|0
|0
|0
|1,484
|2,719
|1
|2580
|Li, Xiang (Powerwin Tech) 李翔
|0
|2,250
|359
|109
|0
|2,719
|1
|2581
|Yap, Shee Liam 葉思廉
|40
|1,980
|500
|198
|0
|2,718
|1
|2582
|Zeng, Feiyan 曾飛燕
|0
|2,714
|0
|5
|0
|2,718
|1
|2583
|Kwok, Ying Lan 郭英蘭
|0
|1,974
|0
|78
|665
|2,717
|1
|2584
|Ou, Guowei 歐國偉
|0
|2,083
|446
|185
|0
|2,714
|1
|2585
|Tsui, Yung Kwok 徐容國
|867
|1,815
|0
|18
|14
|2,714
|4
|2586
|Xu, Zengyun 徐增云
|0
|2,336
|274
|104
|0
|2,714
|1
|2587
|Cheng, Carman Ka Man 鄭嘉汶
|0
|2,542
|0
|32
|139
|2,713
|2
|2588
|Tsai, Patty Pei Chun 蔡佩君
|0
|1,117
|1,594
|0
|0
|2,711
|2
|2589
|Zhang, Wei (Brilliance China) 張巍
|0
|2,709
|0
|0
|0
|2,709
|1
|2590
|Ko, Morris Man Ho 高文灝
|0
|693
|2,000
|15
|0
|2,708
|1
|2591
|Poon, Kwok Ching 潘國政
|150
|2,294
|205
|59
|0
|2,708
|1
|2592
|Wong, Patrick Jonathan Hong Gay 黃雄基
|0
|2,646
|0
|62
|0
|2,708
|1
|2593
|Zhang, Jianmei (1979) 張健梅
|0
|1,120
|531
|14
|1,044
|2,708
|1
|2594
|Liu, Xianfu (1965) 劉賢福
|0
|2,699
|0
|8
|0
|2,707
|1
|2595
|Cheung, Tak On 張德安
|0
|2,434
|195
|77
|0
|2,706
|1
|2596
|Chui, Jacky Kwan Ho 徐群好
|0
|2,688
|0
|18
|0
|2,706
|1
|2597
|Tang, Freeman Yu 鄧愚
|0
|2,080
|607
|18
|0
|2,705
|1
|2598
|Wu, Limin (1972) 吳莉敏
|0
|2,575
|26
|103
|0
|2,704
|1
|2599
|Mao, Cheney Chen 毛晨
|254
|1,643
|0
|0
|806
|2,703
|1
|2600
|Chau, Rosanna Mei Wah 周美華
|10
|2,692
|0
|0
|0
|2,702
|1
|2601
|Ng, Kam Seng 黃錦城
|0
|1,080
|1,565
|54
|0
|2,699
|1
|2602
|Su, Fanrong 蘇凡荣
|0
|2,678
|0
|18
|0
|2,696
|1
|2603
|Kwok, Chi Po 郭志波
|0
|2,570
|107
|18
|0
|2,695
|1
|2604
|Smithers, Steven Paul
|240
|2,433
|0
|18
|0
|2,691
|1
|2605
|Ho, Lincoln Tsz Leung 何子亮
|0
|2,672
|0
|18
|0
|2,690
|1
|2606
|Li, Bo (Kinetic) 李波
|1,004
|712
|903
|71
|0
|2,690
|1
|2607
|Xu, Song (1972) 徐頌
|0
|1,240
|1,090
|360
|0
|2,690
|2
|2608
|Liang, Trlo Zihao 梁子豪
|0
|0
|0
|0
|2,687
|2,687
|1
|2609
|Sam, Michael Weng Wa
|0
|0
|0
|0
|2,687
|2,687
|1
|2610
|Wu, Jianwei (1982) 吳健威
|0
|0
|0
|0
|2,687
|2,687
|1
|2611
|Wu, Yanyan (Cornerstone) 吳燕燕
|0
|0
|0
|0
|2,687
|2,687
|1
|2612
|Chan, Tak Yiu 陳德耀
|0
|2,307
|300
|78
|0
|2,685
|1
|2613
|Hong, Kunxue 洪坤學
|0
|2,040
|169
|71
|404
|2,685
|1
|2614
|Ng, Kelvin Kwok Keung 吳國強
|0
|1,941
|545
|18
|181
|2,685
|1
|2615
|Tran, William VI Hang 陳偉恒
|10
|1,826
|830
|18
|0
|2,684
|1
|2616
|Huang, Guirong 黃貴榮
|2,643
|0
|0
|38
|0
|2,681
|1
|2617
|Kong, Zhaocong 孔兆聰
|2,643
|0
|0
|36
|0
|2,679
|1
|2618
|Lai, Zhiqiang (1965) 賴志強
|2,643
|0
|0
|36
|0
|2,679
|1
|2619
|Lo, Timothy Yat Fung 盧一峰
|0
|2,660
|0
|18
|0
|2,678
|1
|2620
|Tan, Meng Seng (1972)
|0
|1,297
|1,081
|299
|0
|2,677
|1
|2621
|Ho, Danny Wing Fi 何榮輝
|0
|2,214
|70
|68
|324
|2,676
|1
|2622
|Takenaka, Daisuke 竹中大介
|0
|2,408
|181
|87
|0
|2,676
|1
|2623
|Wang, Peili (1983) 王佩麗
|0
|773
|0
|79
|1,823
|2,676
|1
|2624
|Zhang, Chunlong (1964) 張春龍
|2,657
|0
|0
|18
|0
|2,676
|1
|2625
|Chen, Ethan Yi 陳懿
|240
|2,399
|0
|36
|0
|2,675
|1
|2626
|Wong, Marina Yu Pok 黃汝璞
|2,575
|0
|100
|0
|0
|2,675
|5
|2627
|Li, Feng (China Vered) 李峰
|250
|2,406
|0
|18
|0
|2,674
|1
|2628
|Yu, Gang (1963) 俞綱
|0
|737
|1,798
|139
|0
|2,674
|1
|2629
|Liu, Jun (1975) 劉軍
|271
|1,255
|1,084
|27
|36
|2,673
|1
|2630
|Chau, Hau Shing 周厚誠
|0
|2,654
|0
|18
|0
|2,672
|1
|2631
|Zhu, Jianhui (1963) 朱建輝
|0
|2,671
|0
|0
|0
|2,671
|1
|2632
|Yeung, Daisy (SFC:ABB905) 楊玳詩
|250
|2,360
|0
|60
|0
|2,670
|1
|2633
|Lin, Shaoquan 林少全
|0
|2,651
|0
|17
|0
|2,668
|1
|2634
|Chow, Lily 周莉莉
|0
|2,480
|0
|186
|0
|2,666
|1
|2635
|Ting, Stephen Leung Huel 丁良輝
|2,665
|0
|0
|0
|0
|2,665
|8
|2636
|Ma, Jun (1977) 馬軍
|0
|2,615
|0
|49
|0
|2,663
|1
|2637
|Wong, Chi Ho (1989) 黃志豪
|0
|2,264
|381
|18
|0
|2,663
|1
|2638
|Chen, Guonan (1967) 陳國南
|2,643
|0
|0
|19
|0
|2,662
|1
|2639
|Wong, Luen Hei 黃聯禧
|2,643
|0
|0
|18
|0
|2,661
|1
|2640
|Zuo, Xiaoping 左笑萍
|2,643
|0
|0
|18
|0
|2,661
|1
|2641
|Chan, Jones Siu Chung 陳少忠
|0
|2,178
|272
|18
|192
|2,660
|1
|2642
|Choi, Man Ho (SFC:ANU921) 蔡文豪
|120
|1,218
|1,299
|18
|4
|2,659
|1
|2643
|Oei, Eric Kang 黃剛
|75
|2,368
|198
|18
|0
|2,659
|1
|2644
|Chan, Chun Man (1976) 陳俊文
|30
|2,610
|0
|18
|0
|2,658
|1
|2645
|Yip, Chun Kwok (1974) 葉振國
|0
|2,190
|450
|18
|0
|2,658
|1
|2646
|Choi, Michael Koon Ming 蔡冠明
|298
|2,280
|0
|78
|0
|2,656
|3
|2647
|Chan, Andrew Yan Tin 陳恩典
|0
|2,637
|0
|18
|0
|2,655
|1
|2648
|Liu, Cheng (1967-12) 劉成
|0
|1,886
|474
|295
|0
|2,655
|1
|2649
|Chung, Alex Hau Yeung 鍾孝揚
|0
|2,452
|0
|201
|0
|2,653
|1
|2650
|Lau, Man Ching (1965) 劉文青
|0
|2,276
|377
|0
|0
|2,653
|1
|2651
|Li, Joshua Xiaoshuang 黎小雙
|0
|1,114
|1,370
|169
|0
|2,653
|1
|2652
|Yiu, Stephen Kin Wah 姚建華
|2,653
|0
|0
|0
|0
|2,653
|3
|2653
|Chung, Chau Kan 鍾就根
|129
|1,705
|800
|18
|0
|2,652
|1
|2654
|Loh, Teck Hiong
|2,650
|0
|0
|0
|0
|2,650
|1
|2655
|Peh, Poon Chew
|0
|1,420
|1,183
|47
|0
|2,650
|1
|2656
|Sia, Kok Chong
|121
|2,186
|152
|191
|0
|2,650
|1
|2657
|Shan, Yu 單宇
|0
|1,309
|1,330
|8
|0
|2,647
|1
|2658
|Ho, Nai Nap 何乃立
|0
|2,646
|0
|0
|0
|2,646
|1
|2659
|Ho, Wong Meng
|1,848
|789
|0
|7
|0
|2,644
|1
|2660
|Chen, Nga Man 陳雅雯
|300
|2,325
|0
|18
|0
|2,643
|1
|2661
|Yeung, Kenneth Keng Wu 楊鏡湖
|0
|2,626
|0
|17
|0
|2,643
|1
|2662
|Wong, Ngai Shan 黃毅山
|0
|2,624
|0
|18
|0
|2,642
|1
|2663
|Chau, Irene Wai Chu 周慧珠
|0
|2,640
|0
|0
|0
|2,640
|1
|2664
|Shen, Chen (1989) 申晨
|0
|2,554
|0
|86
|0
|2,640
|1
|2665
|Tu, Xiaoping (1965) 涂曉平
|0
|1,240
|1,080
|320
|0
|2,640
|1
|2666
|Yang, Meiyu 楊美玉
|0
|1,935
|704
|0
|0
|2,639
|1
|2667
|Chen, Chen (China Dongxiang) 陳晨
|186
|2,284
|101
|67
|0
|2,638
|1
|2668
|Li, Daming 李大明
|0
|675
|1,919
|44
|0
|2,638
|1
|2669
|Guggenheimer, Steven Craig 古肇華
|2,626
|10
|0
|0
|0
|2,636
|1
|2670
|Chen, Yi (1972) 陳昳
|0
|1,030
|131
|0
|1,474
|2,635
|1
|2671
|Li, Wei (Shougang) 李偉
|0
|1,698
|0
|18
|919
|2,635
|1
|2672
|Wang, Yao (1974) 王瑤
|0
|684
|452
|82
|1,417
|2,635
|1
|2673
|Xu, Shengheng 徐生恆
|0
|2,500
|0
|18
|117
|2,635
|1
|2674
|Brandler, Andrew Clifford Winawer 包立賢
|2,630
|0
|0
|0
|0
|2,630
|4
|2675
|Li, Weixian (1982) 李偉先
|0
|2,554
|0
|77
|0
|2,630
|1
|2676
|Wu, Xiaoming (1961) 吳筱明
|600
|1,972
|0
|57
|0
|2,629
|1
|2677
|Lau, Peter Ho Ming 劉浩銘
|0
|1,740
|800
|87
|0
|2,627
|1
|2678
|Wang, Sheng (SFC:AMI809) 王晟
|0
|1,709
|599
|318
|0
|2,627
|1
|2679
|Huang, Shuling (1964) 黃淑玲
|0
|867
|1,742
|16
|0
|2,625
|1
|2680
|Liu, Weiliang (1983) 劉偉亮
|0
|2,207
|231
|185
|0
|2,624
|2
|2681
|Ren, Ai (1984) 任愛
|0
|685
|1,009
|77
|852
|2,624
|1
|2682
|Chu, Stephen Nin Yiu 朱年耀
|0
|2,620
|0
|0
|0
|2,620
|1
|2683
|Cheng, Tun Nei 鄭盾尼
|0
|2,400
|200
|18
|0
|2,618
|1
|2684
|Sung, Leo Tak Wing 宋得榮
|0
|2,400
|200
|18
|0
|2,618
|1
|2685
|Yip, Stephen Tsz Hin 葉子軒
|0
|2,201
|107
|310
|0
|2,618
|1
|2686
|Shu, Mao 疏茂
|0
|721
|1,816
|79
|0
|2,617
|1
|2687
|Yip, Chai Tuck 葉采得
|180
|2,400
|0
|36
|0
|2,616
|1
|2688
|Cheng, Gwan Sing 鄭鈞丞
|0
|2,546
|51
|18
|0
|2,615
|1
|2689
|Zhu, Liwei (1968) 朱力微
|320
|1,199
|823
|84
|186
|2,612
|1
|2690
|Zhao, Huili 趙慧利
|0
|1,183
|0
|152
|1,276
|2,611
|1
|2691
|Wang, Rui (1990) 王睿
|0
|2,589
|0
|17
|0
|2,606
|1
|2692
|Yang, Lan (1968) 楊瀾
|785
|0
|0
|0
|1,821
|2,606
|1
|2693
|Ang, Lay Keong 洪禮强
|0
|1,615
|757
|231
|0
|2,603
|1
|2694
|Chew, Chee Kian 周志堅
|201
|1,751
|550
|101
|0
|2,603
|1
|2695
|Wong, Peter Wai Tai 黃維泰
|0
|1,824
|760
|18
|0
|2,602
|2
|2696
|Pi, Zhifeng 皮至峰
|0
|2,249
|287
|65
|0
|2,601
|1
|2697
|Zhang, Hongyao 張紅耀
|0
|2,140
|0
|95
|366
|2,601
|1
|2698
|Liu, Xiaosong 劉曉松
|585
|1,599
|400
|17
|0
|2,600
|3
|2699
|Feng, Changge 馮長革
|0
|2,599
|0
|0
|0
|2,599
|1
|2700
|Huang, Hanshui 黃漢水
|600
|1,819
|0
|180
|0
|2,599
|1
|2701
|Yang, Jerry Chih Yuan 楊致遠
|785
|0
|0
|0
|1,813
|2,598
|1
|2702
|Huang, Jiehua (1981) 黃潔華
|0
|614
|1,129
|44
|808
|2,595
|1
|2703
|Zhang, Xiangwei (1950) 張湘偉
|0
|1,473
|0
|0
|1,122
|2,595
|1
|2704
|Ng, Paul Kwong Chue 吳光曙
|245
|2,312
|0
|37
|0
|2,594
|1
|2705
|Keung, Henry Kwok Hung 姜國雄
|120
|1,481
|970
|18
|0
|2,589
|1
|2706
|Yan, Luying 閆璐穎
|0
|1,033
|620
|0
|936
|2,589
|1
|2707
|Ng, Jessica Yuk Mui 吳旭茉
|170
|2,400
|0
|18
|0
|2,588
|3
|2708
|Pan, Tong (1971) 潘彤
|0
|2,440
|129
|18
|0
|2,586
|1
|2709
|Lau, Mun Chung 劉敏聰
|240
|2,326
|0
|18
|0
|2,584
|1
|2710
|Liu, Zhouyang (1986) 劉周陽
|0
|1,742
|810
|32
|0
|2,584
|2
|2711
|Zhang, Yumin (1965) 張玉敏
|271
|1,167
|1,084
|25
|36
|2,583
|1
|2712
|Chen, Siyang (1983) 陳思楊
|0
|388
|0
|0
|2,193
|2,582
|1
|2713
|Hou, Yongtai 侯永泰
|744
|932
|384
|77
|445
|2,582
|1
|2714
|Fong, Francis Po Kiu 方保僑
|120
|2,132
|310
|18
|0
|2,580
|1
|2715
|Yim, Erik Kong 嚴剛
|0
|1,200
|1,360
|20
|0
|2,580
|1
|2716
|Sun, Jane Jie 孫潔
|2,578
|0
|0
|0
|0
|2,578
|1
|2717
|Wirth, Peter Karl
|594
|0
|0
|0
|1,984
|2,578
|1
|2718
|Yang, Chen Wen 楊辰文
|0
|1,836
|742
|0
|0
|2,578
|1
|2719
|Zhang, Zhengyu (1966) 章徵宇
|0
|1,355
|1,084
|139
|0
|2,577
|1
|2720
|Zhang, Zhi (1982) 張志
|0
|2,458
|0
|120
|0
|2,577
|1
|2721
|Geng, Jianfu 耿建富
|0
|2,200
|140
|0
|235
|2,575
|1
|2722
|Pang, Siu Hin 彭少衍
|0
|2,557
|0
|18
|0
|2,575
|1
|2723
|Tse, Henry Sun Fat 謝新法
|100
|2,473
|0
|0
|0
|2,573
|1
|2724
|Zhu, Lidong (1963) 朱立東
|0
|1,567
|965
|41
|0
|2,573
|1
|2725
|Chen, Jian (1960) 陳健
|0
|2,419
|0
|87
|65
|2,572
|1
|2726
|Zhong, Xia (1968-08) 仲夏
|0
|1,050
|1,488
|34
|0
|2,572
|1
|2727
|Zhang, Zhifeng (1966) 張智峰
|0
|2,554
|0
|17
|0
|2,571
|1
|2728
|Cao, Ronggen 曹榮根
|0
|1,075
|1,308
|185
|0
|2,568
|1
|2729
|Lee, Conway Kong Wai 李港衛
|2,514
|0
|0
|0
|54
|2,568
|7
|2730
|Zhang, Bozhou 張波洲
|0
|1,107
|1,050
|50
|361
|2,568
|1
|2731
|Zhang, Yuxia (1979) 張玉霞
|0
|1,990
|382
|8
|187
|2,567
|1
|2732
|Ren, Yongqiang 任永強
|0
|822
|1,667
|77
|0
|2,566
|1
|2733
|Ng, Albert Kong Ping 吳港平
|2,565
|0
|0
|0
|0
|2,565
|4
|2734
|Shu, Ping (1970-02) 舒萍
|0
|2,403
|0
|160
|0
|2,564
|2
|2735
|Luk, Yue Kan 陸禹勤
|0
|2,039
|508
|16
|0
|2,562
|1
|2736
|Moulder Jr, Leon Oliver
|578
|0
|0
|0
|1,984
|2,562
|1
|2737
|Wang, Jun (1974) 王軍
|61
|829
|0
|40
|1,632
|2,562
|1
|2738
|Cheng, Hsien Chun 鄭顯俊
|0
|2,542
|0
|18
|0
|2,560
|1
|2739
|Zhang, Jin (1971) 張勁
|0
|1,136
|748
|56
|620
|2,560
|1
|2740
|Liu, Chi Wai (SFC:AGF471) 廖子慧
|0
|1,541
|1,000
|18
|0
|2,559
|1
|2741
|Liu, Jia (1965) 劉嘉
|0
|1,463
|1,037
|59
|0
|2,559
|1
|2742
|Wen, Yong (1982) 文勇
|406
|1,361
|0
|121
|671
|2,559
|1
|2743
|Weng, Peihe 翁培禾
|671
|1,597
|0
|19
|272
|2,559
|1
|2744
|Lee, Winston Kim Wa 李劍華
|0
|2,546
|0
|12
|0
|2,558
|1
|2745
|Song, Rong (1972) 宋嶸
|0
|1,112
|532
|261
|654
|2,558
|1
|2746
|Ruan, Wenjuan 阮文娟
|0
|2,486
|0
|71
|0
|2,557
|1
|2747
|Niu, Jian (1985) 牛健
|0
|2,468
|0
|89
|0
|2,556
|1
|2748
|Zhang, Rongsen 張榮森
|0
|1,456
|813
|286
|0
|2,555
|1
|2749
|Lo, Jun Ka Kei 羅嘉祺
|0
|2,304
|0
|250
|0
|2,554
|1
|2750
|Wong, Pui Chu 黃佩珠
|0
|2,244
|292
|18
|0
|2,554
|1
|2751
|Lee, Stan Shu Chung 李樹忠
|184
|2,350
|0
|18
|0
|2,552
|1
|2752
|Cheng, Wing Fai 鄭永輝
|94
|1,648
|779
|30
|0
|2,551
|1
|2753
|Shen, Wei (Wisdom Sports) 沈偉
|61
|2,472
|0
|18
|0
|2,551
|1
|2754
|Cheng, King Cheung 鄭敬璋
|0
|2,413
|0
|137
|0
|2,550
|1
|2755
|Huang, Junmou 黃俊謀
|0
|2,437
|0
|113
|0
|2,550
|1
|2756
|Chen, Jing (1984) 陳靜
|0
|948
|1,565
|36
|0
|2,549
|1
|2757
|Ho, Kin Hung (1957) 何建紅
|0
|2,284
|265
|0
|0
|2,549
|1
|2758
|Wu, Henry King Cheong 胡經昌
|2,348
|200
|0
|0
|0
|2,548
|5
|2759
|Babington, Mary Kathleen Kate
|312
|2,217
|0
|18
|0
|2,547
|1
|2760
|Schaffner, Silvio Rudolf
|0
|2,547
|0
|0
|0
|2,547
|1
|2761
|Chu, Chun Wan 朱震環
|0
|2,323
|0
|180
|40
|2,543
|1
|2762
|Cheung, Victor Kam Shing 張錦成
|200
|2,324
|0
|18
|0
|2,542
|1
|2763
|Zhu, Tao (COSCO) 朱濤
|0
|2,039
|500
|0
|0
|2,539
|2
|2764
|Chan, Billy Kin Wah 陳健華
|0
|2,529
|0
|9
|0
|2,538
|1
|2765
|Ma, Louis Hang Kon 馬恆幹
|0
|2,171
|349
|18
|0
|2,538
|1
|2766
|Yu, Lei (1977) 俞雷
|0
|1,915
|0
|71
|552
|2,538
|1
|2767
|Cheng, Moses Mo Chi 鄭慕智
|2,535
|0
|0
|0
|0
|2,535
|6
|2768
|Chau, David Shing Yim 周承炎
|2,342
|0
|0
|0
|192
|2,534
|6
|2769
|Wilson, Christopher (SFC) 魏弘福
|0
|1,877
|469
|187
|0
|2,533
|1
|2770
|Tse, Moon Chuen 謝滿全
|55
|1,470
|941
|65
|0
|2,531
|1
|2771
|Kwan, Kelvin Man Fai 關文輝
|0
|1,671
|841
|18
|0
|2,530
|1
|2772
|Chau, Chit 周哲
|0
|2,520
|0
|9
|0
|2,529
|2
|2773
|Law, Yung Koon 羅用冠
|629
|0
|1,900
|0
|0
|2,529
|1
|2774
|Zhou, Dillon Di 周迪
|0
|1,658
|745
|124
|0
|2,528
|1
|2775
|Ng, Kong Hock 黃康福
|213
|1,710
|503
|101
|0
|2,526
|1
|2776
|Hesse, Johannes Gerhard
|844
|234
|0
|0
|1,445
|2,523
|1
|2777
|Wong, Albert Kwai Huen 王桂壎
|1,412
|70
|0
|0
|1,040
|2,522
|3
|2778
|Lyu, Feng (1968) 呂鋒
|0
|935
|951
|0
|636
|2,521
|1
|2779
|Tong, Joseph Tang 唐登
|2,520
|0
|0
|0
|0
|2,520
|1
|2780
|Chan, Hoi Chau 陳海洲
|0
|910
|1,590
|18
|0
|2,518
|1
|2781
|Kou, Mariana Chung Yin 高頌妍
|0
|2,500
|0
|18
|0
|2,518
|1
|2782
|Yuan, Guozhen 袁國楨
|0
|1,647
|805
|66
|0
|2,518
|1
|2783
|Zhang, Chenghao (1981) 張成皓
|0
|875
|1,524
|119
|0
|2,517
|1
|2784
|Chen, Xiangming (1970) 陳向明
|0
|1,048
|1,468
|0
|0
|2,515
|1
|2785
|Chen, Yuqiang (1987) 陳雨強
|0
|1,799
|643
|71
|0
|2,514
|1
|2786
|Guan, Wen 關文
|0
|2,182
|169
|161
|0
|2,513
|1
|2787
|Lo, Heywood Hoi Wah 勞海華
|0
|2,070
|425
|18
|0
|2,513
|1
|2788
|Sheng, Jie (1975) 盛杰
|122
|2,358
|0
|33
|0
|2,513
|1
|2789
|Williams, Craig Grenfell
|25
|2,335
|0
|153
|0
|2,513
|1
|2790
|Chan, Shou Ming 陳首銘
|0
|2,500
|0
|9
|0
|2,509
|1
|2791
|Anderson, Jeremy David Bruce
|2,500
|8
|0
|0
|0
|2,508
|1
|2792
|Chan, Koung Nam 陳光南
|0
|2,094
|414
|0
|0
|2,508
|1
|2793
|Lin, Cheng Tien 林振鈿
|0
|719
|1,101
|0
|687
|2,508
|1
|2794
|Lis, William David
|523
|0
|0
|0
|1,984
|2,508
|1
|2795
|Mon Koo, Louise Di An 顧廸安
|0
|2,164
|343
|0
|0
|2,507
|1
|2796
|Xu, Bo (Shanghai Industrial) 徐波
|0
|2,431
|0
|76
|0
|2,507
|1
|2797
|Tang, Junjie (1974) 唐俊杰
|0
|1,232
|1,275
|0
|0
|2,506
|1
|2798
|Yan, Weibin 顏衛彬
|305
|2,153
|0
|49
|0
|2,506
|1
|2799
|Dai, Xiaobing 戴小兵
|0
|2,504
|0
|0
|0
|2,504
|1
|2800
|Wang, Nan (1971) 王楠
|0
|2,301
|0
|202
|0
|2,503
|1
|2801
|Li, Thomas Chu Kwan 李柱坤
|0
|2,260
|240
|1
|0
|2,501
|1
|2802
|Ding, Bin (1975) 丁斌
|0
|982
|1,500
|18
|0
|2,500
|1
|2803
|Zhu, Li (1949) 朱力
|0
|1,586
|344
|0
|570
|2,500
|1
|2804
|Lam, Hoi Fan 林凱帆
|115
|2,261
|0
|123
|0
|2,499
|1
|2805
|Wang, Hai Bo (1974) 王海波
|0
|1,400
|1,076
|23
|0
|2,498
|1
|2806
|Yu, Zhonghao 于中灝
|0
|1,780
|643
|75
|0
|2,498
|1
|2807
|Tan, Beng Sen
|0
|1,215
|1,012
|270
|0
|2,497
|1
|2808
|Tan, Mein Kwang
|0
|1,215
|1,012
|270
|0
|2,497
|1
|2809
|Zhu, Xun (1958) 朱迅
|419
|560
|0
|0
|1,518