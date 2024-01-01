In this article

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Sanction of David T Chen, ex-Chairman of China Gas Industry (1940) | Sanction of Company
SEHK, 27-Feb-2024
Organisations
- AEVITAS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 大錦永銀投資有限公司
- CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.
- FingerTango Inc. 指尖悅動控股有限公司
- ORBITRONIC GLOBAL DEVELOPMENT CO., LIMITED 奧比環球發展有限公司
- UNION SPACE GROUP LIMITED 天灝國際控股有限公司
- UNITE VICTORY INTERNATIONAL TRADING LIMITED 聯贏國際貿易有限公司
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